Плоский, куб и круглоссан: твиттер сходит с ума от излишне оригинальных круассанов

В комментариях представили, как бы выглядел каждый из четырех круассанов «Самоката» и «Лавки», если бы они были Райаном Гослингом, и какой могла быть реакция президента Франции Эммануэля Макрона, если бы он знал об их существовании. А @Kick0Zz поделился универсальным рецептом круассана-флэт.