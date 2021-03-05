Аниме отражает все аспекты жизни в Японии: храмы, природу, увлечения молодых людей и отдушины пожилых. Мы нашли то, что объединяет все японские мультфильмы: там очень аппетитная еда. В этой подборке — популярные блюда, существующие и в аниме, и в Москве.

Рамен Лапша с бульоном из «Рыбки Поньо на утесе» — истории дружбы мальчика Сосукэ и дочери колдуна и морской богини

Рамен — одно из самых популярных японских блюд. Классический готовят на свином бульоне с добавлением лапши, овощей и яйца. Встречаются также вариации с говядиной, курицей, морепродуктами и вегетарианские версии, например на грибном бульоне с овощами и ростками маша. Одни из лучших раменов в Москве можно попробовать в сети «Ku: рамен-изакая-бар».

Омурайсу Воздушный омлет с начинкой из «Сада изящных слов»

Омлет с курицей, рисом и кетчупом сверху готовят практически в каждом аниме. Его легко сделать дома самим: лук, курицу и рис обжаривают с томатным соусом и заворачивают в воздушный тонкий омлет. В готовое блюдо хорошо добавить немного соевого соуса, главное — не забыть полить кетчупом. Смотреть яркий видеорецепт советуем в романтической драме Макото Синкая.

Анпан Булочка с пастой из красной фасоли в магическом мире Хаяо Миядзаки

Один из главных японских десертов — традиционная сладкая булочка анпан с начинкой из сладкой пасты из красных бобов (адзуки). Фасоль засыпают в кипящую воду и варят на медленном огне под крышкой, затем растапливают сливочное масло на сковороде, добавляют сахар и готовую фасоль, размятую вилкой. Кроме адзуки начинкой может быть паста из белых бобов, кунжута или каштанов.

Удон Вкус лапши из детства, который не удалось забыть Сяо Мингу в аниме «Вкусы молодости»

Особенность удона — толщина, эта лапша самая толстая из традиционных. Ее принято есть с бульоном, как рамен, или отдельно, добавляя мясо или морепродукты, зелень и соусы, например терияки.

Данго Шарики из рисовой муки на шпажке из «Самурая Чамплу»

Классическое данго готовят из рисовой муки и воды и поливают солено-сладким соусом из соевого соуса и сахара. В Японии закуску продают практически на каждом углу — в магазинах или киосках. В одном из таких — только во времена самураев — Мугэн, Дзин и Фуу тратят последние деньги именно на эти шарики.

Карэ-райсу Карри с рисом из фантастического триллера «Город, в котором меня нет» о мальчике, путешествующем во времени

Второе по популярности после рамена японское блюдо едят на обед или ужин. Отдельно отваривают рис — лучше использовать круглозерный, такой же, как для онигири. В карри можно добавить и мясо — так получится сытнее. В Москве готовое блюдо можно заказать в J’pan — 360 рублей за классическое карри или 390 рублей за порцию с мясом.

Суфле-панкейки Воздушные оладьи в кафе в шумном Токио из аниме «Твое имя»

Провинциальная девушка, душа которой переместилась в тело Таки — юноши из Токио, не перестает заказывать фотогеничные блинчики с разными начинками. В Москве тоже такие есть: в Fluffy Fluffy можно найти самые разные вариации — от сладких, с нутеллой и бананом или с маття и малиной, до соленых, с яйцом пашот и беконом, лососем или креветками на выбор. Посмотреть, как сделать такие дома (совсем не сложно), можно тут.

Онигири Рисовый колобок из «Клинка, рассекающего демонов» для быстрого перекуса между битвами

Онигири — небольшие пирожки из риса круглой или треугольной формы. Их удобно быстро съесть на ходу, держа руками, если у вас нет времени на полноценный обед, — блюдо заворачивают в лист нори, чтобы оно не развалилось. При этом закуска сытная, внутрь кладут все что угодно: мясо, птицу, рыбу, овощи и даже остатки салатов или горячих блюд со стола.

Бенто Обед с собой из культового аниме «Мой сосед Тоторо»

Под бенто подразумевают как сам ланч-бокс, так и порцию обеда в нем, которой хватит на одного человека. Как правило, в контейнер собирают несколько готовых блюд: отварной рис, рыбу или мясо, креветки в кляре, вареные яйца и различные сырые или маринованные овощи, водоросли или фрукты. Все накрывают крышкой, оборачивают в ткань, чтобы еда не остыла, и берут с собой в школу, университет или офис. Чаще бенто готовят дома, но их также можно купить в магазинах — есть даже специализированные супермаркеты с готовыми коробками.

Гедза Сочные гедза для человека с головой ящера из «Дорохэдоро»

Человеко-ящер Кайман крайне аппетитно поглощает жаренные пельмени на протяжении всего аниме. Его любовь к ним понятна: в отличие от русского аналога, тесто у гедза тонкое, почти прозрачное, а внутри много начинки. Ограничений тут нет: внутри найдете овощи, зелень, мясо или рыбу в самых разных комбинациях — все обязательно обжарят. У главной героини Никайдо получалось очень быстро.