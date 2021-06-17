Еда на стадионах и в барах — важный элемент культуры просмотра спортивных соревнований. В США, например, болельщики выбирают себе команду исходя из гастрономического изобилия на стадионе. Матчи Евро-2020 лучше смотреть дома, а чтобы разнообразить представление о закусках, мы собрали самую интересную еду болельщиков в странах — участницах турнира.

Англия Ближайшие матчи сборной Англии:

18 июня 22.00 Англия — Шотландия

22 июня 22.00 Англия — Чехия

Пирожки Пирожки стали важной частью английской футбольной культуры. Каждый год только на матчах Английской премьер-лиги болельщики съедают 225 миллионов пирожков, а ВВС каждый год выпускает статистическую таблицу Price of Football, где указывает не только цены на билеты или пиво на стадионе, но и стоимость этой закуски. «Уиган», клуб из третьего по силе дивизиона, выбрал своим маскотом пирожок. Существует и мегапопулярная фанатская кричалка «Who ate all the pies? You fat bastard, you fat bastard, you ate all the pies!» («Кто съел все пироги? Толстый мерзавец, толстый мерзавец, ты съел все пироги). Вариация на тему есть даже у легендарного грайм-музыканта Уайли. А в 2017 году вратаря «Саттон Юнайтед» Шоу Уэйна выгнали из клуба за поедание пирожков прямо на поле. Дело в том, что перед матчем он поставил на такое событие в букмекерской конторе и был впоследствии обвинен в мошенничестве. Пирожки — без преувеличения — главная футбольная еда Британии.

© Mark Kerton/EMPICS/PA Images via Getty Images

Пирожки выпекаются и продаются в круглой форме из фольги. Тесто, как правило, слоеное или песочное, а вот начинок — великое множество. Преобладают мясные — с тушеной говядиной, куриным филе, ветчиной или индейкой, часто с добавлением лука, картофельного пюре или грибов. Встречаются сырные начинки, например со шпинатом и рикоттой. Пироги с чикен-балти есть почти на всех стадионах, а на стадионе «Форест Грин Роверс», единственного в мире веганского футбольного клуба, можно попробовать пирожок с растительным мясом.

Чикен-пармо

© Alleko/iStock

Не просто закуска под пиво, а скорее полноценное блюдо, которым подкрепляются болельщики с северо-востока страны. Чикен-пармо — это большая куриная отбивная, обжаренная в панировке и запеченная в духовке с массивной шапкой из соуса бешамель и сыра. Максимально калорийная вещь, и чаще всего она подается еще и с большой порцией картошки фри.

Картофельный патти Картофель фри в Англии уступает в популярности другим картофельным закускам. Почти везде можно встретить хашбрауны — небольшие картофельные оладьи, — но фаворитом у болельщиков все же пользуются патти — толстые котлеты из картофельного пюре, обжаренные во фритюре. Часто котлету еще вкладывают в булочку для бургера.

Чип-батти

© ClarkandCompany

У многих британских легендарных закусок нет русского названия. Так, например, с чип-батти (chip butty) — сэндвичем с картошкой фри родом из Йоркшира. Рецепт прост — два куска тостового хлеба нужно щедро намазать сливочным маслом и положить внутрь картошку фри.

Шотландия Ближайшие матчи сборной Шотландии:

18 июня 22.00 Англия — Шотландия

22 июня 22.00 Хорватия — Шотландия

Шоколадный батончик во фритюре

© bhofack2/iStock

Первенство самых сумасшедших закусок, которые можно встретить на стадионе, по праву достается Шотландии. В Глазго можно съесть пирожок с хаггисом — рублеными бараньими потрохами, сваренными в бараньем желудке. Но сумасшествие доходит до предела, когда мы узнаем, что шотландские болельщики любят закусывать пиво обжаренным в кляре во фритюре шоколадным батончиком, типа «Марса» или «Сникерса». Выглядит такая закуска ужасно, а вот вкусная она или нет — решать вам.

Бельгия и Нидерланды Ближайшие матчи сборной Бельгии:

17 июня 19.00 Дания — Бельгия

21 июня 22.00 Финляндия — Бельгия Ближайшие матчи сборной Нидерландов:

17 июня 22.00 Нидерланды — Австрия

21 июня 19.00 Северная Македония — Нидерланды

Картофель фри с майонезом

© Wekwek/iStock

Помните диалог в самом начале «Криминального чтива», в котором герой Джона Траволты рассказывает про картофель фри с майонезом? Да, это действительно главная закуска (и не только футбольная) в Бельгии и Нидерландах. Подают ее в картонном конусе (у нас в таких продавали семечки), а майонез настолько жирный и густой, что его кладут сверху как шарик мороженого. Если вы решите попробовать это дома, вам следует добавить очень много майонеза.

Португалия Ближайшие матчи сборной Португалии:

19 июня 19.00 Португалия — Германия

23 июня 22.00 Франция — Португалия

Бифана

© Ark Neyman/iStock

Португальская вариация гамбургера чрезвычайно популярна на стадионах. Бифана представляет собой тонко нарезанную свинину в пшеничной булочке без каких‑либо соусов. За счет того, что свинину обжаривают, а затем тушат в соусе с вином или пивом, лимоном, чесноком и специями, мясо получается очень сочным и пропитывает булочку.

Испания Ближайшие матчи сборной Испании:

19 июня 22.00 Испания — Польша

23 июня 19.00 Словакия — Испания

Семечки Вы, возможно, удивитесь, но в Испании настоящий культ семечек подсолнечника. Футбольные трибуны после окончания матча буквально утопают в шелухе, а в продаже можно встретить семечки с разными вкусами — солью, паприкой или чили. По одной из теорий семечки стали популярны из‑за русских солдат в период гражданской войны в Испании 1936–1939 годов.

Боката

© J.Castro

Полное название блюда — «бокадильо», это сэндвич из багета (часто целого) с начинкой из чоризо или хамона с кетчупом, майонезом, горцицей или айоли. В качестве начинки также используют картофельное пюре или омлет. Бокату готовят дома, заворачивают в фольгу и берут с собой на стадион — это тоже часть традиции.

Германия Ближайшие матчи сборной Германии:

19 июня 19.00 Португалия — Германия

23 июня 22.00 Германия — Венгрия

Карривурст

© an-Stefan Knick/EyeEm

Классический немецкий стритфуд — колбаска на гриле, нарезанная на одинаковые кусочки и утопающая в кетчупе и карри, — встречается на каждом стадионе. Да и приготовить дома ее не составляет труда.

Либеркезе Еще одна вариация на тему гамбургера в нашем списке. На стадионе «Альянц-арена» (а именно там играет сборная Германии на турнире) можно съесть либеркезе — «мясной хлеб», колбаса, запеченная в прямоугольной форме, похоже чем‑то на привычную нам буханку. На вкус же напоминает вареную колбасу или ветчину, но без аромата копчения. На стадионах толстый кусок либеркезе кладут внутрь булочки для бургера в холодном виде и без соусов.

Швеция Ближайшие матчи сборной Швеции

18 июня 16.00 Швеция — Словакия

23 июня 19.00 Швеция — Польша

Хот-доги

© svariophoto/iStock

Если вы думали, что главная шведская закуска — знаменитые фрикадельки, то вы ошибались. Шведы обожают хот-доги и едят их так же часто, что и англичане пирожки. Никаких особенностей у шведских хот-догов нет — нужна сосиска посочнее и соус на ваш вкус.

Швейцария Ближайшие матчи сборной Швейцарии:

16 июня 22.00 Италия — Швейцария

20 июня 19.00 Швейцария — Турция

Сосиска с хлебом

© MartinPrague/iStock

В отличие от Евро-2008 сборная Швейцарии не сыграет на домашних стадионах, на которых болельщики охотно едят сосиски. Большую свиную или куриную сосиску здесь можно вложить в специальную булку и самостоятельно собрать хот-дог, но многие предпочитают взять в качестве гарнира бесплатный кусок черного хлеба.

Дания Ближайшие матчи сборной Дании:

17 июня 19.00 Дания — Бельгия

21 июня 22.00 Россия — Дания

Датский хот-дог

© ClarkandCompany

Так же как и соседи из Швеции, датчане не представляют свой поход на футбол без хот-дога, только они здесь особенные: в круглую булочку помещают две длинные тонкие сосиски, а внутрь заливают мясную подливу с обилием репчатого лука.

Италия Ближайшие матчи сборной Италии:

16 июня 22.00 Италия — Швейцария

20 июня 19.00 Италия — Уэльс

Саламелла

© MairoCinquetti/iStock

Абсолютно на каждом стадионе в Италии можно встретить местный сэндвич саламеллу. Вообще, саламеллу — колбаску из грубо рубленной свинины, которую разрезают пополам и обжаривают на гриле. Для приготовления сэндвича используют панини, пару колбасок и тушеные овощи, в основном перцы и лук.

Венгрия Ближайшие матчи сборной Венгрии:

19 июня 16.00 Венгрия — Франция

23 июня 22.00 Германия — Венгрия

Хлебные палочки

Если в Германии особо популярны брецели, то венгры придумали свою вариацию на тему хлебных закусок к пиву. Здесь едят плотные нехрустящие хлебные палочки разной величины.

© AlexD75/iStock

Франция Ближайшие матчи сборной Франции

19 июня 16.00 Венгрия — Франция

23 июня 22.00 Португалия — Франция

Галетт-сосис

© Fondacci Markezana, Jean Et H_lne

Одна из самых интересных местных закусок к пиву, которую можно встретить на стадионах, родом из Бретони и называется галетт-сосис. Свиную сосиску на гриле здесь заворачивают в тонкий гречневый блин. Блюдо настолько легендарно, что имеет свою региональную систему защиты, а само слово болельщики «Ренна» используют в качестве ругательства.

Северная Македония Ближайшие матчи сборной Северной Македонии:

17 июня 16.00 Украина — Северная Македония

21 июня 22.00 Нидерланды — Северная Македония

Тыквенные семечки

© Diana Taliun/iStock