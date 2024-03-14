Где в Москве пить с утра? От шотов до безлимитного игристого

В «Игристом» на Пятницкой во время долгих завтраков (их подают с 10.00 до 16.00) и бранчей выходного дня действует специальный прайс на игристое. Ценник тут стартует от 300 рублей за бокал, а каждую субботу и воскресенье, с 12.00 до 17.00, за три блюда и безлимит на пузыри вы отдадите 3000 рублей . Если честно, есть бы мы тут не стали: все позиции меню застряли в прошлом — ровно в тех временах, когда в ресторанах было все самое «интересное», приправленное национальным колоритом всех стран мира. Но что мы тут возмущаемся, три косаря за реки алкоголя даже без еды — суперпредложение.