В Париже Зендаю встретили гигантским круассаном. Фото актрисы не могло не восхитить твиттер

Гигантская выпечка, конечно, не могла не стать поводом для шуток. Одной из самых популярных стало сравнение круассана с удивительным костюмом модели Хайди Клум на прошлогодний Хэллоуин. Тем ироничнее, что год назад Клум одевалась в червя, одного из знаковых персонажей «Дюны», в адаптации которой играет актриса.