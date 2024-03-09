22 лучших итальянских ресторана в Москве по мнению самих итальянцев

Мы с Джулией дружим с Луиджи Маньи и часто бываем в его ресторане Uilliam’s. Там мы всех знаем, и в это место всегда приятно возвращаться. Очень нравится уютная атмосфера. У Луиджи прекрасная паста всех видов. Любимые блюда Джулии — паста с вонголе и боттаргой, аррабьята с узбекскими томатами, крем-суп из тыквы с попкорном из дикого риса, брускетта с томатами и страчателлой, салат из свежих овощей с заправкой из базилика, дорадо-гуацетто с кальмарами, томатами и оливками. На десерт — черничный пирог со сметанным мороженым.