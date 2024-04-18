Бар-хоппинг на Якиманке: 15 лучших мест района с коктейлями, вином и крафтом

Израильское бистро на Шаболовке кормит округу сибаритскими завтраками, как в Тель-Авиве, авторскими хумусами, правильным сабихом и шницелем. К еде (или вместо нее) можно взять один из дюжины авторских коктейлей. Например, «Восход» на водке с рислингом, перечной мятой и жасмином с ванилью или «Закат» на виски с ладаном, юдзу, просекко и кумкватом. Есть облегченный «Негрони», собственная версия шприца на медовых травах и яблочном фреше, базиликовый сауэр и биттер с личи, кампари и водкой. Но местный хит — это «Кровавая Сара» с текилой, томатным соком, соевым соусом, кимчи и веточкой сельдерея.