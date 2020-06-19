Данеля Садыкова, она же Dequine, выпустила дебютный сольный альбом «Labum», где играет лаконичный соул-поп в постсоветских декорациях. Как мы уже говорили, наряду с работами M’Dee это отличный образец новой казахстанской поп-музыки. «Афиша Daily» попросила Dequine рассказать про каждую песню с альбома.

Для меня «Labum» — это мой ребенок. Тот, что со сложным характером: с переменами настроений и образов. Я дала ему возможность быть кем он захочет и говорить так чувственно, как только можно. Конечно же, альбом обо мне, о различных моих переживаниях относительно политики, темы дома, который мне пришлось покинуть в очень раннем возрасте, темы принятия и абсолютной, сносящей все на пути злобы после расставания.

«Шрамы» Это фристайл-трек от начала до конца. Нам нужно было сделать интерлюдии — это решение пришло, когда мы поняли, что треки в альбоме слишком разные и единственное, как мы можем дать цельности общему концепту, — это разделить интерлюдиями альбом. Я говорю — дайте мне легкую драмку, накиньте баса, нужна самая чилловая гитара ever; и как только я услышала, как это звучит, я пулей полетела к микрофону — не было ни заготовленного текста, ни заготовленного мотива, но я в секунду поняла, как должен звучать вокал и какие там будут слова. «Убью» Мне нравится заигрывать с поп-жанром, втихую замешивать свои фишки и эксперименты, прикрывшись формой поп-музыки. Так и получилось с «Убью» — летящий куплет под упругую бас-линию и неожиданно выстреливающий припев с агрессивными синтами. Надрыв и боль по утерянной связи под жирнейший танцевальный грув. Я вижу в этом много живости — вроде плакать надо, а ты башкой трясешь.

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«На западе» Особенная для меня песня. Место, где встретился соул и R’n’B. Уязвимость и сила в одной песне. Я родилась в небольшом городе на западе Казахстана — Актобе. Оттуда и пошло название песни. Вода всегда привлекала меня как стихия. «На западе мы любим, как вода, войди в меня, войди в меня, войди в меня», — я себя ассоциирую с ней. Вода принимает тебя любым вне зависимости от твоих грехов и недостатков. Если ты будешь спокоен и доверишься ей, то она даст тебе свободу. Но если будешь сопротивляться, то она тебя потопит. «Фемида» Пик для меня, как для автора. Песня-послание. Она была написана от жгучего ощущения боли за себя и свой народ, под впечатлением после очередной вырезки из новостей.

Тридцать минут пальцы печатали что‑то в заметках, как в трансе, абсолютно бессознательно — оказалось, что я написала песню. До сих пор не могу отделаться от ощущения, будто бы кто‑то вещал через меня.

В песне засемплирована казахская народная песня «Балапан каз», которую пел мне в детстве дедушка. «Им не победить нас» В этой интерлюдии всего две дорожки: драм-секция и голос. Была версия с дребезжащим басом, но остановилась на минимализме. «Жива» «Все серьезные треки, которые можно было написать, уже написаны — давай развлекаться», — с этой фразы начался трек «Жива», последняя песня, которую я написала для альбома. Я хотела сделать минимальный трэп-бит и собрать все клише нынешнего рэпа: фаст-флоу, сучки, деньги, два ствола и автотюн. «Мне девятнадцать и вообще ничего не страшно. Bling-bling, деньги прыгают мне в кассу, на сухом морозе я не мерзну, мне здесь жарко. Мой успех согреет мое сердце лучше парня». «Сильней» Танцевальная хаус-композиция прямиком с Каменска-Шахтинского. Я была год в отношениях и под конец всей этой истории подумала: «Да какого черта, я отдаю тебе свое сердце, а ты просто топчешь его. Неужели ты бы любил меня сильней, если бы я вела себя, как стерва?» «Cherry’s back» Это интерлюдия-трибьют моему первому EP; мой первый заход в музыку случился именно с «Пьяной вишней» на пять треков. И если там я беззаботно пела: «Я хочу, я хочу выше» — то тут я говорю, что я все еще та девчонка, но я больше не хочу быть выше, я хочу быть глубже, я хочу забраться тебе под кожу и поговорить с тобой о самом тайном.

Первый EP Dequine, на котором она медленно придумывала свой стиль

«НКТПС» Все мы знаем момент, когда ты смотришь на человека, которого любил, и непонимающе задумываешься: «Неужели из‑за тебя была эта буря?» Эйфория пропадает, и мы наконец видим людей в чистом виде: «Посмотри, на кого ты похож сейчас? Ты всегда был таким, или мой мозг разыграл сам себя?» Люблю то, что в каждой песне идет развитие в плане музыки. Обязательно дослушайте до конца — это сумасшествие. «Золотом» Я вдохновлялась тем, как работает с драм-секцией отец R’n’B Timbaland, ритмикой вокала Майкла Джексона. А потом я подперчила это все пачкой латинских бэков на припеве. Это освобождение от боли в танце, песня для того, чтобы двигать бедрами.

«Мое зло не тебе» Одно лицо на всех. Что значит эта фраза, объяснять не буду. Психотерапевтическая тайна. «Ошибись» Самый эмоциональный трек альбома. Вы поймете, о чем я, как только включите его. Во время записи мы несколько раз останавливались на перерыв из‑за накатывающих слез. Выстраданная песня во всех смыслах этого слова. А еще я горжусь своей работой с бэками. «Родной звук» В работе над этим треком для меня важно было сделать ощущение, чтобы каждый мог почувствовать, что я пою именно ему. Вечером под одеялом, нашептывая. Деликатный «близкий» звук на куплетах и «широкое» звучание на припеве. На припеве около пятнадцати дорожек гармоний и даблов, сущее удовольствие было его сводить.

Я написала эту песню на третий месяц переезда в Москву, и в тот период я впервые поняла, что такое любовь к Родине. Это оказался не тот больной патриотизм, которому нас учили с детства. Это оказалось очень глубинным, очень интимным чувством, которое превратилось в песню.

Это песня о прощении, о принятии, о доме. Мне очень не хватало тепла в тот момент, простого человеческого. И во время написания «Родного звука» я представила другую реальность, где все совсем по-другому, где меня любят, где мы забыли боль и меня не отдадут ни одной войне. И забралась в эту другую реальность. Ладо Кватания сказал, что плакал, когда слушал ее. Она не понравится только самому черствому сердцу.

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