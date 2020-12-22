Длинные выходные — повод сменить обстановку, уделить время себе и провести досуг с комфортом. «Афиша Daily» совместно с Мультикартой ВТБ Привилегия Visa рассказывает, куда отправиться за спокойным и размеренным отдыхом в новогодние праздники.

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Kazan Palace by Tasigo Причудливые интерьеры в историческом здании

Дизайнерский отель, открывшийся год назад в бывшем здании XIX века, сохранил исторический облик и характерные элементы интерьера, однако в декоре смело сочетаются мраморные лестницы, стеклянные витражи и элементы из благородного дерева. За короткое время здание превратилось в полноценный комплекс для отдыха — там соседствуют рестораны, концертные залы и лаунж-зоны (особо стоит отметить стеклянный атриум во внутреннем дворе, в котором из‑за обилия света будто всегда стоит летняя погода). Также в отеле есть большой крытый бассейн и широкая программа из более 30 различных спа-процедур. По карте Привилегия ВТБ Visa вы можете арендовать авто на полученные бонусы. Также держателям привилегированных карт доступен бесплатный сервис «помощь на дороге»: вам помогут, если в дороге случилась неприятность — например, подвезут топливо.

Адрес Казань, Калинина, 3Б Контакты сайт

Arthurs Village & Spa Hotel Тишина и спокойствие практически в черте города

Парк-отель находится всего в 20 километрах от МКАД, но от ощущения близости к мегаполису здесь не остается ни следа. Тому причиной — окруженная густым лесом просторная территория, на которой размещаются семь корпусов, просторный спа-центр и несколько зон активного отдыха в диапазоне от катка и лыжного склона до мини-футбольного поля и теннисного корта. Спа стоит отметить отдельно: славится он, прежде всего, различными видами массажа, а в меню процедур встречаются загадочные названия вроде «жемчужины Востока» и «прикосновения Будды». Держателям Мультикарт ВТБ Привилегия Visa Signature отель предоставляет скидку 10% на бронирование.

Адрес Московская обл., дер. Ларёво, Хвойная, стр. 26 Контакты сайт

Отель «Солнечный» Открытый бассейн с незабываемым видом

Отель в Солнечногорске расположен вблизи Сенежского озера, в летнее время в нем приятно купаться, а зимой — любоваться замерзшей водной гладью. Но наиболее примечателен в «Солнечном» другой водоем — работающий круглый год открытый бассейн с теплой водой, в который можно выплывать прямо из внутреннего бассейна отеля. Вечером бассейн красиво подсвечивается, а через прозрачную стену внутренней части открывается вид на небольшую речку. Помимо водных развлечений в комплексе еще много интересного: это один из немногих в Подмосковье отелей, работающий по модели all inclusive, поэтому отдых там предполагает неограниченные завтраки, обеды и ужины, а на территории отеля есть огромный каток и скалодром. Ну и спа-центр, конечно, с термальной зоной и биосауной.

Адрес Московская обл., дер. Дулепово, стр. 21 Контакты сайт

Mops Hotel & Spa Спокойствие и комфорт в центре Санкт-Петербурга

Уютный отель всего на семь номеров расположился в самом сердце Петербурга, на ресторанно-барной улице Рубинштейна, и остановиться здесь стоит как минимум из‑за контраста миниатюрного комплекса и ночной жизни города. Однако беспокоиться за сон не стоит: Mops располагается в тихом дворике, поэтому ночной шум с улицы не будет вам мешать, а все достопримечательности северной столицы окажутся в шаговой доступности. Но главная отличительная черта отеля — прилегающий к нему спа-комплекс с тайским массажем. В выходные и праздничные дни время для процедур лучше резервировать заранее, однако это того стоит. А билеты на самолет и на поезд до Петербурга легко оплачивать милями по Мультикарте Привилегия ВТБ Visa.

Адрес Санкт-Петербург, Рубинштейна, 12 Контакты сайт

Клуб и спа «Скандинавия» Роскошная резиденция на побережье

Загородный клуб — идеальное место для размеренного отдыха вдали от мегаполиса. При этом курортный комплекс «Скандинавия» расположен всего в получасе езды от Санкт-Петербурга — на берегу Финского залива. Остановиться можно как в главном отеле клуба, так и в двух дачных особняках на территории, образцовых примерах архитектуры петербургского модерна. Главная гордость клуба — огромный открытый бассейн с подогревом, работающий до поздней ночи; рядом с бассейном есть ванны-джакузи, а в шаговой доступности — спа-центр и банный комплекс. Добираться до побережья Финского залива можно на автомобиле, который удобно арендовать на полученные по карте Привилегия ВТБ Visa бонусы.

Адрес Санкт-Петербург, Сестрорецк, Парковая, 16 Контакты сайт

Rixos Krasnaya Polyana Неповторимая аура южной природы

Отель расположен на близком расстоянии от горнолыжных курортов и от морского побережья. С высоты 960 метров из номеров открывается вид на заснеженные вершины Кавказских гор и бескрайние лесные массивы, а в окружении бескрайней южной природы можно почувствовать себя в полном уединении и гармонии с природой. Любителям активного отдыха понравится расположение отеля — всего в 100 метрах от подъемника и в шаговой доступности от ски-ресортов Красной Поляны, а расслабляющей атмосфере способствует трехэтажный спа-комплекс, соединенный с главным зданием отеля крытым переходом. Для держателей карт Привилегия ВТБ Visa в отеле действует скидка до 20% на бронирование номеров стандартных категорий и 10% — на услуги спа-центра, а приятными бонусами станут экспресс-регистрация и приветственный напиток в день заезда.

Адрес Краснодарский кр., с. Эстосадок, Созвездий, 3 Контакты сайт

Altay Village Teletskoye «Все включено» в одном из самых красивых регионов России

В Горный Алтай традиционно едут за многодневными походами по бескрайней тайге или горнолыжными активностями, однако обилие природных красот делает отдых предельно разнообразным. На берегу одной из них — Телецкого озера — расположился отель-комплекс Altay Village, который простирается на 8 гектаров и будто бы представляет весь Горный Алтай в миниатюре. Домики-шале выполнены из кедрового дерева — главной достопримечательности Алтая, а в распоряжении гостей все главные развлечения: уединенный отдых в окружении гор и заповедной тайги, экскурсии по озеру и даже прогулки на вертолете к самым непроходимым местам. Cпа-комплекс достоин отдельного упоминания: он предполагает эксклюзивные процедуры с использованием природных богатств Алтая — например, кедрового масла и лосиного молока. Для держателей карт Привилегия ВТБ Visa размещение в отеле обойдется на 10% дешевле.

Адрес Республика Алтай, Турочакский р-н, пос. Артыбаш, озеро Телецкое Контакты сайт