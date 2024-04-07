В Париже Зендаю встретили гигантским круассаном. Фото актрисы не могло не восхитить твиттер

Зендая приехала в Париж на премьеру картины «Претенденты». На пресс-показе актрису встретили огромным круассаном. Роликом поделилась редактор соцсетей WWD Микахила Блумфилд.
Артистка была поражена неожиданным подношением. «Да не может быть», — удивилась она, увидев гигантскую булку, и даже попозировала с внушительным подарком. В шутку она даже попыталась засунуть его к себе в платье, но не нашла кармана подходящего размера.
Впрочем, звезде нового фильма Луки Гуаданьино пришлось отклонить презент. Хотя она вежливо предложила коллегам разделить булку вместе с ней, всех впереди ждал долгий ивент. Зендая оставила круассан дарителю, но пообещала забрать его позже.
Гигантская выпечка, конечно, не могла не стать поводом для шуток. Одной из самых популярных стало сравнение круассана с удивительным костюмом модели Хайди Клум на прошлогодний Хэллоуин. Тем ироничнее, что год назад Клум одевалась в червя, одного из знаковых персонажей «Дюны», в адаптации которой играет актриса.
Другое частое замечание — что мы все не так поняли, и на самом деле Зендае дали подержать ребенка из фильмов культового режиссера боди-хорроров Дэвида Кроненберга.
Фото знаменитости на красной дорожке с гигантским круассаном выглядит просто невероятно — настолько, что его могла сгенерировать только нейросеть, считают в твиттере. А кого‑то изображение заставило мечтать о сумке-круассане.