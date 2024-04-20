От чебуреков до осьми-дога: рестораны Москвы, которые делают фастфуд кулинарным искусством

В совсем свежем Anchovy’s Club отсылок к заявленной теме более чем достаточно. Кухня рыбной брассери находится в руках главного открытия гастрономического мира Ивана Маркова, а его бунтарский дух отчетливо читается в каждой позиции меню. В силу своего возраста ему больше всех допустимо обращаться к неиссякаемому миру фастфуда, который он ловко превращает в гастрономические хиты, будь то осьми-дог с щупальцем осьминога или же чебуреки с крабом.