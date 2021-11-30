Вместе с триумфальным шествием японской кухни по миру в нашем сознании прижилась неразрывная ассоциация Япония = саке, но это далеко не единственный стоящий алкоголь в Стране восходящего солнца. Мы поговорили с руководителем направления «Азия» в SimpleWine Максимом Полькиным о не менее интересных традиционных напитках, время которых наступает.

Максим Полькин Руководитель направления «Азия» в SimpleWine

Япония задолго до пандемии научилась жить в изоляции от других стран — географическое расположение ограничивало контакты с соседями, а политическое устройство с XVII–XIX веков допускало въезд только небольшого списка торговцев. В период открытия Японии миру (середина XIX века) и урбанизации в Стране восходящего солнца стало принято делить предметы повседневности на «wa-» — традиционно японские и «yo-» — заимствованные с Запада. Рост питейных заведений, таких как популярный сейчас в России формат izakaya, пришелся также на конец XIX века. В таких барах сами японцы отдавали предпочтение именно 和酒 washu — традиционному японскому алкоголю.

Сётю (焼酎 sho:chu:)

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Сётю — самый популярный алкогольный напиток в Японии после пива. Напиток может быть сделан из риса, батата, ячменя, гречихи или сахарного тростника. Неизменно одно: на первом этапе ферментации используют кодзи (рис или соевые бобы, пораженные благородной плесенью кодзи-кин).

Различают два основных метода производства сётю: honkaku — традиционный с однократной дистилляцией и korui — непрерывная дистилляция в колоннах. Последний вариант больше похож на водку, а вот первый как раз набирает популярность на Западе.

Подают этот напиток со льдом, разбавляя водой, — так крепость от стандартных 25 градусов понижается до 8–9. Небольшие производства выпускают и крепкий сётю в 40–50 градусов, который прекрасен в чистом виде и может конкурировать с выдержанными европейскими напитками. Чаще всего такому варианту отдают предпочтение японские «белые воротнички» и старшее поколение, а молодежь пьет разбавленный chu-hai с ароматизаторами, продающийся в алюминиевых банках. Сейчас сётю переживает ренессанс в Японии, и в последнее время появляется все больше премиальных продуктов с интересной ароматикой и вкусом. На напиток обращают внимание и миксологи со всего мира, смешивая самые разные варианты коктейлей на его основе. Авамори (泡盛 awamori)

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Авамори — разновидность сётю, которая производится на острове Окинава. Напиток защищенного географического наименования делают из длиннозерного тайского риса с использованием черного подвида кодзи и выдерживают в глиняных емкостях.

На Окинаве часто можно встретить авамори с выдержкой более 20 лет. Дело в том, что семьи покупают бочонок с напитком в день рождения ребенка и вскрывают его только в день японского совершеннолетия.

Во время Второй мировой войны рецепт авамори был практически утерян — в бомбардировках пострадали все производства на островах, а также были уничтожены споры черных кодзи. Спустя несколько лет после окончания войны были найдены уцелевшие культуры, и напиток удалось сохранить, но старых производств совсем не осталось. Окинавцы среди японцев славятся своим веселым нравом и способностями к потреблению алкоголя, поэтому авамори чаще всего даже не разбавляют. Умесю (梅酒 umeshu)

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«Ume» означает «слива», «shu» — «алкоголь». Как видно из названия, напиток делают на основе японской сливы, поэтому часто можно услышать обозначение умесю как сливового вина, хотя процесса винификации в приготовлении не наблюдается. Самый уважаемый сорт сливы для умесю — нанко — родом из Вакаямы. Такие плоды мало похожи на те, что мы встречаем на наших дачах: они мельче, желто-красного цвета и очень кислые, поэтому в сыром виде практически не употребляются. Зато продукт из них получается отличный — сладкий, крепостью от 14 до 18 градусов, с приятной кислотностью и миндальным ароматом . К слову, в японской сливе много натуральной лимонной кислоты, поэтому считается, что самураи после сражений отдавали предпочтение именно этому напитку, чтобы снизить боль в уставших мышцах.

Процесс производства достаточно прост: промытые плоды заливают сётю или водкой, добавляют сахар и настаивают несколько месяцев — обычно около полугода. Потом сливы убирают и пьют готовый умесю, немного разбавив водой или добавив лед.

На японском рынке можно встретить выдержанные разновидности умесю, вариант на основе саке, игристые или с различными вкусовыми добавками: например, с шисо или с водорослями. В России напиток стал популярен еще раньше саке. Некоторые даже экспериментировали с пейрингом сливового вина и роллов «Филадельфия», но лучше не пугать свои рецепторы и разбавлять умесю водой или содовой и подавать на аперитив или дижестив . Юдзусю (ゆず酒 yuzushu)

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Алкоголь на основе цитруса юдзу и саке получается крепостью 8–12 градусов. Сок юдзу обычно используют для соусов, например понзу, но в последнее время также часто цитрус можно встретить и в алкогольных напитках. Освежающий, полусладкий юдзусю подают в качестве аперитива. Также можно встретить подачи с добавлением просекко или джина — любой вариант отлично подойдет к нейтральным десертам или в качестве добавки к сливочному мороженому.

За пределами Японии многие называют юдзусю японским лимончелло. Однако напиток делают на основе саке, а не базовой водки, как в Италии, поэтому аромат у него не такой спиртуозный, а подавать жидкость можно даже в винном бокале.

Японцы продолжают активно экспериментировать со своими напитками. Все чаще производители предлагают саке с различными добавками: персиком, клубникой, ананасом, томатом и даже шоколадом. Иногда такие эксперименты достаточно спорны или дороги в производстве. При этом, зная о японском стремлении к совершенству и желании передать частичку своей культуры миру, в скором времени такие продукты могут украсить полки азиатских баров и в России .