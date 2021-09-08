Супом фо и манговым шейком в столице уже мало кого удивишь. Во вьетнамской кухне много сытных, пряных и точно интересных блюд. Собрали десяток таких и рассказываем, что такое бун-ча, бань-сео и бань-кань-хуа и с чем есть цветки банана и лапшу из тапиоки.

Знакомясь с вьетнамской кухней, необходимо учитывать географические особенности — большую протяженность страны с севера на юг. Северяне отдают предпочтение лапше и часто обжаривают ингредиенты в масле; южане же выбирают рис, добавляют больше пряностей и фруктов. При этом в любой части страны к блюдам неизменно предложат миску со сладкими, пикантными или освежающими травами: тайским базиликом, хауттюйнией (рыбной мятой), горцем ароматным, периллой, эльсгольцией и другими растениями, которые мы никогда не видели на полках российских супермаркетов.

Bún chả (бун-ча) Рисовая лапша со свининой

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Любимый стритфуд Ханоя состоит из жареной свиной грудинки, маринованной в рыбном соусе, котлет из того же мяса, кориандра и папайи. Все ингредиенты приносят по отдельности с соусом на основе рыбного с соком лайма, чесноком, перцем чили, сахаром и солью. Bún в названии блюда — круглая рисовая лапша — к слову, phở — это тонкая плоская лапша. Еще одна важная часть бун-ча — соленья. Папайю и морковь посыпают сахаром, поливают лимонным соком или уксусом, солят и оставляют примерно на час — эти ингредиенты добавляют блюду хруст.

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Gỏi cuốn (гой-куон) Нэм с начинкой

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Гой-куон или вьетнамский спринг-ролл из рисовой бумаги — отличный пример баланса трав и мяса. Почти прозрачную рисовую «бумагу» bánh tráng готовят из риса, муки тапиоки, соли и воды и хранят в сухом виде — ее необходимо опустить в воду на 5–10 секунд перед тем, как заворачивать ролл. Для начинки используют свиную грудинку, креветки и тонкую рисовую лапшу. Мясо не обжаривают, а варят, поэтому блюдо получается нежирным. Еще добавляют салат латук и зелень: мяту, тайский базилик и вьетнамский кориандр (он же горец ароматный). Часто ролл подают с соусом из ферментированных соевых бобов и арахиса.

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Súp măng cua (суп манг-куа) Наваристый суп с крабом и спаржей

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Ароматный бульон варят из сушеных гребешков, кукурузы, яиц, курицы и рыбного соуса. Готовые початок и птицу разделяют на мелкие кусочки и добавляют к жидкости вместе с морковью, спаржей, бамбуковыми побегами и грибами. Мясо краба предварительно обжаривают, а затем вместе с крахмалом отправляют в кастрюлю к остальным ингредиентам. Во Вьетнаме суп манг-куа часто едят на праздники в прохладное время года.

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Bánh xèo (бань-сео) Вьетнамские блинчики со свиной грудинкой и креветками

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Xèo в названии блюда означает шипящий звук, раздающийся во время приготовления теста. Внутри блинчика, помимо основных ингредиентов, есть лук, пророщенные бобы, бобы мунг (они же маш или азиатская фасоль). Все ингредиенты обжаривают и заливают тестом. Внешне блюдо больше напоминает омлет, чем привычный россиянам блин. К слову, яйца в блюде вовсе не используют; тесто готовят из рисовой муки, смешанной с водой и кокосовым кремом, а желтый цвет появляется благодаря куркуме.

Nộm hoa chuối (ном-хоа-чуой) Салат из цветков банана

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У банана есть цветки! Фиолетовые цветы с толстой шкуркой часто едят в сыром виде. Светлую мякоть вырезают и добавляют в блюдо, а оболочку часто используют для сервировки. Точного рецепта салата с цветками банана нет, в зависимости от региона блюдо могут готовить по-разному. Чаще всего в тарелке найдете пророщенные бобы, кунжут, папайю, морковь, специи, арахис, рыбный соус и саму мякоть цветков. Кроме вегетарианской версии можно встретить варианты со свининой или курицей.

Bánh bao (бань-бао) Паровая булочка с сытной начинкой

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Внутри воздушной булочки свиной фарш, паста из свинины giò sống, рыбный соус, перепелиные яйца, сосиски, грибы, зеленый лук и китайский водяной орех. Блюдо часто едят на завтрак или берут с собой для быстрого обеденного перекуса. Бань-бао выдерживают заморозку и легко разогреваются, но только что приготовленная булочка, разумеется, ароматнее.

Bánh khọt (бань-кхот) Блинчики-корзинки с креветками на один укус

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Блинчики могут приготовить как хрустящими, так и мягкими по желанию гостя. Чтобы сделать тесто, рис смешивают с кокосовым молоком в блендере, затем добавляют муку и газированную воду или пиво. Готовую смесь жарят на сковороде со сферическими углублениями, а для начинки используют креветки с соусом из кокосового молока и тапиоки. При желании креветки можно заменить осьминогом, свининой или перепелиными яйцами. Bánh khọt заворачивают в листы всевозможной зелени, например, в кориандр или салат латук — так блюдо получается сочнее.

Bánh canh cua (бань-кань-хуа) Сытный суп с лапшой из тапиоки и крабом

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Бульон варят из свиной рульки, осьминога, дайкона и сушеных гребешков, добавляя мясо краба и небольшие жареные шарики из креветок. Для усиления вкуса используют семена аннато, чеснок, кориандр, зеленый лук, перец и лайм. Лапша в супе, толстая и мягкая, отлично впитывает пряную жидкость — блюдо получается действительно сытным.

Chè (че) Трехцветный десерт

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Chè обозначает как чай, так и жидкие или желеобразные десерты: пудинги, сладкие напитки или супы. Предлагаем посмотреть на яркий трехцветный десерт chè ba màu. Нижний слой делают из засахаренной красной фасоли; сладкие желтые бобы мунг кладут посередине, а сверху — желе из экстракта тропического растения пандан. Десерт получается контрастным не только по цвету, но и по вкусу, текстуре: сладкий и пряный, тягучий и мягкий.

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Chè trôi nước (че-трой-нук) Клейкие рисовые шарики

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Новый год во Вьетнаме называют Tết Nguyên Đán (тет-ньен-дан) и отмечают по лунному календарю — в первый день первого лунного месяца. В популярный праздник на столе всегда можно найти сладкие шарики с имбирным сиропом. Тесто делают из клейкой рисовой муки и воды и охлаждают в течение суток. В него заворачивают начинку — бобы мунг, которые готовят в кипятке, а затем растирают в однородную массу. Варят блюдо как пельмени — пока не всплывут, и отдают с сиропом из пальмового сахара, кокосового крема, имбиря и листа пандан.