Где в Москве пить с утра? От шотов до безлимитного игристого

«Игристый»
Пятницкая, 82/34, стр. 1
В «Игристом» на Пятницкой во время долгих завтраков (их подают с 10.00 до 16.00) и бранчей выходного дня действует специальный прайс на игристое. Ценник тут стартует от 300 рублей за бокал, а каждую субботу и воскресенье, с 12.00 до 17.00, за три блюда и безлимит на пузыри вы отдадите 3000 рублей. Если честно, есть бы мы тут не стали: все позиции меню застряли в прошлом — ровно в тех временах, когда в ресторанах было все самое «интересное», приправленное национальным колоритом всех стран мира. Но что мы тут возмущаемся, три косаря за реки алкоголя даже без еды — суперпредложение.
«Скворец»
М.Бронная, 4
Команда «Скворца» раньше всех придумала идеальную формулу утра москвичей и гостей столицы: игристое размера XL — по стоимости обычной мензурки из фешенебельных заведений. 300 мл классического просекко тут вам обойдется в 670 рублей, розе — 690 рублей, а эксклюзив от сомелье — 900 рублей. И это выглядит идеальным планом, ведь можно бесконечно долго бродить по Патрикам, залетая к ребятам на дозаправку.
«Эрти»
Стремянный пер., 11
Что может быть лучше люля и хачапури на завтрак? Конечно же, алкоголь, который вам будут наливать без ограничений. На этом аттракционе невиданной щедрости вы можете прокатиться в ресторане грузинской кухни «Эрти» в Стремянном переулке. Каждый день на завтраке — с 10.00 до 13.00 по будням и до 16.00 по выходным — вам заботливо будут наливать красный и белый винчик, но только при заказе хотя бы одного блюда из меню завтраков. Кстати, тут по-настоящему вкусно.
Tilda Food & Bar
Б.Палашевский пер., 14/7, стр. 1
Мы очень надеемся, что после загула по предыдущим заведениям у вас останутся силы добраться до Tilda. Тут утренне-алкогольное предложение не такое щедрое и действует только в выходные дни, с 10.00 до 14.00: бокал игристого или коктейль Bloody Mary в качестве подарка к завтраку от команды ресторана. Мы, конечно же, выберем второе, чтобы уж наверняка почувствовать хороший хмель в голове.
«Свобода-2»
Рождественка, 6/9/20, cтр. 1
Относительно недавно на Кузнецком Мосту открылась «Свобода-2» — младшая, но более сильная и крупная сестра легендарной рюмочной «Свобода» в Кривоколенном. Тут обширное меню, и это уже полноценный бар с хорошей едой, да и местные развлечения кажутся интереснее: на завтрак тут наливают бесплатный шот с настойкой. Сейчас это груша — горгонзола — бузина, но комплимент обновляется еженедельно, а иногда и два раза в неделю. Завтраки тут классные, придумали их совместно с основательницей телеграм-канала GoEat и нашей коллегой Сабриной Куиси. В меню вошло 11 блюд и 3 утренних коктейля на игристом, которые станут гарантом хорошего начала дня.
По бокалу
Есть рестораны, которые ничего не изобретают, но любят своих гостей и делают им игристые комплименты. За хорошей едой и приятностями идите в Loona, Narnia, Patriki и I Like Wine 2.0.