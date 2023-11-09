Полуметровая пицца и 30-сантиметровый эклер: что не так с трендом на огромную еду

Полуметровая пицца и дом для хинкали
Вы наверняка видели что‑то подобное в рилс*: девушка сидит за столиком в кафе, перед ней — четырехлитровая чашка латте и круассан размером с полруки. Она макает выпечку, достойную внимания Гаргантюа, в таз с кофе и с упоением откусывает кусочек (кусок? кусочище?). Это — завирусившаяся рекламная кампания московской кондитерской Niqa, к которой подключились десятки блогеров — именно их видео чаще всего попадаются в социальных сетях.
Стоимость сета — 4500 рублей. Он доступен только по предзаказу, что подтверждает: это прежде всего пиар, и вполне успешный. Аналогичные предложения в свое меню (а главное — соцсети) добавили и другие заведения: московское кафе «Бублик», екатеринбургское «Ну где ты, Варвара?», петербургские «Лаванда» и «Фюнамбюль» и казанский «Белый трюфель».
А вот другой сюжет: огромный вздутый чебурек, похожий на облако, занимает весь поднос. Едок сжимает его руками, выпуская воздух, как из надувного круга, сворачивает в пухлый тубус и откусывает кусок горячего теста. Это хит социальных сетей окологрузинского ресторанчика «Айдабаран» за пределами третьего транспортного кольца — выигрышной сложно назвать как локацию, так и концепцию. Но взорванный чебурек регулярно появляется в рилсах* гастроблогеров и подборках самой необычной еды в Москве.
Гигантская еда — новый большой тренд? На самом деле, интерес к ней возник у московских рестораторов еще пару лет назад. Отсюда 30-сантиметровый эклер в рафинированном ресторане Pino Александра Оганезова на Патриках, который держится в меню с самого открытия (этой зимой место отпразднует четырехлетие). «Особая гордость заведения — десерты: закажите 30-сантиметровый эклер (450 р.), он главный кандидат в мемы в этом сезоне. Пищевая ценность сомнительная, зато сколько радости для подписчиков в инстаграме*», — писали про гигаэклер в гастрообзоре Buro24/7 в 2020 году. Уже тогда критик подчеркивал, что все это создано ради фотографий в соцсетях.
А вот пример из 2021 года: Slice NYC Pizza у метро «Чеховская» с 60-сантиметровыми кусками пиццы в нью-йоркском стиле. В отзывах на картах само блюдо мало кто называл вкусным, зато вау-эффект от размеров упоминали регулярно. Год спустя проект закрылся, подтвердив тезис, что размер не главное.. А ему на смену пришла петербургская Oversize с теми же параметрами, но более интересными начинками.
В кафе грузинской кухни Megobari уже пару лет подают маму-хинкали — это огромная хинкалина во всю тарелку, внутри которой находится бульон и шесть среднеформатных хинкали. В кафе «Чайковский» выпекают 30-сантиметровые круассаны с обильными начинками, а в Underdog с открытия (2020 год) готовят сэндвич «Рубен» — это полкило пастрами, коул-сло и пухлого хлеба. Не отстает и недавно открытая пастерия Pasta Queen здесь готовят макси-пасту на компанию и самый большой в городе XXL-моти.
С чего все началось
В мире тренд на гигантскую еду возник еще раньше. В 2018 году американское издание Tastemade обратило внимание на гастрогигантоманию, которая охватила социальные сети и с подачи блогеров и шефов захватывала все больше ресторанов в США. В статье перечисляются 60-сантиметровый кусок пиццы в Pizza Barn, экстрадамплинг в Drunken Dumpling, который равен десятку обычных, бейгл с пепперони размером в человеческую голову в O’Bagel.
Другое американское издание, Mashable, уже в 2020 году говорило, что тренд настолько разросся, что каждое гастрономическое медиа США считает своим долгом запустить шоу об огромной еде. «Большая еда на ютубе — настолько обширный поджанр, что кажется невозможным отсмотреть все шоу на эту тему. Tasty, Epic Meal Time, Dope or Nope, Troom Troom, Collins Key — все эти успешные каналы попробовали себя в обзорах или готовке мегапорций», — писало Mashable.
Говоря о гигантской еде, нельзя не сказать о мокпане, ставшем прародителем тренда. По сути мокпан (или мукбанг, mukbang) — это продолжительная фуд-трансляция: в прямом эфире блогеры очень много едят, общаясь с аудиторией и рассказывая о любимых блюдах. Идея подобных стримов возникла в Южной Корее: у корейцев не принято есть в одиночку, еда — это прежде всего акт социализации. И мокпаны стали своего рода отдушиной для тех, кто не хочет принимать пищу один — причем по любую сторону экрана.
Еще в 2014 году такие трансляции вели около 3500 человек, сейчас их намного больше. Зачастую блогеры получают за это донаты. Обычно героями и героинями стримов становятся субтильные парни и девушки, которые одно за другим поглощают многочисленные блюда. И хотя сама еда не выглядит гигантской, ее количество порой смотрится пугающе и выглядит как еще одна сторона тренда на гигантоманию. Формат быстро стал интернациональным: свои мокпан-звезды появились в США и Европе.
Почему вообще у людей возникает интерес к гигантской еде или мокпан-видео? «Часто такие видео имеют успех у людей, которые отмечают у себя непростые отношения с едой. Это известный среди специалистов по психологии пищевого поведения феномен: при жестком ограничении или длительном, хроническом недоедании (например, на строгих диетах) у человека значительно повышается интерес к пище. Тем же, кто снимает мокпан-видео, нередко присущи черты демонстративности: такие люди испытывают положительные эмоции, когда за их действиями наблюдают другие», — объясняет Жанна Неклюдова, врач-эндокринолог, диетолог Lahta Clinic.
Но не спешите тревожиться, если вы поклонник мокапа. Как любая другая жвачка для мозга, подобные видео могут нравиться тем, кто просто ищет расслабляющий и залипательный контент. В таком случае эти ролики мало чем отличаются от ленты тиктока, рилсов* с животными или чтения обзоров на все на свете на сайтах вроде IRecommend.
Впрочем, в России мокпан в своем оригинальном виде особо не прижился. Зато трансформировался в гигантоманию — видео с огромными суши, чебуреками и мегакруассами. Доедают ли блогеры до конца — история умалчивает.
Что говорят о гигантской еде рестораны и каково это на вкус
«Это не наше изобретение. Босс увидел в сети видео с гигантским хинкали — так делали где‑то в Тбилиси», — рассказывают в Megobari. «Мы первые в Москве начали готовить маму-хинкали осенью 2019 года. Стали раскручивать эту историю, но потом начался ковид. Снова включили блюдо в меню уже осенью 2020 года — тогда же к нам начали ходить блогеры, чтобы снять интересный контент. Мама-хинкали залетела в топы просмотров. Тогда у нас почти на каждом втором столе было это блюдо. Многие гости видели его у соседей и заказывали такое же. На самом деле, большим блюдо кажется только с виду. Внутри шесть обычных хинкали — при заказе можно выбрать, с какой начинкой. Их можно съесть и в одиночку, но чаще берут на двоих, чтобы можно было попробовать что‑то еще», — говорят представители заведения.
И если задумка упаковать классические хинкали в оболочку из одного гигантского кажется необычной, то идея огромной выпечки лежит на поверхности, но все равно требует от шефов ловкости рук и изобретательности. «Гранд-круассан появился в меню „Чайковского“ в прошлом году, — говорят в заведении. — Это был вызов для пекаря ресторана Фируза Джураева. Очень сложно создать круассан такого размера, чтобы он отлично пропекся, при этом сохранил форму и хрустящую корочку. Идея возникла на общем совещании команды. А шеф-повар Алексей Чигак подхватил ее и проработал наполнение. Круассан подавали с карамелизованным бананом, кремом патисьер, клубникой и фундуком или с ростбифом, яйцом пашот, зеленью, кедровыми орешками и муссом камамбер.
Круассан весил 250 грамм, его длина — около 30 см. Чаще всего его заказывали на завтрак в выходные дни, некоторые делили на двоих. Блюдо вызывало восторг у гостей: его всегда фотографировали и снимали на видео», — комментируют представители «Чайковского». Сейчас гранд-круассана нет в меню: спрос на гигантскую выпечку упал.
Может ли огромная еда быть вкусной? Чтобы ответить на этот вопрос, авторка статьи попробовала гранд-чебурек — благо тренд на огромные пухляши добрался и до Сочи. В неприметной пловной на набережной дутые чебуреки по номеркам на чеке выдают каждые пару минут — это здешний хит, с которым фотографируются курортники на фоне моря. К чебуреку предусмотрительно дают перчатки — учитывая его размеры, есть выпечку голыми руками было бы равносильно купанию в масляной ванночке. Аккуратно сдуваю чебурек, надавливая на тесто от центра к бокам и выпуская воздух. Выпечка сразу превращается в плоский блинчик. На вкус как обычный чебурек: начинка сочная, со специями, но не хватает бульона, а тесто слишком масляное, и его очень много. Довольно скоро жевать выпечку становится скучно, тем более что ближе к краям это просто жирное тесто без начинки. Брать такое лучше на двоих, и то изрядно проголодавшись.
Тренд или вред: что не так с гигантской едой
Картинка в социальных сетях постепенно искажает наше представление о норме — том количестве еды, которого организму достаточно для насыщения. А это в свою очередь чревато расстройством пищевого поведения. «При постоянном переедании мы практически не чувствуем насыщения, перестаем ощущать завершенность процесса, а есть хотим только чаще. Постепенно это приводит к набору веса», — объясняет врач Жанна Неклюдова. «Научные исследования доказывают, что избыточная масса тела связана со множеством заболеваний, например, сахарным диабетом или артериальной гипертонией», — добавляет она.
Не стоит забывать и о том, что переедание — это сложный процесс, который тесно связан с эмоциональным фоном и умением справляться со стрессом. «Желание съесть больше, чем необходимо в данный момент, — это не про еду, а про эмоции и переживания, которые мы прячем за размером порции», — рассказывает Неклюдова.
Если дело не ограничивается гигантским круассаном ради ироничного снимка в соцсети или порцией мороженого за просмотром ромкома и вы регулярно сталкиваетесь с желанием заедать стресс, самое верное — обсудить этот вопрос с лечащим врачом или начать с консультации психотерапевта.
Другая неприглядная сторона во всех смыслах большого тренда — фуд-вейст (то есть пищевые потери, выброшенные продукты. — Прим. ред.). По подсчетам американской Зеленой ассоциации ресторанов, в год одно заведение может выбрасывать до 34 тонн еды: это и продукты с истекшим сроком годности, и то, что недоели посетители. Еще немного пугающих цифр: треть всей производимой еды в мире отправляется в помойку; на переработку выброшенных продуктов уходит четверть запасов пресной воды на планете; а еще фуд-вейст генерирует порядка 4,4 гигатонны выбросов парниковых газов ежегодно.
А сколько нам вообще нужно еды
Понятие нормы условно и зависит от многих факторов, таких как гендерные различия, возраст, климатические условия. «Сейчас наука старается максимально упрощать сложные вещи и уходить от взвешивания блюд или подсчета калорий. Хорошим мерилом считается правило гарвардской тарелки или принцип ладони», — рассказывает Жанна Неклюдова.
Гарвардская тарелка, также известная тарелка здорового питания, — это схема рационального баланса белков, жиров, углеводов и других нутриентов в одном приеме пищи. Половину тарелки должны занимать разнообразные овощи и фрукты, четверть — цельнозерновые, еще четверть — белок (в том числе растительный) и полезные растительные масла. Согласно принципу ладони, за один раз можно съесть порцию мяса или рыбы размером с ладонь, такое же количество углеводов (фруктов и зерновых), а объем овощей в блюде должен быть сопоставим с размером человеческого кулака. Похоже, что дутому чебуреку в эту норму не уместиться.
Что делать, если вам все еще хочется примкнуть к тренду и выложить что‑нибудь гигантское во все соцсети разом? Выбирать очень большой зеленый салат — такие есть в меню многих ресторанов от Lumino и She до той же Pasta Queen, их размеры вас удивят. Или звать с собой друзей и заказывать одно блюдо на всех — ту самую маму-хинкали или XXL-пасту как в «Леди и бродяге». И не стесняйтесь забирать недоеденное с собой. Это куда более экологично, чем выбрасывать еду, а из вчерашнего мегакруассана на следующее утро получатся французские гренки или хлебный пудинг.
И конечно, прислушивайтесь к себе. Ведь гораздо приятнее не подстраиваться под тренды, а съесть любимый, пусть и не инстаграмный** бефстроганов с пюрешкой и почувствовать себя счастливым человеком.
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