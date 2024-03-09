22 лучших итальянских ресторана в Москве по мнению самих итальянцев

Основатель пиццерии Maestrello
Основательница пиццерии Maestrello
«Probka на Цветном»
Один из старейших итальянских ресторанов в Москве. Его владельцы до сих пор держат качество и уровень сервиса. В Probka отличная винная карта, большой выбор этикеток. И прекрасная кухня под руководством Симоне Гобби. Очень вкусная рыба и лучший в Москве тирамису по мнению Джулии. Любимые блюда — жареные артишоки с пармезаном, фритто-мисто, брускетта с бурратой и анчоусами, римская паста, сардинская фрегола с лангустинами и вонголе, цыпленок алла дьяболо на углях, сибас аль аква-пацца.
Адрес
Цветной б-р, 2, БЦ «Легенда Цветного»
Часы работы
пн-пт 9.00–0.30; сб-вскр 10.00-0.30
La bottega siciliana
Ресторан Нино Грациано, одного из первых итальянских шефов, приехавших в Москву. Он умеет делать несложные, но максимально вкусные блюда.
Адрес
Москва, Охотный Ряд, 2, ТГ Seasons, 1 этаж
Часы работы
пн-вс 10.00–0.00
Uilliam’s
Мы с Джулией дружим с Луиджи Маньи и часто бываем в его ресторане Uilliam’s. Там мы всех знаем, и в это место всегда приятно возвращаться. Очень нравится уютная атмосфера. У Луиджи прекрасная паста всех видов. Любимые блюда Джулии — паста с вонголе и боттаргой, аррабьята с узбекскими томатами, крем-суп из тыквы с попкорном из дикого риса, брускетта с томатами и страчателлой, салат из свежих овощей с заправкой из базилика, дорадо-гуацетто с кальмарами, томатами и оливками. На десерт — черничный пирог со сметанным мороженым.
Адрес
Малая Бронная, 20а
Часы работы
пн-вскр 8.30-0.00
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Шеф-повар, ресторатор, автор концепции Sartoria Lamberti, Lumicino, Historia, Uilliam’s
Pinch
Итальянская кухня в Москве для меня порой вкуснее, чем на родине. Вот такое крамольное высказывание! В России научились отлично делать сыр и освоили все тонкости обращения с пастой и рисом. Так что разочаровываюсь я редко! Отмечу Луиджи Маньи (шеф-повар ресторана Pinch и концепт-шеф Ugolek, Sempre и Uilliam’s. — Прим. ред.). У него интересный авторский взгляд на гастрономию Италии, а также фокус на необычные региональные блюда.
Адрес
Большой Палашевский пер., 2
Часы работы
пн-вс 8.30–1.00
La Mortazza
Если хочется принести Италию домой, то рекомендую салюмерию La Mortazza. Здесь и все мясные деликатесы, и сыры, и сицилийский кофе.
Адрес
Сущевская, 9
Часы работы
пн-вс 10.00–21.00
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Шеф-повар ресторана Pinch и концепт-шеф Ugolek, Sempre и Uilliam’s
Oltremare
Итальянская кухня — мой генетический код. Я готовлю итальянскую еду около тридцати лет, люблю пробовать ее в разных ресторанах, открывать новые впечатления и вкусы. С радостью делюсь своими любимыми итальянскими местами в Москве. Главный аутентичный итальянский ресторан для меня — недавно открывшийся Oltremare.
Адрес
Саввинская наб., 13, ЖК Savvin River Residence
Часы работы
пн-вс 12.00–0.00
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Юрист
+39 Trattoria & Pizzeria
В Москве достаточно итальянских заведений с первоклассной кухней, но особое место в моем сердце занимают рестораны +39. В частности, хочется выделить +39 Trattoria & Pizzeria на Новой Басманной.
Здесь отличная еда и лучшая, по моему мнению, неаполитанская пицца во всей России. Любимые блюда — пицца индьяволата, пармиджана из баклажанов, моцарелла собственного производства и теплый салат с тунцом йеллоуфин.
Адрес
Новая Басманная, 23а, стр. 4
Часы работы
пн-вс 11.00–23.00
Шеф-повар ресторана Due forni
«Семифреддо»
Я люблю ресторан «Семифреддо», но не только потому, что я лично знаком с их шеф-поваром Лукой. Там объективно вкусно, хорошая итальянская кухня, красивая подача блюд и очень уютно.
Адрес
Тимура Фрунзе, 11, стр. 55
Часы работы
пн-вс 12.00–23.30
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Бренд-шеф ресторанов «Семифреддо» и La bottega siciliana
Onest
Если я хочу пасту, то иду в ресторан Onest к Мирко Дзаго. Замешанная в целой головке домашнего сыра качокавалло домашняя паста тальятелле с двумя видами сыра и черным перцем — почти классическая римская качо-э-пепе. Или лингвини из Граньяно с вонголе, петрушкой и боттаргой.
Адрес
Малая Бронная, 8/1, 2 этаж
Часы работы
пн-вс 18.00–0.00
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Преподавательница
Don Giuilio
Я часто захожу в Don Giulio на Покровке — у этого места дух семейной итальянской траттории и симпатичная летняя веранда. Нравится здешняя карбонара и папарделле с рагу из кролика, очень уютно и по-домашнему. На витрине с десертами советую выбирать неаполитанскую ромовую бабу или канноли. Домой беру прошутто, оливки, сыры и гриссини. Еще здесь отличная свежая фокачча.
Адрес
Покровка, 27, стр. 1
Часы работы
пн-вс 10.00–23.00