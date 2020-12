В чем отмечать Новый год в кругу семьи: стильным бабушкам и модным зумерам

Владельцы Мультикарты ВТБ Привилегия Visa могут вернуть часть средств, потраченных на новогодний наряд, с помощью кешбэка программы «Мультибонус». К примеру, собрав образ в интернет-магазинах Aizel.ru, No One, Guess, 12 Storeez, I Am Studio, Revolve, вы можете вернуть от 4 до 15% от стоимости покупки. Посмотреть список всех предложений, куда входит не только одежда, но и техника, товары для красоты и здоровья, еда и услуги, можно на странице программы.