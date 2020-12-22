Длинные выходные — повод сменить обстановку, уделить время себе и провести досуг с комфортом. «Афиша Daily» совместно с Мультикартой ВТБ Привилегия Visa рассказывает, куда отправиться за спокойным и размеренным отдыхом в новогодние праздники.
Kazan Palace by Tasigo
Причудливые интерьеры в историческом здании
Дизайнерский отель, открывшийся год назад в бывшем здании XIX века, сохранил исторический облик и характерные элементы интерьера, однако в декоре смело сочетаются мраморные лестницы, стеклянные витражи и элементы из благородного дерева. За короткое время здание превратилось в полноценный комплекс для отдыха — там соседствуют рестораны, концертные залы и лаунж-зоны (особо стоит отметить стеклянный атриум во внутреннем дворе, в котором из‑за обилия света будто всегда стоит летняя погода). Также в отеле есть большой крытый бассейн и широкая программа из более 30 различных спа-процедур.
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Arthurs Village & Spa Hotel
Тишина и спокойствие практически в черте города
Парк-отель находится всего в 20 километрах от МКАД, но от ощущения близости к мегаполису здесь не остается ни следа. Тому причиной — окруженная густым лесом просторная территория, на которой размещаются семь корпусов, просторный спа-центр и несколько зон активного отдыха в диапазоне от катка и лыжного склона до мини-футбольного поля и теннисного корта. Спа стоит отметить отдельно: славится он, прежде всего, различными видами массажа, а в меню процедур встречаются загадочные названия вроде «жемчужины Востока» и «прикосновения Будды».
Держателям Мультикарт ВТБ Привилегия Visa Signature отель предоставляет скидку 10% на бронирование.
Отель «Солнечный»
Открытый бассейн с незабываемым видом
Отель в Солнечногорске расположен вблизи Сенежского озера, в летнее время в нем приятно купаться, а зимой — любоваться замерзшей водной гладью. Но наиболее примечателен в «Солнечном» другой водоем — работающий круглый год открытый бассейн с теплой водой, в который можно выплывать прямо из внутреннего бассейна отеля. Вечером бассейн красиво подсвечивается, а через прозрачную стену внутренней части открывается вид на небольшую речку. Помимо водных развлечений в комплексе еще много интересного: это один из немногих в Подмосковье отелей, работающий по модели all inclusive, поэтому отдых там предполагает неограниченные завтраки, обеды и ужины, а на территории отеля есть огромный каток и скалодром. Ну и спа-центр, конечно, с термальной зоной и биосауной.
Mops Hotel & Spa
Спокойствие и комфорт в центре Санкт-Петербурга
Уютный отель всего на семь номеров расположился в самом сердце Петербурга, на ресторанно-барной улице Рубинштейна, и остановиться здесь стоит как минимум из‑за контраста миниатюрного комплекса и ночной жизни города. Однако беспокоиться за сон не стоит: Mops располагается в тихом дворике, поэтому ночной шум с улицы не будет вам мешать, а все достопримечательности северной столицы окажутся в шаговой доступности. Но главная отличительная черта отеля — прилегающий к нему спа-комплекс с тайским массажем. В выходные и праздничные дни время для процедур лучше резервировать заранее, однако это того стоит.
А билеты на самолет и на поезд до Петербурга легко оплачивать милями по Мультикарте Привилегия ВТБ Visa.
Клуб и спа «Скандинавия»
Роскошная резиденция на побережье
Загородный клуб — идеальное место для размеренного отдыха вдали от мегаполиса. При этом курортный комплекс «Скандинавия» расположен всего в получасе езды от Санкт-Петербурга — на берегу Финского залива. Остановиться можно как в главном отеле клуба, так и в двух дачных особняках на территории, образцовых примерах архитектуры петербургского модерна. Главная гордость клуба — огромный открытый бассейн с подогревом, работающий до поздней ночи; рядом с бассейном есть ванны-джакузи, а в шаговой доступности — спа-центр и банный комплекс.
Добираться до побережья Финского залива можно на автомобиле, который удобно арендовать на полученные по карте Привилегия ВТБ Visa бонусы.
Rixos Krasnaya Polyana
Неповторимая аура южной природы
Отель расположен на близком расстоянии от горнолыжных курортов и от морского побережья. С высоты 960 метров из номеров открывается вид на заснеженные вершины Кавказских гор и бескрайние лесные массивы, а в окружении бескрайней южной природы можно почувствовать себя в полном уединении и гармонии с природой. Любителям активного отдыха понравится расположение отеля — всего в 100 метрах от подъемника и в шаговой доступности от ски-ресортов Красной Поляны, а расслабляющей атмосфере способствует трехэтажный спа-комплекс, соединенный с главным зданием отеля крытым переходом.
Для держателей карт Привилегия ВТБ Visa в отеле действует скидка до 20% на бронирование номеров стандартных категорий и 10% — на услуги спа-центра, а приятными бонусами станут экспресс-регистрация и приветственный напиток в день заезда.
Altay Village Teletskoye
«Все включено» в одном из самых красивых регионов России
В Горный Алтай традиционно едут за многодневными походами по бескрайней тайге или горнолыжными активностями, однако обилие природных красот делает отдых предельно разнообразным. На берегу одной из них — Телецкого озера — расположился отель-комплекс Altay Village, который простирается на 8 гектаров и будто бы представляет весь Горный Алтай в миниатюре. Домики-шале выполнены из кедрового дерева — главной достопримечательности Алтая, а в распоряжении гостей все главные развлечения: уединенный отдых в окружении гор и заповедной тайги, экскурсии по озеру и даже прогулки на вертолете к самым непроходимым местам. Cпа-комплекс достоин отдельного упоминания: он предполагает эксклюзивные процедуры с использованием природных богатств Алтая — например, кедрового масла и лосиного молока.
Для держателей карт Привилегия ВТБ Visa размещение в отеле обойдется на 10% дешевле.
Владельцы Мультикарт ВТБ Привилегия Visa получают до 15% бонусами за покупки у партнеров программы и дополнительные скидки в отелях. Бонусами можно оплатить отели, авиа- и ж/д билеты или бронировать аренду автомобилей. Кроме того, по карте предоставляется доступ в бизнес-залы аэропортов по всему миру, участвующие в программе Priority Pass, независимо от авиакомпании и класса билета.