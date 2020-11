«Everything at Once» (2016)

«Where We Stand» (2013)

«Ode to J.Smith» — свидетельство творческого многообразия группы. Общность этих песен выдает лишь сырой гитарный звук, а так они могли быть записаны в абсолютно разные периоды Travis: от монохромного минора «Broken Mirror» в духе «12 Memories» до маршевой «Long Way Down», наверняка пришедшейся бы ко двору на дебютнике. Поэтому даже обидно, что альбом в коммерческом плане стал худшим у группы: то ли виноваты плохой промоушен и слишком краткий (по законам маркетинга) интервал между этим релизом и прошлым, то ли просто фанаты были не в восторге резких изменений звука группы, то ли просто стареющих плакальщиков с гитарами перестали привечать.

Альбом не по расписанию : сразу после записи «The Boy with No Name» Travis неожиданно вернулись на студию, нашли там кассетный рекордер и буквально за пару недель сварганили удивительно громкий и бодрый, по собственным меркам, диск, где гитары так рьяно не рычали со времен «Good Feeling». При этом хватало и задушевных вещей вроде «Before We Were Young» или «Last Words».

Грустные и злые Travis — лучшие Travis . В «12 Memories» тридцатилетний Фрэн Хили вдруг запел не только и не столько о сердечных делах, сколько о кризисе среднего возраста, войне в Ираке, домашнем насилии и школьных обидчиках, на обложке альбома впервые в дискографии группы появилась отметка о нецензурной лексике, а в клипе на первый сингл из альбома участники дерутся (снял видео, кстати, Антон Корбайн, который крайне редко снимает ролики с понятным сюжетом).

Предпосылка к выплеску злобы была еще в хидден-треке «Blue Flashing Light» в «The Man Who»: выдержавший тишину за последним треком слушатель мог ужаснуться тому, как в целом безмятежный альбом вдруг разразился в финале резкой отповедью Хили отцу, алкоголику и абьюзеру. «12 Memories» же — это целый альбом лирики в отместку всему плохому. Но любви, кстати, тоже тут находится место: и прекрасной («Love Will Come Through»), и несчастной — удивительно, как накануне женитьбы Фрэну угораздило написать гимн френдзоны («Happy to Hang Around»). Но, пожалуй, лучшая песня отсюда — это «Walking Down the Hill», рассуждения в ночной прогулке по холму о бренности бытия и любви, которая могла все взять и сделать лучше, но нет.

А вот еще несколько текстов про Travis и постбритпоп