Три московские пиццерии попали в топ-50 лучших в Европе

Опубликован рейтинг «Топ-50 лучших пиццерий Европы», посмотреть его можно на сайте премии. Ежегодно вручается награда лучшей пиццерии — занявшей первое место в топе.

Победителем, как и в прошлом году, стала пиццерия из Лондона. В пятерку также вошли заведения из Австрии, Франции, Дании и Бельгии. В список попали и три московских ресторана: La Bottega Siciliana заняла 12-е место, Scrocchiarella — 43-е место, а Pizza 22 cm — 46-е место.

Это итальянская премия, но итальянцы не соревнуются вместе с другими европейцами, для них есть отдельный рейтинг. Там на первом месте пиццерия I Masanielli di Francesco Martucci в маленьком городе Казерта в регионе Кампания недалеко от Неаполя.

А если выходить из дома, чтобы поесть пиццу, не хочется, ее можно приготовить дома. Ресторатор и шеф-повар Дмитрий Зотов рассказал «Афише Daily», как это сделать.