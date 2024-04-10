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Плоский, куб и круглоссан: твиттер сходит с ума от излишне оригинальных круассанов

Сегодня в 22:47
Фото: ledelirobuchonlondon/Instagram*
Французский круассан — не комильфо, решили пекари. В соцсетях делятся находками необычных круассанов, которым дают забавные названия.

В твиттере (сейчас зовется X) обратили внимание на круассаны и их трансформации. @kurazhiinstvo посмотрела, какие варианты популярного слоеного рогалика продаются в российских онлайн-продуктовых, и задалась вопросом: «А действительно, что происходит с круассанами?».

В подборку необычных вариаций пользовательницы попали круассан в форме куба (249 рублей), круглоссан (259 рублей), круассан плоский (279 рублей) и круки.

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Куб с начинкой из черники и чая матча

© Скриншот с сайта "Самоката"
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Круглоссан с карамельной начинкой

© Скриншот с сайта "Яндекс Лавки"
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Круассан плоский с розовой глазурью и клубникой Mates

© Скриншот с сайта "Яндекс Лавки"
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Круки — круассан с печеньем

© Скриншот с сайта "Вкусвилл медиа"

Комментаторы поделились своими кулинарными открытиями. @akhmadovaaa видела круассан-флэт (flat переводится как «плоский») в кафе-кондитерской «Буше». «Он хрустит очень сильно, как будто карамелизированный… это сплющенный кусок дорогого слоеного теста (не из пакета в морозилке)», — рассказала @kjuuuls, которой довелось его испробовать.

Тренд на плоские круассаны зародился в Южной Корее. «Плоский круассан выглядит как оптическая иллюзия. Мультяшный круассан, раздавленный валуном. Фокус или иллюстрация в газете из вселенной Гарри Поттера. <…> Это кондитерское отвращение, которое подрывает саму идею круассана — контраст нежной оболочки и ультра-воздушной мякоти», — описывала булочку толщиной 1 миллиметр гастрообозреватель Los Angeles Times Дженн Харрис. Однако ей все же понравилось.

@annystrange справедливо заметил, что круассан в форме куба должен называться кубоссан. А подписчик японского фастфуд-кафе Nagoya в Москве нашел в меню кронигириnagoyamsc/Instagram* — они треугольные.

Ресторан Le Deli Robuchon в Лондоне тоже готовит кубические круассаны (Le Cube). У них есть и любители, и ненавистники, которые отмечают, что традиционные круассаны должны быть в форме полумесяца (croissant буквально переводится как «полумесяц»).

© ledelirobuchonlondon/Instagram*

Lafayette Grand Café and Bakery в Нью-Йорке завирусился в тиктоке благодаря своему круассану Suprême, который больше похож на хоккейную шайбу. Круглоссан — это его аналог.

© lafayette380/Instagram*

В комментариях представили, как бы выглядел каждый из четырех круассанов «Самоката» и «Лавки», если бы они были Райаном Гослингом, и какой могла быть реакция президента Франции Эммануэля Макрона, если бы он знал об их существовании. А @Kick0Zz поделился универсальным рецептом круассана-флэт.

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Круассан терпел и не такое. В апреле Зендая, посетившая премьеру фильма «Претенденты» в Париже, получила в подарок огромную французскую булку. В шутку актриса даже попыталась засунуть ее к себе в платье, но не нашла кармана подходящего размера.

* Instagram принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.

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