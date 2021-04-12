Саке в последнее время все чаще мелькает в барах, а еще с ним стали охотно готовить коктейли. «Афиша Daily» поговорила с главным экспертом по саке в России и руководителем направления «Азия» в компании Simple Максимом Полькиным о том, что это за напиток, как его выбрать и как, с чем и из чего его пить. Дисклеймер: получилось подробно.

Максим Полькин Руководитель направления «Азия» в Simple Wine

Он, оно или она? Это, пожалуй, самый частый вопрос про саке после стереотипа, что это японская водка (а это не так). В России гораздо чаще можно услышать о саке «оно» — так говорю даже я. На самом деле слово «саке» мужского рода .

Когда саке появился? Саке делают больше 2000 лет. Примерно в ХIII–XVI веках сложился традиционный подход к производству напитка, многие техники того времени сохранились до сих пор. Пик развития саке в Японии пришелся на ХХ век. Страна начала активно развиваться, наращивать производственные мощности, и это сказалось и на количестве, и на качестве саке.

В современной Японии имидж саке скорее больше традиционный, он теряет популярность . Главный тренд там сейчас — сётю. Это рисовый самогон: для производства сётю саке перегоняют через самогонный аппарат. Крепость у него 25-46%. Зато в Европе саке — восходящая звезда в алкогольной индустрии. Его пьют и дома, и в барах, и в чистом виде, и в коктейлях.

Из чего делают саке? Все относительно просто: это напиток из риса, воды и кодзиРаспаренный рис, на котором живут плесневые грибки. Их называют «кодзи-кин». Помимо саке с его помощью производят мисо-пасту, рисовый уксус, тофу и соевый соус. . Все это превращается в саке посредством ферментации. Если органолептические свойства саке ближе к вину, то способ производства — к пиву. Крепость саке при этом обычно варьируется в диапазоне 13–16%, но обо всем по порядку. Для приготовления саке используют японский круглозерный рис. Для процесса ферментации нужен крахмал, который содержится в центре зерна . Верхний слой рисового зерна, оболочку, снимают: это в основном белки, жиры, железо и другие элементы, которые способны существенно повлиять на вкус саке. В процессе шлифовки при промышленном производстве «снимается» от 25 до 77% зерна. Чем меньше остается оболочки после шлифовки, тем «чище» будут аромат и вкус саке, а цена — выше. Для запуска процесса ферментации после шлифовки, промывки, замачивания и пропаривания к рису добавляют кодзи, а потом и дрожжевую закваску. Получается двойная параллельная ферментация: кодзи переводит крахмал из риса в простые сахара, а они под действием дрожжей преобразуются в спирт. Согласно нормам производства, принятым в Японии, процесс ферментации может длиться от 20 до 40 дней . После его окончания массу отжимают, чтобы разделить получившуюся жидкость и рис с кодзи. Полученный неочищенный саке фильтруют, пастеризуют, выдерживают, пастеризуют повторно и бутилируют. Выдержка, как правило, непродолжительная — максимум 4–6 месяцев в чанах из нержавеющей стали. Иногда саке выдерживают и в бочках из суги, японского дерева криптомерии. Тогда напиток приобретает древесные ноты. Мастер, который отвечает за процесс производства и определяет, каким будет будущий напиток, называется тодзи.

Как долго хранится саке? У саке довольно короткий срок годности, в Японии считают, что саке нужно выпить в течение года после разлива. Официально хранить саке можно от трех до пяти лет . При этом саке, в отличие от вина, редко развивается в бутылках, так как нет никакого взаимодействия с кислородом — пробки чаще всего металлические. Огромное влияние на сохранность вкуса напитка оказывает его хранение — гораздо большее, чем на вино или другие напитки. Бутылки с саке должны храниться в холодильнике, винном шкафу или при комнатной температуре на полке, в вертикальном положении . Крайне важно, чтобы на бутылки не попадал прямой солнечный и даже искусственный свет. В противном случае саке может испортиться — тогда у него будет характерный затхлый и горький вкус, изменится цвет. Поэтому всегда обращайте внимание, как хранят саке в ресторанах и магазинах, куда вы пришли его покупать. Открытый саке и вовсе можно хранить не больше месяца, после чего у него начнут меняться вкус и аромат не в лучшую сторону.

Посетитель получает новогодний саке после молитвы о новом году в синтоистском святилище Цуругаока Хатимангу © Carl Court/Getty Images

Можно ли приготовить саке дома из кубанского риса? Кубанский рис вполне подходит, ведь он, как и японский, круглозерный. Правда, его нужно предварительно отшлифовать с помощью специального оборудования. Но ради эксперимента можно купить и готовый шлифованный рис. Не подойдут только сорта риса с длинными тонкими зернами — например, басмати. Его зерна ломкие и тонкие, их очень сложно отшлифовать должным образом. Вообще, для производства саке идеально подходят мощности производителей пива — у них есть все необходимое оборудование. Поэтому в странах, где саке набирает популярность, некоторые из них экспериментируют и делают небольшие партии.

Какими бывают разновидности саке? Зная основные параметры, можно начать пробовать саке. Для этого нужно понять, какой купить. Основные параметры — метод пастеризации, уровень фильтрации, длительность выдержи и метод отжима. Непастеризованный саке — у него более яркий, свежий и фруктовый вкус по сравнению с дважды пастеризованным. Еще один вариант — саке, пастеризованный только один раз после выдержки. Нефильтрованный саке встречается достаточно редко, так как его цвет часто отпугивает, но вкус у него интересный. Немного чаще можно встретить саке с осадком, это саке грубой фильтрации. Выглядит как бражка, но в сочетании с мясным стейком впечатляет. Совсем редко можно встретить выдержанный вариант саке — косю. Его выдерживают не менее 2 лет при низкой температуре. Но далеко не у каждого саке есть такой потенциал к выдержке. Еще бывает игристый саке . Как правило, вкус у него более фруктовый или сливочный, а содержание алкоголя ниже. Такой вид саке пользуется наибольшей популярностью у молодого поколения и в самой Японии, и за ее пределами.

Как на вкус саке влияет степень шлифовки? В Японии существует официальная классификация саке, зафиксированная на законодательном уровне. Она основана на степенях шлифовки риса. Рис может быть столовым (требования к шлифовке отсутствуют), базовым премиальным (остаток риса после шлифовки — 70% и ниже), премиальным (остаток риса после шлифовки — 60% и ниже) и суперпремиальным (остаток риса после шлифовки — 50% и ниже).

Рабочие выкладывают пропаренный рис на стол в горячей комнате, где рис обрабатывают плесенью, называемой кодзи, для приготовления саке на пивоварне Ishikawa Brewery Co. © Tomohiro Ohsumi/Getty Images

Это напрямую влияет на вкус: у недорогого саке, который делают из риса с остатком зерна в 70%, он рисовый, яркий и насыщенный, а у суперпремиального — утонченный, фруктовый и легкий. Зачастую чем более дорогой и премиальный саке, тем выше его крепость . Производители сохраняют тело напитка за счет алкоголя. Для столового саке допускается добавление спирта, сахара и аминокислот — его, как правило, пьют в самых бюджетных заведениях и используют в кулинарии. Соотношение производства столового и премиального саке на рынке Японии — примерно 67 на 33%.

Какое саке на вкус и как его дегустировать? Описать вкус саке невозможно, потому что он слишком многообразный. Лучше расскажу, как его дегустировать. Как и для вина, есть три основных этапа: оценка внешнего вида, аромата и вкуса. Цвет варьируется от бесцветного до насыщенного и от прозрачного до мутного. Внешне различима и консистенция: она может быть водянистой, а может — маслянистой и вязкой. Ароматика саке, как правило, сложная и разнообразная: в каком‑то будут отчетливо слышны экзотические фрукты или грибы, а в другом — сливочное масло или карамель. Диапазон ароматов очень велик, но все их можно классифицировать по шкалам насыщенности и сложности и выделить главный и дополнительные ароматы. Вкус , как и аромат, может быть разного уровня. Добавляется еще шкала сухости, сладости и кислотности. Вкус и аромат порой не особенно связаны между собой, и это создает сюрпризы. По уровню сахара саке крайне редко бывает сухим в понимании российских винных ГОСТов. Это всего лишь параметр, дающий понятие об уровне остаточного сахара в напитке. В основном на российский рынок поставляется полусухой саке, которое чаще всего обладает ароматикой ананаса, личи или манго.

Как пить — холодным или теплым? Тут все проще, чем кажется: саке подогревают, чтобы сгладить «острые углы» во вкусе, и делают это в основном с недорогим саке. Существуют и промежуточные варианты — те, которые можно пить и теплым (в холодное время года), и холодным (в жару). Дорогие виды саке пьют холодными , так как у них деликатные, утонченные аромат и вкус, и подогрев может лишить напиток этих преимуществ. Для холодного саке лучшая посуда — бокалы для белого вина. Теплый саке подают в специальной посуде — чоко и токкури, это маленькие керамические плошечки и кувшины для их наполнения.

С чем пить саке? Саке — идеальный напиток для гастрономического сопровождения. Разумеется, лучше всего его сочетать с блюдами японской кухни, но станет отличной парой и с кухней других стран Азии и даже Европы. Особенно хорошо саке подходит сырой рыбе и морепродуктам, особенно устрицам. А вообще, саке не боится экспериментов, так что даже пицца и том-ям могут стать хорошей парой.

Как выбрать саке и почему бутылочки такие маленькие? Самостоятельно выбрать саке, не зная японского языка, — дело непростое. Если рядом нет сомелье, который может помочь, первым делом убедитесь, что саке правильно хранится. Обычно саке разливают в бутылки объемом 0,3 л: это довольно дорогой напиток, и такой объем бутылки — способ сделать цену не такой кусающейся. Определитесь, какого типа саке вы хотите купить: классический или нет. Если классический, выбирайте прозрачный и руководствуйтесь фактором цены : чем она ниже, тем более рисовым будет вкус, чем выше, тем более деликатным и фруктовым. Для экспериментов подойдут варианты с осадком, высокой кислотностью или игристые. Все это должно быть указано на стикере на русском языке, который импортеры наклеивают поверх основной контрэтикетки.