Весь год мы ждем лета в том числе ради спелой ароматной клубники, сочной черешни, малины и других «непластмассовых» ягод по вменяемым ценам. Потому что сезон! Знаем, как много времени может уйти на поиск ягодных блюд в столичных заведениях. Так появилась эта галерея блюд с клубникой, черешней, мушмулой и другими фруктами от московских ресторанов.

Bocconcino («Депо»)

Клубничный гаспачо с тартаром из клубники, базиликом и шариком кокосового сорбета, 550 р.

Флагманский ресторан сети Bocconcino с панорамными окнами, кирпичными стенами, пятиметровыми потолками и просторной летней верандой на крыше заслуживает посещения уже только благодаря основательному интерьеру, пицце из каменной печи и другим итальянским специалитетам в меню. А для знойных летних дней в меню добавили освежающий десерт — клубничный гаспачо с тартаром из клубники, базиликом и шариком кокосового сорбета (550 р.).

«Сахалин»

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Лето — время холодных супов! В панорамном ресторане «Сахалин» на последних этажах гостиницы «Азимут» обнаружен один из самых роскошных и живописных гаспачо — с крабом и клубникой (1260 р.). Кроме него с клубникой шеф Алексей Когай подает крудо из морского гребешка. Дополняют закуску стружкой черного трюфеля, кедровыми орехами и соусом понзу. Рецепт последнего можно подглядеть в личном инстаграм-аккаунте шефа.

Levantine

Севиче из дикого средиземноморского сибаса с первой алычей нового сезона, 570 р.

Этим летом Илья Черкашин, шеф-повар ресторана Levantine, готовит севиче из дикого средиземноморского сибаса с первой алычей нового сезона (570 р.) — ее привозят из Азербайджана. Приятная кислота ягоды определенно украшает вкус рыбы, а вместе с ней свежий огурец, красный перец и оливковое масло Extra Virgine.

«Вай мэ!»

Холодный грузинский суп чриантели с грецкими орехами, огурцом, чесноком и эстрагоном, 200 р. 1 из 3 Курица под густым гурийским ягодным соусом, 200 р. 2 из 3 Десертный хачапури с заварным кремом и клубникой, 370 р. 3 из 3

В сети грузинских закусочных «Вай мэ!» ввели по-настоящему летнее меню с ягодами нового урожая: клубникой, малиной, вишней и ежевикой. Хатуна Колбая, владелица «Вай мэ!», придумала блюда и напитки для каждой красной ягоды. Из вишни она готовит холодный грузинский суп чриантели (200 р.) с грецкими орехами, огурцом, чесноком и эстрагоном; с ежевикой — курицу под густым гурийским ягодным соусом (200 р.); а клубникой дополняют десертный хачапури с заварным кремом (370 р.).

«Фантазеры»

Салат со стейком, печеными перцами, вешенками и клубникой, 590 р. 1 из 2 Классический французский тост с кокосовой сметаной и свежими ягодами: клубникой, черешней и голубикой, 395 р. 2 из 2

В бистро на Ленинском проспекте этим летом с сезонными ягодами предлагают несколько блюд. Во-первых, яркий салат со стейком, печеными перцами, вешенками и клубникой (590 р.); во-вторых, зеленый салат с тутовником (532 р.), на который еще нужно суметь попасть, так как тутовник — дело непостоянное; и, наконец, классический французский тост (395 р.), но в форме куба, с кокосовой сметаной и свежими ягодами: клубникой, черешней и голубикой.

Geraldine

Земляничная страчателла, 880 р.

В зелени камерной веранды необистро Geraldine приятно предаваться мечтам об отпуске в солнечной Франции и плодам импровизации на тему французской кухни. Один из таких — легкая закуска из страчателлы с воздушными земляничными облаками из клубнично-земляничного пюре и соусом из красных сезонных ягод.

«Соль»

Салат с мушмулой, креветками и несколькими видами зелени, 620 р.

Новинка летнего меню просторного двухуровневого ресторана на Солянке — салат с мушмулой, креветками и несколькими видами зелени (620 р.). Ведущий фруктовый ингредиент меняют в зависимости от сезона. Когда‑то этот салат был в модификации с хурмой и цитрусовыми. Важная особенность блюда — оригинальная японская приправа шичими тогараши из 7 специй. Это последнее обновление меню от шефа Ольги Суздалкиной (ранее шеф-повар Chicha, веган-шеф White Rabbit Family), недавно она покинула проект.

«Северяне»

Йогуртовая панна-котта с клубникой, 420 р. 1 из 2 Чизкейк с черешней, сливочным мороженым и щавелем, 470 р. 2 из 2

Лаконичное меню ресторана круглый год умещает блюда, отвечающие аспекту сезонности. Так, с наступлением лета в числе десертов появились йогуртовая панна-котта с клубникой (420 р.) и чизкейк с черешней, сливочным мороженым и щавелем (470 р.).

Atelier de tartelettes

Тарталетка черешня-фисташка, 420 р.

В элегантном кондитерском ателье и чайном (и кофейном) салоне ежедневно создают идеальные французские десерты. За процессом создания можно следить, не отрываясь от чашки кофе из зала. В меню сахарно-соблазнительная французская классика и сезонные коллекции десертов. Идеально для июня — тарталетка черешня-фисташка (420 р.). Яркая комбинация фисташкового крема, вишневого конфитюра и лимонного кранча на песочном тесте. Сверху — свежие ягоды черешни и золото.

Eggsellent

Сезонное, а потому крайне ограниченное предложение в домиках с яйцами — французский тост с клубникой в кубе. Клубнику добавляют в замес теста, варят из нее конфитюр и свежей приправляют готовый горячий тост в паре с кремом из белого шоколада. Искать в Москве по трем адресам: на веранде ресторана «Фаренгейт», в Bambule и в флагманском кафе Eggsellent на Большой Садовой, 5, корп. 1.

«Простые вещи»

Тартар из клубники с горьким шоколадом, фисташками и муссом из маття, 690 р.