Полуметровая пицца и 30-сантиметровый эклер: что не так с трендом на огромную еду

«Это не наше изобретение. Босс увидел в сети видео с гигантским хинкали — так делали где‑то в Тбилиси», — рассказывают в Megobari. «Мы первые в Москве начали готовить маму-хинкали осенью 2019 года. Стали раскручивать эту историю, но потом начался ковид. Снова включили блюдо в меню уже осенью 2020 года — тогда же к нам начали ходить блогеры, чтобы снять интересный контент. Мама-хинкали залетела в топы просмотров. Тогда у нас почти на каждом втором столе было это блюдо. Многие гости видели его у соседей и заказывали такое же. На самом деле, большим блюдо кажется только с виду. Внутри шесть обычных хинкали — при заказе можно выбрать, с какой начинкой. Их можно съесть и в одиночку, но чаще берут на двоих, чтобы можно было попробовать что‑то еще», — говорят представители заведения.