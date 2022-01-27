В Хамовниках открылся огромный и крайне персиковый Peach, на «Павелецкой» — итальянский мясной ресторан Battuta Bistro, а в театре Et Cetera, наконец-то, снова есть свое нарядное заведение для томных посттеатральных вечеров. Рассказываем, что в них особенного.

Peach открыл Эмин Агаларов , певец и владелец Crocus Group. Это дорогое и очень красивое место. Ресторан занимает 1700 квадратных метров, и персики здесь везде. Без шуток. Персиками усыпаны поверхности столов, главный десерт — «Персиковая сфера» с персиками, карпаччо из гребешка подают с персиковым понзу, и даже воздух — с ароматом персика. Блюда лучше брать в стол, чтобы делиться: гребешка приносят так много, что к середине он успевает надоесть своей свежестью. Кажется, это первое место в Москве, где трюфель действительно можно именно попробовать: если он есть в блюде, то непременно целыми срезами, а не хлопьями, так что видно все устройство гриба. Приходите сюда с теми, кого хочется поразить нарядной подачей со съедобным золотом.

Давным-давно у театра Et Cetera был собственный ресторан. Долгое время помещение пустовало, но в конце декабря открылся San. Название — отсылка к тому, что раньше на месте театра была церковь. Кухней руководит петербургский бренд-шеф Станислав Иванов (Avocado Queen, «На вина!»). Вместе с шеф-поваром они делают максимально понятную еду из небольшого количества ингредиентов. Утиную ножку подают с чесночным пюре и припущенным шпинатом, а в тыквенный суп добавляют карри. Вроде бы ничего необычного, но есть это приятно и нескучно.

Опасения вызывают слегка переперченный куриный бульон и тирамису с маракуйей — если не любите косточки, придется есть внимательно. Зато в дораде ни одной кости не осталось: их извлекают еще перед приготовлением, так что есть ее исключительно легко. Ближе к весне в меню введут закуски на один укус под вино. Ресторан пока открыт в техническом режиме, и меню будет меняться, так что смело спрашивайте у официантов, что взять (но дорада точно останется).