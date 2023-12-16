В наборе много соусов и специй, которые прилежно смешиваю перед тем, как залить лапшу кипятком. А настоявшаяся лапша выглядит подозрительно — у бульона насыщенно-красный цвет с огненным оттенком, так что я уже готова пылать снова. Но на вкус он оказывается скорее пряным, чем оголтело острым — такое уютное домашнее варево от китайской бабушки. Все портит только лапша — тонкая и стеклянная, сама по себе она хороша, но в супе слиплась комком и осела на дно. Ей куда лучше подошел бы густой соус или ломтики мяса с кунжутом, чем бульон. Зато кроме лапши в бульоне встречаются ломтики моркови и каких‑то других овощей — вкус у них мягкий, вполне натуральный. В общем, согревающе и успокаивающе.