«Горячая штучка» или «Мамин сибиряк»? Тестируем замороженные пельмени и выбираем лучшие

Для теста я выбрала классические пельмени — стандартного размера, с начинкой из свинины и говядины. У одних производителей они называются традиционными, у других — домашними и даже сибирскими. Всего для эксперимента удалось найти 11 видов — от сверхпопулярных брендов вроде «Останкино» (жуть!), «Сибирской коллекции» и «Цезаря» до чуть более гурманских «Мираторга» и почти что ресторанных «Лепим и варим» (тоже замороженных). Не пренебрегала и собственными торговыми марками крупных сетей — взяла на пробу варианты из «Азбуки вкуса», «Самоката» и «Лавки».
Оценку ставила, исходя из таких критериев: внешний вид и вкус пельменей, толщина теста, степень разварки (если следовать инструкции), присутствие мясного вкуса и общей сочности — ее еще зовут «пельменным соком». Также учитывала последствия — было ли муторно и тяжело в животе после такого ужина, хотелось ли пить особенно сильно.
«Останкино», традиционные
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Тотальное пельменное разочарование. Я, конечно, не ждала много от пельменей, которые стоят чуть больше 150 рублей и играют на ностальгических чувствах по Советскому Союзу (серьезно?). Но на деле это оказалось хуже, чем я представляла. Форма у пельменей странная, треугольная, тесто в пачке выглядит неестественно белым, будто бы его подкрасили мелом. Варятся пельмени неплохо, не слипаются и не пристают ко дну.
На вкус — полуфабрикат в худшем виде: толстое пресное тесто, начинки мало. Но это к лучшему, потому что вкус у мяса совершенно искусственный: похоже на самые дешевые наггетсы из отдела заморозки. Обнаружить говядину или свинину в этих пельменях не удалось. А после еды во рту остается крахмалистое послевкусие теста. Грустно.
Бульмени «Горячая штучка»
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Без продукции мемной марки «Горячая штучка» было не обойтись: это она делает чебупели, хотстеры, чебупиццу и других полуфабрикатных монстров Франкенштейна. Бульмени задумывались как классические пельмени с наваристым бульоном внутри. На деле это некрупные и не слишком аккуратно слепленные пельмешки, которые плохо развариваются — желтоватое тесто рвется, один бульмень липнет к другому.
В остальном все тоже плохо: внутри действительно есть солоноватая жижа, которая должна напоминать бульон, но все внимание перетягивает на себя неестественный вкус мяса. Такой же, как в шариках мясного «Доширака», — искусственный и слишком соленый. После съеденного в животе и на душе тяжело, а полуфабрикат категории «Б» (так написано на упаковке) хочется забыть на дальней полке морозилки навсегда.
«Сибирская коллекция», классические
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Упаковка пельменей предлагает мне посмотреть вторую часть фильма «Холоп» (спасибо, нет), но я быстро избавляюсь от нее, пересыпая содержимое в контейнер: хранить пельмени в открытой упаковке мне не нравится, а съесть за один присест 40 с лишним штук — тут уж извините.
После варки тесто выглядит неаккуратно, со вздувшимися пузырями. Сами пельмени оказываются не слишком вкусными: начинки мало, а мясо клеклое и неровное — где‑то встречаются жилки и хрящики, где‑то мягкий фарш. Тесто слишком толстое и неестественно желтое. После еды возникает ощущение тяжести и неприятное послевкусие как от фастфуда невысокого качества. Знаю, что эти пельмени многим нравятся. И, вероятно, десять лет назад они действительно давали фору другим полуфабрикатам, но сегодня легко найти образец получше.
«Самокат», «Сибирские»
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Классических мясных пельменей «Самокат» временно не было в продаже, поэтому вместо них беру «Сибирские» — начинка та же, форма непривычно вытянутая и треугольная. Пельмени крупные, но согласно инструкции варятся меньше всех остальных — всего три-пять минут.
Результат, увы, не очень. Пельмени банально невкусные: тесто не разварилось, отдает крахмальными нотками и очень толстое, начинка странная — больше всего напоминает крошечные жирные котлетки, а не отваренный фарш. То и дело попадаются прожилки и хрящики, что тоже не добавляет удовольствия. В целом допускаю, что такие пельмени могут понравиться истинным мясоедам — тем, кому аромат и мощный вкус мяса в любом блюде важнее всего. Для меня это слишком тяжелый ужин.
«Добрынинские», с говядиной и свининой
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Скорее всего, вы знаете сеть продуктовых под этим брендом по «советским» корзиночкам и пышным безе, а заодно другим десертам ретротолка. Но у «Добрынинского» есть своя мясная гастрономия, кое-какие молочные продукты и заморозка. Пельмени в пачке некрупные, но выпуклые, изящно свернутые. Отвариваю в течение указанного на пачке времени, но внутри тесто все равно остается жестковатым и слегка крахмалистым. Лучше варить на пару минут дольше, чем указано в инструкции.
Вкус у начинки очень нейтральный — похоже на что‑то диетическое, но никак не на свинину с говядиной. В целом этим пельменям не хватает выраженной сочности и слаженности — плотное и рыхлое тесто перетягивает все внимание на себя, а мясо на этом фоне теряется. С другой стороны, нет излишней маслянистости и жирности, а значит после еды такие они не лягут тяжелым комом в животе. В общем, ЗОЖ-пельмени.
«Из лавки», с говядиной и свининой
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Яркая упаковка, под которой спрятаны некрупные и аккуратные изделия с тестом слегка желтоватого оттенка, сообщает, что внутри 65 пельменей. Полезные сведения для тех, кто точно знает, сколько штук готов съесть за один раз, и хочет подсчитать, на сколько хватит пачки.
Варятся пельмени без эксцессов, в тарелке бодро испускают пар. Мяса в начинку не пожалели: оно однородное, но плотное, из‑за этого сока внутри не так много. Слой теста ровный и тонкий. Все вместе на вкус очень прилично — такие пельмени не будут ощущаться комком теста в животе, но к ним так и просятся перец с солью или сметана и соевый соус. Это почти 8, но снижаю полбалла, из‑за того что люблю более нажористые мясные пельмешки.
«Мираторг», «Домашние»
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У «Мираторга» много пельменей с самыми разными видами мяса и птицы, но свино-говяжий фарш есть в «Домашних» и мини-пельмешках. Чтобы не портить эксперимент, беру полноразмерные «Домашние».
С виду эталон пельменного искусства: аккуратные, некрупные и с красивой формой даже после варки. Вкус тоже не подводит: внутри много начинки и сока, мяса с выраженным вкусом, хотя соли чуть больше, чем хотелось бы. Тесто тонкое, но эластичное, не рвется и плотно обволакивает начинку. Это образцовые мясные пельмени — на вкус очень домашние, как из детства.
«Цезарь», классические
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У этих пельменей пускай и слишком броская, но удобная упаковка — высокие края пачки можно подвернуть и плотно закрыть, чтобы хранить полуфабрикат в морозилке. Эти пельмешки настоящие микрики — пожалуй, самые маленькие из всех одиннадцати вариантов, — но аккуратно слеплены и смотрятся симпатично. Варятся столько же, сколько и полноразмерные варианты.
На вкус очень достойные: мягкое и тонкое тесто без яркого вкуса, зато сочная и сливочная начинка с хорошо различимым мясным духом. Умеренно соленые — к таким пельменям не хочется добавить приправ или соуса. Из‑за размера съедаются легко, как семечки, — после привычной порции из шести штук хочется добавки. Это и плюс, и минус.
«Лепим и варим», «Мамин сибиряк»
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В лавках «Лепим и варим» можно купить заморозку домой, но самые ходовые мясные «Мамин сибиряк» расхватали в двух ближайших кафе. В итоге заказываю онлайн.
И ни о чем не жалею. Это самые домашние пельмени, которые получилось попробовать за весь эксперимент. Такие мы лепили в детстве с семьей — в меру крупные, из плотного теста с мучной присыпкой, лучком и зеленью, замешанными в крутой фарш.
Все это чувствуется во вкусе «Маминого сибиряка»: плотное тесто с приятной мучной ноткой, сочная начинка из добротного мяса, пельменный сок и даже намек на лук. Это вкусно, просто, такими и должны быть идеальные пельмени. Минус один — цена.
«Вкусвилл», «Домашние»
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Беспроигрышная классика. «Вкусвилл» очень внимательно относятся к заморозке, поэтому я без опаски беру у них вареники, овощи, котлеты и другие полуфабрикаты.
В пельменях эластичное, но тонкое тесто — не рвется при варке, но и не тянет одеяло на себя. Начинка сочная и сливочная, с приятным мясным вкусом и тем самым «пельменным соком». Размер пельменей стандартный, выглядят аккуратно. Есть такие одно удовольствие, и никакие соусы со сметаной и уксусом здесь не нужны. Из минусов: после вкусвилловских пельменей сильнее обычного хочется пить.
Кроме «Домашних» я с удовольствием беру более крупные «Калмыцкие» с той же начинкой и более легкие «Китайские» с курицей, свининой и капустой.
«Просто Азбука», традиционные
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Попробовать пельмени из «Азбуки вкуса» у меня получилось только со второго раза — первую пачку я принесла домой, но закрутившись в домашних делах, забыла убрать в морозилку. На следующее утро пакет со слипшимся комком теста немым укором смотрел на меня с подзеркальника в прихожей. Со второй пачкой дела пошли лучше — дома я сразу закинула пельмени в кипящую воду.
Сами пельмени средних размеров, варятся плавно, не прилипая ко дну и не склеиваясь друг с другом. После приготовления становится заметно, что тесто совсем тонкое и плотно обтягивает начинку. Мяса внутри много, и оно наконец-то похоже на натуральное рубленое — сочное, с хорошо различимой текстурой, ароматом и насыщенным вкусом, приличной долей сока. Пельмени не пресные, но и не слишком соленые — пить после них не хочется, тяжести в животе не ощущается. На вкус это очень хорошие, совсем не полуфабрикатные, а скорее домашние пельмешки — такими приятно поужинать после тяжелого дня.
Объявляем победителей
— «Просто Азбука», «Традиционные»
— «Лепим и варим», «Мамин сибиряк»
— «Вкусвилл», «Домашние»
Хорошая новость заключается в том, что самые вкусные пельмени не всегда самые дорогие. Вкусвилловская классика стоит немногим больше пельменей популярных брендов вроде «Цезарь» или «Сибирская коллекция», а по вкусу практически безупречна. Ну а если хочется шикануть, всегда можно взять гарантированно отличные азбучные или заказать «Лепим и варим».
Если говорить об обычных супермаркетах, я советую смело брать классические пельмени «Цезарь»: хоть они и крошечные, начинка и тесто у них что надо. Хороший вариант, если нужно быстро схватить что‑то в магазине у дома и так же быстро организовать ужин после работы.