Для эксперимента я выбрала десять вариантов лапши быстрого приготовления из популярных супермаркетов, магазинов с азиатскими товарами и маркетплейсов.
Главными критериями оценки стали вкус и насыщенность бульона, богатство начинки, присутствие умами и общее самочувствие после съеденного.
Лапша с ароматной говядиной, грибами и зеленью «Биг Ланч»
5 из 10
Сиротливая лапша — в наборе только овощная основа с вкраплениями мясных шариков и сухая основа для бульона. Завариваю — пахнет быстрорастворимым супом из пакетика.
Лапша получается уютной и почти что домашней, мягкой и разваристой. Жидкая основа (на бульон это не тянет) — водянистая и пресная, встречаются приятные включения морковки и лука, но как такового вкуса у этого варева нет. Эту лапшу точно не стоит заказывать ради умами — он отсутствует. Зато можно довести до ума домашними кондиментами, добавив соевый или рыбный соус, отварное яйцо, ломтики сыра, овощи или мясо. В общем, ровная база для ваших кулинарных экспериментов.
Лапша с говядиной по-домашнему «Роллтон»
5 из 10
Надпись на упаковке не обманывает — это очень простая основа, которую можно залить чем угодно: соусами, настоящим бульоном или майонезом и кетчупом. Приправа, которая идет в наборе, после заваривания почти не чувствуется, но дает выраженный соленый привкус. Разварившиеся сухие овощи тоже едва различимы. Мясные шарики безвкусны, а лапша моментально впитывает всю воду и разбухает. Блюдо тут же становится пресным и жуется с трудом.
Зато корытце с удобной «закрывашкой», в отличие от других образцов с отрывными и мягкими, — в таком можно заварить лапшу без плясок с тарелками или крышками, которыми приходится накрывать остальные виды лапши.
Рамен с курицей Kabuto Noodle
5 из 10
В «Азбуке вкуса» большой выбор модной лапши быстрого приготовления: есть японские и корейские образцы, а еще рамен из Великобритании. Его и беру. Стакан выглядит необычно — он высокий и узкий, больше подойдет для супа-пятиминутки. Внутри только сухая основа (она уже засыпана в стакан) и лапша.
Завариваю и получаю очень ровный домашний супчик. Бульон пресный — больше напоминает горячую воду с вкраплениями овощей и зелени. Лапша хорошая, плотная, похожа на яичную — такой подошел бы наваристый бульон, как в настоящем рамене, яйцо, водоросли и ломтики курицы. Тут ничего этого нет, даже отдаленной имитации — только зелень, которая забивает все остальные вкусы. В общем, пресно, скучно, но, наверное, достаточно ЗОЖно.
Лапша быстрого приготовления с тушеной говядиной и овощами KangShiFu
6 из 10
Этот вариант заказываю на «Озоне» — здесь оказался самый понятный выбор лапши быстрого приготовления. В наборе все по-честному — сухая основа, густая паста-соус и овощи с кусочками мяса. Все вместе пахнет богатой Азией.
Заваривается ровно как надо — лапша упругая, но мягкая, бульон получается острым, но ароматным и приятно маслянистым. Кусочки говядины в этой лапше не чета дошираковским: выглядят как настоящие ломтики мяса, на вкус тоже больше похожи на натуральную отварную говядину.
Все вместе идет хорошо, но я бы убавила остроту. К тому же бульон получается слишком концентрированным, нарочито умами, его хочется разбавить водой.
Главный минус — после лапши очень хочется пить.
Лапша «Умакаро» со вкусом мисо Yamamoto Seifun
7 из 10
Изначально я планировала дегустировать лапшу с говяжьим бульоном и мясом. Во-первых, она самая наваристая, а значит, вкус у нее интереснее. Во-вторых, она просто встречается чаще других. Но в магазине азиатских товаров «Ниппон» продавец предупредил меня, что этот экземпляр будет экстраострым. Такое мне ни к чему — острота забивает все остальные вкусы, поэтому для эксперимента требуется что‑то более нейтральное. Останавливаюсь на лапше с мисо-бульоном, но без мяса.
Сама лапша в удобной пенопластовой плошке — достаточно плотной, чтобы хорошо удерживать тепло. К лапше прилагается три пакетика — сухая основа, овощная смесь и густой соус. Смешиваю и заливаю кипятком. Через пять минут получаю ароматное варево: лапша дошла до приятного состояния аль денте, тут и там попадаются кусочки овощей — пресные по большей части. Бульон насыщенный — в нем хорошо чувствуется соевая паста, есть острота и доля умами, но при этом совершенно нет мясного или хотя бы овощного вкуса, только что‑то искусственное. За это снижаю пару баллов.
Стеклянная лапша Bangabu
7 из 10
480 р.
Образец из категории «загадочное варево» — покупаю его вместе с двумя другими лапшами в районном магазинчике азиатских товаров. Здесь не говорят по-русски, ценников на родном языке или каких‑то пояснений тоже нет, поэтому выбираю по цвету этикетки. Но я пробовала тут вкусную лапшу-рамен и готова открывать новое. На сдачу беру столетние яйца в вакуумной упаковке и иду домой.
В наборе много соусов и специй, которые прилежно смешиваю перед тем, как залить лапшу кипятком. А настоявшаяся лапша выглядит подозрительно — у бульона насыщенно-красный цвет с огненным оттенком, так что я уже готова пылать снова. Но на вкус он оказывается скорее пряным, чем оголтело острым — такое уютное домашнее варево от китайской бабушки. Все портит только лапша — тонкая и стеклянная, сама по себе она хороша, но в супе слиплась комком и осела на дно. Ей куда лучше подошел бы густой соус или ломтики мяса с кунжутом, чем бульон. Зато кроме лапши в бульоне встречаются ломтики моркови и каких‑то других овощей — вкус у них мягкий, вполне натуральный. В общем, согревающе и успокаивающе.
«Сытный обед» с мясным соусом «Доширак»
7,5 из 10
До-ши-рак: кончик языка совершает три шажка вниз по небу, чтобы на третьем толкнуться о пластиковую вилку. Классика, которую я узнаю по трем первым нотам. Завариваю лапшу — и по кухне разливается знакомый аромат похмельного завтрака. Лапша через пять минут уже изрядно разварилась, а три пакетика со специями и соусом сделали свое дело — бульон получается концентрированным, ароматным и умами.
Для меня, пожалуй, это эталонный химический вкус быстрорастворимой лапши. Я люблю готовить «Дошик» по-своему — оставляю только оригинальный бульон и лапшичную основу, а из домашних продуктов добавляю пару пластинок сыра, отварное яйцо, рубленый лук и немного соевого соуса. Сухие овощи и катышки «мяса» можно даже не класть — все равно на вкус они пластиковые и не добавляют «Дошираку» баллов. Из минусов — явное ощущение тяжести после такого обеда и острое желание пить.
Острая лапша с говядиной The Xinhua Flavor
8 из 10
450 р.
Она тоже из локального магазина с азиатскими товарами. В коробке много соусов и специй, не обошлось без складной вилки, сама лапша тоже интересная — широкая и мягкая, вроде тянутой. Завариваю суп — пахнет странно: чем‑то кислым. На поверхности плавают зеленоватые комочки соуса, похожие на песто или тапенаду. Смело черпаю ложкой бульон — и тут же закашливаюсь. Это очень, очень остро! Слегка разбавляю водой, чтобы унять остроту и продолжаю есть. Бульон ароматный, наваристый с различимым мясным духом; лапша нежная и сливочная. Пылаю, плачу и продолжаю есть, потому что все вместе это очень вкусно. Только совсем не подойдет тем, кто опасается острого.
Сливочная лапша с мясом You Ni Yi Mian
8 из 10
450 р.
И последняя находка из магазина азиатских товаров. Отыскать в интернете упоминания конкретно этой лапши бренда You Ni Yi Mian мне не удается, зато смотрю несколько роликов-обзоров на ютубе — у марки есть экстраострая лапша быстрого приготовления и просто яичная лапша для готовки.
Моя покупка выглядит высокорангово, но на деле это просто пакет с шестью пакетами внутри —буквально море ненужного пластика. Помимо самой лапши и сухих трав, в наборе есть два пакетика с консервированным мясом — от запаха моя собака приходит в ажитацию (напоминает ей паштет из зоомагазина) — и густой соус.
Все вместе выглядит очень красиво, но заваривается чуть дольше обычного — правда, в инструкции вообще рекомендуется варить суп как обычный: в кастрюле с кипящей водой. Но я просто даю содержимому настояться в горячей воде.
На вкус все очень натурально: густой, наваристый и ароматный бульон со сливочным вкусом, отчетливо различимый привкус ароматных трав, слегка крахмалистая, но в целом приятная лапша. Один вид мяса на вкус как куриное филе, другой мне так и не дается разгадать: текстура у него упругая, вкус солоноватый. В общем, съедаю суп с удовольствием, а после не чувствую тяжести или жажды. В этом образце все очень сбалансировано.
Рамен с соусом тонкацу Naruto
8 из 10
Еще один экземпляр из «Азбуки вкуса». Про лапшу из серии Naruto я слышала много хорошего. К сожалению, ни одного вкуса с говядиной или говяжьим бульоном в линейке нет (только очень острые), поэтому беру рамен со свининой.
Упаковка хоть и нарядная, но не слишком удобная. Если все предыдущие образцы можно было заварить прямо в стакане или лотке, то Naruto приходится перекладывать в тарелку. Это, конечно, красиво, но уже далеко от изначальной концепции быстрой лапши, которую можно заварить буквально на ходу и без подручных средств вроде тарелки.
Внутри несколько сухих специй, кучерявая лапша и пакетик со странной субстанцией, которая напоминает куриный фарш. На самом деле это основа рамена — густой соус, который насыщает лапшу.
Выдерживаю чуть больше пяти минут под крышкой, но лапша разваривается не до конца — местами она сухая и хрусткая. Зато бульон роскошный — у него богатый сливочный вкус, он наваристый, плотный и в меру соленый. А главное, все эти оттенки вкуса вовсе не химические — напоминает настоящий рамен. Но лапша такая же, как в «Дошираке», и здесь она кажется неуместно простой и блеклой. Поэтому с удовольствием выпиваю бульон, который скрашивает мое похмельное утро. Пожалуй, Naruto я куплю снова.
Тройка победителей
— Острая лапша с говядиной The Xinhua Flavor
Неведомый, но такой притягательный и огненно-острый вкус лапши из ноунейм-магазинчика с азиатскими товарами. После еды все горит, но хочется немедленно повторить этот опыт.
— Сливочная лапша с мясом You Ni Yi Mian
Другая находка из азиатского магазинчика. Много возни с бесконечными пакетами, но результат того стоит — этот супчик с лапшой не ощущается как оголтелый джанк-фуд, в нем все ароматно и приятно.
— Лапша быстрого приготовления «Рамен с соусом тонкацу» Naruto
Доступный, но недешевый вариант из «Азбуки вкуса». Не острая, зато очень ароматная, сливочная и уютная лапша. Напоминает настоящий рамен из какой‑нибудь японской закусочной.
Где покупать необычную лапшу быстрого приготовления
Если мой тест-драйв вдохновил вас на поиски собственной версии лучшей умами-лапши на свете, советую пошерстить маркетплейсы и районные магазинчики с азиатскими товарами. Там попадаются пускай и не понятные по упаковке, но удивительные и необычные вкусы. Вот еще несколько мест, где можно купить что‑то интереснее «Доширака».
Sweet Lavka
Неожиданно большой выбор лапши из Японии, Кореи и Китая с понятными описаниями на русском языке. В многообразии вкусов поможет разобраться консультант в магазине.
«Коршоп»
Большой онлайн-магазин с продуктами из Китая, Японии, Кореи, стран Юго-Восточной Азии и Индии. Здесь найдется самая острая лапша, а еще токпокки и удоны.
«Фудзи-сан»
Магазин с продуктами из Японии, но и не только. Есть не только лапша с бульоном, но и родственные ей блюда: удоны с овощами и мясом, ассорти японских супов, соба в густом соусе и даже японская версия спагетти (чпагетти).