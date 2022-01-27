В Хамовниках открылся огромный и крайне персиковый Peach, на «Павелецкой» — итальянский мясной ресторан Battuta Bistro, а в театре Et Cetera, наконец-то, снова есть свое нарядное заведение для томных посттеатральных вечеров. Рассказываем, что в них особенного.
Peach
Ресторан с изящной едой в Хамовниках
Peach открыл Эмин Агаларов, певец и владелец Crocus Group. Это дорогое и очень красивое место. Ресторан занимает 1700 квадратных метров, и персики здесь везде. Без шуток. Персиками усыпаны поверхности столов, главный десерт — «Персиковая сфера» с персиками, карпаччо из гребешка подают с персиковым понзу, и даже воздух — с ароматом персика. Блюда лучше брать в стол, чтобы делиться: гребешка приносят так много, что к середине он успевает надоесть своей свежестью. Кажется, это первое место в Москве, где трюфель действительно можно именно попробовать: если он есть в блюде, то непременно целыми срезами, а не хлопьями, так что видно все устройство гриба. Приходите сюда с теми, кого хочется поразить нарядной подачей со съедобным золотом.
Что съесть
Карпаччо из гребешка с персиковым понзу, 2100 р.
Паштет из угря с медовой эспумой и медовой бриошью, 600 р.
Цыпленок, запеченый с картофелем, грибами и трюфелем, 1650 р.
Салат из молодого шпината с трюфелем, артишоками, шиитаке и пекорино, 1200 р.
Персиковая сфера с миндалем, косточкой из малины и ганашем, 650 р.
San
По-настоящему комфортная еда
Давным-давно у театра Et Cetera был собственный ресторан. Долгое время помещение пустовало, но в конце декабря открылся San. Название — отсылка к тому, что раньше на месте театра была церковь. Кухней руководит петербургский бренд-шеф Станислав Иванов (Avocado Queen, «На вина!»). Вместе с шеф-поваром они делают максимально понятную еду из небольшого количества ингредиентов. Утиную ножку подают с чесночным пюре и припущенным шпинатом, а в тыквенный суп добавляют карри. Вроде бы ничего необычного, но есть это приятно и нескучно.
Опасения вызывают слегка переперченный куриный бульон и тирамису с маракуйей — если не любите косточки, придется есть внимательно. Зато в дораде ни одной кости не осталось: их извлекают еще перед приготовлением, так что есть ее исключительно легко. Ближе к весне в меню введут закуски на один укус под вино. Ресторан пока открыт в техническом режиме, и меню будет меняться, так что смело спрашивайте у официантов, что взять (но дорада точно останется).
Что съесть
Паштет из печени курицы, 620 р.
Тартар из говядины с артишоками, 680 р.
Тыквенный суп, 580 р.
Дорада, 940 р.
Утиная ножка конфи с чесночным пюре, 880 р.
Battuta Bistro
Итальянский мясной ресторан с неплохой рыбой
Еще один ресторан итальянской кухни — на этот раз мясной. Находится он сразу у метро «Павелецкая». Интерьер модный и ровный: зеркала, дизайнерские светильники, деревянные столики, решетки над зоной кухни. В таком месте не ждешь ничего необычного, но оно нашлось: первым делом берите огурцы, замаринованные с бурбоном. Алкоголя в них не чувствуется, но сладковатый вкус бурбона раскрывается во всей красе. Из мяса в первую очередь рекомендуем ребра кальби. Они есть и как самостоятельное блюдо с кукурузой, приготовленной на гриле, и как часть пасты. Удивительно, но сибаса тут тоже готовят отлично — и на пару, и на гриле. При отсутствии возражений рыбу официанты разделывают на глазах у гостей. К десерту или вместо него возьмите чайник душистого чая с мандарином и шишками.
Что съесть
Огурцы на бурбоне, 460 р.
Фермерский салат из овощей и зелени, 470 р.
Стейк флэт-айрон, 490 р. за 100 грамм
Ребра кальби, 750 р.
Сибас на гриле, 870–1000 р.