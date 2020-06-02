Сезон клубники подходит к своему пику. «Афиша Daily» поговорила с председателем общественной организации «Садоводы России» Андреем Тумановым и совладелицей онлайн-рынка SeasonMarket Лидией Мельник о том, как выбирать ягоду, какие сорта можно встретить на прилавках и когда выгоднее всего покупать клубнику.

Андрей Туманов Председатель общественной организации «Садоводы России», агроном-любитель Лидия Мельник Совладелица онлайн-рынка SeasonMarket

Российские сорта Андрей Туманов: «Вообще, ягода, которую мы привыкли называть клубникой, на самом деле — садовая земляника . Сама по себе клубника значительно мельче садовой земляники, но крупнее, чем земляника лесная. Больше всего ягод в России выращивают в Краснодарском крае и Крыму. Самые часто встречающиеся сорта — «Альба», «хоней», сладкая «клери» и крупная «Елизавета II» . Это не значит, что эти виды есть только в России. Одинаковые сорта есть в разных странах, но их вкус может отличаться из‑за разных технологий выращивания и климата». Лидия Мельник: «Сезон начинается с кубанских сортов «Роксана» и «Альбион». Следом идет «клери» — самый сладкий сорт из ранних. Далее подключается крымская мясистая клубника «Альба». Сорт «гигантелла» — очень крупная сладкая ягода с выраженным ярким ароматом. Она, правда, очень сложна в уходе. После ранней — кубанской и крымской клубники (апрель–май), начинают продавать подмосковную — даже кривая по форме, она может быть сладкой и ароматной. Мы, например, заказываем ягоду из‑под Иваново — крупную, почти круглую, темно-бордового цвета. Урожай в Подмосковье, конечно, не такой объемный, как на Кубани. С приходом осени краснодарская клубника вновь начинает плодоносить — запускается вторая волна урожая. Таким образом, отечественную клубнику можно купить с начала апреля по октябрь — разумеется, речь о грунтовой ягоде. Тепличная бывает круглый год, наши фермеры научились выращивать «клери» и в феврале, но вкус у нее менее насыщенный».

Откуда еще везут? Андрей Туманов: «Ягоды везут из многих стран, например Азербайджана, Турции, Египта или Израиля. Но понять, что перед вами плоды, предположим, турецкие, практически невозможно . Продавцы часто выдают свой товар за более выгодный в конкретный сезон, то есть если сейчас спрос на крымскую ягоду, так и скажут. Можно посмотреть, что написано на коробке, но на рынках их зачастую прячут или меняют на те, где «нужная» этикетка. Плоды покупной садовой земляники всегда будут крепче, чем выращенной самостоятельно. Во-первых, на производствах не сажают более мягкие сорта, потому что при транспортировке портится их товарный вид. Во-вторых, ее срывают до пика зрелости — слишком спелая также помнется. При этом клубника, в отличие от яблока или банана, не дозревает после того, как ее сорвут . На своем огороде вы, разумеется, будете есть ягоду на пике ее зрелости».



Когда выгоднее покупать? Лидия Мельник: «В июне появляется грунтовая ягода, которая дешевле ранней почти в два раза. В отличие от апрельской и майской, которую фасуют в лукошки, летнюю поставляют в ящиках, что также работает на удешевление. Поэтому выгоднее всего клубнику можно купить в июне — именно в это время ее обычно набирают в больших количествах и делают заготовки: варенье, джемы, компоты. Затем цены снова будут расти».



Как выбирать на рынке и в интернете? Андрей Туманов: «Кто бы что ни говорил, проверить самостоятельно, обработаны ли ягоды какими‑то химическими веществами, не удастся — нужно сдавать в лабораторию. По моему опыту, если хотите есть на 100% натуральную ягоду, выращивайте ее у себя на даче . На крупных производствах есть технологическая карта с указаниями по выращиванию урожая, а вот у мелких фермеров больше свободы, и что там могут добавить в растения — неизвестно. При выборе можно ориентироваться на свои чувства: на рынке пробуйте — это самый верный способ выбрать ту, которая больше понравится. В магазине понюхайте клубнику , если запаха нет или он совсем слабый, ягоды, скорее всего, будут безвкусные. Кроме того, следует выбирать только плоды с «хвостиком» — без него начинается процесс гниения, может появляться плесень. Клубнику хорошо есть сразу после покупки, остатки лучше не хранить в холодильнике, а сделать из них варенье, например». Лидия Мельник: «В период самоизоляции появилось много новых сервисов доставки фруктов, овощей и других продуктов. Хорошо, если сервис предоставляет подробный рассказ о поставщике, фотоотчеты или видеозаписи сбора клубники с датой. Мы, например, работаем только с мелкими производителями — их легче контролировать. При получении онлайн-заказа стоит сразу проверить упаковку с ягодами. Если качество товара не устроило, покупатель имеет полное право не принимать продукт и не платить за него . Это удобно и честно».

Где заказать? Pastel Tomato Сервис доставки наборов из свежих овощей, фруктов или ягод. Продукты закрывают бумагой и отправляют в картонной коробке — от пластика отказались. Упаковку можно сдать на переработку, отдав курьеру при следующем заказе. Сейчас есть два варианта наборов с клубникой: еще добавят черешню (пропорции можно выбрать) или голубику и ежевику. Два килограмма ягод обойдутся в 1700 рублей.

Сайт Pastel Tomato

«Ладо» Кроме блюд от шефа Дениса Степченко («Ku: рамен-изакая-бар», «Рыба мечты», «Находка») у бистро появилась лавка со свежими овощами, фруктами, ягодами и орехами. Цены приятные — полкило клубники стоит 300 рублей. В пределах ЦАО доставка бесплатная, дальше отправляют курьерской службой за счет покупателя.

SeasonMarket Онлайн-рынок с большим выбором фермерских продуктов от фруктов и овощей до сыров, рыбы и мяса. Сейчас можно заказать клубнику от 370 рублей за 500 грамм.

Сайт SeasonMarket

Усачевский и Даниловский рынки Многие рынки доставляют продукты и готовые блюда домой. Цена на российскую клубнику стартует от 500 рублей за 500 грамм, на импортную — от 600 рублей.



«Самокат» Товары из магазина, продукты собственного производства и готовые блюда привезут бесплатно в течение 15 минут. Клубника — не исключение. Полкило ягод обойдется в 399 рублей. Сервис работает в Москве и Санкт-Петербурге, точную зону доставки можно проверить в приложении.

Агрохолдинг «Московский» Клубнику доставляют в наборе с другими овощами и фруктами на выбор или отдельно — все выращивают сами. Два килограмма стоят 2000 рублей. Доставка по Москве и в пределах пяти километров от МКАД бесплатная.



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