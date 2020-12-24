В чем отмечать Новый год в кругу семьи: стильным бабушкам и модным зумерам
Авторы: Лизавета Шатурова, Ин Франк
Партнерский материал
Сложный 2020 год многим вернет забытую традицию празднования в тесном кругу семьи. «Афиша Daily» совместно с Мультикартой ВТБ Привилегия Visa продолжает серию материалов, призванных облегчить предновогодние хлопоты. Показываем, как представителям разных поколений выглядеть в новогоднюю ночь празднично даже в домашней атмосфере.
Партнерский материал
Наряд на Новый год может состоять из нетипично скомбинированной базы, особенно если праздник отмечается в четырех стенах, а может собрать в себе последние тренды. В любом случае потратиться на праздничную одежду хочется больше, чем на повседневную. К тому же многие дизайнерские вещи могут стать хорошим вложением в будущее.
Поколение беби-бума
Поколение X
Поколение Y
Владельцы Мультикарты ВТБ Привилегия Visa могут вернуть часть средств, потраченных на новогодний наряд, с помощью кешбэка программы «Мультибонус». К примеру, собрав образ в интернет-магазинах Aizel.ru, No One, Guess, 12 Storeez, I Am Studio, Revolve, вы можете вернуть от 4 до 15% от стоимости покупки. Посмотреть список всех предложений, куда входит не только одежда, но и техника, товары для красоты и здоровья, еда и услуги, можно на странице программы.
Поколение Z
Burberry, 34 200 р.
Мультикарта ВТБ Привилегия Visa с бесплатным консьерж-сервисом 24/7 и повышенным кешбэком до 15% облегчит предновогоднюю закупку. Подарки на самый разный вкус можно приобрести на привлекательных условиях у партнеров программы «Мультибонус» или доверить хлопоты ассистенту консьерж-сервиса. Оформить Мультикарту ВТБ Привилегия Visa можно на сайте банка.