Бар-хоппинг на Якиманке: 15 лучших мест района с коктейлями, вином и крафтом

Якиманка — причудливо вытянутый район, с одной стороны примыкающий к Замоскворечью, а с другой — подпирающий краснокирпичные стены Кремля. При этом, несмотря на близость к Садовому и городским достопримечательностям, этот район скорее сонно-жилой, но с обильными вкраплениями культурных институций: здесь и «ГЭС-2» со «Стрелкой», и Третьяковка (две штуки) с «Гаражом», и районные музейчики вроде Минералогического. Большую часть района занимает парк Горького, плавно перетекающий в Нескучный сад и заканчивающийся Воробьевыми горами.
«Стрелка»
Видовая веранда, вечеринки во дворе, визитная карточка острова и важное место для москвичей за 30 — все это про бар при одноименном институте. «Стрелка» открылась в 2009 году и за последние 15 лет не так уж сильно изменилась: на просторной веранде по-прежнему летом смотрят лучшие закаты в городе (экспатов среди посетителей, правда, поубавилось), а в основном зале разносят цезари и тартары.
В коктейльной карте — поразительное изобилие. Есть хиты «Стрелки» вроде фирменного шприца с розовым вермутом или Moscow Beauty с клюквой, водкой и клубникой, с дюжину джин-тоников, вся мировая классика от «Маргариты» до «Пенициллина», затейливые твисты вроде артишокового сауэра, всевозможные лонги и тини и горячие коктейли. Старички обычно берут в «Стрелке» лимонад с фруктовой водкой и мараскино или фирменные шоты.
Адрес
Берсеневская наб., 14, стр. 5, арт-кластер «Красный Октябрь»
Время работы
пн-чт 10.00–23.00, пт 10.00–2.00, сб 12.00–2.00, вс 12.00–23.00
«ГЭС-2»
Главный ресторан при культурной институции — скорее место для размеренного обеда, но перехватить здесь коктейль-другой после осмотра выставки никто не запретит. Смешивают в основном твисты на классику: есть шприц с яблоком и жасмином или French 75 с ромашкой, ванилью и маракуйей. Самый любопытный коктейль — N2 с текилой, мескалем, чинаром и кампари, оттененным черноплодкой. Есть отдельная винная карта, в которой достаточно позиций по бокалам. Закуски под коктейльно-винную историю найдутся в основном меню: смело берите буррату с томатами, ассорти сыров, оливки и фритто мисто на двоих.
Адрес
Болотная наб., 15, ДК «ГЭС-2»
Время работы
пн-вс, 12.00–23.00
Dictatura Æstetica Bar
Бар с диковинным, но слегка олдскульным интерьером в стиле лофт и небанальной коктейльной картой. Мешают эталонную классику, изобретательные твисты, а также сезонные коктейли: этой зимой, например, спасались томатным коллинзом и горячим джином с ванильным маслом и яблочным соком.
Если настроение некоктейльное, поможет винная карта — компактная, но с приятным выбором по бокалам. Основное меню составляли с оглядкой на напитки: в нем много закусок и антипасти, которые удобно брать в стол, — начос с гуакамоле, ассорти хумусов, сырные тарелки и картофельные шарики с соусом тартар.
Адрес
Берсеневская наб., 6, стр. 2, арт-кластер «Красный Октябрь»
Время работы
пн-чт 12.00–1.00, пт 14.00–2.00, сб-вс 16.00–2.00
Mushrooms
Не коктейльный бар, а полноценный ресторан итальянской кухни, обильно приправленной грибами. Прежде всего главным героем московских ресторанных кухонь — трюфелем. В Mushrooms с ним готовят тартары и пиццу, качо э пепе и равиоли, дальневосточный гребешок, крабкейк, цветную капусту, утиную грудку и, конечно, ризотто.
Не обошлось без трюфеля и в коктейльной карте: свое место он нашел в «Машрум сауэре» и «Грибной Мэри». При этом Mushrooms — скорее приятная передышка между другими точками на бар-хоппинг-карте, нежели место, где стоит задерживаться надолго.
Адрес
Б.Якиманка, 22, ТЦ «Гименей», 2 этаж
Время работы
пн-вс, 10.00–0.00
Polyanka Wine
Просторный винный бар с кирпичной кладкой на стенах, неоном и внушительной подборкой вин. Много позиций по бокалам, причем цены более чем приятные. Под вино можно взять соответствующую закуску — брускетты, артишоки по-римски, ассорти сыров — или полноценное горячее (например, гедза с креветками или щупальца кальмара с ореховым соусом).
Но настоящий шик — после бокала (или между первым и вторым) подняться этажом выше и заказать сэндвич в бикини-баре «Угол». Здесь делают треугольные гурме-сэндвичи с неожиданными начинками вроде пеперони с кимчи или тамбовского окорока с солеными помидорами.
Адрес
Бродников пер., 10, стр. 2
Время работы
пн-чт 11.00–23.00, пт-сб 11.00–1.00, вс 11.00–23.00
«Трубы горят»
Крафтовый бар районной значимости — ехать сюда из центра или с другого конца Москвы точно не стоит, но зайти по пути в тот же «Угол» или Dictatura Æstetica можно. Внутри непритязательный интерьер, кирпичная кладка на стенах, с полдюжины столиков и крафт — на кранах или бутылочный. Также есть сидр, базовый лагер вроде Perroni и даже «Апероль». Кухня под стать: колбаски, хот-доги, картошка фри, начос и бутерброды.
Адрес
Бродников пер., 8
Время работы
пн-ср 14.00–1.00, чт-пт 14.00–2.00, сб-вс 14.00–1.00
«Квартира 44»
Старинное заведение с ретровайбами: интерьер интеллигентской советской квартиры с книжными стеллажами, деревянными буфетами и абажурами с кисточками, домашняя кухня, пианисты, балалаечники и камерные концерты по выходным. В барном меню: бюджетные винные опции по бутылкам или бокалам (здесь все же предпочитают бутылки, как на настоящей советской кухне), игристое и разливное пиво. Без претензий, но весело и душевно.
Адрес
М.Якиманка, 24, корп. 8
Время работы
пн–вс, 12.00–0.00
Dizengof 99
Израильское бистро на Шаболовке кормит округу сибаритскими завтраками, как в Тель-Авиве, авторскими хумусами, правильным сабихом и шницелем. К еде (или вместо нее) можно взять один из дюжины авторских коктейлей. Например, «Восход» на водке с рислингом, перечной мятой и жасмином с ванилью или «Закат» на виски с ладаном, юдзу, просекко и кумкватом. Есть облегченный «Негрони», собственная версия шприца на медовых травах и яблочном фреше, базиликовый сауэр и биттер с личи, кампари и водкой. Но местный хит — это «Кровавая Сара» с текилой, томатным соком, соевым соусом, кимчи и веточкой сельдерея.
Адрес
Шаболовка, 19
Время работы
пн-чт 10.00–23.00, пт-сб 10.00–0.00, вс 10.00–23.00
«Трамвай»
Винный бар с лаконичным интерьером получил свое название из‑за расположения на Шаболовке — улице, по которой трамваи ходят уже больше века, и соседнего Апаковского трамвайного депо. В карте напитков: вина со всего света, много классики и позиций по бокалам. Цены средние. К бокалу вина можно взять брускетту или осьминога на гриле, барашка с хумусом или французский луковый суп.
Адрес
Шаболовка, 19
Время работы
пн-вс, 12.00–0.00
«Одесса-мама»
Сюда нужно идти, если душа просит бюджетного разгула. Помимо отличного форшмака, жареной ставридки на зубок и пристойной корюшки в сезон, в «Одессе-маме» предлагают сеты настоек (ищите в разделе «Как вам набраться»). Помимо очевидных вроде хреновухи, чесночной или перцовки есть более утонченные на медвежьей ягоде, апельсиновая с гвоздикой или малиновая на джине.
Если набираться не хочется, можно пойти по коктейлям — они в «Одессе» простоватые, но сделаны с душой: например, «Хурма себе!» (аперитив на основе хурмы, джин, лимон, сахар, маракуйя, просекко) или «Ростов-папа» (джин, персиковый ликер, груша, тоник).
Адрес
Шаболовка, 14/2
Время работы
пн-вс, 11.00–23.00
Garage Café
Еще одна культурная институция, в которой не забывают про гастрономические удовольствия. В кафе «Гараж» можно перекусить с видом на парк. Готовят привычную московско-европейскую классику вроде бенедиктов с пашотом, салатов с ростбифом, тартаров и говяжьих щечек с пюре.
В центральной части кафе — зоне с мягкими креслами, коврами и барной стойкой — атмосфера, более располагающая к возлияниям. В коктейльной карте, разработанной шеф-барменом Александром Мольковым, дюжина авторских миксов. Самые запоминающиеся — звеняще-цитрусовый «Ревень-грейпфрут» с терпким ревеневым ликером, просекко и грейпфрутовым кордиалом и обволакивающе-уютный «Миндаль» (ликер, купажированный виски, миндальный сироп).
Есть и исчерпывающая винная карта, собранная шеф-сомелье Антоном Обрезчиковым. В ней — вина российских производителей, в том числе малотиражные экземпляры, уже обязательные оранжи, а заодно розе и игристое.
Адрес
Крымский Вал, 9, стр. 32, парк Горького, в здании музея современного искусства «Гараж»
Время работы
пн-вс, 11.00–22.00
8 Oz
В «8 унций» у Китайского мостика в парке Горького лучше всего идти в теплую погоду: из кафе открывается вид на Голицынский пруд, по которому мирно курсируют лебеди и утки. А на веранде особенно хорошо вечером, когда от воды поднимается мягкая прохлада, а кроны деревьев подсвечиваются фонарями.
К 8 Oz некогда приложили руку создатели небезызвестного клуба «Солянка» (на этом месте 30-летние впадают в ностальгию), поэтому в коктейльной карте обитают шоты «Форрест Гамп» (главный соляночный хит) с малиной и щавелем. В остальном — спокойная классика: «Дайкири», «Кровавая Мэри», «Кайпиринья» и «Олд-фэшнд», «Маргарита» и «Белый русский».
Адрес
Крымский Вал, 9, стр. 21, в парке Горького
Время работы
пн-вс, 11.00–23.00
Swan Lake Bar
Еще одно пространство творческого объединения S-11 (создатели все той же «Солянки» и петербургского «Дома быта») занимает живописную веранду на Голицынском пруду, аккурат возле 8 Oz. В «Лебедином» царит атмосфера балийского убежища, а наливают все те же коктейли, что и в «Унциях». Есть пристойная винная карта, а с бокалом можно устроиться во внутреннем дворике или на веранде у воды. Работает место только летом.
Адрес
Крымский Вал, 9, стр. 22, в парке Горького
Время работы
пн-чт 12.00–0.00, пт-сб 12.00–3.00, вс 12.00–0.00
Untitled
Подвальный крафтовый бар, который предприимчивые любители гозе и IPA открыли для друзей. Место работает четыре дня в неделю и только по вечерам, за баром можно встретить самих владельцев Untitled, а время от времени здесь устраивают рисинги — сеансы рисования под пивко — и ивенты под названием «Угадай мелодию» или «Кринж-танцы».
Наливают всевозможный крафт, преимущественно от локальных производителей. Есть несколько позиций на кранах и полные холодильники ярких банок и бутылок с кричащими этикетками.
Адрес
Ленинский пр., 15
Время работы
ср-чт 19.00–23.00, пт-сб 19.00–3.00
«Джон Донн»
Паб в самом начале Ленинского проспекта — возможно, не лучшая точка сети с многолетней историей, но здесь все так же транслируют все важные матчи, а по выходным не протолкнуться. Пьют в «Джон Донне» в основном пиво (хотя есть коктейли и крепкие напитки) — можно выбрать локальных производителей (выйдет дешевле) или по-честному взять британский «Лондон прайд». В основном меню собрана пабная классика, которая хорошо идет под пиво, — фиш энд чипс, куриные крылышки, чесночные гренки с пармезаном, вяленые колбаски и картофельные крокеты.
Адрес
Ленинский пр., 4, стр. 1а
Время работы
пн-пт 11.00–6.00, сб-вс 12.00–6.00