Лучшая новость осени — ветераны пост-брит-попа, шотландцы Travis выпустили первый за четыре года альбом «10 Songs». По этому случаю «Афиша Daily» составила субъективный топ всех пластинок группы, разобрав ее творческий путь.

«Everything at Once» (2016)

Хейтеры спросят: зачем слушать Travis в 2010-х? И будут в целом неправы, но вот только не в данном случае. «Everything at Once» — самый слабый альбом группы . Здесь ровно две хоть сколько‑нибудь приличные песни из десяти, полная беда с мелодиями и будто все обидные стереотипы о группе Travis, зачем‑то активированные самой группой Travis: малахольный и стеснительный поп-рок как средство, мягкотелость как неизбежность. Если раньше Фрэн Хили даже в пресноводье мог набаламутить волн на желтые флаги, подобрав в нужный момент нужный аккорд и взяв высокую ноту, то здесь при тех же самых средствах не работало вообще ничего: штиль, ветер молчит, упал белой чайкой на дно.

«Where We Stand» (2013)

После самого неоднозначного альбома в карьере и последовавшего за ним пятилетнего перерыва Travis выпустили пластинку, в которой, кажется, впервые примирились с собственным старением . Если Travis 2000-х — это творческая пересборка в каждом новом альбоме, то Travis 2010-х — это откат к своим же канонам акустической меланхолии и, если угодно, «музыка чисто для души», а не для свершений. С другой стороны, «Where We Stand» показал, что Travis при этом не потеряли дееспособность и умение сочинять отличные мелодии: чего стоит одна только заглавная песня! «Good Feeling» (1997)

Вокалист с надменной ухмылкой хрипит в микрофон о том, что ему в жизни необходим лишь рок, а Ноэль Галлахер подыгрывает ему на гитаре. Нет, это не Oasis, а молодая группа Travis: она выступает на разогреве у Oasis, ей покровительствует лидер Oasis. И, что характерно, звучит она тоже как Oasis. Пока получается все с переменным успехом: юному Фрэну Хили до харизмы другого Галлахера, Лиама как до луны, в позах рок-звезд намерение доминирует над самоощущением. Песни при этом тоже получаются вторичными и наивными, но неплохими . Учитывая дальнейший вектор группы, логично предположить, что лучшее в «Good Feeling» — это медляки. Это правда: оказалось, когда Хили берет акустику и изгоняет из себя рок-звезду, открывается его интроспективная и ранимая сторона — и она гораздо интереснее, человечнее и обаятельнее. «10 Songs» (2020)

Разгильдяйско-попустительский подход к озаглавливанию альбома («10 песен»: ну, блин, серьезно?) не должен вызывать смущение: Travis записали свой самый сильный альбом последней декады . Фрэн Хили будто бы обрел вторую молодость — и с первого трека разливается соловьем, с удовольствием бродя по «верхам». Хотя насчет молодости — слишком сильное заявление: в «10 Songs» нерв рок-н-ролла у группы будто отмер окончательно, и у Travis осталась лишь трепетно-акустическая ипостась. Ну и хорошо: столько скрипок, оркестровок, клавиш и камерности у шотландцев в песнях не было никогда — и им это явно идет. «Ode to J.Smith» (2008)

Альбом не по расписанию : сразу после записи «The Boy with No Name» Travis неожиданно вернулись на студию, нашли там кассетный рекордер и буквально за пару недель сварганили удивительно громкий и бодрый, по собственным меркам, диск, где гитары так рьяно не рычали со времен «Good Feeling». При этом хватало и задушевных вещей вроде «Before We Were Young» или «Last Words». «Ode to J.Smith» — свидетельство творческого многообразия группы. Общность этих песен выдает лишь сырой гитарный звук, а так они могли быть записаны в абсолютно разные периоды Travis: от монохромного минора «Broken Mirror» в духе «12 Memories» до маршевой «Long Way Down», наверняка пришедшейся бы ко двору на дебютнике. Поэтому даже обидно, что альбом в коммерческом плане стал худшим у группы: то ли виноваты плохой промоушен и слишком краткий (по законам маркетинга) интервал между этим релизом и прошлым, то ли просто фанаты были не в восторге резких изменений звука группы, то ли просто стареющих плакальщиков с гитарами перестали привечать. Отдельная печаль из 2020 года — альбома почему‑то нет на стримингах в России. «The Boy with No Name» (2007)

Будто бы извинение за мрачный и кризисный «12 Memories» — не в пример предшественнику добрый, светлый и необременительный гитарный поп про амурные дела , приснопамятные цветы в окошке, ночи под луной и прочие милости-премилости, за которые фанаты группу любили, а критики журнала NME ставили ей два балла из десяти. Венец альбома — «Closer», последний по-настоящему большой хит группы с эффектным клипом (в главной роли — Бен Стилер). Грозный критик в укор этим песням обязательно поставит их диабетическое свойство, как будто это что‑то плохое: но к 2007 году в мире сплошных рок-звезд добряки совсем перевелись, и кто‑то ведь должен ими быть. «The Invisible Band» (2001)

«Опопсели!» — сказали все чуть ли не хором в 2001 году о третьем альбомe Travis. И были правы: пастельной гитарной меланхолии мультиплатинового «The Man Who» здесь мало, а вот чуть более подвижного и летучего поп-рока, будто призванного звучать в кофейнях и никого там не тревожить — до дури. «The Invisible Band» Travis записывали в статусе фактически главной группы Британии. Несмотря на то, что этот альбом продался хуже, чем предыдущий, именно здесь — все главные хиты: вездесущая «Sing» с летучим банджо, философская «Side» и десяток других в целом безмятежных песен, которые сложно описывать, но приятно слушать . «The Man Who» (1999)

Классика. Библия пост-брит-попа . В 1998 году Travis проиграли группе Stereophonics звание лучшей новой группы на Brit Awards и укатили на студию в Нормандию. По признаниям участников, это были «три недели сыра, хлеба, текилы и падающих звезд каждую ночь». В таких условиях рождался альбом, где Фрэн Хили резко откажется от агрессивных повадок, гитарного фузза и прочих примет дебютника и представит обновленную, взгрустнувшую версию брит-попа из одних баллад в составе. Совсем скоро окажется, что Великобритании как раз такая музыка и была нужна. «The Man Who», безусловно, наследует и Oasis (первые же аккорды буквально повторяют начало «Wonderwall»), и Radiohead (с ними шотландцев тут как минимум роднит общий продюсер Найджел Годрич — со всеми вытекающими в звуке). Однако именно здесь Travis нашли свой метод: оптимистичный романтизм под неспешную акустику. Рок-музыка без рок-звезды и других обязательных атрибутов тех, кто выступает вечером на главной сцене крупного фестиваля, оказывается, тоже может быть массовой и успешной. Хотя бы на миг. «12 Memories» (2003)

Грустные и злые Travis — лучшие Travis . В «12 Memories» тридцатилетний Фрэн Хили вдруг запел не только и не столько о сердечных делах, сколько о кризисе среднего возраста, войне в Ираке, домашнем насилии и школьных обидчиках, на обложке альбома впервые в дискографии группы появилась отметка о нецензурной лексике, а в клипе на первый сингл из альбома участники дерутся (снял видео, кстати, Антон Корбайн, который крайне редко снимает ролики с понятным сюжетом). Предпосылка к выплеску злобы была еще в хидден-треке «Blue Flashing Light» в «The Man Who»: выдержавший тишину за последним треком слушатель мог ужаснуться тому, как в целом безмятежный альбом вдруг разразился в финале резкой отповедью Хили отцу, алкоголику и абьюзеру. «12 Memories» же — это целый альбом лирики в отместку всему плохому. Но любви, кстати, тоже тут находится место: и прекрасной («Love Will Come Through»), и несчастной — удивительно, как накануне женитьбы Фрэну угораздило написать гимн френдзоны («Happy to Hang Around»). Но, пожалуй, лучшая песня отсюда — это «Walking Down the Hill», рассуждения в ночной прогулке по холму о бренности бытия и любви, которая могла все взять и сделать лучше, но нет. А вот еще несколько текстов про Travis и постбритпоп

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