Пирожки

Пирожки стали важной частью английской футбольной культуры. Каждый год только на матчах Английской премьер-лиги болельщики съедают 225 миллионов пирожков, а ВВС каждый год выпускает статистическую таблицу Price of Football, где указывает не только цены на билеты или пиво на стадионе, но и стоимость этой закуски. «Уиган», клуб из третьего по силе дивизиона, выбрал своим маскотом пирожок.

Существует и мегапопулярная фанатская кричалка «Who ate all the pies? You fat bastard, you fat bastard, you ate all the pies!» («Кто съел все пироги? Толстый мерзавец, толстый мерзавец, ты съел все пироги). Вариация на тему есть даже у легендарного грайм-музыканта Уайли. А в 2017 году вратаря «Саттон Юнайтед» Шоу Уэйна выгнали из клуба за поедание пирожков прямо на поле. Дело в том, что перед матчем он поставил на такое событие в букмекерской конторе и был впоследствии обвинен в мошенничестве.

Пирожки — без преувеличения — главная футбольная еда Британии.