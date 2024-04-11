«В смысле порция шесть штук?!» Ищем лучшие роллы с доставкой в Москве

Цена: 608 р.
Cеть-гигант работает по всей Москве и Подмосковью. И если немедленно хочется суши за пределами ТТК, я скорее выберу «Якиторию», а не, например, «Тануки».
В доставке, правда, приезжает что‑то совсем никудышное. Роллы собраны неаккуратно: нижняя часть вообще не обернута рыбой, слой лосося тоненький и бледный, местами лоскуты рыбы расходятся.
Рис очень клейкий, начинки много, но авокадо безвкусное, сыр тоже вялый, без яркого вкуса. Пара роллов отличаются по размеру, в целом все производит неприятное впечатление. Из упаковки резко пахнет рыбой, есть эти роллы мне совсем не хочется.
Недоумеваю, что случилось. Может быть, роллы слишком долго ехали или давно ждали своего часа на кухне? В офлайн-«Якитории» напротив дома таких неприятностей не случалось: там готовят вполне пристойные суши средней руки, не идеальные, но такие, за которыми без опаски можно зайти раз в пару месяцев.
Цена: 695 р.
Сразу выложу карты на стол — я не поклонница «Много лосося». Знаю, что многие ценят эту доставку за соотношение цены и качества, но мне вкус роллов категорически не нравится. Однако обо всем по порядку.
«Филадельфия» приезжает в полной сохранности и быстро, сами роллы очень симпатичные, кругленькие и некрупные. Обернуты толстым ровным слоем лосося, в начинке правильное соотношение риса и других ингредиентов. В центр роллов, кроме сливочного сыра и ломтиков авокадо, вложен кусочек лосося. Но все вместе получается как‑то невыразительно, рис клейкий и сладковатый, лосось, наоборот, соленый. Я люблю более тонкие вкусы, а здесь мне нравится разве что достаточно спелое авокадо и нейтральный крем-чиз.
С другой стороны, это все вкусовщина, и многие любят как раз такую насыщенную «Филадельфию».
Цена: 620 р.
Еще одна сверхпопулярная сеть, которая доставляет самостоятельно или через агрегаторы вроде «Яндекса». Прикол «Ями Ями» — в разнообразии меню: кроме суши и поке здесь можно зацепить котлетку с пюрешкой или домашний супчик. Нормальный вариант для тех, кто хочет заказать ужин на двоих или компанию, но не может определиться с кухней. Лично меня такая многостаночность обычно настораживает — если повар крутит роллы и параллельно жарит бифштексы, есть риски, что и то, и другое выйдет так себе.
И действительно, роллы оказываются средненькими. Размер у всех «сушин» разный, сложены они неаккуратно и наспех, будто бы порублены топором. Пара роллов склеены между собой, лосось налеплен поверх риса неровными шматками, вкус рыбы достаточно нейтральный. Риса в начинке много, авокадо совсем неспелое и буквально хрустит на зубах. Сливочного сыра не пожалели, правда, вкус у него невзрачный. Все сделано будто бы впопыхах и без души. Для быстрого перекуса под телек сойдет, но не вау.
Кстати, выгода у «Ями Ями», несмотря на невысокую стоимость роллов, тоже сомнительная: доставка стоит 200 рублей, а еще есть минимальная сумма заказа, из‑за чего приходится брать две порции. Для одиночек это может быть не самым приятным сюрпризом.
Цена: 697 р.
В порцию входит только шесть роллов. За такие деньги не слишком обидно, но позже это станет похоже на тенденцию.
Впрочем, тут я бы предпочла ограничиться двумя роллами. Из коробочки идет резкий уксусный аромат, авокадо импортозаместилось огурцом, рис слишком соленый и вязкий. Рыбы не пожалели — роллы обернуты толстым слоем лосося, но вкус у него невыразительный и какой‑то искусственный. Риса мало, и к нему наконец-то нет вопросов. Но в целом это очень средние роллы, которые не хочется доедать. Какой‑то суши-«Алиэкспресс»!
У «Ниямы» недорогая доставка, но есть минимальная сумма заказа: из‑за этого покупаю заметно больше, чем планировала съесть. Мелочь, но неприятно.
Цена: 769 р.
Заказываю эти роллы только из‑за названия — место регулярно выпадает мне в списке доставок в «Яндексе», но не вызывает никаких эмоций, кроме раздражения из‑за глупого нейминга. Зато, составляя список суши-доставок, первым делом вспоминаю про «Ёбидоёби».
Суши приезжают без ничего — я сознательно отказалась от палочек, но васаби, соевый соус и маринованный имбирь все-таки ждала. Но в пакете только коробочка с запредельным неймингом и таким же душным слоганом«Не материмся и вкусно готовим»..
Резко пахнет рыбой, сами роллы выглядят не очень опрятными, но в целом пристойно. Вкус средненький. Рыба клеклая, риса много, зато мне нравится начинка из огурца и сливочного сыра. Крем-чиз в меру сливочный, с пикантной умами-ноткой. В общем, единственная радость в этих роллах.
Цена: 1730 р. (плюс 586 р. доставка)
Самые дорогие суши в моей жизни приезжают в нарядном пакете Ultima. Внутри все как надо: соевый соус, васаби, маринованный имбирь приятного лимонно-желтого оттенка. А роллов — 6 штук! Ну знаете ли, за 1730 р. это уже за гранью!
Обертка из лосося достаточно тонкая, размер некрупный. Собраны аккуратно, сверху шляпки украшены красной икрой. Как по мне, лучше бы положили два дополнительных ролла, можно и без икры.
Сами роллы вкусные, чувствуется, что рыба свежая, авокадо спелое и с приятными хвойными нотками, сливочного сыра в меру, риса совсем немного. Лишней оказывается только икра — слишком соленая и яркая по вкусу.
Роллы мне нравятся, но за без малого две тысячи я ждала большего. Да и 6 штук, опять же. В общем, шикануть можно, но я вряд ли закажу их снова. Альтернативы по 900–1000 р. из списка ничем не хуже.
Цена: 695 р.
Сетевой проект со скандальнымАлександр Орлов в интервью ведущему телеканала RT Антону Красовскому упоминал, что ел собачатину и непрочь попробовать блюдо из кота и человечины; не раз высказывался сексистски публично; в декабре 2023 года был объявлен в международный розыск. основателем и офлайн-точками по всей Москве. С одной стороны, спасение для тех, кто хочет заказать роллы домой и живет за пределами ТТК. С другой стороны, монополист, вытесняющий небольшие проекты, которые не могут тягаться с мощностями «Тануки».
Роллы гигантские, но собраны наспех: из отдельных расползающихся лоскутов лосося, на неаккуратной подложке из риса. Начинки не жалеют — в рыбу обернута плотная клейкая масса из риса (его в этих суши действительно много), жестковатое авокадо, огурец и комок сливочного сыра. Рис сладковатый, а от васаби исходит слишком резкий кисловатый аромат.
Роллы неопрятные, но за свои деньги удобоваримые: ничего плохого про вкус рыбы сказать не могу. Хотелось бы меньше риса, да и сами роллы можно делать поменьше, но это уже нюансы.
Цена: 950 р.
«Клево» — сеть рыбных проектов Аркадия Новикова, которая в том числе крутит всевозможные роллы и готовит суши. Заказываю классическую «Филадельфию» — цена стремится к сегменту люкс.
Доставка приезжает быстро, и вновь хочется спросить: а когда порция роллов уменьшилась до шести штучек? Решительно осуждаю. Восемь штук — золотой стандарт, именно столько роллов я привыкла получать при заказе (если, конечно, речь не про поштучный выбор). Вкупе с немаленькой ценой полдюжины роллов ощутимо раздражают.
В остальном придраться не к чему: плотный и цельный слой лосося, которого не пожалели на шапочку ролла, много сыра и спелое авокадо. Риса в этих роллах совсем мало, я бы назвала их «полукето». Все ингредиенты свежие и хорошего качества: отчетливо чувствую нежный сливочный вкус лосося, крем-чиз с легкой солоноватостью, мягкое авокадо.
Собраны роллы не ювелирно, но вполне пристойно, претензий вновь нет. Огорчает только количество. За это минус балл.
Цена: 990 р. (плюс доставка 589 р.)
Суши-точка в сегменте люкс — раньше Ryba Family назывались Ryba International (видимо, сказались санкции), проект запустился и раскрутился в пандемию. Офлайн-точки у «Рыбы» с тех пор так и не появилось, цены уверенно уползли вверх, но суши по-прежнему на уровне. Без всяких опасений беру классическую «Филадельфию» — это база и мой стандартный заказ в «Рыбе».
В лаконичной упаковке приезжает восемь аккуратных роллов, некрупных, приятно круглых и в плотной оболочке из нарядного лосося. Суши собраны ювелирно — из ровных лоскутов блестящей рыбы, с тонкой прослойкой риса и богатой начинкой. Внутри, помимо авокадо и нежного крем-чиза, икра тобико, которая приятно освежает вкус роллов. Рыба свежайшая, с приятной сливочностью и без всяких запахов.
Это отличные роллы, красивые снаружи, вкусные внутри, собранные прямо перед отправкой и из приличных ингредиентов. Огорчает только цена. Ну и стоимость доставки. Впрочем, дорогая доставка — вообще частая проблема для заведений с ценником выше среднего.
Цена: 960 р. (плюс доставка 497 р.)
Недешевая микросеть суши-баров, которая в какой‑то момент отпочковалась от дорогого японского и старинного (работает с 1997 года) ресторана Sumosan. Буба или Бубкер Белкхит — это собственно совладелец и бренд-шеф «Сумосана».
Роллы здесь дорогие, но близкие к идеалу. «Филадельфию» готовят в авторской версии — с соусом унаги и посыпкой из кунжута. Собраны суши образцово: это плотный и яркий слой рыбы поверх внушительной подложки из риса с водорослями и нежная начинка. С мягким авокадо соседствует приятно хрустящий огурец в тонкой нарезке, крем-чиз нежный и сливочный. Особенно нравится вкус рыбы — она свежая, с приятной упругой текстурой и сливочностью во вкусе. Заметно, что в «Бубе» не экономят на продуктах.
Считаю, что это эталонные суши и без всяких скидок ставлю 9 из 10. Кстати, несмотря на то, что точки «Бубы» расположены в основном в центре, доставка суши-бара спокойно добирается за пределы ТТК.