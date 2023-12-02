«Горячая штучка» или «Мамин сибиряк»? Тестируем замороженные пельмени и выбираем лучшие

Варятся пельмени без эксцессов, в тарелке бодро испускают пар. Мяса в начинку не пожалели: оно однородное, но плотное, из‑за этого сока внутри не так много. Слой теста ровный и тонкий. Все вместе на вкус очень прилично — такие пельмени не будут ощущаться комком теста в животе, но к ним так и просятся перец с солью или сметана и соевый соус. Это почти 8, но снижаю полбалла, из‑за того что люблю более нажористые мясные пельмешки.