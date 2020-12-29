Этот Новый год, наверное, самый необычный в нашей истории, а значит, и встречать его надо по-особенному. Например, дома и тесной компанией самых дорогих и близких людей. Для такого случая нужны и особые плейлисты. Вместе с Мультикартой ВТБ Привилегия Visa мы составили для вас саундтрек к новогодней ночи, утру после него и чиллу на длинных выходных.

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Дискотека 80-х — музыка для всех Ретродэнс, как и классический черный, всегда в ходу на новогодней вечеринке — особенно когда вас разделяют поколения. Заведите дискошар, повесьте занавес-дождик и окунитесь в атмосферу синти-попа 80-х вместе с Ultravox, a-ha, INXS, Tears for Fears, Depeche Mode и другими звездами эпохи.

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Музыка для пробуждения в Новый год Утро 1 января — наверное, лучшее время в году. Ты просыпаешься и понимаешь, что тебе некуда спешить, нечего особо делать и можно спокойно прийти в себя после неспокойного года (а он всегда бывает неспокойным и непростым). Специально для такого максимально ленивого и сонного времяпрепровождения — плейлист со спокойной музыкой: эмбиент, неоклассика, построк. Все, чтобы хорошо отдохнуть — и, возможно, отоспаться.

На утро после новогодней ночи всегда хочется порадовать себя не только прошлогодним оливье, но и свежим завтраком. В «Азбуке вкуса» по премиальной карте ВТБ Привилегия Visa вы получите в три раза больше бонусов и бесплатную доставку. Или можете заказать роскошную трапезу в ресторанах White Rabbit Family или Pinsky & Co — со скидкой до 15% по той же премиальной карте.

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Посленовогодний чилл Отоспались? Время почиллить. Впереди — 10 дней, когда можно спокойно разгрести дела, разобраться с собой, почитать книжку, в конце концов. Специально для этого мы составили плейлист с ненапряжными R’n’B, хип-хопом и соулом.

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