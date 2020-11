Автор вышедшей недавно книги «This Isn’t Happening. Radiohead’s «Kid A» and the Beginning of the 21st Century» Стивен Хайден полагает, что «Travis не были отличной группой, но у них была одна отличная идея», состоявшая в том, чтобы скрестить сонграйтерские привычки Галлахера-старшего и продакшен Radiohead времен «OK Computer» и «The Bends».

«Ode to J.Smith» был оценен как возвращение Travis в форму: предшествовавшие ему пластинки, «12 Memories» и «The Boy with No Name», запомнились несколькими отличными песнями, но ходили по замкнутому кругу. Еще больше впечатлил «Wreckorder» — дебютный сольник Хили. За пару месяцев до его выхода Фрэн приехал на монреальский фестиваль Osheaga, искренне удивившись, что на его акустический сет кто‑то пришел, ведь по соседству играли Beach House — «одна из моих любимых групп». Хили не лукавил: его прочтение песни дрим-поп-дуэта из Балтимора стало эффектным постскриптумом «Wreckorder». (Кстати, на пианино тут играет Тим Райс-Оксли из еще одной многим обязанной Travis группы Keane).

На вопрос, что именно случилось 20 лет назад, лучше всего ответит самый растиражированный анекдот из мифологии Travis. Их второй альбом «The Man Who» не был ни безотлагательной классикой, ни хитом продаж — пока летом 1999-го шотландцы не отыграли дневной сет на Glastonbury Festival. С первыми аккордами песни «Why Does It Always Rain on Me?» вдруг разразился ливень, которого хватило ровно на пять минут ее звучания. Тем вечером о группе говорили в национальных новостях, к концу лета пластинка возглавила национальный хит-парад, а через год Travis были хедлайнерами «Гласто». Прошлым летом запись судьбоносного сета дождалась официального релиза, где за «Why Does It Always Rain on Me?» следует одно из премьерных исполнений «Coming Around» — напористого неальбомного сингла, выпущенного накануне «Гласто-2000».

