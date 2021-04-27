Без еды ни улучшить навыки, ни восстановить здоровье, ни пополнить ману. Собирать ингредиенты и находить блюда в играх — целое гастрономическое приключение. Мы попросили шеф-поваров воссоздать рецепты из видеоигр и теперь предлагаем вам вооружиться сковородой и фартуком и приготовить еду для выживания на Диком Западе или укрепляющий силу духа кекс.
Восполняющий силу духа апельсиновый кекс из Final Fantasy XV
Апельсиновый кекс по рецепту шеф-повара Barbosco Павла Анна
Сражаясь с монстрами и пытаясь найти похищенный магический кристалл своего королевства, главный герой Ноктис путешествует по миру и не забывает периодически трапезничать.
Ингредиенты:
— Пшеничная мука — 350 г
— Разрыхлитель теста — 2 чайные ложки
— Яйцо — 4 шт
— Сахар — 300 г
— Растительное масло — 240 мл
— Апельсиновый сок — 250 мл
— Цедра 3 апельсинов
— Ванильный экстракт — 2 капли (по вкусу)
— Мятное (или просто любимое) мороженое — 50 г
Как готовить:
Взбивайте яйца с сахаром в миксере на протяжении 5 минут на максимальной скорости. Уменьшите скорость в половину и влейте растительное масло.
К получившейся смеси добавьте апельсиновый сок и цедру.
Убавьте скорость миксера еще немного и постепенно добавляйте муку и разрыхлитель теста до образования однородной массы.
Вылейте тесто в форму и выпекайте при температуре 180 градусов в течение 20–25 минут.
Готовый кекс можно украсить сахарной пудрой и положить рядом шарик мороженого.
Еда для выживания на Диком Западе из Red Dead Redemption 2
Жаркое из ягненка с картофелем и горошком от шеф-повара бара Shortlist. Books and Spirits Павла Тологаева
В заслуженно нашумевшей игре про бандита Артура Моргана герои попадают в мир Дикого Запада. Дальше — без спойлеров, скажем только, что это вестерн с открытым миром: можете самостоятельно выбирать, куда идти и что делать, не упираясь в невидимые стены и не выполняя действия только по заданию.
Ингредиенты:
— Лопатка ягненка — 200 г
— Сухая специя чимичурри — 10 г
— Соль — 10 г
— Черный перец — 5 г
— Чеснок — 4 г
— Греческий йогурт — 60 г
— Сок лимона — 4 мл
— Сумах — 2 г
— Зеленый горошек — 20 г
— Картофель — 160 г
— Растительное масло — 50 мл
Как готовить:
Очистите мясо ягненка от жилок и лишнего жира, обмажьте специей чимичурри, солью и перцем, дайте постоять 2,5 часа.
Обжарьте мясо со всех сторон и положите в кастрюлю, полностью залейте маслом и поставьте в духовку, разогретую до 120 градусов, на 2 часа — так оно получится мягким и сочным.
Картофель положите в фольгу, добавьте растительное масло, соль, перец и мелко порубленный чеснок. Заверните и поставьте в разогретую до 180 градусов духовку на 45 минут.
Сделайте соус. В греческий йогурт добавьте сок лимона, соль и перец и хорошо перемешайте.
Выложите картофель и ягненка на тарелку, полейте соусом из греческого йогурта. Положите горошек на соус и добавьте щепотку сумаха. Можно украсить блюдо кинзой или микрозеленью.
Огненная пицца Dante’s Inferno из Devil May Cry 4
Острая пицца с салями от шеф-пиццайоло Frammento Дмитрия Митрохина
Почти 20 лет главный герой серии игр Данте охотится на демонов. Очень любит острую пиццу и ненавидит оливки, но они почему‑то постоянно оказываются в начинке.
Ингредиенты:
— Мука — 350 г
— Сухие дрожжи — 1,5 чайные ложки
— Теплая вода — 200 мл
— Протертые томаты — 100 г
— Свежий базилик — 1 г
— Оливковое масло — 2 г
— Моцарелла — 100 г
— Салями — 100 г
— Табаско — 2–3 капли
— Консервированные оливки без косточки — 10 шт
— Соль, перец по вкусу
Как готовить:
Смешайте муку, воду и дрожжи и замесите тесто. Оставьте на 15 минут, накрыв полотенцем.
Нарежьте томаты, смешайте их с солью, перцем, свежим базиликом и оливковым маслом. При желании добавьте 2–3 капли соуса табаско к помидорам, чтобы пицца получилась острой.
Тесто выложите на присыпанный мукой стол и раскатайте до 30 см в диаметре скалкой или руками. Отодвигайте тесто от центра к краю и сформируйте бортик 2–3 см высотой.
На раскатанную основу добавьте томатный соус.
Сверху выложите сыр и запекайте в разогретой до 250 градусов духовке 15 минут.
На готовую пиццу выложите салями и оливки.
Портал в мясное измерение из Persona 4
Гюдон по рецепту шеф-повара J’Pan Владислава Кистаева
Переосмысление философии Юнга, хороший саундтрек, стильное оформление, запутанная история — все это про серию игр Persona. В четвертой части обычный японский школьник с друзьями собирается расследовать убийства в своем городе и попадает в Мир теней через телевизор.
Ингредиенты:
— Круглозерный рис — 160 г
— Яйцо — 1 шт
— Говядина (отруб пиканья) — 120 г
— Белый лук — 30 г
— Зеленый лук — 2 г
— Вода — 50 мл
Для соуса:
— Саке — 15 мл
— Мирин — 30 мл
— Сахар — 5 г
— Соевый соус 30 — мл
— Вода — 120 мл
— Хондаси (сухая основа для рыбного бульона) — 3 г
Как готовить:
Смешайте саке, мирин, сахар, соевый соус, воду и хондаси, взбейте венчиком до однородности.
Говядину промойте холодной водой и нарежьте тонкими ломтиками.
Сварите яйцо пашот или сделайте глазунью.
Нарежьте белый лук крупными полукольцами.
В сковороду поместите лук, соус и воду. Тушите до готовности лука и уменьшения объема соуса на треть. Затем добавьте нарезанную говядину и готовьте еще 20 секунд на среднем огне. Дольше тушить мясо не стоит, иначе станет жестким.
Промойте рис в холодной воде 3–4 раза. Варите в соотношении 1/1 на медленном огне, под закрытой крышкой, пока вода не выпарится полностью. Перемешайте и оставьте на 15 минут.
Для сервировки возьмите чашу с глубоким дном, выложите рис, сверху — говядину и лук. Полейте соусом с луком, который остался в сковороде после тушения говядины. В центр добавьте яйцо и посыпьте мелконарезанным зеленым луком.
Сытный ужин из Cooking Mama
Спагетти с фрикадельками в томатном соусе по рецепту шеф-повара Scampi Trattoria Андрея Четвертнова
Симулятор кухни в ресторане под контролем Мамы в милом розовом платочке. Советуем сначала играть, потом сразу есть — после приготовления виртуальных блюд захочется подкрепиться ими в действительности.
Ингредиенты:
— Говяжий фарш — 600 г
— Спагетти — 50 г
— Оливковое масло — 50 мл
— Чеснок — 35 г
— Сухой орегано — 5 г
— Яйцо — 1 шт
— Помидоры в собственном соку — 500 г
— Белое сухое вино — 50 мл
— Свежий базилик — 10 г
— Соль, перец по вкусу
Как готовить:
Начните с приготовления фрикаделек. Мелко нарежьте 15 г чеснока, смешайте с фаршем, яйцом и орегано, посолите. Скатайте шарики небольшого размера — примерно 3 см в диаметре.
Подготовьте соус. Порубите оставшийся чеснок и томаты. На оливковом масле слегка обжарьте чеснок — важно, чтобы он не начал менять цвет. Добавьте вино. Затем, после того как алкоголь выпарится, — томаты и рубленый базилик. Готовьте на среднем огне 20 минут.
Вернитесь к фрикаделькам. Разогрейте 30 г оливкового масла на сковороде, обжарьте шарики до золотистой корочки со всех сторон.
Переложите митболы в готовый соус и тушите под крышкой 15–20 минут.
Пока мясо тушится, отварите спагетти в подсоленой воде до готовности.
На готовые спагетти выложите фрикадельки и полейте соусом. Перед подачей блюдо можно посыпать тертым пармезаном и украсить листьями базилика.
Ароматный янтарный бульон из Kingdom Hearts III
Грибное консоме с капеллини и сморчками от шеф-повара Moriarty Bar & Kitchen Ивана Иванова
Самый амбициозный кроссовер в истории. Главный герой Сора вместе с Дональдом Даком и псом Гуфи готовится к финальной битве со злом, путешествуя по мирам, основанным на «Истории игрушек», «Холодном сердце» и других мультфильмах.
Ингредиенты на 1,5 л супа:
— Сушеные сморчки — 170 г
— Репчатый лук — 220 г
— Морковь — 130 г
— Стебель сельдерея — 130 г
— Лавровый лист — 2 г
— Душистый горошек — 1 г
— Вода — 2 л
— Стебли петрушки — 10 г
— Белки — 3 шт.
— Шампиньоны или белые грибы — 100 г
— Паста капеллини — 100 г
Как готовить:
150 г сушеных грибов промойте проточной водой.
Обжарьте 150 г лука и по 100 г моркови и сельдерея на сухой сковороде до золотистого цвета.
Положите грибы и овощи в кастрюлю, залейте водой и добавьте специи. Доведите до кипения, убавьте огонь до минимума и готовьте 60 минут. Затем дайте готовому бульону остыть.
Натрите или измельчите с помощью блендера по 30 г моркови и сельдерея, 70 г лука и 10 г корня петрушки.
Взбейте белки до упругой пены.
Аккуратно перемешайте овощи и белки в миске. Выложите массу на дно холодной кастрюли и медленно добавьте холодный бульон, так, чтобы смесь овощей и белка сильно не растворялась в жидкости.
Поставьте кастрюлю на плиту на средний огонь и доведите до кипения.
Осторожно снимите свернувшийся белок с овощами, чтобы бульон получился прозрачным. Процедите консоме через марлю.
Замочите оставшиеся сморчки (3–5 шт) в горячей воде на несколько минут. Затем промойте и нарежьте кольцами.
Пасту отварите в подсоленной воде до готовности. Слейте воду и выложите макароны на тарелку.
Разогрейте бульон, добавьте нарезанные сморчки и варите около минуты. Можно добавить еще соли по вкусу.
Влейте консоме в тарелку к пасте, сморчки положите сверху, украсьте зеленью по желанию. Можете добавить несколько капель масла: трюфельного, орехового или оливкового.
Клубничный десерт для тех, кто наконец-то нашел себя из Celeste
Клубничный торт от шеф-повара Alice Артема Чудненко
30-уровневый пиксельный платформер для тех, кто любит ностальгировать по «Сонику» и «Супер Марио». Отличный тренажер для пальцев и нервной системы под красивую музыку; попробуйте взобраться на гору вместе с девочкой Мэдлин.
Ингредиенты:
Для коржа:
— Ржаная мука — 140 г
— Какао-порошок — 85 г
— Сахар — 100 г
— Сливочное масло комнатной температуры — 250 г
— Яйцо — 1 шт
— Желток — 1 шт
Льезон:
— Яйцо — 1 шт
— 33%-ные сливки — 5 мл
Лимонный курд:
— Сливочное масло — 55 г
— Лимонный сок — 140 мл
— Яйцо — 4 шт
— Сахар — 200 г
— Соль — 3 г
Клубничное варенье:
— Свежая клубника — 250 г
— Сахар — 25 г
Сливочный крем:
— Маскарпоне — 225 г
— Сахарная пудра — 140 г
— 33%-ные сливки — 80 мл
Как готовить:
Сделайте корж. Взбивайте миксером масло с сахаром венчиком на средней скорости 2–3 минуты. Остановите миксер, добавьте 1 яйцо и перемешайте массу. Затем добавьте желток и снова перемешайте.
Муку аккуратно добавьте в смесь масла с яйцами и сахаром, вымешивая силиконовой лопаткой. По желанию можете смешать муку с какао-порошком.
Переложите массу в контейнер и заверните в пищевую пленку. Дайте отдохнуть в холодильнике минимум час.
Для льезона перемешайте 1 яйцо и 5 г сливок до однородной консистенции.
Приготовьте лимонный курд. Положите масло в большую миску и растопите его в микроволновке на высокой мощности в течение 45 секунд. В другой миске смешайте яйца, сахар и лимонный сок до однородности. Соедините все вместе с топленым маслом и перемешайте. Опять поставьте в микроволновку и готовьте минуту.
Аккуратно достаньте массу и перемешайте, затем поставьте в микроволновку еще на минуту; процедуру необходимо повторить еще четыре раза. Жидкость должна превратиться в однородную массу.
Перемешайте массу, протрите через сито и уберите в холодильник. После остывания переложите в холодную емкость и накройте пленкой так, чтобы она соприкасалась с массой, снова поставьте в холодильник.
Для варенья нарежьте клубнику на четыре части, смешайте с сахаром и положите на противень. Разогрейте духовку до 150 градусов и выпекайте 10 минут. Затем перемешайте смесь и снова выпекайте до тех пор, пока выделяемый сок не станет густым — еще примерно 10 минут.
Взбейте все ингредиенты для крема до густоты и уберите в холодильник на 1,5 часа.
Все заготовки сделаны, можно собирать торт. Раскатайте тесто в пласт толщиной 1 см и вырежьте круг при помощи формы (15–20 см в диаметре). Раскатайте еще один кусок теста такой же толщины и вырежьте ленту, чтобы сделать борт. Склейте дно и борт.
Смажьте коржи льезоном и сделайте в них проколы вилкой. Уберите в разогретую до 180 градусов духовку на 10 минут.
Добавьте лимонный курд и клубничное варенье, выпекайте еще 15 минут.
Дайте десерту полностью остыть и уберите в холодильник на 1–2 часа. Украсьте торт свежей клубникой и сливочным кремом.
Такояки для самых близких из Yakuza 0
Колобки из теста с креветками от шеф-повара J’Pan Владислава Кистаева
Предыстория серии игр про молодых якудза Кадзума Кирю и Горо Мадзима. Главные герои оказываются втянуты в жестокую борьбу за участок земли в вымышленном городе Камуроте. Трагикомедия с сюжетными перипетиями, нелепыми танцами и рыбалкой посреди шумного города.
Ингредиенты:
Для теста:
— Яйцо — 0,5 шт
— Вода — 80 мл
— Разрыхлитель — 1 г
— Хондаси (сухая основа для рыбного бульона) — 3 г
— Соевый соус — 5 мл
— Пшеничная мука — 50 г
Для начинки:
— Креветки — 30 г
— Соус такояки — 20 мл
— Майонез — 10 г
— Стружка тунца бонито — 3 г
— Водоросли нори — 1 г
Для приготовления такояки используют специальную сковороду с полусферическими углублениями, ее можно заказать в интернет-магазине. Процесс приготовления такояки на первый взгляд сложен, но стоит потренироваться несколько раз, и у вас непременно начнет все получаться.
Как готовить:
Смешайте яйцо и воду венчиком, добавьте соевый соус и хондаси, постепенно вмешайте просеянную муку и разрыхлитель. Взбейте тесто в блендере до однородности и дайте ему настояться 30 минут.
Креветки отварите в подсоленной воде и нарежьте кубиками стороной в 1,5 см.
Разогрейте сковороду для такояки до 200 градусов. В сферические углубления влейте тесто примерно на 2/3, опустите в каждое углубление кубик креветки.
Когда тесто схватится, переверните шарик на ¼ и долейте тесто. Затем схватившийся шарик переверните еще на ¼, полностью закрыв все края. Выпекайте еще минуту до золотистого цвета.