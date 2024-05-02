Алкоголь

11 мест для свидания с похмельем. Где поесть и выпить после вчерашнего

Сегодня в 17:00
Мы не раз советовали вам, где в Москве можно выпить, но не рассказывали, как продолжать жить на следующий день. Теперь мы представляем вам три сценария развития похмельного дня: на утро, день и вечер после бурной ночи.

Утро

Не забывайте: когда проснулись — тогда и утро. Так что иногда в эти заведения можно отправиться хоть ночью.

Гранд-кафе «Dr. Живаго»

© Предоставлено рестораном

После того как ресторан «Кафе Пушкин» решил не работать ночью, пальму первенства у него перехватило гранд-кафе «Dr. Живаго»: там принять в гостях алкоэлиту готовы 24/7. С едой все в полном порядке, ей даже удается включить режим ностальгии, раскопав какие‑то теплые воспоминания из детства, но в сложные времена стоит отдать предпочтение щедрой порции пельменей.

Адрес

Моховая, 15, гостиница «Националь», 1 этаж

Часы работы

круглосуточно

Hachiko

© Предоставлено рестораном

В японском баре Hachiko (название произносим как «Хатико») на Пятницкой завтраки теперь подаются с 4 утра и до 3 часов дня, так что они отлично подойдут для спасения от похмелья после веселой вечеринки. Свое предпочтение мы отдадим слоеному японскому омлету тамагояки, который тут делают на ваш выбор с лососем, угрем, грибами или со шпинатом и руколой. Наверняка вы уже видели этого красавца, которого готовят все японские блогеры и бабушки в соцсетях, — настало время пробовать его в Москве.

Адрес

Пятницкая, 25, стр. 1д

Часы работы

круглосуточно

«Кофемания Chef’s»

© Предоставлено рестораном

Думаем, много слов про «Кофеманию» писать не нужно, ведь это место знают все, кто хоть раз встречал рассвет на Патриках или прогуливался с игристым в стаканчике для кофе. Тут все стабильно, ровно и дорого, но иногда лучше переплатить, чем слоняться по городу в поисках действительно хорошего завтрака. В этом ресторане есть самое похмельное блюдо в мире — яйцо бенедикт с лососем, которое подается на тостах с голландским соусом и шисо-салатом. Почему же мы его наделили такими регалиями? Все очень просто: его когда‑то давно придумал шеф-повар ресторана при отеле для гостя, который после бурной ночи хотел чего‑то исцеляющего.

Адрес

Спиридоньевский пер., 17

Часы работы

8.00–0.00

Sage

© Предоставлено рестораном

Даже если вы слишком помяты, но у вас есть силы встать с утра, заказывайте такси и мчите в Sage. Тут один из самых красивых шеф-поваров нашего города Дмитрий Голенин готовит завтраки, которые воскресят любого, даже того, кто мешал настойки с пенным. В этом ресторане лучше всего начать свою трапезу с идеальных драников из брокколи с лососем и яйцом.

Адрес

1-я Тверская-Ямская, 21, БЦ Four Winds Plaza

Часы работы

9.00–0.00

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День

День, как и утро, у всех разный, но все же это тот период, когда вы хоть на чуть-чуть, но застали световой день и ваши мысли посвящены супу или пельменям с бульоном.

«Erwin. Рекамореокеан»

© Предоставлено рестораном

В этом ресторане филигранно работают с рыбой и морепродуктами, и неудивительно, что именно тут мы нашли эталонный том-ям. Он идеально сбалансирован, в нем достаточное количество ингредиентов, но самое главное: этот суп действительно помогает справиться с похмельем.

Адрес

Кутузовский просп., 2/1, стр. 6

Часы работы

12.00–1.00

Biwon

© Предоставлено рестораном

Не могли мы обойти стороной и фо-бо, найдя для вас самый богатый вариант в ресторане Biwon, но уже на Саввинской набережной. Стоит он, конечно, прилично, но готовится из продуктов высшего качества. А все же мы помним, что наше тело — это храм, поэтому давайте не скупиться.

Адрес

Погодинская, 2

Часы работы

12.00–0.00

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«Матрешка»

© Предоставлено рестораном

В еще одном месте на набережной Тараса Шевченко, в ресторане «Матрешка», нам удалось найти канонические пельмени, которые шеф-повар Влад Пискунов советует заказывать с бульоном. В них хорошо все: идеально тонкое тесто, удачно сформированная начинка (а это правда редкость) и наваристый бульон. После такого обеда жизнь заиграет новыми красками, и вы можете смело переходить к разделу «вечер» нашего полезного мини-гида.

Адрес

Кутузовский просп., 2/1, стр. 6

Часы работы

9.00–23.00

Вечер

Проснувшись вечером, уже не надо думать о еде — выходите, так сказать, на второй круг. Но мы не звери, поэтому отобрали для вас места, в которых, помимо еды, есть классные напитки.

Segreto salone

© Предоставлено рестораном

Недалеко от Тверской, в баре Segreto salone, вы найдете самую большую карту коктейлей на джине и даже сможете собрать свой напиток в коктейльном конструкторе. Если же вы не готовы так сразу пить, то обратитесь к карте закусок: тут они более чем достойны.

Адрес

Благовещенский пер., 10, стр. 2

Часы работы

вс-чт 18.00–0.00, пт-сб 18.00–3.00

Door 2310

© Предоставлено рестораном

Владелец и шеф-бармен этого места Дмитрий Нестеров знает о тусовках все, ведь именно он стоял за баром в первом «Симаче», а сейчас продолжает свое дело тут и в «Simach в Недальнем». Такой экспертной точке зрения доверять стоит на все сто. Любой коктейль в карте — произведение искусства, как, впрочем, и любое блюдо из меню.

Адрес

Петровка, 23/10, стр. 5

Часы работы

вс-ср 15.00–0.00, чт-сб 15.00–3.00

The Nest

© Предоставлено рестораном

В почти секретном баре The Nest на Сретенском бульваре команда барменов сможет приготовить вам напиток, опираясь на ваши вкусовые предпочтения и даже настроение. Вариант очень даже рабочий, промахи в нем случаются редко, но и их можно заесть закусками, которые филигранно подогнаны к любым алкогольным напиткам. Ну и, конечно же, всегда есть возможность что‑то выбрать из привычной коктейльной карты с уже готовыми решениями.

Адрес

Сретенский б-р, 1

Часы работы

ср-вс 19.00–3.00

Dacha Gastropub

Не надо думать, что пиво осталось где‑то в стороне и мы совсем ничего не понимаем в похмелье. Гастропаб Dacha на Новом Арбате — это квинтэссенция хорошего пива, комфортной аудитории и настоящей пивной еды, доведенной до абсолюта. И кто бы мог подумать, что пивной ресторан может дать фору любому модному месту на Никитской, но алкогольный абстинентный синдром не жалеет никого.

Адрес

Н.Арбат, 28

Часы работы

вс-чт 9.00–0.00, пт-пн 9.00–2.00

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