Новый год-2021

В чем отмечать Новый год в кругу семьи: стильным бабушкам и модным зумерам

Авторы: Лизавета ШатуроваИн Франк

Партнерский материал

Сложный 2020 год многим вернет забытую традицию празднования в тесном кругу семьи. «Афиша Daily» совместно с Мультикартой ВТБ Привилегия Visa продолжает серию материалов, призванных облегчить предновогодние хлопоты. Показываем, как представителям разных поколений выглядеть в новогоднюю ночь празднично даже в домашней атмосфере.

Партнерский материал

Наряд на Новый год может состоять из нетипично скомбинированной базы, особенно если праздник отмечается в четырех стенах, а может собрать в себе последние тренды. В любом случае потратиться на праздничную одежду хочется больше, чем на повседневную. К тому же многие дизайнерские вещи могут стать хорошим вложением в будущее.

Поколение беби-бума

Aimé Leon Dore x Woolrich, 40 409 р.

Furla, 18 700 р.

Marc O’Polo, 10 990 р.

Bally, 40 240 р.

12 Storeez, 8980 р.

12 Storeez, 7980 р.

12 Storeez, 7980 р.

Doucal’s, 23 440 р.

Carhartt WIP, 7109 р.

Поколение X

Polo Ralph Lauren, 31 409 р.

Polo Ralph Lauren, 9809 р.

Guess, 8390 р.

Satta, 10 709 р.

Howlin’, 21 149 р.

New Balance, 25 990 р.

Vivienne Westwood, 19 490 р.

Manolo Blahnik, 84 000 р.

Halpern, 25 400 р.

12 Storeez, 12 980 р.

Поколение Y

The Vampire’s Wife, 51 750 р.

Balenciaga, 140 500 р.

Cecilie Bahnsen, 43 680 р.

Comme des Garçons Shirt x Futura, 33 299 р.

Stüssy, 11 249 р.

Loewe, £450

Celine Homme, £690

Jacquemus, 23 550 р.

Principe di Bologna, 13 990 р.

Amina Muaddi, 29 280 р.

Владельцы Мультикарты ВТБ Привилегия Visa могут вернуть часть средств, потраченных на новогодний наряд, с помощью кешбэка программы «Мультибонус». К примеру, собрав образ в интернет-магазинах Aizel.ru, No One, Guess, 12 Storeez, I Am Studio, Revolve, вы можете вернуть от 4 до 15% от стоимости покупки. Посмотреть список всех предложений, куда входит не только одежда, но и техника, товары для красоты и здоровья, еда и услуги, можно на странице программы.

Поколение Z

Burberry, 34 200 р.

Miu Miu, 160 000 р.

Off-White, 42 640 р.

12 Storeez, 5980 р.

T by Alexander Wang, 70 980 р.

Yeezy, 53 000 р.

12 Storeez, 7980 р.

Burberry, 54 400 р.

Мультикарта ВТБ Привилегия Visa с бесплатным консьерж-сервисом 24/7 и повышенным кешбэком до 15% облегчит предновогоднюю закупку. Подарки на самый разный вкус можно приобрести на привлекательных условиях у партнеров программы «Мультибонус» или доверить хлопоты ассистенту консьерж-сервиса. Оформить Мультикарту ВТБ Привилегия Visa можно на сайте банка.