Ретродэнс, как и классический черный, всегда в ходу на новогодней вечеринке — особенно когда вас разделяют поколения. Заведите дискошар, повесьте занавес-дождик и окунитесь в атмосферу синти-попа 80-х вместе с Ultravox, a-ha, INXS, Tears for Fears, Depeche Mode и другими звездами эпохи.

