Без еды ни улучшить навыки, ни восстановить здоровье, ни пополнить ману. Собирать ингредиенты и находить блюда в играх — целое гастрономическое приключение. Мы попросили шеф-поваров воссоздать рецепты из видеоигр и теперь предлагаем вам вооружиться сковородой и фартуком и приготовить еду для выживания на Диком Западе или укрепляющий силу духа кекс.

Восполняющий силу духа апельсиновый кекс из Final Fantasy XV Апельсиновый кекс по рецепту шеф-повара Barbosco Павла Анна

Сражаясь с монстрами и пытаясь найти похищенный магический кристалл своего королевства, главный герой Ноктис путешествует по миру и не забывает периодически трапезничать.

Ингредиенты: — Пшеничная мука — 350 г

— Разрыхлитель теста — 2 чайные ложки

— Яйцо — 4 шт

— Сахар — 300 г

— Растительное масло — 240 мл

— Апельсиновый сок — 250 мл

— Цедра 3 апельсинов

— Ванильный экстракт — 2 капли (по вкусу)

— Мятное (или просто любимое) мороженое — 50 г

Как готовить: 01 Взбивайте яйца с сахаром в миксере на протяжении 5 минут на максимальной скорости. Уменьшите скорость в половину и влейте растительное масло. 02 К получившейся смеси добавьте апельсиновый сок и цедру. 03 Убавьте скорость миксера еще немного и постепенно добавляйте муку и разрыхлитель теста до образования однородной массы. 04 Вылейте тесто в форму и выпекайте при температуре 180 градусов в течение 20–25 минут. 05 Готовый кекс можно украсить сахарной пудрой и положить рядом шарик мороженого.

Еда для выживания на Диком Западе из Red Dead Redemption 2 Жаркое из ягненка с картофелем и горошком от шеф-повара бара Shortlist. Books and Spirits Павла Тологаева

В заслуженно нашумевшей игре про бандита Артура Моргана герои попадают в мир Дикого Запада. Дальше — без спойлеров, скажем только, что это вестерн с открытым миром: можете самостоятельно выбирать, куда идти и что делать, не упираясь в невидимые стены и не выполняя действия только по заданию.

Ингредиенты: — Лопатка ягненка — 200 г

— Сухая специя чимичурри — 10 г

— Соль — 10 г

— Черный перец — 5 г

— Чеснок — 4 г

— Греческий йогурт — 60 г

— Сок лимона — 4 мл

— Сумах — 2 г

— Зеленый горошек — 20 г

— Картофель — 160 г

— Растительное масло — 50 мл

Как готовить: 01 Очистите мясо ягненка от жилок и лишнего жира, обмажьте специей чимичурри, солью и перцем, дайте постоять 2,5 часа. 02 Обжарьте мясо со всех сторон и положите в кастрюлю, полностью залейте маслом и поставьте в духовку, разогретую до 120 градусов, на 2 часа — так оно получится мягким и сочным. 03 Картофель положите в фольгу, добавьте растительное масло, соль, перец и мелко порубленный чеснок. Заверните и поставьте в разогретую до 180 градусов духовку на 45 минут. 04 Сделайте соус. В греческий йогурт добавьте сок лимона, соль и перец и хорошо перемешайте. 05 Выложите картофель и ягненка на тарелку, полейте соусом из греческого йогурта. Положите горошек на соус и добавьте щепотку сумаха. Можно украсить блюдо кинзой или микрозеленью.

Огненная пицца Dante’s Inferno из Devil May Cry 4 Острая пицца с салями от шеф-пиццайоло Frammento Дмитрия Митрохина

Почти 20 лет главный герой серии игр Данте охотится на демонов. Очень любит острую пиццу и ненавидит оливки, но они почему‑то постоянно оказываются в начинке.

Ингредиенты: — Мука — 350 г

— Сухие дрожжи — 1,5 чайные ложки

— Теплая вода — 200 мл

— Протертые томаты — 100 г

— Свежий базилик — 1 г

— Оливковое масло — 2 г

— Моцарелла — 100 г

— Салями — 100 г

— Табаско — 2–3 капли

— Консервированные оливки без косточки — 10 шт

— Соль, перец по вкусу

Как готовить: 01 Смешайте муку, воду и дрожжи и замесите тесто. Оставьте на 15 минут, накрыв полотенцем. 02 Нарежьте томаты, смешайте их с солью, перцем, свежим базиликом и оливковым маслом. При желании добавьте 2–3 капли соуса табаско к помидорам, чтобы пицца получилась острой. 03 Тесто выложите на присыпанный мукой стол и раскатайте до 30 см в диаметре скалкой или руками. Отодвигайте тесто от центра к краю и сформируйте бортик 2–3 см высотой. 04 На раскатанную основу добавьте томатный соус. 05 Сверху выложите сыр и запекайте в разогретой до 250 градусов духовке 15 минут. 06 На готовую пиццу выложите салями и оливки.

Портал в мясное измерение из Persona 4 Гюдон по рецепту шеф-повара J’Pan Владислава Кистаева

Переосмысление философии Юнга, хороший саундтрек, стильное оформление, запутанная история — все это про серию игр Persona. В четвертой части обычный японский школьник с друзьями собирается расследовать убийства в своем городе и попадает в Мир теней через телевизор.

Ингредиенты: — Круглозерный рис — 160 г

— Яйцо — 1 шт

— Говядина (отруб пиканья) — 120 г

— Белый лук — 30 г

— Зеленый лук — 2 г

— Вода — 50 мл Для соуса: — Саке — 15 мл

— Мирин — 30 мл

— Сахар — 5 г

— Соевый соус 30 — мл

— Вода — 120 мл

— Хондаси (сухая основа для рыбного бульона) — 3 г

Как готовить: 01 Смешайте саке, мирин, сахар, соевый соус, воду и хондаси, взбейте венчиком до однородности. 02 Говядину промойте холодной водой и нарежьте тонкими ломтиками. 03 Сварите яйцо пашот или сделайте глазунью. 04 Нарежьте белый лук крупными полукольцами. 05 В сковороду поместите лук, соус и воду. Тушите до готовности лука и уменьшения объема соуса на треть. Затем добавьте нарезанную говядину и готовьте еще 20 секунд на среднем огне. Дольше тушить мясо не стоит, иначе станет жестким. 06 Промойте рис в холодной воде 3–4 раза. Варите в соотношении 1/1 на медленном огне, под закрытой крышкой, пока вода не выпарится полностью. Перемешайте и оставьте на 15 минут. 07 Для сервировки возьмите чашу с глубоким дном, выложите рис, сверху — говядину и лук. Полейте соусом с луком, который остался в сковороде после тушения говядины. В центр добавьте яйцо и посыпьте мелконарезанным зеленым луком.

Сытный ужин из Cooking Mama Спагетти с фрикадельками в томатном соусе по рецепту шеф-повара Scampi Trattoria Андрея Четвертнова

Симулятор кухни в ресторане под контролем Мамы в милом розовом платочке. Советуем сначала играть, потом сразу есть — после приготовления виртуальных блюд захочется подкрепиться ими в действительности.

Ингредиенты: — Говяжий фарш — 600 г

— Спагетти — 50 г

— Оливковое масло — 50 мл

— Чеснок — 35 г

— Сухой орегано — 5 г

— Яйцо — 1 шт

— Помидоры в собственном соку — 500 г

— Белое сухое вино — 50 мл

— Свежий базилик — 10 г

— Соль, перец по вкусу

Как готовить: 01 Начните с приготовления фрикаделек. Мелко нарежьте 15 г чеснока, смешайте с фаршем, яйцом и орегано, посолите. Скатайте шарики небольшого размера — примерно 3 см в диаметре. 02 Подготовьте соус. Порубите оставшийся чеснок и томаты. На оливковом масле слегка обжарьте чеснок — важно, чтобы он не начал менять цвет. Добавьте вино. Затем, после того как алкоголь выпарится, — томаты и рубленый базилик. Готовьте на среднем огне 20 минут. 03 Вернитесь к фрикаделькам. Разогрейте 30 г оливкового масла на сковороде, обжарьте шарики до золотистой корочки со всех сторон. 04 Переложите митболы в готовый соус и тушите под крышкой 15–20 минут. 05 Пока мясо тушится, отварите спагетти в подсоленой воде до готовности. 06 На готовые спагетти выложите фрикадельки и полейте соусом. Перед подачей блюдо можно посыпать тертым пармезаном и украсить листьями базилика.

Ароматный янтарный бульон из Kingdom Hearts III Грибное консоме с капеллини и сморчками от шеф-повара Moriarty Bar & Kitchen Ивана Иванова

Самый амбициозный кроссовер в истории. Главный герой Сора вместе с Дональдом Даком и псом Гуфи готовится к финальной битве со злом, путешествуя по мирам, основанным на «Истории игрушек», «Холодном сердце» и других мультфильмах.

Ингредиенты на 1,5 л супа: — Сушеные сморчки — 170 г

— Репчатый лук — 220 г

— Морковь — 130 г

— Стебель сельдерея — 130 г

— Лавровый лист — 2 г

— Душистый горошек — 1 г

— Вода — 2 л

— Стебли петрушки — 10 г

— Белки — 3 шт.

— Шампиньоны или белые грибы — 100 г

— Паста капеллини — 100 г

Как готовить: 01 150 г сушеных грибов промойте проточной водой. 02 Обжарьте 150 г лука и по 100 г моркови и сельдерея на сухой сковороде до золотистого цвета. 03 Положите грибы и овощи в кастрюлю, залейте водой и добавьте специи. Доведите до кипения, убавьте огонь до минимума и готовьте 60 минут. Затем дайте готовому бульону остыть. 04 Натрите или измельчите с помощью блендера по 30 г моркови и сельдерея, 70 г лука и 10 г корня петрушки. 05 Взбейте белки до упругой пены. 06 Аккуратно перемешайте овощи и белки в миске. Выложите массу на дно холодной кастрюли и медленно добавьте холодный бульон, так, чтобы смесь овощей и белка сильно не растворялась в жидкости. 07 Поставьте кастрюлю на плиту на средний огонь и доведите до кипения. 08 Осторожно снимите свернувшийся белок с овощами, чтобы бульон получился прозрачным. Процедите консоме через марлю. 09 Замочите оставшиеся сморчки (3–5 шт) в горячей воде на несколько минут. Затем промойте и нарежьте кольцами. 10 Пасту отварите в подсоленной воде до готовности. Слейте воду и выложите макароны на тарелку. 11 Разогрейте бульон, добавьте нарезанные сморчки и варите около минуты. Можно добавить еще соли по вкусу. 12 Влейте консоме в тарелку к пасте, сморчки положите сверху, украсьте зеленью по желанию. Можете добавить несколько капель масла: трюфельного, орехового или оливкового.

Клубничный десерт для тех, кто наконец-то нашел себя из Celeste Клубничный торт от шеф-повара Alice Артема Чудненко

30-уровневый пиксельный платформер для тех, кто любит ностальгировать по «Сонику» и «Супер Марио». Отличный тренажер для пальцев и нервной системы под красивую музыку; попробуйте взобраться на гору вместе с девочкой Мэдлин.

Ингредиенты: Для коржа:

— Ржаная мука — 140 г

— Какао-порошок — 85 г

— Сахар — 100 г

— Сливочное масло комнатной температуры — 250 г

— Яйцо — 1 шт

— Желток — 1 шт Льезон:

— Яйцо — 1 шт

— 33%-ные сливки — 5 мл Лимонный курд:

— Сливочное масло — 55 г

— Лимонный сок — 140 мл

— Яйцо — 4 шт

— Сахар — 200 г

— Соль — 3 г Клубничное варенье:

— Свежая клубника — 250 г

— Сахар — 25 г Сливочный крем:

— Маскарпоне — 225 г

— Сахарная пудра — 140 г

— 33%-ные сливки — 80 мл

Как готовить: 01 Сделайте корж. Взбивайте миксером масло с сахаром венчиком на средней скорости 2–3 минуты. Остановите миксер, добавьте 1 яйцо и перемешайте массу. Затем добавьте желток и снова перемешайте. 02 Муку аккуратно добавьте в смесь масла с яйцами и сахаром, вымешивая силиконовой лопаткой. По желанию можете смешать муку с какао-порошком. 03 Переложите массу в контейнер и заверните в пищевую пленку. Дайте отдохнуть в холодильнике минимум час. 04 Для льезона перемешайте 1 яйцо и 5 г сливок до однородной консистенции. 05 Приготовьте лимонный курд. Положите масло в большую миску и растопите его в микроволновке на высокой мощности в течение 45 секунд. В другой миске смешайте яйца, сахар и лимонный сок до однородности. Соедините все вместе с топленым маслом и перемешайте. Опять поставьте в микроволновку и готовьте минуту. 06 Аккуратно достаньте массу и перемешайте, затем поставьте в микроволновку еще на минуту; процедуру необходимо повторить еще четыре раза. Жидкость должна превратиться в однородную массу. 07 Перемешайте массу, протрите через сито и уберите в холодильник. После остывания переложите в холодную емкость и накройте пленкой так, чтобы она соприкасалась с массой, снова поставьте в холодильник. 08 Для варенья нарежьте клубнику на четыре части, смешайте с сахаром и положите на противень. Разогрейте духовку до 150 градусов и выпекайте 10 минут. Затем перемешайте смесь и снова выпекайте до тех пор, пока выделяемый сок не станет густым — еще примерно 10 минут. 09 Взбейте все ингредиенты для крема до густоты и уберите в холодильник на 1,5 часа. 10 Все заготовки сделаны, можно собирать торт. Раскатайте тесто в пласт толщиной 1 см и вырежьте круг при помощи формы (15–20 см в диаметре). Раскатайте еще один кусок теста такой же толщины и вырежьте ленту, чтобы сделать борт. Склейте дно и борт. 11 Смажьте коржи льезоном и сделайте в них проколы вилкой. Уберите в разогретую до 180 градусов духовку на 10 минут. 12 Добавьте лимонный курд и клубничное варенье, выпекайте еще 15 минут. 13 Дайте десерту полностью остыть и уберите в холодильник на 1–2 часа. Украсьте торт свежей клубникой и сливочным кремом.

Такояки для самых близких из Yakuza 0 Колобки из теста с креветками от шеф-повара J’Pan Владислава Кистаева

Предыстория серии игр про молодых якудза Кадзума Кирю и Горо Мадзима. Главные герои оказываются втянуты в жестокую борьбу за участок земли в вымышленном городе Камуроте. Трагикомедия с сюжетными перипетиями, нелепыми танцами и рыбалкой посреди шумного города.

Ингредиенты: Для теста:

— Яйцо — 0,5 шт

— Вода — 80 мл

— Разрыхлитель — 1 г

— Хондаси (сухая основа для рыбного бульона) — 3 г

— Соевый соус — 5 мл

— Пшеничная мука — 50 г Для начинки:

— Креветки — 30 г

— Соус такояки — 20 мл

— Майонез — 10 г

— Стружка тунца бонито — 3 г

— Водоросли нори — 1 г Для приготовления такояки используют специальную сковороду с полусферическими углублениями, ее можно заказать в интернет-магазине. Процесс приготовления такояки на первый взгляд сложен, но стоит потренироваться несколько раз, и у вас непременно начнет все получаться.

Как готовить: 01 Смешайте яйцо и воду венчиком, добавьте соевый соус и хондаси, постепенно вмешайте просеянную муку и разрыхлитель. Взбейте тесто в блендере до однородности и дайте ему настояться 30 минут. 02 Креветки отварите в подсоленной воде и нарежьте кубиками стороной в 1,5 см. 03 Разогрейте сковороду для такояки до 200 градусов. В сферические углубления влейте тесто примерно на 2/3, опустите в каждое углубление кубик креветки. 04 Когда тесто схватится, переверните шарик на ¼ и долейте тесто. Затем схватившийся шарик переверните еще на ¼, полностью закрыв все края. Выпекайте еще минуту до золотистого цвета.