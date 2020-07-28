27 июля Тимати сообщил об уходе с Black Star — лейбла, который он основал еще в середине нулевых и который всю дорогу неизбежно ассоциировался с его создателем. О его главных неудачах — от ухода Левана Горозии до пропагандистских видео — мы неоднократно писали, сегодня поговорим о том, в чем Тимур Юнусов оказался успешен.

Песня «В клубе» как памятник эпохе урбан-гламура 00-х Этот бесспорный артефакт эпохи сытой Москвы 2000-х нельзя назвать отправной точкой карьеры Тимати — все-таки была «Фабрика звезд» и великая песня «Плачут небеса» (вероятно, первый народный урбан-медляк в России). «В клубе» — первый большой выход самодостаточного сольного Тимати версии 1.0: золотого ребенка и сияющего виггера-нахала. Здесь Тимати окончательно превратился из «фабриканта» и «губастого из «Банды» в мистера Black Star и придумал рефрен десятилетия. При этом давно уже нет ни тех тусовок, ни клубов, ни старого Тимати. Вместе с «Будущими мамами» и «Коламбия Пикчерз не представляет» этот досуговый манифест от Тимура Юнусова зафиксировал пик набитого нефтедолларами столичного гламура, который тогда неизящно, но обаятельно примерял на себя заокеанскую R&B-эстетику. Совершенно логично, что ранний Тимати за «урбанизацию» московского лоска ответственен больше прочих.

«Moscow Never Sleeps» как идеальная ода Москве, которой больше нет Исключительная ценность карьеры Тимати заключается в том, что она всю дорогу документирует местный цайтгайст не хуже программы «Намедни» — что бы ни происходило в России, у Юнусова находилось, чем это озвучить. «Moscow Never Sleeps» — это эпитафия сгоревшему «Дягилеву», лебединая песня тучной Москвы 2000-х, которой в новом десятилетии придется заново учиться жить по средствам. Это невесомый танцевальный гимн открытой крыше, восьмиполосному шоссе, стрелке вправо на спидометре и расплывшимся огням столицы, которая принимает всех, кому по карману Bentley, Gabbana, Vertu, охрана. Эта песня стала пиком очередной эпохи в карьере Тимати. В новом десятилетии он постепенно сменит Jameson на «Вятский квас», виггера на Теймураза, остросоциальные песни со строчками про Ходорковского на дружбу с Кадыровым и предвыборные ролики Путина, а дуэты с зарубежными звездами — на песни с Лепсом и Киркоровым.

«Давайдосвидания» как мемы по расчету Сразу и не скажешь: рэп-сайфер Тимати с неочевидными для него коллаборантами вроде «5 Плюх» — удача или провал? С одной стороны, Тимати отправился в русскую рэп-подземку за респектом и совершенно очевидно этот респект не получил. С другой, расчетливо ухватился за собственный скандал с Киркоровым как цель, взял шумевшую в соцсетях мейхану как средство, и расчет сработал. В итоге и дисс получился убедительным и исчерпывающим (вы помните, что ответил Филипп Бедросович? Мы тоже не помним), и клип с песней — хитовыми. «Давайдосвидания» — в определенной степени чекпойнт не только для Тимати и Black Star, но и для рунета в целом, потому что мемы и инфоповоды как пространство для музыкального творчества стали использовать повально. Юнусов и Black Star поставили технологию мем-хитопроизводства на поток. Наряду с «Тантум Верде Форте» и «Ладой Седаном» характерный пример — отработка скандала с психическим здоровьем Джигана в песне про хавчик (см. ниже). Она вряд ли бы случилась, если бы Тимати как‑то не вздумал обставить скандал с Киркоровым рэп-мейханой.

Дуэты с L’One как большой рэп-броманс Приход на Black Star Левана Горозии — это главная творческая удача Тимати как руководителя лейбла, которая хронологически разделила Black Star на «до» и «после» подписания того самого контракта, от разрыва которого через семь лет не станет лучше никому. Пока возвращаемся в 2012 год. Что есть в активе лейбла Black Star, если убрать за скобки личный бренд Тимати? Ничего убедительного: на одного успешного Джигана приходились артисты Music Hayk, B.K. (вы их знаете?) и экс-вокалистка «Сливок» Карина Кокс (вы ее помните?). Короче, Black Star был тогда чем угодно, но только не лейблом со сформулированной для масс идеологией и местом успешного запуска карьер. Все изменилось после трансфера L’One — половины стильного, но нехайпового московского дуэта Marselle. Если до Black Star Леван считался талантливым и перспективным, то на Black Star стал еще и популярным — при этом умудрился не особо растерять респект рэп-подземки и даже немного поднять в ее глазах репутацию лейбла.

Подробности по теме LʼOne сообщил об уходе с Black Star. Это конец эпохи и плохой пиар для лейбла Тимати LʼOne сообщил об уходе с Black Star. Это конец эпохи и плохой пиар для лейбла Тимати

Совпадение или нет: после подписания L’One началась золотая эпоха Black Star — пришли Кристина Си и Мот, Леван спел про локти, засидевшийся в подающих надежды Егор Крид резко выстрелил — и лейбл буквально помчал по рельсам на хайптрейне. Но вместе с тем отдельного упоминания заслуживает альянс L’One и Тимати: вместе они почти буквально и очень эффектно перевели на русский «Otis» Джей-Зи и Канье Уэста, спели про журнал GQ и физподготовку и даже хотели записать совместный EP, но что‑то не срослось. Присутствие Левана эффектно оттеняло спорные и неоднозначные слова и действия Тимати и вообще оправдывало Black Star. Иногда это происходило в буквальном смысле: в песне «Напоследок я скажу» Юнусов «благодарит» американского президента Обаму за то, что «мы потеряли братский народ» — кажется, что без Левана она бы потонула в дизлайках.

«Хавчик» как сеанс самоиронии и реабилитация после «Москвы» 2019-й со стороны казался самым сложным годом за всю современную историю Black Star: лейбл расставался с большими артистами (с одним из них — шумно и вызывающе некрасиво), глава лейбла на фоне митингов протеста «хлопал бургер» за Собянина в самом задизлайканном видео в рунете (на тот момент). Оставшиеся артисты лейбла не выпускали хиты, а другие функционеры лейбла признавались, что хлопок бургера больно ударил по бюджету и репутации Black Star. В 2020-й Тимати и Black Star вступали, казалось, с обескровленным лейблом, потерей творческой и коммерческой хватки и шлейфом скандалов. Но внезапно они вернулись в игру: с одной стороны, замариновавшаяся было на Black Star Клава Кока буквально повторила финт Егора Крида — выстрелила с парочкой больших хитов и превратилась в главную поп-певицу прямо сейчас и вернула заголовок Black Star в чарты. С другой стороны, сам Тимати со знанием дела показал готовность к выживанию в меняющемся мире: устроил безумный эфир с Ивлеевой на сотни тысяч просмотров, с ней же сходил на «Что было дальше?» и не растерялся, договорился с Моргенштерном о фите и капитализировал весеннее безумие Джигана. Так, хит-трансляция про «офигенный хавчик» превратилась в трек и клип, где юный тиктокер Даня Милохин смеется над Тимати из‑за бургеров и Москвы, Джиган в смирительной рубашке рассказывает о том, как вернул брови и себя в чарты, а заправляет всем Тимати, который абсурдно отыграл рекламную интеграцию с чебупелями. А теперь Тимур Юнусов решил отделить свое имя от Black Star, стать Илоном Маском и запустить лейбл со звучным космическим названием.