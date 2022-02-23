Пару лет назад кафе при непродовольственном магазине казались экзотикой. Сейчас все больше мест предлагают чашку качественного кофе и приличный перекус во время шопинга. Собрали 11 хороших вариантов.

Arket Латте в атмосфере скандинавского магазина

Два месяца назад в «Метрополисе» открылся первый в России Arket — магазин с повседневными вещами от H&M Group. Качество вещей здесь выше, чем в Monki или Weekday, а дизайн не такой минималистичный, как в COS. Концепция магазина для комфортной жизни продолжается товарами для дома и собственной кофейней — она находится в отдельной зоне с деревянными столами и просторной стойкой бариста. На данный момент меню ограничивается классическими кофейными напитками. Приятный бонус: за альтернативное молоко не придется доплачивать, поэтому латте на соевом или овсяном молоке выйдет не дороже классического — 330 рублей. Кафе есть не только при московском магазине — в Arket Café по всему миру готовят легкие несложные блюда, за разработку которых отвечает шеф Мартин Берг. До Москвы концепция еще не доехала из‑за трудностей с перевозкой продуктов из Швеции, полноценное меню обещают запустить весной. Пока познакомиться с рецептами можно через кулинарный сборник Arket Café Cookbook, который продается в магазине за 1100 рублей.

Адрес Ленинградское ш., 16А, стр. 4 Время работы пн-вс 10.00–23.00 Телефон +7 495 789 80 02

«Поляндрия» и Letters Книги — для любителей жизни, кофе — для любителей фильтра

В декабре прошлого года в отреставрированном доходном доме на Садовой-Сухаревской открылся книжный магазин петербургского издательства «Поляндрия». Соосновательница проекта, Дарина Якунина, живет в Лондоне, где находит интересные для русскоязычной публикации экземпляры. Издания разноплановые: есть нон-фикшен, художественная и детская литература. Кофейня Letters не просто соседствует с книжным магазином, а встроена в него: столики с бирюзовой плиткой прячутся между стеллажами, а в центре пространства стоит большой стол для фрилансеров. Его главный минус — всего две розетки под столешницей, к которым приходится долго и неудобно пролезать. Зерно для кофейни обжаривает тренер Specialty Coffee Association Ника Алексеева. Варят авторские напитки, например, арахисовый мокко (300 р.), и много разнообразной альтернативы: фильтр (200 р.), кемекс (550 р. на двоих) и три вида воронок (350 р.) — классическую Hario V60, угловатую Origami, в которой кофе получается более ароматным и кислотным, и иммерсионную. В последней бариста не просто проливает воду через зерно, но и настаивает кофе в жидкости для более сбалансированного вкуса. Набор еды в кафе стандартный для кофейно-хлебного перекуса: круассан с лососем (550 р.), сэндвич с курицей (450 р.) и различные виды сладкой выпечки.

Адрес Садовая-Сухаревская, 10/12 Время работы пн-вс 8.30–21.00 Телефон +7 926 692 94 29

DBRKV и Dobryakova Bakery Казаки и медовики в Малом Кисловском

На карантине 2020 года дизайнер Катя Добрякова увлеклась выпечкой медовиков, которые делала для локальной кофейни и развозила по городу. На выходе из локдауна совмещать кондитерский бизнес с ведением бренда кожаной обуви DBRKV стало сложно, и Катя объединила две концепции в одном пространстве в Малом Кисловском переулке. Первый зал магазина занимают полки с авторскими казаками, во втором весь день можно взять кусочек торта, сытный завтрак или чашку кофе. Значительную часть авторских напитков составляют рафы: здесь их готовят и с халвой, и со специями для чая масала (350 р.). Прежде всего приходить сюда стоит за десертами по рецептам основательницы: щедрым на крем медовиком (420 р.) и «Наполеоном» (525 р.) или «Птичьим молоком» (420 р.), кусочки которого по отдельности глазируют бельгийским шоколадом. Любой торт могут испечь целиком за 1–2 дня: выбрать начинку удобно в инстаграме, а заказ предлагают оформить через WhatsApp.

Адрес М.Кисловский пер., 9, стр. 1 Время работы пн-вс 10.00–21.00 Телефон +7 926 591 99 55

Choux Маття с капустой и вещи оверсайз

В одном из самых инстаграмых пространств с одеждой работает небольшое одноименное кафе. Первыми при входе вас встретят круглые рейлы с одеждой небанальных ярких оттенков. Вещи в основном оверсайз: есть объемные свитера, пуховики и пальто свободного кроя. Главный символ магазина — капуста сорта брассика: с ее изображением можно найти футболки, ее же добавляют в некоторые позиции в кафе — его вы найдете, пройдя зону с одеждой и яркий зеленый коридор с зеркалами. Меню небольшое и подойдет только для перекуса десертом и горячим напитком. При этом тут есть на что обратить внимание: например, чай маття готовят все с той же капустой (390 р.), а фирменную булочку «Шу» (400 р.) начиняют большим количеством нежного капустного крема. Тем, кто любит сладкое, подойдет вариант маття на банановом молоке — так вкус становится интереснее и к деликатному овощному добавляется еще и фруктовый. А если нет настроения экспериментировать, берите флэт-уайт или кокосовый латте с миндалем (390 р.).

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Адрес Чистопрудный б-р, 21 Время работы пн-вс 11.00–21.00 Телефон +7 963 716 83 88

Monochrome Стаканчики в цвете года Pantone в Столешниковом переулке

Второй магазин российского бренда яркой оверсайз-одежды стилист Алиса Боха и предприниматель Николай Богданович открыли в Столешниковом переулке. Соседство с бутиками Miu Miu и Hermès не совпадение, а имиджевый ход для развития бренда в более премиальном сегменте. Вместо базовых коллекций собрали вещи в единичных экземплярах, лимитированные серии и коллаборации, например, с Reebok. Большое внимание уделили комфорту покупателя: просторные примерочные с пудрово-розовыми шторами занимают треть от общего пространства, а у кассы сделали небольшую кофейню. Зона с напитками больше подойдет для инстаграмных кадров ярко-розовой кофемашины и стеклянных бутылочек воды с логотипом Monochrome, чем для перекуса. Съесть здесь нечего, зато можно взять флэт-уайт (300 р.) или маття (400 р.) в стаканчике оттенка Very Peri, который Pantone назвал цветом 2022 года.

Адрес Богословский пер, 16/6, стр. 1 Время работы пн-вс 8.00–21.00 Телефон +7 499 112 03 30

«Котомка» Еда для веганов и многочисленные экотовары

Магазинов «Котомка» в Москве два: флагманский работает в районе «Курской», более новый — на «Маяковской». В них, кажется, есть все для экологичного образа жизни: от многоразовых кружек и трубочек до восковых салфеток для еды и натуральной косметики. Плюс в каждой «Котомке» работает небольшое кафе с десертами и несложными перекусами, которые подойдут вегетарианцам или веганам. На «Курской» выбор блюд больше: здесь готовят и завтраки — например оладьи из зеленой гречки (320 р.) или нутовый омлет (350 р.), — и основные блюда. Во втором кафе есть только три позиции: сырники, авокадо-тост и вафли с пломбиром и ягодами. Это связано с тем, что повар работает только в ресторане-флагмане, а на «Маяковской» со всем справляются бариста. Меню напитков, к слову, отличаются не сильно — в любом кафе можно заказать классические кофейные позиции на зерне от «Сварщицы Екатерины», маття, какао и несколько сезонных напитков.

Адрес М. Казенный пер., 16 Время работы пн-вс 10.00-21.00 Телефон +7 965 313 98 82

Knigevarke Книжный брат David B

Четвертая кофейня от владельцев David B Café находится на углу от него и всего в минуте ходьбы. Атмосфера выдержана в лучших традициях первого проекта — отделка стен под старый кирпич, нарочито потертые деревянные шкафы и стулья в индустриальном стиле. На полках — красочные детские книги и нескучный нон-фикшен: дневники Джейн Биркин или «Новейшая история России в 14 бутылках водки». Меню Knigevarke полностью повторяет David B: без доплаты за альтернативное молоко и сиропы здесь варят латте и какао (по 250 р.) и выпекают замороженные круассаны (150 р.) с ярким вкусом масла и разнообразными начинками — особенно рекомендуем пробовать лимонную и малиновую. Сюда удобно прийти, если в David B не окажется свободных мест, хотя и здесь они бывают в дефиците: пространство небольшое, столиков в Knigevarke всего пять. В крайнем случае отправляйтесь на другую сторону Тверской — в Дегтярном переулке спряталось третье кафе этой же сети.

Адрес М.Никитская, 10 Время работы пн-вс 8.00–22.00 Телефон +7 999 825 95 08

From Berlin Отличный кофе на зерне из Берлина и много сэндвичей и тостов

Кофейня работает при магазине «Республика» на Патриарших, через дорогу от пруда. Минималистичная барная стойка разделяет пространство кафе и книжного, поэтому не будет ощущения, что вы сидите посреди магазина. Кроме покупки книг и товаров для письма здесь можно выпить один из лучших кофе в городе. Основной упор сделали именно на бодрящий напиток — на берлинских зернах The Barn заваривают воронку, а по выходным еще и фильтр. Остальные позиции готовят на российских зернах Silky Drum. С кофе хороши тосты из поджаренного хлеба: со взбитым соленым маслом и сыром грюйер, с камамбером и вареньем из крыжовника — или же веганская версия с хумусом и артишоками. Все по 400 рублей.

Адрес М.Патриарший, 5, стр. 1 Время работы пн-вс 9.00–22.00 Телефон нет

Cometodeema Вишневый фильтр среди книг и тигров

Семейный магазин Parkhomenko Books Анны и Сергея Пархоменко состоит из любимых книг владельцев и стильных изданий обо всем: от нейробиологии до биографий деятелей искусства. Создать кофейню в том же пространстве основатели магазина предложили бывшему коллеге по «Студии Артемия Лебедева» Диме Шкарову с творческим псевдонимом Cometodeema — отсюда и название. Для логотипа кофейни выбрали тигра: с его изображением печатают наклейки для одноразовых стаканов и развешивают картины для стенах. Меню состоит из классики и трех сезонных напитков. Если устали от капучино и классического фильтра, берите ягодный с вишневым сиропом за 250 рублей. Раньше основатель кофейни работал в David B, поэтому к кофе предложат те же круассаны: классические (100 р.) или с начинкой (150 р.). К фрилансерам относятся с пониманием: для работы здесь предусмотрели несколько розеток и вай-фай, пароль от которого даст бариста.

Адрес Татарская, 14 Время работы пн-вс 9.00–21.00 Телефон +7 999 964 56 04

«КМ20» Коллаборации с дизайнерами и рестораторами

Концепт-стор уличной моды известен яркими инсталляциями известных дизайнеров: синим пантеоном Off-White или вешалкой-камином от Doublet. В «КМ20» можно заглянуть за покупкой или просто прогуляться по необычно декорированным залам — каждый путь приведет к ресторану на третьем этаже. Блюда продуманы с вниманием к приверженцам разных диет: мясных и рыбных блюд в «KM20» поровну с вегетарианскими и веганскими. Среди растительных позиций выделяется зеленое карри с овощами и киноа (750 р.), которое готовят с большим количеством пряностей и растений: кориандр, кумин, куркума, лимонник и имбирь делают вкус нескучным даже для тех, кто привык к животным продуктам. Если вы позволяете себе молочные продукты, попробуйте лазанью с растительным мясом, пармезаном и моцареллой (750 р.) или набор Vetements Burger 2.0 с картошкой фри, бургером с веганской котлетой и кока-колой в фирменных упаковках с логотипами модного бренда. Еще тут есть соки, смузи и смеси на растительном молоке от DOZA и новые напитки, которые создали совместно с магазином кристаллов QUARZ. Каждая бутылка повторяет цвет одноименного с брендом минерала: например, Love Potion — розоватая смесь кокосового и миндального молока с порошком питахайи.

Адрес Столешников пер., 2 стр. 1 Время работы пн-вс 11.00–23.00 Телефон +7 495 623 78 88

Avgvst Дегустации с питерскими булками

При магазине украшений в Петербурге работает полноценная кофейня со спешелти-какао и выпечкой из «Футуры» — главной пекарни культурной столицы. В московских магазинах Avgvst присесть с кофе и булочкой пока нельзя, зато за 150 рублей вам предложат приличный фильтр с собой на зерне от Camera Obscura. В ближайшие недели в магазине в Малом Козихинском планируют провести небольшую дегустацию: поставят три термоса с фильтр-кофе на разных зернах, дадут попробовать каждый и расскажут об их различиях. В этот же день привезут хиты из «Футуры»: слойки с кардамоном и бриоши с карамелью. Подробности и точную дату опубликуют в инстаграме бренда.

Адрес М.Козихинский пер., 8/18 Время работы пн-вс 11.00–22.00 Телефон +7 800 555 42 86