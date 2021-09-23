Традиционный китайский суп стал трендом тиктока — люди из разных стран показывают, как готовят и поедают хого. Мы поговорили с уроженцем Китая и основателем проекта «Серый мокко» Фан Фэем и узнали, как приготовить блюдо дома и в каких ресторанах Москвы и Петербурга его стоит пробовать.

Фан Фэй Основатель сообщества китаистов и русистов «Серый мокко»

Название блюда говорящее: «хо» означает «огонь», «го» — «кастрюля» или «горшок». До появления электричества люди использовали посуду со специальным отделением для горячих углей, которые постоянно подкладывали в процессе. Сейчас тару подают на стол на электрической плите. Часто ее делят на секции, в которые наливают бульоны разной остроты.

В Китае хого чаще едят именно в ресторанах, особенно на праздники: дни рождения, китайский Новый год (Чуньцзе) или праздник середины осени — Чжунцюцзе. При этом блюдо можно приготовить и в домашних условиях. Универсального рецепта не найти. Похожее блюдо есть и в других азиатских странах: вьетнамский лау, корейский чонголь или японский набэмоно. Даже в Китае есть несколько различных вариантов приготовления, которые отличаются остротой и набором ингредиентов . Например, когда я учился в МГУ, мы часто готовили хого в общежитии, сначала добавляя в бульон мясо — так он становится более насыщенным и ароматным, потом клали овощи, лапшу. В некоторых регионах, наоборот, сначала добавляют овощи. Тут все зависит от личных предпочтений.

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Вкус хого зависит исключительно от приправы, которую вы добавите в бульон. Лучше всего использовать специальную готовую пасту, например, фирмы Sanwu: в Китае мало кто умеет ее готовить, а в России большинство ингредиентов просто не найти. Пасту нужно положить в бульон и оставить кипеть — приправа очень острая: чем больше добавите, тем насыщеннее будет бульон. Если остроты покажется недостаточно, можете дополнительно добавить соус Toban Djan с чили, имбирь и чеснок. Для любителей пресного бульона и пикантных добавок есть альтернатива: соус для макания — в него опускают уже готовые ингредиенты. Обычно берут соевый с рисовым уксусом, кунжутной пастой, кинзой и зеленым луком, но можно экспериментировать.

Остальные ингредиенты вы можете сочетать на свой вкус. Часто берут говядину, баранину или свинину, рыбу и морепродукты, зеленый лук, кинзу, китайскую капусту, брокколи, листья салата, вешенки, шампиньоны или древесные грибы, любую лапшу, тофу. Все нужно опустить в кипящий бульон на несколько минут и достать, как только продукт сварится. Главное, следите за своим кусочком, чтобы он не потерялся среди остальных!

Где есть хого в Москве Если испытание в виде грязной посуды после трапезы и поиск ингредиентов не входят в ваши планы, предлагаем сходить в ресторан. Собрали несколько мест в Москве и Санкт-Петербурге, где точно стоит попробовать хого. J.Z. Peking Duck Цветной б-р, 21, стр. 2

Хого подают только на втором и третьем этажах; минимальная порция — 2500 мл бульона за 800 рублей без дополнительных ингредиентов. Китайский самовар — далеко не единственный повод заглянуть в Peking Duck. Берите устрицы в чесночном соусе (1700 р.), обжаренную рыбу пангасиус (1350 р.), пирожки с луком джусай (480 р.) и главный хит ресторана — утку по-пекински. Всех поваров в J.Z. Peking Duck привезли из Китая. Они представляют пять регионов и соответствующую им кухню: сычуаньскую, пекинскую, кантонскую, шаньсийскую и хуайянскую.

«Цин Дао» Яузская, 5

Хого в «Цин Дао» подбирают на заказ: нужно выбрать вид и объем бульона, ингредиенты и соусы. Кроме супа, здесь можно попробовать байцзю — традиционный китайский алкоголь, приготовленный из риса, кукурузы или ячменя. По вкусу напоминает крепкое саке, но с более выраженным ароматом.

«Дружба» Новослободская, 4 Место для подачи хого выглядит как барная стойка вокруг небольшой кухни. По периметру стола сервируют ингредиенты, которые гости добавляют в свою кастрюлю с бульоном — их подают каждому индивидуально. Порция стоит от 350 рублей за бульон и от 250 — за ингредиенты. В большом зале на столах установили специальные ленты с добавками — они крутятся вокруг кастрюли с кипящим бульоном так, что любой из ингредиентов можно попробовать по очереди.

«Хуан Хэ» 1-й Балтийский пер., 3/25

Небольшой ресторан на Соколе с аутентичным интерьером представляет пекинскую, шанхайскую, кантонскую и сычуаньскую кухни. Китайскому самовару в меню отвели немало места: есть острый бульон с пореем, овощной с ягодами годжи, сельдереем и финиками, неострый с помидорами и морскими водорослями (150 р. за 1100 мл) и готовые наборы ингредиентов. Они включают сразу несколько добавок и бульон — такой заказать дешевле, чем каждый ингредиент по отдельности.

«Чуаньюй» Мичуринский просп., 7, корп.1

Заказывайте двойной хого, даже если все в вашей компании любят острое: советуем экспериментировать с вкусовыми контрастами, чередуя бульоны. На закуску можно взять шпинат с жареным арахисом (680 р.), древесные грибы с грецкими орехами (480 р.) или свиные ушки в остром соусе (580 р.). Если хого вас уже не удивить, смело берите южноафриканские морские ушки (8800 р.), суп из акульих плавников (3180 р.) или пшенную кашу с морским огурцом трепангом (1680 р.).

Где есть хого в Петербурге

«Дитай» Лесной просп., 4

Интерьер «Дитая» имитирует двор с резными беседками, садом и мостиками. Хого подают буквально в китайском самоваре — небольшом вытянутом котелке. Заказывать его нужно заранее: оставьте заявку на сайте перед тем, как пойти в ресторан. К супу хорошо подойдет сет с традиционными закусками и салатами (2800 р.), баоцзы или дим-самы.

«Огохого» 1-я линия Васильевского острова, 32

Кафе небольшое, зато хого готовят в самых разнообразных вариациях: помимо классических, бульоны делают на основе фо-бо, карри, том-яма (от 300 р. за 2500 мл). Интересные добавки тоже есть: фрикадельки (от 330 р.), осьминог (800 р.) или спаржа (320 р.). В «Огохого» есть вариант и кастрюли с тремя отделениями для разных видов бульона. Пространство вмещает всего 30 человек, поэтому владельцы рекомендуют бронировать столик заранее.

«Китай-город» 3-я Советская, 5; Мытнинская, 12 Меню приятно удивит бюджетными ценами и разнообразием блюд. От свиных ребрышек в кисло-сладком соусе (590 р.) и сельдерея со спаржей (230 р.) до судака с древесными грибами (570 р.) и пекинской утки (1500 р.) — блюдо дороже последнего не найти. Хого подают в трех вариантах: с мясом, морепродуктами или грибами. В порции 600 мл — при желании и особо сильном аппетите кастрюлю можно брать на одного.