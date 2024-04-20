Еда

От чебуреков до осьми-дога: рестораны Москвы, которые делают фастфуд кулинарным искусством

Сегодня в 11:45
Пока ресторанный бизнес играет в нулевые и вспоминает все атрибуты тяжелого люкса с сезонными фруктами за 10 000 рублей, мы собрали еду, которую знают и любят все. Знакомьтесь, авторский фастфуд, тактично занявший свое место в меню всех уважающих себя ресторанов Москвы.

Anchovy’s Club

© Предоставлено рестораном

В совсем свежем Anchovy’s Club отсылок к заявленной теме более чем достаточно. Кухня рыбной брассери находится в руках главного открытия гастрономического мира Ивана Маркова, а его бунтарский дух отчетливо читается в каждой позиции меню. В силу своего возраста ему больше всех допустимо обращаться к неиссякаемому миру фастфуда, который он ловко превращает в гастрономические хиты, будь то осьми-дог с щупальцем осьминога или же чебуреки с крабом.

Адрес

Колокольников пер., 3, стр. 2

Часы работы

12:00–00:00

«Кофемания Chef’s»

© Предоставлено рестораном

Заигрывают с фастфудом и в «Кофемании Chef’s» на Патриках. Тут шеф-повар Алексей Петриченко перепридумал круассан с лососем, опередил возмутительный тренд с плоским «французом», сделав сэндвич на слоеном тесте, похожий на открытую трубочку каннеллони. В эту глютеновую форму шеф выкладывает лосось на подушку из руколы со сметанным соусом и устилает эту композицию сегментами апельсина и лайма и каперсами.

Адрес

Спиридоньевский пер., 17

Часы работы

08:00–00:00

«Матрешка»

© Предоставлено рестораном

В городе-герое Волгограде самым распространенным блюдом из категории быстрого питания значится котлета по-киевски, поэтому ей мы тоже выделили место в этой подборке. В Москве самую правильную котлету по-киевски делает шеф ресторана «Матрешка» Влад Пискунов. Большой плюс: тут ее подают с зеленью и картофельным гратеном.

Адрес

Блеза Паскаля, 2, 9 этаж

Часы работы

12:00–22:00

Mume

© Предоставлено рестораном

Уличная еда в азиатских странах возведена в культ, а в Китае особое место в этом сегменте занимают димсамы. В Москве их тоже много, но только в ресторане Mume димсамы готовит именитый шеф-повар из Гонконга Джеки Ву, в чьем послужном списке значатся культовые рестораны и отели азиатского региона, отмеченные красным гидом «Мишлен». К слову, их тут восемь видов.

Адрес

Пресненская наб., 12, ММДЦ «Москва-Сити», башня «Федерация», 90 этаж

Часы работы

13:00–00:00

Padron

© Предоставлено рестораном

Еще одно открытие этого марта — испано-португальский ресторан Padron с бренд-шефом со звездочкой (Michelin. — Прим. ред.) Адрианом Кетгласом. В целом тут все строится вокруг домашней еды, но мы нашли хоть и один, но красивый оммаж уличной еде — крокеты из кальмара с красной икрой и соусом из шафрана.

Адрес

Страстной б-р, 7, стр. 1

Часы работы

18:00–00:00

«Кафе Пушкинъ»

© Предоставлено рестораном

Шеф-повар легендарного ресторана «Кафе Пушкинъ» Андрей Махов не отстает от тренда — и кто знает, может, он его и запустил. Тут выдумывать ничего не стали и подают самые классические чебуреки, но антураж ресторана делает свое дело: чебуречки прямо с печки в шикарном особняке на Тверском бульваре — отдельный вид гедонизма.

Адрес

Тверской б-р, 26

Часы работы

Пн-Чт: 09:00–00:00, Пт-Вс: 00:00–00:00

Bshushu

© Предоставлено рестораном

В ДНК тель-авивского бистро Bshushu лежат рецепты с кухонь местных жителей, арабских закусочных и остромодных тель-авивских ресторанов, которые в течение двух лет бережно собирал шеф-повар Александр Архипов. Особого внимания заслуживает араис из ягненка в пите гриль со свежим израильским салатом: он подается с тахини и благоухает специями, в Тель-Авиве его обычно можно встретить на каждой улице, а в Москве — недалеко от Белорусского вокзала.

Адрес

3-я ул. Ямского Поля, 2, корп. 3

Часы работы

Пн-Чт: 09:00–00:00, Пт-Вс: 00:00–00:00

Sage

© Предоставлено рестораном

Если вы думаете, что Sage — это что‑то очень серьезное и по случаю, то нет. Открывайте меню и ищите в разделе Rotisseria курицу гриль, ее своими заботливыми руками готовит шеф Дима Голенин.

Адрес

1-я Тверская-Ямская, 21, БЦ Four Winds Plaza

Часы работы

09:00–00:00

Folk

© Предоставлено рестораном

Все любят пончики, бренд-шеф Folk Евгений Цыганов не исключение: на Цветном мы обнаружили пончики, к сожалению, без дырки в центре, но зато из сыра. Они подаются с кантабрийским анчоусом, украшаются вяленым перцем и поливаются маслом из аджики.

Адрес

Цветной б-р, 2, БЦ «Легенда Цветного»

Часы работы

08:00–00:00

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