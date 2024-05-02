11 мест для свидания с похмельем. Где поесть и выпить после вчерашнего

Думаем, много слов про «Кофеманию» писать не нужно, ведь это место знают все, кто хоть раз встречал рассвет на Патриках или прогуливался с игристым в стаканчике для кофе. Тут все стабильно, ровно и дорого, но иногда лучше переплатить, чем слоняться по городу в поисках действительно хорошего завтрака. В этом ресторане есть самое похмельное блюдо в мире — яйцо бенедикт с лососем , которое подается на тостах с голландским соусом и шисо-салатом. Почему же мы его наделили такими регалиями? Все очень просто: его когда‑то давно придумал шеф-повар ресторана при отеле для гостя, который после бурной ночи хотел чего‑то исцеляющего.