Продолжаем рассказывать об обделенных заслуженной славой песнях больших артистов. Герои очередного выпуска — когда‑то ставшие посредниками между глобальным превосходством Radiohead и мировым господством Coldplay шотландцы Travis, выпустившие недавно альбом «10 Songs». Вспоминая вехи истории Travis, выбираем их лучшие неальбомные треки.

В конце текста можно найти плейлисты со всеми песнями. «Whenever She Comes Around» с EP «Glass Onion», 1993

Восхождение к славе для Travis началось, когда их дебютный альбом «Good Feeling» услышал — и принялся нахваливать — Ноэл Галлахер. Вскоре шотландцы обнаружили себя на разогреве у Oasis. «В то время это было все равно что разогревать The Rolling Stones», — вспоминает солист Travis Фрэн Хили, присоединившийся к группе в 1991 году, когда она еще называлась Glass Onion (в честь одной из песен The Beatles). Glass Onion выпустили одноименный EP и некоторое время топтались на месте, но в 1997 году вернулись — под новым названием, с полнометражной пластинкой и в бессменном с тех пор составе. Приукрашенная струнными «Whenever She Comes Around» — единственная песня Glass Onion, впоследствии перезаписанная Travis. «20» би-сайд сингла «All I Wanna Do Is Rock», 1996

Основавшего группу на пару с братом Джеффом басиста по имени, вы будете смеяться, Крис Мартин (от имени будущего фронтмена Coldplay его паспортные данные на английском отличаются одной буквой) заменил лучший друг Хили, доселе не притрагивавшийся к бас-гитаре Дуги Пэйн. По словам Фрэна, написанная им по случаю собственного 20-летия «20» — его первая «приличная» песня, и хотя в чересчур рок-н-ролльный для нее «Good Feeling» эта исповедальная баллада не попала, она стала одним из первых — и самых запоминающихся — би-сайдов Travis. «Only Molly Knows» би-сайд сингла «Writing to Reach You», 1999

Автор вышедшей недавно книги «This Isn’t Happening. Radiohead’s «Kid A» and the Beginning of the 21st Century» Стивен Хайден полагает, что «Travis не были отличной группой, но у них была одна отличная идея», состоявшая в том, чтобы скрестить сонграйтерские привычки Галлахера-старшего и продакшен Radiohead времен «OK Computer» и «The Bends». Кульминация этого творческого метода — первый сингл в поддержку альбома «The Man Who», открыто («what’s a wonderwall, anyway?») признающий, что аккорды группа стащила у Oasis, а в пародию не превращающийся благодаря продюсеру Radiohead Найджелу Годричу. Ну и если «Writing to Reach You» поборола воровством, то ее би-сайд обезоруживает простотой. «Baby One More Time» би-сайд сингла «Turn», 1999

Выбившись в число главных британских групп, Travis стали позволять себе некоторые шалости. По степени искреннего, незамутненного бесстыдства с этим их кавером может сравниться разве что вышедшая примерно тогда же «Крошка моя» «Руки вверх!» в исполнении великой белорусской группы «Ляпис Трубецкой». Сама Бритни Спирс услышала версию Travis в магазине, назвав ее «очень хорошим кавером», а Хили как‑то признался, что написал одну из лучших песен Travis, «Love Will Come Through», с оглядкой на коллаборации Бритни и ее продюсера Макса Мартина. «Beautiful» би-сайд сингла «Sing», 2001

Свой тогдашний статус Travis узаконили третьим альбомом «The Invisible Band» и его неотразимым лид-синглом «Sing», самым успешным в их истории. И он, и его би-сайд звучат так, как на рубеже веков звучали — или хотели звучать — чуть ли не все молодые группы Великобритании. Тот же Крис Мартин называл себя «Фрэном Хили для бедных» и признавался, что Travis «изобрели его группу». Это не помешало Coldplay отобрать у шотландцев привилегии суперзвезд и фестивальных хедлайнеров, которыми те наслаждались максимум пару лет. К чести Хили, к вдохновленным Travis чужим успехами он относится философски: «Часть этого путешествия — забраться на Эверест и решить: вид отсюда хороший, но дышать тяжело, давайте-ка назад. А Крис все еще там, играет в теннис с Боно ». «A Little Bit of Soul» би-сайд сингла «Flowers in the Window», 2002

Уступив инициативу Coldplay и другим более или менее талантливо паразитировавшим на звучании «The Man Who» группам, Travis пережили что‑то вроде кризиса среднего возраста. Хили, например, понятия не имел, что делать со свалившейся на него популярностью, а после 11 сентября 2001 года еще и не испытывал какого‑либо желания гастролировать. Как следствие, к авторству песен Travis все чаще оказывался причастен Пэйн, под занавес промоушена «The Invisible Band» осмелевший вконец — и недурно спевший одну из них. «The Ballad of J.Smith» би-сайд сингла «Song to Self», 2009

К концу нулевых выяснилось, что женатый на актрисе Келли МакДональд («На игле», «Старикам тут не место») басист — секретное оружие Travis. Рождение сына вдохновило Дуги на сочинение сингла «Something Anything» (последней песни Travis, замеченной в британском хит-параде), ну а Фрэн поменялся с другом ролями, блеснув на втором плане. «The Ballad of J.Smith» — красивая и неожиданно смешная баллада о титульном герое альбома «Ode to J.Smith», все песни которого были либо написаны от лица безымянных персонажей, либо адресованы им. «Zebra» бонус-трек альбома «Wreckorder», 2010

«Ode to J.Smith» был оценен как возвращение Travis в форму: предшествовавшие ему пластинки, «12 Memories» и «The Boy with No Name», запомнились несколькими отличными песнями, но ходили по замкнутому кругу. Еще больше впечатлил «Wreckorder» — дебютный сольник Хили. За пару месяцев до его выхода Фрэн приехал на монреальский фестиваль Osheaga, искренне удивившись, что на его акустический сет кто‑то пришел, ведь по соседству играли Beach House — «одна из моих любимых групп». Хили не лукавил: его прочтение песни дрим-поп-дуэта из Балтимора стало эффектным постскриптумом «Wreckorder». (Кстати, на пианино тут играет Тим Райс-Оксли из еще одной многим обязанной Travis группы Keane). «Anniversary» бонус-трек альбома «Where You Stand», 2013

За последние две декады Travis пережили немало неприятностей: барабанщик Нил Примроуз чудом остался в живых, сломав шею о дно бассейна, Пэйн и МакДональд разошлись после 14 лет вместе, да и расставание с лейблом и менеджментом оказалось для группы довольно болезненным. Выпускаемые ими своими силами хорошие и необязательные альбомы (включая совсем новый «10 Songs») вряд ли ответят на вопрос, почему 20 лет назад эта группа была самой популярной в Великобритании, но проблески былого величия у Travis по-прежнему случаются . Например, эта отчаянно романтическая вещь, где на первый план выходят широкоэкранные, хоть сейчас и вестерн, соло гитариста Энди Данлопа. «Coming Around» с концертного альбома «Live at Glastonbury ‘99», 2019

На вопрос, что именно случилось 20 лет назад, лучше всего ответит самый растиражированный анекдот из мифологии Travis. Их второй альбом «The Man Who» не был ни безотлагательной классикой, ни хитом продаж — пока летом 1999-го шотландцы не отыграли дневной сет на Glastonbury Festival. С первыми аккордами песни «Why Does It Always Rain on Me?» вдруг разразился ливень, которого хватило ровно на пять минут ее звучания. Тем вечером о группе говорили в национальных новостях, к концу лета пластинка возглавила национальный хит-парад, а через год Travis были хедлайнерами «Гласто». Прошлым летом запись судьбоносного сета дождалась официального релиза, где за «Why Does It Always Rain on Me?» следует одно из премьерных исполнений «Coming Around» — напористого неальбомного сингла, выпущенного накануне «Гласто-2000». Все редкости — в плейлистах