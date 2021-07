Йоркширский пудинг и toad in the hole («жаба в норке»)

Каждый уважающий себя британец любит йоркширские пудинги. Их делают из взбитого кляра на основе муки, молока и яиц. За счет жара кляр вздувается, а потом оседает, оставляя кратер посередине. В 2008-м Королевское химическое общество заявило, что настоящий пудинг должен быть не меньше 4 дюймов в высоту — иначе не считается.

Считается, что впервые рецепт такого блюда появился в руководстве для женщин «The Whole Duty of Woman» (1737) под названием dripping pudding — «капающий пудинг».

Через десять лет Ханна Гласс в книге «The Art of Cookery» уже называет его привычно — йоркширский. Кастрюлю или поддон с кляром авторы рекомендовали ставить под жарящееся на вертеле мясо, чтобы капли жира придавали тесту аромат и текстуру. Пудинг с подливкой можно было есть без мяса: он хорошо утолял голод.

Сегодня йоркширские пудинги подают как гарнир к мясу, например в рамках воскресного обеда, c овощами и жареным картофелем. Или едят с чем угодно — от чили до ванильного мороженого. Одна из популярных вариаций — блюдо toad in the hole («жаба в норке»).

Свиные колбаски запекали в тесте и подавали с соусом, что позволяло сытно и дешево накормить семью. При этом изначально такое название носило не только блюдо с колбасками: начинкой могла стать говядина или баранина. Так рекомендовала делать Изабелла Битон в своей книге по ведению домашнего хозяйства «Mrs. Beeton’s Book of Household Management» (1861).

Почему блюдо называется «жабой», неизвестно, но, скорей всего, дело в ассоциациях. Мясо, выглядывающее из теста, напоминало британцам земноводное, выглядывающее из норы. Их дело, что тут скажешь.