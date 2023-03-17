Реклама
Новости

«ОВД-инфо»*: в московские бары Underdog и La Virgen пришла полиция

Юлия Онодэра
Сегодня в 22:09

В московские бары Underdog и La Virgen Taqueria пришла полиция. Об этом сообщил правозащитный проект «ОВД-инфо»* со ссылкой на посетителей заведений.

По информации портала, силовики начали задерживать людей. По словам правоохранителей, их визит в бары связан со «спонсированием Вооруженных сил Украины». Среди задержанных есть в том числе сотрудники заведений.

Очевидцы рассказали, что силовики пришли в Underdog и La Virgen Taqueria с электрошокерами и кувалдой. Об их применении в ходе задержаний не сообщалось.

В соцсетях Underdog появилась публикация, в которой говорится, что «бар сегодня будет закрыт на неопределенное время по требованию полиции». La Virgen Taqueria написал, что не будет работать ни 17, ни 18 марта.

Телеграм-канал Sota передал, что сотрудники ОМОН уехали из бара Underdog. Внутри заведения перед отъездом включили песни музыканта Shaman и группы «Любэ», а также песни «Синий платочек» и «Хей, ой, да конь мой вороной».

Что происходит в данный момент в La Virgen Taqueria, неизвестно. «ОВД-инфо» сообщил, что задержанных в обоих заведениях граждан отвезли в ОВД по Басманному району.


Новость обновляется

*«ОВД-инфо» признан Минюстом РФ иностранным агентом.

расскажите друзьям
теги
Минюст России
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»