Кроме раменов, карри и гедза в Японии есть множество популярных традиционных блюд, которые можно попробовать и в Москве. Рассказываем, куда и за чем идти любителям азиатской кухни.

Донбури

© Getty Images

Донбури — японское блюдо, получившее название от посуды, в которой подается. В глубокую миску кладут пропаренный круглозерный рис и различные добавки: мясо, рыбу, яйца, овощи или грибы. В ресторанах часто можно встретить целые разделы с одноименным названием. В них — несколько позиций с различными наполнениями.

Где пробовать Hachiko, J’pan

Цукэмэн

© Getty Images

Цукэмэн понравится любителям рамена. По сути, это тот же суп, только разобранный на составляющие — лапшу, обычно холодную, приносят отдельно от горячего наваристого бульона. Перед тем как съесть, ее нужно обмакнуть в жидкость. В дополнение могут подавать маринованное яйцо, немного мяса, овощей или зелени.

Где пробовать Ku

Такояки

© Getty Images

Такояки один из самых распространенных видов уличной еды в Японии. Воздушные шарики жарят в специальной посуде с полусферическими отверстиями, медленно переворачивая тесто с начинкой. Внутрь обычно кладут морепродукты или рыбу: креветки, гребешки, осьминога, угря. Сверху поливают соусом на основе майонеза и посыпают стружкой тунца.

Бобы натто

© Getty Images

Традиционные японские ферментированные соевые бобы набирают популярность по всему миру — в соцсетях все чаще можно увидеть смельчаков, желающих попробовать тягучее блюдо. При этом выраженный аммиачный запах и специфическая текстура многих отталкивает. На вкус натто не такие, как на запах, — слабосоленые бобы дополняют соевым соусом, горчицей и иногда зеленым луком. Чаще всего блюдо подают в составе сытного завтрака с другими закусками: кисло-горькой ферментированной сливой, яйцом онсэн-тамаго, мисо-супом, водорослями и жареной рыбой. Перед употреблением блюдо надо тщательно перемешать, чтобы отделить бобы друг от друга.

Где пробовать J’pan, Ku

Яйцо онсэн-тамаго

© Getty Images

Яйцо онсэн-тамаго — еще одна привычная японцам составляющая утреннего приема пищи — его опускают в мисочки с соевым соусом или бульоном даши и подают как часть завтрака. Иногда такое яйцо можно увидеть в донбури поверх риса и начинки из мяса, рыбы или овощей. Онсэн-тамаго, как и пашот, — не блюдо, а способ приготовления. Главное отличие в текстуре: японская версия более нежная. Яйцо готовят в скорлупе на низкотемпературном режиме — так белок не контактирует с водой и не впитывает ее вкус, а текстура получается кремовой и слегка слоистой.

Подробности по теме Не пашот и не всмятку: японский способ приготовить яйцо с упругим белком и мягким центром Не пашот и не всмятку: японский способ приготовить яйцо с упругим белком и мягким центром

Где пробовать J’pan

Якисоба

© Getty Images

Простое в приготовлении блюдо японцы часто делают дома. Несмотря на то, что соба — это гречневая лапша, якисобу принято готовить из пшеничной. К ней добавляют соевый соус, мясо на выбор и овощи: морковь, лук, чеснок и болгарский перец. Приготовление обычно занимает не больше 20 минут.

Окономияки

© Getty Images

Окономияки наравне с такояки — популярный японский фастфуд. В порции вам принесут поджаренный капустный блин с начинкой из креветок, курицы или свинины и соусами: унаги и майонезом. Блюдо готовят на теппане — плоской металлической поверхности, которую используют для жарки.

Онигири

© Getty Images

Рисовые колобки круглой или треугольной формы, пожалуй, самый популярный перекус в Японии. По задумке, онигири напоминают привычные россиянам пирожки: внутрь можно положить все что угодно — от овощей до мяса, рыбы и птицы. А чтобы было удобнее держать, снизу колобок оборачивают сухим листом нори.

Тонкацу

© Avalos Flores, Maricruz/StockFood

Тонкацу — зажаренная во фритюре свиная отбивная. Блюдо очень сытное, калорийное и хрустящее — перед приготовлением мясо окунают в яйцо и панировочную смесь панко и подают с нарезанной капустой, долькой лимона и плошкой риса. Наравне со свининой таким способом часто готовят курицу — чикенкацу или говядину — гюкацу.

Кацу-сандо

© Getty Images

Сочное мясо в панировке еда не только как самостоятельное блюдо. Его часто кладут между поджаренными ломтиками хлеба и добавляют нашинкованную пекинскую капусту. Получается бутерброд кацу-сандо: кацу переводится как «котлета», а сандо — японское название сэндвича.

Кушияки

© Getty Images

Кушияки — продукты, нанизанные на тонкие деревянные шпажки и обжаренные на гриле. Ингредиенты могут быть любые: различные виды морепродуктов, мяса, рыбы и овощей. Внешне блюдо напоминает небольшой шашлык, который подают с солью и долькой лимона или лайма.

Тайяки

© Getty Images

Тайяки часто называют традиционным японским печеньем. На самом деле тесто больше похоже на то, что используют для блинов или вафель. Его выпекают в форме рыбки и добавляют различные начинки: сладкую пасту из бобов адзуки, заварной крем, шоколад или варенье. Бывают и несладкие варианты, например с картофелем или сливочным сыром и лососем. В Японии купить тайяки можно практически на каждом шагу: в небольших магазинах комбини, на фестивалях, рынках, школьных праздниках или в торговых центрах.