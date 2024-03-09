Лучшее в Москве

22 лучших итальянских ресторана в Москве по мнению самих итальянцев

Сегодня в 14:26
В Москве найдется ресторан с кухней любого региона — от северокорейской до перуанской и непальской. Но где готовят локальные блюда, как на родине? Об этом мы расспрашиваем главных экспертов по кухням стран мира — экспатов. Сегодня итальянцы советуют места с лучшей пастой, пиццей и деликатесами.
Фабио Брессан

Основатель пиццерии Maestrello

Джулия Маэстрелло

Основательница пиццерии Maestrello

«Probka на Цветном»

© Probka

Один из старейших итальянских ресторанов в Москве. Его владельцы до сих пор держат качество и уровень сервиса. В Probka отличная винная карта, большой выбор этикеток. И прекрасная кухня под руководством Симоне Гобби. Очень вкусная рыба и лучший в Москве тирамису по мнению Джулии. Любимые блюда — жареные артишоки с пармезаном, фритто-мисто, брускетта с бурратой и анчоусами, римская паста, сардинская фрегола с лангустинами и вонголе, цыпленок алла дьяболо на углях, сибас аль аква-пацца.

Адрес

Цветной б-р, 2, БЦ «Легенда Цветного»

Часы работы

пн-пт 9.00–0.30; сб-вскр 10.00-0.30

La bottega siciliana

© La bottega siciliana

Ресторан Нино Грациано, одного из первых итальянских шефов, приехавших в Москву. Он умеет делать несложные, но максимально вкусные блюда.

Адрес

Москва, Охотный Ряд, 2, ТГ Seasons, 1 этаж

Часы работы

пн-вс 10.00–0.00

Uilliam’s

© Uilliam’s

Мы с Джулией дружим с Луиджи Маньи и часто бываем в его ресторане Uilliam’s. Там мы всех знаем, и в это место всегда приятно возвращаться. Очень нравится уютная атмосфера. У Луиджи прекрасная паста всех видов. Любимые блюда Джулии — паста с вонголе и боттаргой, аррабьята с узбекскими томатами, крем-суп из тыквы с попкорном из дикого риса, брускетта с томатами и страчателлой, салат из свежих овощей с заправкой из базилика, дорадо-гуацетто с кальмарами, томатами и оливками. На десерт — черничный пирог со сметанным мороженым.

Адрес

Малая Бронная, 20а

Часы работы

пн-вскр 8.30-0.00

Также советуют:

Уиллиам Ламберти

Шеф-повар, ресторатор, автор концепции Sartoria Lamberti, Lumicino, Historia, Uilliam’s

Pinch

© Pinch

Итальянская кухня в Москве для меня порой вкуснее, чем на родине. Вот такое крамольное высказывание! В России научились отлично делать сыр и освоили все тонкости обращения с пастой и рисом. Так что разочаровываюсь я редко! Отмечу Луиджи Маньи (шеф-повар ресторана Pinch и концепт-шеф Ugolek, Sempre и Uilliam’s. — Прим. ред.). У него интересный авторский взгляд на гастрономию Италии, а также фокус на необычные региональные блюда.

Адрес

Большой Палашевский пер., 2

Часы работы

пн-вс 8.30–1.00

La Mortazza

© La Mortazza

Если хочется принести Италию домой, то рекомендую салюмерию La Mortazza. Здесь и все мясные деликатесы, и сыры, и сицилийский кофе.

Адрес

Сущевская, 9

Часы работы

пн-вс 10.00–21.00

Также советует:

Луиджи Маньи

Шеф-повар ресторана Pinch и концепт-шеф Ugolek, Sempre и Uilliam’s

Oltremare

© Oltremare

Итальянская кухня — мой генетический код. Я готовлю итальянскую еду около тридцати лет, люблю пробовать ее в разных ресторанах, открывать новые впечатления и вкусы. С радостью делюсь своими любимыми итальянскими местами в Москве. Главный аутентичный итальянский ресторан для меня — недавно открывшийся Oltremare.

Адрес

Саввинская наб., 13, ЖК Savvin River Residence

Часы работы

пн-вс 12.00–0.00

Также советует:

Алессандро Оливо

Юрист

+39 Trattoria & Pizzeria

© +39 Trattoria & Pizzeria

В Москве достаточно итальянских заведений с первоклассной кухней, но особое место в моем сердце занимают рестораны +39. В частности, хочется выделить +39 Trattoria & Pizzeria на Новой Басманной.

Здесь отличная еда и лучшая, по моему мнению, неаполитанская пицца во всей России. Любимые блюда — пицца индьяволата, пармиджана из баклажанов, моцарелла собственного производства и теплый салат с тунцом йеллоуфин.

Адрес

Новая Басманная, 23а, стр. 4

Часы работы

пн-вс 11.00–23.00

Бруно Марино

Шеф-повар ресторана Due forni

«Семифреддо»

© «Семифреддо»

Я люблю ресторан «Семифреддо», но не только потому, что я лично знаком с их шеф-поваром Лукой. Там объективно вкусно, хорошая итальянская кухня, красивая подача блюд и очень уютно.

Адрес

Тимура Фрунзе, 11, стр. 55

Часы работы

пн-вс 12.00–23.30

Также советует:

Нино Грациано

Бренд-шеф ресторанов «Семифреддо» и La bottega siciliana

Onest

© Onest

Если я хочу пасту, то иду в ресторан Onest к Мирко Дзаго. Замешанная в целой головке домашнего сыра качокавалло домашняя паста тальятелле с двумя видами сыра и черным перцем — почти классическая римская качо-э-пепе. Или лингвини из Граньяно с вонголе, петрушкой и боттаргой.

Адрес

Малая Бронная, 8/1, 2 этаж

Часы работы

пн-вс 18.00–0.00

Также советует:

Кьяра

Преподавательница

Don Giuilio

© Don Giulio

Я часто захожу в Don Giulio на Покровке — у этого места дух семейной итальянской траттории и симпатичная летняя веранда. Нравится здешняя карбонара и папарделле с рагу из кролика, очень уютно и по-домашнему. На витрине с десертами советую выбирать неаполитанскую ромовую бабу или канноли. Домой беру прошутто, оливки, сыры и гриссини. Еще здесь отличная свежая фокачча.

Адрес

Покровка, 27, стр. 1

Часы работы

пн-вс 10.00–23.00

Подробности по теме
24 лучших кофейни Москвы и Подмосковья: выбор звезд индустрии
Расскажите друзьям
Мобильная версия
Подпишитесь на новости
Афиша Daily
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами
© 1999–2024 ООО «Компания Афиша»
Нашли ошибку? Выделите её и нажмите ctrl + enter
18+