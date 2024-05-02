11 мест для свидания с похмельем. Где поесть и выпить после вчерашнего

Утро
Не забывайте: когда проснулись — тогда и утро. Так что иногда в эти заведения можно отправиться хоть ночью.
Гранд-кафе «Dr. Живаго»
После того как ресторан «Кафе Пушкин» решил не работать ночью, пальму первенства у него перехватило гранд-кафе «Dr. Живаго»: там принять в гостях алкоэлиту готовы 24/7. С едой все в полном порядке, ей даже удается включить режим ностальгии, раскопав какие‑то теплые воспоминания из детства, но в сложные времена стоит отдать предпочтение щедрой порции пельменей.
Адрес
Моховая, 15, гостиница «Националь», 1 этаж
Часы работы
круглосуточно
Hachiko
В японском баре Hachiko (название произносим как «Хатико») на Пятницкой завтраки теперь подаются с 4 утра и до 3 часов дня, так что они отлично подойдут для спасения от похмелья после веселой вечеринки. Свое предпочтение мы отдадим слоеному японскому омлету тамагояки, который тут делают на ваш выбор с лососем, угрем, грибами или со шпинатом и руколой. Наверняка вы уже видели этого красавца, которого готовят все японские блогеры и бабушки в соцсетях, — настало время пробовать его в Москве.
Адрес
Пятницкая, 25, стр. 1д
Часы работы
круглосуточно
«Кофемания Chef’s»
Думаем, много слов про «Кофеманию» писать не нужно, ведь это место знают все, кто хоть раз встречал рассвет на Патриках или прогуливался с игристым в стаканчике для кофе. Тут все стабильно, ровно и дорого, но иногда лучше переплатить, чем слоняться по городу в поисках действительно хорошего завтрака. В этом ресторане есть самое похмельное блюдо в мире — яйцо бенедикт с лососем, которое подается на тостах с голландским соусом и шисо-салатом. Почему же мы его наделили такими регалиями? Все очень просто: его когда‑то давно придумал шеф-повар ресторана при отеле для гостя, который после бурной ночи хотел чего‑то исцеляющего.
Адрес
Спиридоньевский пер., 17
Часы работы
8.00–0.00
Sage
Даже если вы слишком помяты, но у вас есть силы встать с утра, заказывайте такси и мчите в Sage. Тут один из самых красивых шеф-поваров нашего города Дмитрий Голенин готовит завтраки, которые воскресят любого, даже того, кто мешал настойки с пенным. В этом ресторане лучше всего начать свою трапезу с идеальных драников из брокколи с лососем и яйцом.
Адрес
1-я Тверская-Ямская, 21, БЦ Four Winds Plaza
Часы работы
9.00–0.00
День
День, как и утро, у всех разный, но все же это тот период, когда вы хоть на чуть-чуть, но застали световой день и ваши мысли посвящены супу или пельменям с бульоном.
«Erwin. Рекамореокеан»
В этом ресторане филигранно работают с рыбой и морепродуктами, и неудивительно, что именно тут мы нашли эталонный том-ям. Он идеально сбалансирован, в нем достаточное количество ингредиентов, но самое главное: этот суп действительно помогает справиться с похмельем.
Адрес
Кутузовский просп., 2/1, стр. 6
Часы работы
12.00–1.00
Biwon
Не могли мы обойти стороной и фо-бо, найдя для вас самый богатый вариант в ресторане Biwon, но уже на Саввинской набережной. Стоит он, конечно, прилично, но готовится из продуктов высшего качества. А все же мы помним, что наше тело — это храм, поэтому давайте не скупиться.
Адрес
Погодинская, 2
Часы работы
12.00–0.00
«Матрешка»
В еще одном месте на набережной Тараса Шевченко, в ресторане «Матрешка», нам удалось найти канонические пельмени, которые шеф-повар Влад Пискунов советует заказывать с бульоном. В них хорошо все: идеально тонкое тесто, удачно сформированная начинка (а это правда редкость) и наваристый бульон. После такого обеда жизнь заиграет новыми красками, и вы можете смело переходить к разделу «вечер» нашего полезного мини-гида.
Адрес
Кутузовский просп., 2/1, стр. 6
Часы работы
9.00–23.00
Вечер
Проснувшись вечером, уже не надо думать о еде — выходите, так сказать, на второй круг. Но мы не звери, поэтому отобрали для вас места, в которых, помимо еды, есть классные напитки.
Segreto salone
Недалеко от Тверской, в баре Segreto salone, вы найдете самую большую карту коктейлей на джине и даже сможете собрать свой напиток в коктейльном конструкторе. Если же вы не готовы так сразу пить, то обратитесь к карте закусок: тут они более чем достойны.
Адрес
Благовещенский пер., 10, стр. 2
Часы работы
вс-чт 18.00–0.00, пт-сб 18.00–3.00
Door 2310
Владелец и шеф-бармен этого места Дмитрий Нестеров знает о тусовках все, ведь именно он стоял за баром в первом «Симаче», а сейчас продолжает свое дело тут и в «Simach в Недальнем». Такой экспертной точке зрения доверять стоит на все сто. Любой коктейль в карте — произведение искусства, как, впрочем, и любое блюдо из меню.
Адрес
Петровка, 23/10, стр. 5
Часы работы
вс-ср 15.00–0.00, чт-сб 15.00–3.00
The Nest
В почти секретном баре The Nest на Сретенском бульваре команда барменов сможет приготовить вам напиток, опираясь на ваши вкусовые предпочтения и даже настроение. Вариант очень даже рабочий, промахи в нем случаются редко, но и их можно заесть закусками, которые филигранно подогнаны к любым алкогольным напиткам. Ну и, конечно же, всегда есть возможность что‑то выбрать из привычной коктейльной карты с уже готовыми решениями.
Адрес
Сретенский б-р, 1
Часы работы
ср-вс 19.00–3.00
Dacha Gastropub
Не надо думать, что пиво осталось где‑то в стороне и мы совсем ничего не понимаем в похмелье. Гастропаб Dacha на Новом Арбате — это квинтэссенция хорошего пива, комфортной аудитории и настоящей пивной еды, доведенной до абсолюта. И кто бы мог подумать, что пивной ресторан может дать фору любому модному месту на Никитской, но алкогольный абстинентный синдром не жалеет никого.
Адрес
Н.Арбат, 28
Часы работы
вс-чт 9.00–0.00, пт-пн 9.00–2.00