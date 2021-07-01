Классическая британская кухня — это нестандартные сочетания вкусов и на первый взгляд безумные ингредиенты. Суровый климат и бережливость больше способствуют любви к «комфортным», сытным блюдам, а не к крутонам и дефлопе. Давайте разберемся, стоит ли смеяться над их привычками или нужно сначала попробовать.

Йоркширский пудинг и toad in the hole («жаба в норке»)

© Sida, Nick

Каждый уважающий себя британец любит йоркширские пудинги. Их делают из взбитого кляра на основе муки, молока и яиц. За счет жара кляр вздувается, а потом оседает, оставляя кратер посередине. В 2008-м Королевское химическое общество заявило, что настоящий пудинг должен быть не меньше 4 дюймов в высоту — иначе не считается. Считается, что впервые рецепт такого блюда появился в руководстве для женщин «The Whole Duty of Woman» (1737) под названием dripping pudding — «капающий пудинг». Через десять лет Ханна Гласс в книге «The Art of Cookery» уже называет его привычно — йоркширский. Кастрюлю или поддон с кляром авторы рекомендовали ставить под жарящееся на вертеле мясо, чтобы капли жира придавали тесту аромат и текстуру. Пудинг с подливкой можно было есть без мяса: он хорошо утолял голод. Сегодня йоркширские пудинги подают как гарнир к мясу, например в рамках воскресного обеда, c овощами и жареным картофелем. Или едят с чем угодно — от чили до ванильного мороженого. Одна из популярных вариаций — блюдо toad in the hole («жаба в норке»). Свиные колбаски запекали в тесте и подавали с соусом, что позволяло сытно и дешево накормить семью. При этом изначально такое название носило не только блюдо с колбасками: начинкой могла стать говядина или баранина. Так рекомендовала делать Изабелла Битон в своей книге по ведению домашнего хозяйства «Mrs. Beeton’s Book of Household Management» (1861). Почему блюдо называется «жабой», неизвестно, но, скорей всего, дело в ассоциациях. Мясо, выглядывающее из теста, напоминало британцам земноводное, выглядывающее из норы. Их дело, что тут скажешь.

Подробности по теме Сосиски, пирожки и семечки: что едят футбольные фанаты Сосиски, пирожки и семечки: что едят футбольные фанаты

Pie and mash («пирог и пюре»)

© john shepherd

Пироги — традиционное блюдо для кухни всего острова. Им можно было бы посвятить отдельную статью, но мы расскажем только две истории. В лондонском Ист-Энде пироги едят как фастфуд. Зайти за pie and mash («пирог и пюре») — гастрономический ритуал, оставшийся от XIX века. Даже футболист Дэвид Бекхэм признается в своей любви к этому блюду. Оно появилось в рабочих кварталах: пирог из недорогого мясного фарша с крышкой из слоеного теста удобно было брать с собой, а пюре добавляло блюду сытности. Кроме того, в подобных магазинах продавали заливных угрей — типичную еду бедняков. Угри отлично выживали в загрязненной Темзе, и к pie and mash добавляли соус, сделанный на основе воды, в которой их варили. Сейчас используют только уксус, соль, петрушку и загуститель. Интересно, что сами лондонцы называют такой соус liquor — ликер, хотя никакого алкоголя в его составе нет. Stargazy pie («пирог, cозерцающий звезды») Еще один необычный пирог придумали в Корнуолле на юго-западе Англии, он называется stargazy pie («пирог, созерцающий звезды»). Причина его появления типична — голод. Легенда гласит, что в XVI веке на маленький порт и деревню Маусхолл зимой обрушились бури и отрезали ее от остальной страны. Еды не было, лодки не могли выйти в море, но 23 декабря Том Боукок решил рискнуть и вернулся с большим уловом самой разной рыбы. Жители сделали большой пирог, из которого торчали головы и хвосты. Эти части рыб были обращены к звездам, так как именно они помогли Боукоку найти путь домой. Кроме рыбы (говорят, ее было семь видов), к начинке добавили вареные яйца, загущенное молоко и картофель. В более поздних рецептах можно встретить петрушку, бекон и даже сидр. А если говорить о рыбе, то в современном «звездном пироге» запекают сардину, скумбрию или сельдь.

Подробности по теме Посикунчики и крошево: знаете ли вы, что едят за пределами Москвы? Посикунчики и крошево: знаете ли вы, что едят за пределами Москвы?

Два пудинга на сале: spotted dick («пятнистый Дик») и jam roly-poly (рулет с вареньем)

© lvinst/iStock

А что с десертами? Тут тоже не обходится без нестандартных сюжетов. Так, пудинг spotted dick («пятнистый Дик») называют еще «пятнистой собакой» или «железнодорожным пирогом». Впервые рецепт пятнистого пудинга опубликовал Алексис Сойер в руководстве для домохозяек: «The Modern Housewife or Ménagère» (1849). Классическую версию блюда готовят с салом, сухофруктами (обычно это смородина или изюм), и подают с заварным кремом. Пятнистым пудинг называют как раз из‑за окраски. А слово dick на некоторых диалектах английского означало буквально «пудинг», как и dog. Кроме того, есть версия, что dick происходит от dough, «тесто». Совсем не то, что можно подумать. Двусмысленное название так смущало английских парламентариев, что они предложили переименовать любимый пудинг в «пятнистого Ричарда». Но не прижилось. Еще один популярный пудинг на сале называется jam roly-poly. О нем известно как минимум с XIX века. Альтернативные названия впечатляют: shirt-sleeve pudding («пудинг из рукава»), dead man’s arm («рука мертвеца») и dead man’s leg («нога мертвеца»). Все из‑за формы: тесто смазывают джемом и сворачивают в длинный рулет, чтобы потом запечь или приготовить на пару. В старину это делали в рукаве старой рубашки. Этот пудинг давно стал частью английского фольклора. Например, в книге детской писательницы Беатрис Поттер «Сказка о Самуэле Уискерсе, или Роли-поли-пудинг» крысы скатывают непослушного котенка Тома в рулет, чтобы съесть.

Где есть британскую кухню Скажем сразу, на сложные английские блюда надеяться не приходится: слишком необычно. В пабах и ресторанах двух столиц вам скорей всего предложат классическую рыбу с картошкой — fish and chips, ростбиф, пастуший пирог, напоминающий запеканку с мясным фаршем, раг и пироги, а также полный английский завтрак — яйца, бекон, колбасу, печеные бобы, грибы, жареные помидоры, картофельные оладьи, хлеб. Вот несколько рекомендаций.

Katie O’Shea’s просп. Мира, 26, стр. 5 Мы говорили в основном про английские блюда. Это ирландский паб, в нем стоит попробовать классическое блюдо fish and chips, пирог со стейком или традиционный завтрак. Chelsea Gastropub М.Гнездниковский пер., 12 Берите колбаски с пюре и луковым соусом, а также скумбрию на гриле. Zoe Покровка, 21–23/25, стр. 1 В новой брассерии на Покровке, несмотря на ее французский и бельгийский стиль, можно попробовать отличный пирог с бараниной. Шеф-повар заведения Александр Филимонов отлично разбирается в британской кухне.