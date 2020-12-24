В чем отмечать Новый год в кругу семьи: стильным бабушкам и модным зумерам

Наряд на Новый год может состоять из нетипично скомбинированной базы, особенно если праздник отмечается в четырех стенах, а может собрать в себе последние тренды. В любом случае потратиться на праздничную одежду хочется больше, чем на повседневную. К тому же многие дизайнерские вещи могут стать хорошим вложением в будущее.