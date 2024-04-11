«В смысле порция шесть штук?!» Ищем лучшие роллы с доставкой в Москве

Еще одна сверхпопулярная сеть, которая доставляет самостоятельно или через агрегаторы вроде «Яндекса». Прикол «Ями Ями» — в разнообразии меню: кроме суши и поке здесь можно зацепить котлетку с пюрешкой или домашний супчик. Нормальный вариант для тех, кто хочет заказать ужин на двоих или компанию, но не может определиться с кухней. Лично меня такая многостаночность обычно настораживает — если повар крутит роллы и параллельно жарит бифштексы, есть риски, что и то, и другое выйдет так себе.