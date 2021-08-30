В середине августа в Москве открылся мультибрендовый магазин и тайная кофейня Choux — в тот же день инстаграм заполонили фотографии зеленых коридоров и причудливых десертов. Шеф-редакторка раздела «Красота» Лизавета Шатурова и редакторка раздела «Еда» Алина Гринберг заглянули на открытие и рассказывают, зачем идти в Choux, кроме красивых постов.

У яркого входа в концепт-стор Choux по адресу Чистопрудный бульвар, 21, почти что филиал рынка «Фуд-Сити» — посетителей встречает контейнер с декоративной капустой сорта «брассика». Тут же в голову приходят все народные параллели из разряда «сто одежек, и все без застежек». Кажется, основательница бренда Choux Вика Молдавская выбирала маскота марки по такому же принципу. По крайней мере, в первом дропе полностью отражены три основных направления Choux: многослойность, оверсайз, цвет.

Для публики бренд одежды Choux начался с интригующих постов фешен-предпринимательницы Вики Молдавской, которую многие знают как создательницу, пожалуй, самого яркого магазина украшений в Москве — Viva la Vika. Первая коллекция бренда — это базовые вещи свободного кроя в небанальных оттенках. Палитра — заметная отсылка ко всему тому, что мы любили последние несколько лет. Здесь и новенький bottega green, и позабытый millennial pink, а еще сочетание желтого c серым и немного лучистого голубого для разнообразия. Цены на вещи чуть выше привычных для сегмента «новая российская марка с базовой одеждой из инстаграма», за что бренд успел получить негативные отклики, которые, как утверждает создательница, прекратились, как только люди смогли оценить качество вещей вживую: 5680 рублей за футболку с капустным логотипом, 49 980 рублей за объемное пальто из шерсти в пол, 16 480 рублей за костюмные брюки оверсайз и 19 980 рублей за мягкое кашемировое поло.

При входе в магазин вас встречает круглый рейл с одеждой бренда вперемешку с редкими одиночными экземплярами небольших марок из Азии — Almond Pepe, Paper Moon, Black Fuchsia, Edition. В будущем количество сторонних марок будет расширяться, но Choux не станет пересекаться с Viva la Vika, украшения останутся только в первом магазине.

Из основного зала вы выйдете в коридор — главную инста-точку магазина. Здесь можно посмотреть на себя в длинном пальто в полный рост и сфотографироваться на фоне ярко-зеленых стен. SMM марки советую поскорее добавить в инстаграм геометку — есть ощущение, что ради подобных фото будут заходить не только покупатели.

Коридор ведет в зелено-розовый пушистый зал с примерочными, пока что деревянными. Их история довольно показательна для описания российских бизнес-реалий: поставщик красивых металлических конструкций без предупреждения задержал сроки изготовления, поэтому Вике с партнерами пришлось собирать кабинки самостоятельно в ночь перед открытием магазина . Но команда не теряет надежду в ближайшее время поставить те примерочные, которые планировали.

Следом за комнатой-примерочной идет место, куда точно будут заходить люди, не готовые тратить 5000 рублей на футболку, — кафе с причудливыми десертами, капустным кофе и пирожным «Шу», тоже частично вдохновившим создателей на название бренда.

Алина Гринберг Редакторка раздела «Еда» «В тупике пространства, после первой комнаты с одеждой и зоны примерочных, расположили небольшой зал с десертами и напитками на основе листового чая, кофе и маття.

Вид продуктов соответствует общему настроению места — зеленый тирамису в форме сферы отдадут в паре с латте на банановом или другом альтернативном молоке с добавлением кокоса и миндаля, в японский чай маття добавили брюссельскую капусту (390 р.). Последнюю вариацию точно больше нигде не попробовать, это фирменный напиток места. Советую брать без раздумий — вкус растения деликатный, даже если вы не любите брюссельскую капусту, смело пробуйте. Большую часть розовых и зеленых сладостей готовят на муссовой основе с тонкой прослойкой бисквита. Формы найдете самые разные: от цветов, кубов и сердец до пуделей и эскимо (за любое 400 р.). Если не боитесь большого количества крема, берите фирменный «Шу» — в тонком тесте спрятали много воздушной начинки (также с добавлением капусты) и ягодную прослойку.

Все пирожные фотогеничные — снимков со сладостями в соцсетях не меньше, чем из яркой зеркальной зоны. За чашку кофе с десертом придется заплатить в сумме не меньше 600–700 рублей, зато это отличное завершение дня после покупок или еще один повод обновить ленту инстаграма».

Пока что Choux ощущается как продуманное место, которое собрало все главные составляющие успеха: популярную создательницу бренда, несколько узнаваемых силуэтов и добротную базу, фотогеничный интерьер и такие же десерты, а также возможность зайти в концепт-стор «по делу» даже без большой суммы в кармане . Другое дело, что мудреных кофеен в Москве хватает, как и инста-точек. Поэтому надеюсь, что успешный опыт первого проекта Вики Молдавской Viva la Vika, в первую очередь как магазина, поможет Choux стать важным местом для покупки одежды в Москве. А зеленые стены и яркие десерты станут приятным дополнением, создающим атмосферу. Попробовать кофе с капустой и приодеться в яркий оверсайз можно по адресу Чистопрудный бульвар, 21.