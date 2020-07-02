По традиции подводим итоги последних шести месяцев в истории популярной музыки и выбираем лучшие пластинки. Всего 85 (!) альбомов, а выбрать надо один. Голосование продлится ровно неделю и завершится в 10.50 9 июля.

Georgia «Seeking Thrills» Дочка Нила Барнса из Leftfield в детстве играла в футбол, а теперь играет лихой электропоп

Mura Masa «R.Y.C.» Главный дебютант 2018 года взялся за гитары и диско-поп

Мак Миллер «Circles» Редкий по нынешним временам случай — посмертный альбом, который не похож на попытку выжать из трупа последние деньги

Slimus & ВесЪ «Улей» Слим и экс-участник «Каспийского груза» под грустный бит ставят печальный диагноз стране и обществу

Николя Годен «Concrete and Glass» Сооснователь Air играет уютную музыку для неуютного времени (в том числе при участии Kate NV)

Pet Shop Boys «Hotspot» Неизменный и по качеству, и по прилипчивости электропоп от отцов жанра

Гречка «Из доброго в злое» Самая сильная — хотя бы в эмоциональном плане — работа Гречки со времен дебютного альбома

Тима Белорусских «Моя кассета — твой первый диск» Новый альбом главного поп-певца эпохи

Destroyer «Have We Met» Многословный и многослойный альбом от самой трогательной инди-группы из Канады

Sonic Death «Russian Gothic» Кажется, самый ладный альбом от трубадура русскоязычного инди лет за пять

«Хадн дадн» «Ностальгия» Первый претендент на звание русскоязычного альбома года: полиритмия, этнические нотки, звонкий вокал, ощущение грядущего срыва, который никак не случится

Подробности по теме Интервью с группой «Хадн дадн» и премьера ее нового альбома «Ностальгия» Интервью с группой «Хадн дадн» и премьера ее нового альбома «Ностальгия»

Nada Surf «Never Not Together» Девять трогательных гитарных песен о том, что все будет хорошо

Tame Impala «The Slow Rush» Кевин Паркер изящно прощается с собственным музыкальным прошлым

Подробности по теме О бедной гитаре замолвите слово: нарядный камбэк Tame Impala О бедной гитаре замолвите слово: нарядный камбэк Tame Impala

King Krule «Man Alive!» Восклицательное название, восклицательное отношение к жизни во всем ее неприятном многообразии — от депрессии до наркотиков; не было и не будет в этом году более эмоционального альбома

Best Coast «Always Tomorrow» Идеальная музыка для неснятой молодежной комедии

Dima Midborn «Мужчина средних лет» Басист On-the-Go и «Интуриста» — с удивительным альбомом о душевном кризисе, алкоголе, неизбежности фатума и прочих вещах, важных для усталого горожанина среднего возраста

Подробности по теме «Это осень патриарха, дальше — закат»: премьера сольного дебюта Dima Midborn «Это осень патриарха, дальше — закат»: премьера сольного дебюта Dima Midborn

Caribou «Suddenly» Дэниел Виктор Снейт продолжает успешно делать танцевальную музыку о высоких чувствах

Ratboys «Printer’s Devil» 10 рок-танцев для молодых и беспечных из 10

On-the-Go «Unsaid» Группа братьев Макарычевых продолжает доказывать, что западническое инди может быть не только про стиль, но и про смыслы

Подробности по теме Большое интервью с On-The-Go — о новом альбоме «Unsaid», английском языке и реновации Большое интервью с On-The-Go — о новом альбоме «Unsaid», английском языке и реновации

Mujuice «Rytm Moskva» Роман Литвинов создает ритм неуютного и неспокойного города, где колокола и клавишные соседствуют с режущим слух басом

Phantogram «Ceremony» Трип-хоп для тревожных миллениалов, лучший альбом дуэта

Four Tet «Sixteen Oceans» Идеальная музыка для плейлистов с медитацией в 2020 году должна звучать вот так

Анна Зосимова и Петар Мартич «Песня — это праздник» Фронтмен группы «Пасош» и бывшая рэперка «На лицо» переписывают правила игры в русский шансон

Подробности по теме Треугольник Круга: Петар Мартич, Анна Зосимова и Евгений Горбунов обсуждают русский шансон Треугольник Круга: Петар Мартич, Анна Зосимова и Евгений Горбунов обсуждают русский шансон

Porridge Radio «Every Bad» Porridge Radio играют не первый год, расслушали их только сейчас, и слава богу, ибо такого едкого, мастеровитого и истероидного женского рока не было давно

Моррисси «I Am Not a Dog on a Chain» Лучший альбом самого несносного рок-британца за последние 10, а то и 20 лет

Moaning «Uneasy Laughter» Лос-анджелесская постпанк-группа играет так, будто живет в местах поскучнее и похолоднее, и делает это успешнее всех за последние 10 лет

Дуа Липа «Future Nostalgia» Все еще поп-пластинка года

Подробности по теме Все о том же молчит диско-шар. Владимир Завьялов об альбоме Дуа Липы «Future Nostalgia» Все о том же молчит диско-шар. Владимир Завьялов об альбоме Дуа Липы «Future Nostalgia»

Sorry «925» Рок-дебют сезона, ритмичная музыка аритмичного времени

Little Dragon «New Me, Same Us» Немного северного грува, немного трип-хопа, немного чиллвейва — получается идеальный саундтрек к неслучившемуся отпуску или домашней вечеринке

Pearl Jam «Gigaton» Резвый хард-рок с переменчивым ритмом, задушевные баллады и песни о Трампе и спасении природы без лишнего пафоса и актуальных аранжировок

Matrang «Три» Первый альбом Алана Хадзарагова, который он придумал сам от начала и до конца. И лучший

The Weeknd «After Hours» Самый тоскливый альбом Абеля Тесфайе

Pharaoh «Правило» Возвращение Глеба Голубина, не самое своевременное

Подробности по теме Пять минут спустя. Николай Овчинников — о новом (провальном) альбоме Pharaoh «Правило» Пять минут спустя. Николай Овчинников — о новом (провальном) альбоме Pharaoh «Правило»

Childish Gambino «3.15.20» Странный и, кажется, сделанный наспех альбом Дональда Гловера

Mnogoznaal «Круг Ветров» Все тот же высокоточный и высококлассный северный хип-хоп с мрачным шармом и холодными ветрами

Mystery Jets «A Billion Heartbeats» Британская инди-группа отдувается за весь британский рок

Ив Тьюмор «Heaven to a Tortured Mind» Возмутительный гимн гедонизму, самый странный (в хорошем смысле) поп-альбом года

«Тима ищет свет» «Бойня» Сборник песен о смерти от одного из самых ярких представителей новых грустных

Подробности по теме Новые грустные: как звучит поп-музыка будущего? Новые грустные: как звучит поп-музыка будущего?

Thundercat «It Is What It Is» Соратник Кендрика Ламара и Flying Lotus все так же пробегается пальцами по басовым струнам, тянет высокие ноты и строит воздушные замки — и на душе хорошо

Atariame «Completeness» Наташа Салмина возвращается к тому, что у нее лучше всего получается, — дрожащей печальной акустике

Подробности по теме «Принятие и самоотрешенность»: Atariame — об альбоме «Completeness» «Принятие и самоотрешенность»: Atariame — об альбоме «Completeness»

Tesla Boy «Андропов» Все те же песни с оглядкой на музыку 30-летней давности, синтезаторный блеск, стиль и лоск — теперь по-русски

Bicycles for Afghanistan «Прятки» Восторженный и оптимистичный альт-рок с песнями о ребятах и волчатах, ленивых днях, весне и лете

Подробности по теме «Эти песни я уже отпустил»: гид Bicycles for Afghanistan по альбому «Прятки» «Эти песни я уже отпустил»: гид Bicycles for Afghanistan по альбому «Прятки»

The Strokes «The New Abnormal» Джулиан Касабланкас возвращает нам нулевые во всем их многообразии

Zavet «Жилы» Удачное сочинение на тему, что делать с русскоязычным хип-хопом в 2020 году

Фиона Эппл «Fetch the Bolt Cutters» Страшно расхваленная критиками пластинка о душе и теле под обнаженные ритмы

Подробности по теме Кто такая Фиона Эппл и почему надо слушать ее новый альбом «Fetch the Bolt Cutters» Кто такая Фиона Эппл и почему надо слушать ее новый альбом «Fetch the Bolt Cutters»

«Даша и Сережа» «Волшебство» И вправду волшебство — девять душеспасительных песен от тех, кто знает в этом толк

Sobakasoma «Хэмингуэй в штанах» Девять истеричных песен про маму, папу, мента и президента. Не новые грустные даже — новые отчаянные

EOB «Earth» Эд О’Брайен из Radiohead на дебютном сольном альбоме удачно играет в альтернативу конца девяностых

Подробности по теме Интервью с Эдом О’Брайеном (Radiohead) — о сольном дебюте, Бразилии и Грете Тунберг Интервью с Эдом О’Брайеном (Radiohead) — о сольном дебюте, Бразилии и Грете Тунберг

«Аукцыон» «Мечты» Самый душевный и доступный альбом группы за 20 лет

Ic3Peak «До свидания» Самый доступный альбом группы за всю ее историю

«Френдзона» «Не Разлей Вода» Прощание с мамбл-роком (плюс крайне удачный фит с Дорой)

«Боди» «Пресс» Вместо манифеста о моде на нулевые в форме колонки мы получили манифест в форме альбома

Подробности по теме «Крип-поп»: Николай Редькин рассказывает об альбоме «Пресс» своей группы «Боди» «Крип-поп»: Николай Редькин рассказывает об альбоме «Пресс» своей группы «Боди»

Other Lives «For Their Love» The National для тех, кто еще не потерял надежду

Дима Билан «Перезагрузка» Энциклопедия умной поп-музыки от главного поп-артиста нулевых

Car Seat Headrest «Making a Door Less Open» Уилл Толедо рвется на стадионы. Кажется, успешно хотя бы с музыкальной точки зрения

«РыцарныеРыцари» «Дома поговорим» Самая беспросветная русская рок-пластинка весны

«Невидимка» «Заточка» Хтонический евродэнс от группы из Кургана

Мозес Самни «græ» Большая надежда арт-попа официально превращается в большого артиста

Подробности по теме Серый — хит сезона: Сергей Степанов — о грандиозной альбомной дилогии Мозеса Самни Серый — хит сезона: Сергей Степанов — о грандиозной альбомной дилогии Мозеса Самни

Бишоп Неру «Nehruvia: My Disregarded Thoughts» Выросший с плакатом Нэса в спальне нью-йоркский рэпер очень удачно ищет баланс между аккуратным хип-хопом девяностых и новой школой

Хейли Уилльямс «Petals for Armor» Сольный выход вокалистки Paramore — и второй претендент на поп-пластинку года

The 1975 «Notes on a Conditional Form» Мэтт Хили рассуждает о мире и о себе в формате грандиозного поп-рок-альбома

Подробности по теме Личное больше политического: Артем Макарский — о новом альбоме The 1975 Личное больше политического: Артем Макарский — о новом альбоме The 1975

Badly Drawn Boy «Banana Skin Shoes» Идеальный саундтрек для кризиса среднего возраста от бастарда пост-брит-попа

Тим Берджесс «I Love the New Sky» Идеальный саундтрек для кризиса среднего возраста от вокалиста The Charlatans

«Интурист» «Action!» Евгений Горбунов продолжает заниматься деконструкцией звука вокруг

Леди Гага «Chromatica» Манифест дискотеки как освобождения духа, хоть и выпущенный в момент, когда никаких массовых танцев быть не может

GONE.Fludd «Voodoo Child» Полный самоутверждения массовый хип-хоп, мечущийся между печальным мелодизмом и голым репрезентом, — и без хитов

Подробности по теме GONE.Fludd — о новом альбоме «Voodoo Child», уходе от «чуитсов» и Кафке GONE.Fludd — о новом альбоме «Voodoo Child», уходе от «чуитсов» и Кафке

Boulevard Depo «Old Blood» Идеальная иллюстрация кризиса в русскоязычном рэпе — и самый коммерчески успешный альбом в жанре за последние полгода

Westerman «Your Hero Is Not Dead» Дебют года от лондонского барда — светлая печаль и тихие способы с ней смириться

Run the Jewels «RTJ4» Злобный альбом, совпавший с очередным подъемом движения Black Lives Matter, но ценный и сам по себе

Yanix «SS 20» Все еще убедительный праздник гедонизма от ярославского рэпера

Rolling Blackouts Coastal Fever «Sideways to New Italy» Австралийцы возвращают жизнь в инди-рок

Kate NV «Room for the Moon» Еще один — для кого‑то спорный, ну и ладно — претендент на русскоязычный альбом года. 10 оммажей эпохе раннего накопления капитала, только без идеологической нагрузки — и слава богу

Подробности по теме Одинокая луна: как Kate NV записала самый оптимистичный русский альбом года Одинокая луна: как Kate NV записала самый оптимистичный русский альбом года

Дженни Бет «To Love Is to Live» Экс-участница Savages ловко и громко жонглирует стилями

Naeem «Startisha» Рэпер Spank Rock возвращает себе настоящее имя и устраивает лучшую вечеринку сезона

Шарлот «Рожденный в аду» Рожденный в борьбе с лейблом ироничный и крикливый поп-альбом от одного из дерзких новых артистов

Подробности по теме Шарлот — о Самаре, Скриптоните, Монеточке и конфликте с Sony Шарлот — о Самаре, Скриптоните, Монеточке и конфликте с Sony

Боб Дилан «Rough and Rowdy Ways» Торжественное возвращение патриарха современной музыки, изящное подведение итогов

«Краснознаменная дивизия имени моей бабушки» «Катакомба» Третий и пока последний претендент на звание русскоязычной пластинки года — восемь садово-парковых гимнов гедонизму и русскому андеграунду

Фиби Бриджерс «Punisher» Интимный фолк для массового использования, одна из самых выразительных с точки зрения лирики пластинок года

Dequine «labum» Манифест казахстанского неопопа

Подробности по теме «Ребенок со сложным характером»: Dequine — о дебютном альбоме и тоске по родине «Ребенок со сложным характером»: Dequine — о дебютном альбоме и тоске по родине

Braids «Shadow Offering» Печальный женственный арт-поп в духе Кейт Буш, только слез и печалей меньше, а света — больше

Vakula «Вне времени» Украинский продюсер и музыкант — с посвящением солнечному старомодному хип-хопу и в компании местных звезд: от Дорна до Джамалы

Haim «Women in Music, pt. III» Опус магнум сестер Хаим, путешествие по софт-попу всех времен и эпох

Джесси Уэйр «What’s Your Pleasure» Британская дива преодолевает кризис и находит утешение на танцполе

Khruangbin «Mordechai» Техасские инструменталисты со сбитой геолокацией создают идеальный фон для самых приятных занятий

Подробности по теме «Mordechai» Khruangbin: как инструментальное трио из Техаса выбилось в звезды «Mordechai» Khruangbin: как инструментальное трио из Техаса выбилось в звезды

Борис Гребенщиков «Знак огня» БГ поет обо всем сразу, идет на компромиссы с самим собой и, как всегда, всех побеждает

Подробности по теме Пусть все горит: «Знак огня» БГ как фиктивный компромисс Пусть все горит: «Знак огня» БГ как фиктивный компромисс