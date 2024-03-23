Бар в подземелье, топовая пицца и обед за 500 рублей: 25 лучших заведений Китай-города

«Кооператив Черный»
В феврале «Кооператив» отпраздновал шестой день рождения. Ассортимент кофе в нем обновляют регулярно, отыскивая самые редкие лоты по всему миру. Еще можно попробовать сэндвичи, несколько видов гранолы с йогуртом, творожную запеканку и булки. По выходным здесь устраивают каппингиКаппинг — дегустация. — всегда бесплатные и с самыми редкими образцами кофе.
Адрес
Лялин пер., 5, стр. 1
Часы работы
пн-вс 8.00–23.00
«Сентябрь»
Небольшой винный бар с высокими потолками и окнами во всю стену — в теплые сезоны их распахивают, размывая границы между террасой и внутренним пространством. Винной карты нет — сотрудники зала помогут с выбором и нальют чуть-чуть в бокал для дегустации. К вину предлагают закуски: умамные маринованные яйца с анчоусами, несколько видов сыров с разными джемами и мясистые оливки с апельсиновой цедрой и острым перцем. По выходным Аля Ясенская, главная на кухне «Сентября», устраивает поп-ап-бранчи с яйцами, гравлаксом и карамелизованными томатами.
Адрес
Покровка, 20/1
Часы работы
пн-вс 16.00–0.00
Bambule
Двухэтажное бистро с большим выбором вина, едой от Артема Мухина и аперитивными коктейлями. В меню — тартары, сэндвич с пастрами и маринованными огурцами, томленые говяжьи щечки с разноцветной морковью и фирменный десерт «Шоколадный Bambule» с несколькими видами крема и крошкой шоколадного бисквита. Кроме того, в заведении подают и продают свежий хлеб собственного производства, а еще сервируют завтраки с бенедиктами, оладьями и сырниками со сливочной сгущенкой.
Адрес
Солянка, ½
Часы работы
пн-вс 8.00–0.00
Lobby Moscow
Арт-салон, выставочное пространство, библиотека, кафе и винотека находятся на Варварке, прямо напротив парка «Зарядье». Внутри небольшого и светлого помещения — шкаф с книгами об искусстве, моде и коллекционировании, белые декоративные панели с каннелюрами и много мягкой мебели, чтобы посидеть с бокалом вина или чашкой кофе. К вину советуем взять вителло-тоннато, спагетти качо-э-пепе и отличный крем-брюле.
Адрес
Варварка, 3
Часы работы
пн-вс 10.00–23.00
Alpaca
В первом зале — барная стойка, за которой смешивают всю коктейльную классику и авторские напитки на пискоПиско — разновидность бренди.. Во втором — открытая кухня. Alpaca одинаково успешно работает и как бар, и как ресторан. Вас ждет адаптированное перуанское меню с севиче, тартарами, пряным брискетом и традиционной для Латинской Америки сырно-кукурузной булочкой боу де кежо. В заведении рассыпают блестки — они оседают на одежде, коже и бокалах, создавая праздничную атмосферу.
Адрес
Потаповский пер., 14
Часы работы
пн-вс 17.00–0.00
Ginstitute
В названии бара не зря спрятано слово «институт»: тут есть отдельная лаборатория, где можно создать свой напиток, и зал, где проводят лекции и джиновые дегустации. Готовят классические и авторские коктейли на — сюрприз-сюрприз! — джине по рецептам Владимира Колганова и декана миксологического факультета Никиты Ганькина. В меню закусок от Николая Кацембы, который сперва работал в ресторане Savva, — оливки, паштеты, бульоны, гребешки и кекс с гелем из огурца.
Адрес
Солянка, ½
Часы работы
пн-вс 18.00–0.00
Tabi
Этот азиатский аудиобар, спрятанный в подземельяхВ XVI–XVII веках на углу нынешних улиц Забелина и Солянка располагался Соляной рыбный двор. Солянки, открыли Виталий Бганцов, Виктория Конюхова и Денис Бобков (кстати, его Black Swan и «Тайная комната» тоже заслуживают внимания и находятся в этих же подвалах). Интерьер издакаиИдзакаи — японское питейное заведение. по кусочкам собрали на винтажных рынках и барахолках Киото и Токио, а кухню поставил японский шеф Хироки Аракава. В меню — маленькие закуски с акцентом на чистые вкусы и текстуры, в барной карте — саке, соджу, японское пиво и коктейли от Бганцова. Отдельного внимания заслуживает внушительная аудисистема 1980-х Tannoy Super Red Monitor SRM 15 — в баре регулярно устраивают музыкальные посиделки.
Адрес
Солянка, ½
Часы работы
пн-вс 18.00–0.00
Botafogo
Еще одно заведение барной троицы Бганцова, Бобкова и Конюховой. Бразильский Botafogo даже меньше, чем Tabi: внутри — барная стойка, закуток для диджейского пульта и просторный для здешних масштабов туалет с кушеткой. Идти сюда стоит за кашасой, бодрыми коктейлями и бутером с мортаделлой на закуску — кажется, лучшего слова, чем «нажористый», для него не подобрать. Вечерами тут тесно и шумно, как на прогретых солнцем улицах Рио-де-Жанейро.
Адрес
Солянка, ½, вход в подвал через Black Swan Pub
Часы работы
пн-вс 18.00–0.00
Silencio
Скрытая от посторонних глаз абсентерия с бархатными портьерами, столом на пятерых в центре зала и глыбой льда в середине стола. В баре собрали большую коллекцию абсента со всего мира — алкоголь можно продегустировать просто так, а можно заказать коктейли. Среди них есть даже те, что полностью воссоздают ароматические профили знаменитых парфюмов вроде Tobacco Vanille от Tom Ford.
Адрес
Солянка, ½
Часы работы
пн-вс 18.00–2.00
«Траппист»
Бельгийское бистро, открытое Алексеем Буровым и петербургской гастрономической командой Dreamteam. Перечисление сортов пива заняло аж 27 страниц меню, в конце которого создатели проекта добавили настоящий пивной словарь. К элям, стаутам и лагеру смело берите картофельные вафли с разными добавками и раклет — очень сырное национальное швейцарское блюдо.
Адрес
Большой Черкасский пер., 15–17
Часы работы
пн-вс 12.00–23.00
«Сюр»
Буквально бар в гараже. Летом столы, стулья и кресла выносят на улицу, а зимой гости кое-как умещаются внутри. Открыл заведение Никита Фомкин («Интеллигенция», лапшичная Tricky) и сразу завоевал любовь горожан. Атмосфера непринужденная, неплохой выбор пива и сидров, а цены более чем доступные: самое дорогое блюдо стоит 590 рублей.
Адрес
Большой Трехсвятительский пер., 2/1, стр. 8
Часы работы
пн-вс 11.00–22.30
Escapist
Здесь вас ждут томатное гозе, смузи, лагеры и эли, меню жирных и сытных закусок (чтобы не охмелеть раньше времени) и бильярдный стол, расположенный под сводчатым потолком в центре зала. Внушительных размеров сэндвич можно заказать один на двоих (в «Эскаписте» бутерброды располовинивают). За соседней дверью находится кафе If, где часто проходят вечеринки и гостевые смены московских гастроэнтузиастов и шефов.
Адрес
Большой Трехсвятительский пер., 2/1, стр. 1
Часы работы
пн-вс 13.00–0.00
«Рыба моя»
Локацию заведения горожане называют «Нижним Китаем» — топоним не официальный, но красноречивый. Из окон просторного ресторана Владимира Перельмана открывается роскошный вид на Ильинский сквер. Подают много хорошей рыбы и нескучные десерты. В винной карте большой выбор разных этикеток со всего мира, а сервис бережный и вдумчивый. Словом, в «Рыбу мою» смело можно идти и на свидание, и на встречу с родителями, и на бранч с подругами.
Адрес
Славянская пл., 2/5/4, стр. 3
Часы работы
пн-вс 11.00–0.00
Veladora Cantina
Veladora Cantina можно, не стесняясь, назвать жемчужиной Китай-города — о заведении знают гораздо меньше, чем об одноименном баре, а между тем в этом ресторане, расположенном в дальнем зале питейной «Веладоры», подают очень самобытную мексиканскую еду. Свечи на столах и неназойливый плейлист располагают к свиданиям, а еда — к гастрономическим экспериментам.
Адрес
Покровка, 2/1–1
Часы работы
пн-вс 18.00–5.00
Dizengof99
Это шумное израильское бистро — хорошее место для встреч, которые под звон бокалов перетекают в вечеринки. В Dizengof99 по-хорошему непринужденный сервис, много музыки и большие порции фирменного куриного шницеля, пряного супа харира и пахлавы с фисташками и сливочным мороженым.
Адрес
Покровка, 16
Часы работы
пн-вс 10.00–23.00
Maestrello
В самом начале Покровского бульвара, там, где раньше была знаменитая «Яма», готовят римскую пиццу — прямоугольную и на особом тесте, для которого смешивают несколько видов муки. Оно одновременно хрустящее и влажное, тягучее и пористое. Среди начинок — рикотта с песто и оливками, копченый лосось со сладким луком и прошутто котто с пармезаном. Отдельное летнее удовольствие — взять пиццу с собой и съесть ее на бульваре, сидя на лавочке в тени.
Адрес
Покровка, 16
Часы работы
пн-вс 12.00–23.00
Pizza 22 cm
В 2021 году пицца из «22 см» вошла в топ-50 лучших европейский пицц и заняла достойное 13-е место. Сперва пиццерия открылась в Петербурге, а потом перебралась и в столицу. Очереди на входе показывают, что дела идут хорошо. Неаполитанскую пиццу здесь выпекают в дровяных печах на очень высоких температурах — так у бортов появляется характерный «леопардовый» раскрас.
Адрес
Солянка, ½
Часы работы
пн-вс 12.00–23.00
Underdog
Одно из главных гастрономических панк-заведений Москвы, известное не только столкновениями с московской полицией, но и отличным джанкфудом. Есть хот-доги на бриоши с горчицей и огурцами, кимчи и хрустящим чили или с малиновым джемом и сыром дорблю, отличный луковый суп с сырной шапкой, курица в соусе карри с лепешками роти и несколько очень больших и сытных сэндвичей. Без картошки фри с топпингами, разумеется, тоже не обошлось.
Адрес
Лубянский пр., 5, стр. 1
Часы работы
пн-вс 13.00–23.00
La Virgen
Такерия от команды Underdog находится во дворе напротив Политехнического музея. Стены заведения расписал художник Кирилл Бурыгин, а в главном зале соорудили настоящий алтарь с Мадонной и свечами. Внутри — яркие клеенчатые скатерти, смешной аппарат с драже Jelly Beans и фонтанчик в стене с питьевой водой. Заказывать рекомендуем тако на пшеничной или кукурузной лепешке, запеченные энчилады, кесадильи и чуррос. Эти жареные палочки из заварного теста обсыпают смесью корицы и сахара и подают с шоколадным соусом, кокосовой сгущенкой или ягодным пюре.
Адрес
Лубянский пр., 5, стр. 1
Часы работы
пн-вс 16.00–0.00
J’Pan
Азиатское бистро, которое умело заигрывает с японской массовой культурой — например, тут готовят десерт в виде Безликого из оскароносного аниме Хаяо Миядзаки «Унесенные призраками». В целом кухню можно назвать японской, но с допущениями: в меню есть как капуста кимчи и курица карааге, так и лосось со страчателлой и тыквенный суп с крабом. Многие приходят сюда за большими порциями раменов и разной лапшой вроде удона в бульоне с говядиной или собы с уткой.
Адрес
Пятницкая, 6/1
Часы работы
пн-вс 10.00–23.00
«Лан Ма»
Лапшичная, где готовят тянучую китайскую лапшу, открыта каждый день аж до пяти утра. Меню работает по принципу конструктора: можно выбрать толщину лапши и остроту блюда (4-й уровень — «Вызов шефу» — для самых смелых). Кроме того, в «Лан Ма» можно заказать вонтоны с разными начинками и бульоном, цзяоцзы на пару, хрустящие битые огурцы, шашлычки из курицы и свинины и бананы в карамели на десерт.
Адрес
Покровка, 3/7, стр. 1
Часы работы
пн-вс 11.00–5.00
Ø36 Kebab
Основатель кебабной Филипп Устинов прожил в Берлине 22 года, потом вернулся в Москву и открыл здесь свое заведение. В нем готовят денеры с курицей, говядиной и с хрустящими шариками фалафеля — все кебабы можно заказать в разобранном виде на тарелке. Еще в меню есть хумус, пряный чечевичный суп с поджаренными ломтиками багета, куриный шницель и немецкий карривурст.
Адрес
Большой Трехсвятительский пер., 2/1, стр. 8
Часы работы
пн-вс 12.00–0.00