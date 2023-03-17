«ОВД-инфо»*: в московские бары Underdog и La Virgen пришла полиция

В московские бары Underdog и La Virgen Taqueria пришла полиция. Об этом сообщил правозащитный проект «ОВД-инфо»* со ссылкой на посетителей заведений.
По информации портала, силовики начали задерживать людей. По словам правоохранителей, их визит в бары связан со «спонсированием Вооруженных сил Украины». Среди задержанных есть в том числе сотрудники заведений.
Очевидцы рассказали, что силовики пришли в Underdog и La Virgen Taqueria с электрошокерами и кувалдой. Об их применении в ходе задержаний не сообщалось.
В соцсетях Underdog появилась публикация, в которой говорится, что «бар сегодня будет закрыт на неопределенное время по требованию полиции». La Virgen Taqueria написал, что не будет работать ни 17, ни 18 марта.
Телеграм-канал Sota передал, что сотрудники ОМОН уехали из бара Underdog. Внутри заведения перед отъездом включили песни музыканта Shaman и группы «Любэ», а также песни «Синий платочек» и «Хей, ой, да конь мой вороной».
Что происходит в данный момент в La Virgen Taqueria, неизвестно. «ОВД-инфо» сообщил, что задержанных в обоих заведениях граждан отвезли в ОВД по Басманному району.
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