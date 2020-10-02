По случаю внезапного релиза мини-альбома «Мумий Тролля» «Призраки завтра» и грядущего трибьюта альбому «Точно ртуть алоэ» Сергей Мудрик ранжирует записи Ильи Лагутенко и коллег от худшей к лучшей.

Музыка «Троллей» остается фарватером и обязательной константой местного культурологического поля — спустя десятилетие после проекта «Афиши» «Делай меня точно» в этом плане ситуация нисколько не поменялась. Самое время поставить одиозную задачу структурировать объемную дискографию Лагутенко и создать субъективный топ альбомов его пера. И, конечно же, предлагаем вам проголосовать.



№ 19: «Редкие земли» (2010)

Сборник би-сайдов и ауттейков, вынесенный группой в отдельную пластинку, зачем‑то названную «номерной». В плане материала — много отличных песен, в плане концептуальном — затея сомнительная . Как минимум потому, что «номерной» альбом ничего не говорит о форме группы на момент выхода — записи понадерганы из совершенно разных творческих периодов. Плюс есть вопросы к комплектации сборника: почему, например, кавер на Рикошета есть, а «Неужели?» из EP «Иди, я буду» и песни «Странники» из сборника «Real Best» нет? Тем не менее часть сборника (би-сайды «Точно ртуть алоэ» и номера из «Иди, я буду») обязана занять места в сборниках важнейшего и лучшего, что сделано под вывеской «Мумий Тролля». № 18: «Восток х Северозапад» (2018)

Поздние альбомы «Мумий Тролля» язык не поворачивается назвать плохими или неудачными — это продуманные и многообразные поп-рок-пластинки с собственным лицом, по-прежнему выделяющиеся на общем фоне. Позиции в рейтинге обусловлены исключительно тем, насколько хороши остальные пункты дискографии. И здесь первая долгоиграющая запись существующего последнюю пятилетку состава «МТ», увы, проигрывает. Обсценный жест Лагутенко с обложки если к кому‑то и обращен, то, видимо, к тем, кто испытывает определенные ожидания . Тут есть сильные моменты: лиричные «Планы» и «Жимолость» или бодрый боевичок «Отв. за романтику». Но, кажется, Лагутенко обновил состав ради того, чтобы смело двигаться вперед, а от пластинки веет абсолютно возрастным и статусным спокойствием, которого не чувствовалось в прошлых альбомах группы. № 17: «Воздух свободы» («Горностай») (2011)

Экспериментальный проект Лагутенко и саунд-продюсера Павло Шевчука, записанный удаленно с участием группы «Марсу нужны любовники», Гриши Урганта, Саши Гагарина, Феликса Бондарева и многих других (самоизоляционно-коронавирусная история, по идее, могла родить новый виток жизни «Горностая», но Лагутенко тут активно занялся своим основным проектом). Веселая синти-поп-шалость Павло и Ильи, которая не помещалась в мифологию и хронологию «Мумий Тролля», имела амбициозные планы по воплощению живьем, которые так и не исполнились. В итоге в золотой фонд можно отнести провокационную песню «Сука» и особенно самодовольные и самодостаточные «Раны» и «Мириады», но веселье проекта, очевидно, не прошло проверку временем, обнажившим его необязательность . № 16: «SOS матросу!» (2013)

Последний альбом классического состава группы Лагутенко — Цалер — Сдвиг — Пунгин — неоднородный, лавирующий между вещами проходными и отличными, задуманный с почтением к музыкальным кумирам, но в итоге звучащий абсолютно безвременно. Группа подчеркивала «почвенность» пластинки судоходным путешествием и посвященным этому фильмом, при этом запись была создана между самыми активными попытками Лагутенко интегрироваться в евро-американскую звуковую повестку (до выходил первый англоязычный альбом «Vladivostok», после — «Malibu Alibi», и обе пластинки, раз уж о том пошла речь, автор топа решил в список не включать). Сумбурность происходящего и разброд в коллективе чувствуются и на релизе , хотя общий звуковой продакшен нисколько не устарел, и не обошлось без блестящих моментов (трогательная «Федорино горе» или ухающая «Четвертый троллейбус» с фирменными «ла-ли-ла-ли-ли») № 15: «Делай Ю-Ю» (1990)

«SOS матросу!» образца 1990 года — вернувшийся из флота Лагутенко уже не соотносит себя с рвавшим дискотеки кредо «кассетного мальчика» и в муках творческих и физических рождает альбом-трансформер, песни из которого будто позаимствованы у совсем разных групп. Этот принцип группа еще воплотит на должном уровне через десятилетие. «Делай Ю-Ю» — самая мрачная, тягучая и минорная запись «Троллей», которая просто появилась не вовремя. Тем не менее именно здешние версии «Эхом гонга» и «Далеко» по рыку и честной надрывности уделывают поздние «чистовые» студийные версии. № 14: «Призраки завтра» (2020)

Новый EP/альбом — номинально сборник треков, не вошедших в запланированный на декабрь диск «После зла». На него войдут шикарный сингл «Лира» и приятная «Лето без интернета». По факту пять песен с тремя бонусами, но эта запись приятно удивляет на фоне пункта № 18 списка — с одной стороны, привычная любовно-космическая тематика в текстах, с другой — в звучании «МТ» вновь чувствуется много свежести и жизни. Получилась лиричная поп-запись, в которую неожиданные гости в виде T-Fest и Скриптонита столь же неожиданно встали как влитые . Хочется верить, что основной альбом в этом плане не разочарует и разделит как минимум эту строчку в рейтинге.

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№ 13: «Пиратские копии» (2015)

Пожалуй, самая недооцененная пластинка из выпущенных Лагутенко в 2010-х — возможно, причиной тому ее длина или пришедшее примерно в тот момент понимание, что группа претерпевает трансформацию и на прежние позиции ведущих хитмейкеров уже не претендует. А тут немало классного: и хитовые «С чистого листа» с «Пиратскими копиями», и гипнотическая «Медленные танцы», и воздушно-трогательная «Куклы», и психоделическая «Мошка», и элегантный синти-поп «Где вы, девочки». Кроме того, здесь впервые уверенно слышится вклад в новую версию «МТ» электронщика Саши DZA. № 12: «Необыкновенный концерт в Гостином Дворе, 25.11.2000» (2001)

Логическим завершением эпохи «Точно ртуть алоэ» было два концерта: «обыкновенный» в «Олимпийском», который тоже сохранился в виде концертного альбома (но слушать его при этом совершенно необязательно), и «необыкновенный» в Гостином Дворе, который послушать как раз-таки стоит. Тут есть: экспериментальные акустические прочтения хитов, песни, которые с тех пор, кажется, больше живьем не звучали, оркестр и картинный патетический кавер «на разрыв» на Жака Бреля. Концерт, значимость которого чувствуется даже в записи, — красивая точка медленно сходящей на нет муми-мании . Эксперимент был повторен в 2018 году с программой «Вечерний чай», но подобного ощущения масштабности, увы, уже не возникло. № 11: «Амба» (2007)

Самая прямолинейная пластинка группы — акцент на драйве, культивирующем корни «Мумий Тролля» как классической рок-группы, только вокал, барабаны и две гитары. Квартет избавился от сессионщиков и живьем представил пластинку целиком на Пикнике «Афиши». В «Амбе» есть и секс, и обаяние, и фирменные интонации с языковыми упражнениями , однако остается ощущение, что пластинка запомнилась лишь по прыгучей хулиганистости «Бермудов». При этом стадионный запал «Ru.Da» и чувственный дуплет «И если честно»/«Когда ты была» явно обещали большего. № 10: «Меамуры» (2002)

После одиозного «Точно ртуть алоэ» и последовавшего расставания с продюсером Леонидом Бурлаковым группа будто бы решила обнулиться и снова сыграть на контрасте. В итоге родились легкие поп-«Мемуары» — альбом, от которого буквально веет счастьем и теплотой . Даже «Глубже» с отчетливым сексуальным контекстом (всплывающим тут не раз: вспомнить хотя бы даже «поцелуями нежными ли, нижними ли») звучит так, будто ее можно включать детям. Этот альбом сбросил с «МТ» шелуху невзгод и неурядиц, накопившихся после шума вокруг предыдущего диска и неудачной поездки на «Евровидение», отправил группу вперед за новыми творческими достижениями. Его терапевтическая умиротворяющая сила чувствуется и по сей день. № 09: «Дерзости» («Кета») (2012)

Совместный альбом Лагутенко и электронщика Ильи Антонца — трепетная и хрупкая, как хрусталь, запись, в которой Лагутенко не бравирует харизмой и сексуальностью, а просто вещает — иногда гипнотически, а иногда будто бы добротно, по-дружески. И все под изобретательные инструменталы от Антонца, от которых буквально веет холодом и красотой. Самый прекрасный и сердечный из всех неожиданных творческих ходов Лагутенко . № 08: «8» (2008)

Концептуальная двойная пластинка, она же пик сотрудничества «МТ» с Павло Шевчуком, она же в какой‑то степени лебединая песня классического состава группы, закончившаяся вторым и последним для группы знаковым концертом в «Олимпийском». Крепкий, нашпигованный разномастными боевиками альбом, который держит тонкую грань между минимализмом «Амбы» и намеренной перепродюсированностью «Слияния и поглощения» — аранжировки продуманы, деликатны и не позволяют себе лишнего (и ненужного), а Лагутенко с тех пор больше не проявлял себя как сонграйтер так ярко, лихо и плодовито. Как ни крути, поворотный пункт в дискографии «МТ». № 07: «Шамора: Правда о мумиях и троллях» (1998)

Перезаписанные по горячим следам популярности «Икры» и «Морской» хиты Лагутенко из восьмидесятых, часть песен из «Новой луны апреля» исчезли, зато появились несколько номеров из неслучившейся в 1987 году пластинки «Сайонара» (к слову, архивная запись концерта того года обязательна к просмотру. Некоторые песни убавили в шарме, некоторые приобрели, но с главным двойник справился: он должным образом поддержал истерию вокруг «МТ», доказав, что Лагутенко был готов к успеху на всей территории бывшего Союза еще в 1985 году. № 06: «Новая луна апреля» (1985)

Первый звездный час еще тогда «Муми (без й) Тролля» — обаятельная запись, где подростковый голос Лагутенко уже вырабатывает узнаваемые интонации, но еще не находит точку опоры . Зато забойный прямолинейный синти-поп, разрывавший дальневосточные дискотеки в те годы, внезапно звучит актуально и бодряще и спустя 35 лет, а лоуфайность звучания скорее воспринимается как намеренная фишка, а не следствие отсутствия нормальных студий. № 05: «Похитители книг» (2004)

Эксперимент с написанием саундтрека родил самый лиричный альбом «Мумий Тролля» — запись, рожденную быть необязательной, вытащили на первый план трогательная акустика «Такие девчонки» и бронебойная «Медведица», подкрепленная эпатажным клипом. Одна из самых удачных работ группы, которой в принципе и не требуется видеоряд (да и кто вспомнит сейчас про этот фильм, в отличие от альбома), где даже короткие инструменталы звучат захватывающе. А уж «Водопады слез» с «Где такой я?» — абсолютная классика группы (ну и не могу не упомянуть милую моему сердцу безделушку «Твоя летняя»). № 04: «Точно ртуть алоэ» (2000)

Альбом, после которого можно сказать, что «Мумий Тролль» перестали быть прежними. А на самом деле — группа, которую мы теперь знаем, обрела свою настоящую форму — все-таки первые две пластинки, по сути, были работой Лагутенко, гитариста Альберта Краснова и британцев. Помпезная пиар-компания выстраивалась по лучшим западным образцам: 4 физических сингла, целиком посвященный группе выпуск модного журнала, одиозное оформление релиза, планы на представление клипа в новогоднюю ночь на Первом канале и звание «первого альбома тысячелетия» с релизом на китайский Новый год, всероссийский тур с двумя громадными концертами в столице в его финале. Запись многих оставила разочарованной, но еще при выходе обросла мифологией, в которой, кажется, и утонула. По прошествии времени стало ясно, насколько «Точно ртуть алоэ» был смелым для группы ходом : метания от жанру к жанру (с обилием совершенно бесстыжего хард-рока), экспериментальные песни, явно не рассчитанные на популярность, тотальное упоение Лагутенко статусом важнейшей музыкальной звезды момента, который, кажется, в тот момент он и начал терять. И через 20 лет после выхода эта запись, очевидно, требует некоей легитимизации и признания ее важности наравне с «Морской» и «Икрой» — будем считать, что грядущий новый трибьют, основанный на альбоме, выполняет именно эту функцию.

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№ 03: «Морская» (1997)

Запись, которую не хотел издавать ни один рекорд-лейбл, натуральным образом сдетонировала в общественном пространстве, поделив российскую музыку на «до» и «после» — никто ни до, ни, что уж там говорить, после не смог так виртуозно и доступно совместить suede-образный брит-поп, хитовые мелодии, новый для российской музыки литературный язык и табуированную нескрываемую сексуальность. 14 хитов, записанных на подкорке мозга у целого поколения . № 02. «Слияние и поглощение» (2005)

Лагутенко в альбомах нулевых только и делал, что резво менял творческие личины, но дотошная перепродюсированность, нежданное обилие электроники и сухость звучания диска «Слияние и поглощение» все равно были неожиданными — и контрастный душ симфонического интро, играющего «Прости, киска», и намеренно минималистичной итоговой версии (что усилялось разницей с концертной аранжировкой периода «Меамуров») сходу взрывали мозг. Это были и смелость, и вызов, и нахождение пути, по которому, так или иначе, «Тролли» пойдут десятилетие спустя. В итоге «Слияние» стало пластинкой из числа тех, что при выходе не вызывает массовой истерии (и ни одна песня, по сути, в итоге не попала в вечные концертные хиты), но имеет сильное влияние на умы (поговаривают, что альбомом сильно вдохновился, например, Mujuice). Хотя зрительская невостребованность материала альбома до сих пор для меня остается загадкой: песни там первоклассные, без единого слабого места. Это была еще одна революция от «Мумий Тролля» — пусть и самая тихая. № 01. «Икра» (1997)

Запись, которая в момент выхода одновременно и поддержала успех «Морской», и несколько потерялась на ее фоне: во-первых, потому что по всем маркетологическим правилам рынка появилась слишком быстро, во-вторых, потому что по набору очевидных поп-хитов проигрывала предыдущей пластинке. Но со временем выяснилось, что рок-н-ролльная дерзость и кураж «Икры» выбивали искры похлеще набитого шлягерами дебюта — и остались в сердцах тысяч местных музыкантов и миллионов слушателей.