Бар в подземелье, топовая пицца и обед за 500 рублей: 25 лучших заведений Китай-города

В самом начале Покровского бульвара, там, где раньше была знаменитая «Яма», готовят римскую пиццу — прямоугольную и на особом тесте , для которого смешивают несколько видов муки. Оно одновременно хрустящее и влажное, тягучее и пористое. Среди начинок — рикотта с песто и оливками, копченый лосось со сладким луком и прошутто котто с пармезаном. Отдельное летнее удовольствие — взять пиццу с собой и съесть ее на бульваре, сидя на лавочке в тени.