От чебуреков до осьми-дога: рестораны Москвы, которые делают фастфуд кулинарным искусством

Anchovy’s Club
В совсем свежем Anchovy’s Club отсылок к заявленной теме более чем достаточно. Кухня рыбной брассери находится в руках главного открытия гастрономического мира Ивана Маркова, а его бунтарский дух отчетливо читается в каждой позиции меню. В силу своего возраста ему больше всех допустимо обращаться к неиссякаемому миру фастфуда, который он ловко превращает в гастрономические хиты, будь то осьми-дог с щупальцем осьминога или же чебуреки с крабом.
Адрес
Колокольников пер., 3, стр. 2
Часы работы
12:00–00:00
«Кофемания Chef’s»
Заигрывают с фастфудом и в «Кофемании Chef’s» на Патриках. Тут шеф-повар Алексей Петриченко перепридумал круассан с лососем, опередил возмутительный тренд с плоским «французом», сделав сэндвич на слоеном тесте, похожий на открытую трубочку каннеллони. В эту глютеновую форму шеф выкладывает лосось на подушку из руколы со сметанным соусом и устилает эту композицию сегментами апельсина и лайма и каперсами.
Адрес
Спиридоньевский пер., 17
Часы работы
08:00–00:00
«Матрешка»
В городе-герое Волгограде самым распространенным блюдом из категории быстрого питания значится котлета по-киевски, поэтому ей мы тоже выделили место в этой подборке. В Москве самую правильную котлету по-киевски делает шеф ресторана «Матрешка» Влад Пискунов. Большой плюс: тут ее подают с зеленью и картофельным гратеном.
Адрес
Блеза Паскаля, 2, 9 этаж
Часы работы
12:00–22:00
Mume
Уличная еда в азиатских странах возведена в культ, а в Китае особое место в этом сегменте занимают димсамы. В Москве их тоже много, но только в ресторане Mume димсамы готовит именитый шеф-повар из Гонконга Джеки Ву, в чьем послужном списке значатся культовые рестораны и отели азиатского региона, отмеченные красным гидом «Мишлен». К слову, их тут восемь видов.
Адрес
Пресненская наб., 12, ММДЦ «Москва-Сити», башня «Федерация», 90 этаж
Часы работы
13:00–00:00
Padron
Еще одно открытие этого марта — испано-португальский ресторан Padron с бренд-шефом со звездочкой (Michelin. — Прим. ред.) Адрианом Кетгласом. В целом тут все строится вокруг домашней еды, но мы нашли хоть и один, но красивый оммаж уличной еде — крокеты из кальмара с красной икрой и соусом из шафрана.
Адрес
Страстной б-р, 7, стр. 1
Часы работы
18:00–00:00
«Кафе Пушкинъ»
Шеф-повар легендарного ресторана «Кафе Пушкинъ» Андрей Махов не отстает от тренда — и кто знает, может, он его и запустил. Тут выдумывать ничего не стали и подают самые классические чебуреки, но антураж ресторана делает свое дело: чебуречки прямо с печки в шикарном особняке на Тверском бульваре — отдельный вид гедонизма.
Адрес
Тверской б-р, 26
Часы работы
Пн-Чт: 09:00–00:00, Пт-Вс: 00:00–00:00
Bshushu
В ДНК тель-авивского бистро Bshushu лежат рецепты с кухонь местных жителей, арабских закусочных и остромодных тель-авивских ресторанов, которые в течение двух лет бережно собирал шеф-повар Александр Архипов. Особого внимания заслуживает араис из ягненка в пите гриль со свежим израильским салатом: он подается с тахини и благоухает специями, в Тель-Авиве его обычно можно встретить на каждой улице, а в Москве — недалеко от Белорусского вокзала.
Адрес
3-я ул. Ямского Поля, 2, корп. 3
Часы работы
Пн-Чт: 09:00–00:00, Пт-Вс: 00:00–00:00
Sage
Если вы думаете, что Sage — это что‑то очень серьезное и по случаю, то нет. Открывайте меню и ищите в разделе Rotisseria курицу гриль, ее своими заботливыми руками готовит шеф Дима Голенин.
Адрес
1-я Тверская-Ямская, 21, БЦ Four Winds Plaza
Часы работы
09:00–00:00
Folk
Все любят пончики, бренд-шеф Folk Евгений Цыганов не исключение: на Цветном мы обнаружили пончики, к сожалению, без дырки в центре, но зато из сыра. Они подаются с кантабрийским анчоусом, украшаются вяленым перцем и поливаются маслом из аджики.
Адрес
Цветной б-р, 2, БЦ «Легенда Цветного»
Часы работы
08:00–00:00