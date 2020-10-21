Чем конфи отличается от конфитюра, какие бывают круассаны и кто такой Бибендум. Тест «Афиши Daily» покажет, как хорошо вы разбираетесь в основе основ — французской кухне.
Человека какой должности вы никогда не встретите на кухне?
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Какое из слов ниже означает французский соус?
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Что такое bien cuit?
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Как во Франции называют аналог мяса по-французски?
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Какой символ кроме звезды присуждает Michelin?
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Какое блюдо, по легенде, приготовил Людовик XV, когда рядом не было повара?
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Как во Франции называют процесс складывания слоеного теста?
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А чем отличается круассан au beurre от круассана ordinaire?
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Утиная ножка конфи и конфитюр — родственные блюда?
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Последний вопрос попроще. Как переводится foie gras?
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