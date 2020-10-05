Традиционный дайджест музыкальных событий прошедшей недели. В этом выпуске — камбэк Монеточки, новый альбом «Дайте танк (!)», Скриптонит и T-Fest в гостях у Лагутенко и многое другое.

Монеточка вернулась!

Для фанатов альбома «Раскраски для взрослых», скорее всего, плохие новости: танцев, грува и прочих вещей, обеспечивших певице карьерный взлет два года назад, на новом альбоме не почти не сыскать. Вместо этого — поклоны низменным жанрам, вполне укладывающимся в слово «кабак»: тут и городской романс, и кабаре, и эстрада доиванушевской эры, и даже ода Сергею Шнурову. О том, как Монеточка порушила ожидания слушателей и почему это хорошо, читайте в рецензии Артема Макарского.

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«Дайте Танк (!)», кажется, записали пластинку жизни

После челленджа с игрушечным синтезатором (звук всех треков EP «На вырост» — семплы детского инструмента) коломенская группа возвращается в привычное русло: снова шуршат гитары и поскуливает саксофон, а вокалист Дмитрий Мозжухин колко иронизирует над сущим и ищет неприкаянному обывателю место среди сплошных рок-звезд. Другое дело, что наблюдать за этим процессом здесь увлекательно как никогда: весь альбом хочется растащить на цитаты, а самые кондовые приемы русского рока снова превращаются в музыку для стадионов.

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Неожиданные гости на новом альбоме «Мумий Тролля»

В интересное, конечно, время живем: «Мумий Тролль», Скриптонит и T-Fest в одной строчке — вроде бы по умолчанию детонирующий заголовок, но нет, нашлись инфоповоды и погромче (см. первые два пункта). Что, впрочем, ничего плохого не говорит об альбоме: на внезапной пластинке (почему внезапной: в декабре должен выйти «большой» альбом группы) «Мумий Тролль» продолжает исполнять степенный поп-рок класса люкс с шикарным продакшеном и крепкой хваткой на мелодии — надо сказать, что на этой территории T-Fest и Скриптонит достойным образом не затерялись.

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Еще один хороший русский альбом недели: «Фазан» группы «Другое дело»

Уют — главное слово, которым хочется описать звук нового альбома воронежской группы. И уют этот явно того свойства, какой есть в одном известном шведском магазине: всю блажь создают ретрофутуристические клавиши «как в 80-х» — хоть научпоп озвучивай этой музыкой, хоть советский психоделический мультик. Любопытно, что под этой музыкой прячется русскороковая (в хорошем смысле слова) лирика с кучей положенных по жанру метафор. «The Album» Blackpink — вероятно, самый кассовый альбом недели

Сам факт наличия этого альбома здесь — будто бы торжество победы индустриальной логики над критическими смыслами: вроде и речь идет о самом предсказуемом и понятном жанре современности, но стриминг-достижения этой музыки не замечать сложно. «The Album» — квинтэссенция и методичка кей-попа, высшая степень кристаллизации методов жанра и отлаженная их работа. Методы просты: остроритмичная поступь в куплетах, мощный, плотный дроп в припевах, кислотно-едкий EDM где угодно и соответствующий визуальный ряд. А вот превратятся ли методы в каноны и будет ли вообще кей-поп куда‑то эволюционировать? Вопрос открытый. Ройшн Мерфи и дискорелакс

Медитативное диско — то ли для неэнергозатратных активностей до и после разгара вечеринки, то ли для залипания в потолок (при условии, что на потолке крутится дискошар). Главное, чтобы не отпугнуло восьмиминутное интро! «Wonder» Шона Мендеса — песня, которая вас удивит

Канадский певец на протяжении всей карьеры исполнял диабетическую и будто необязательную поп-музыку во славу комфорта. При таких вводных свежая «Wonder» в смысле эффекта — почти как внезапное камео балладного Гарри Стайлза после тин-попа One Direction. Пусть вас не смущают первые минуты полторы (там типичный Мендес) — потом начнется эйфорическая психоделия чуть ли не теймимпаловского свойства. Дуа Липа спела с DaBaby

И снова рубрика «Дуа Липа и инфоповоды на ровном месте»: на этот раз певица решила еще раз подразогнать в чартах песню «Levitating» (в прошлый раз был ремикс от The Blessed Madonna и камео Мадонны, которая Чикконе: на бумаге ок, на практике вышло не очень) и позвала кассового рэп-героя DaBaby прочитать куплет в этой песне. Получилось, кажется, бодрее! Что еще: премиум-рэп от 21 Savage и Metro Boomin, большой сольный выход соратника ATL и представителя чувашской рэп-сцены Заразы, Элтон Джон появился во вселенной Gorillaz.