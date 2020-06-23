Новый герой нашей рубрики Homework — Иван Глобин, лидер группы «Тени Свободы», играющей задушевный мелодичный альт-рок. Специально для «Афиши Daily» он исполнил в акустике еще не вышедшую песню «Лучше хуже» с нового альбома «Время Волшебных Открытий». Его релиз намечен на 10 июля.

Homework — это новый проект «Афиши Daily», в рамках которого мы просим любимых музыкантов редакции записать свои треки в акустике и желательно домашней обстановке. У нас уже были Сергей Сироткин, Zoloto и Рау Рейнольдс из Enter Shikari. Герои следующего выпуска — «Грязь».