Наверняка для вас не станет новостью, что в ресторанной индустрии работают люди, талантливые не только в приготовлении еды, напитков и создании атмосферы, но еще и в придумывании собственного мерча. Лонгсливы, шопперы, календари и острые соусы — «Афиша Daily» собрала несколько вариантов подарков на Новый год, если вы еще теряетесь, что же купить.

Eggsellent

Футболки, свечи и переводные татуировки

Свечка, 150 р.

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Набор переводных татуировок, 500 р.

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Футболка #полицияпашота, 1500 р.

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В этом году кулинарная группировка обзавелась не только собственным «домиком» на Маяковской, но и онлайн-магазином, где можно купить сертификаты на завтрак, премикс с блестками для новогодних коктейлей и фирменный мерч. Здесь и футболка с изображением комиссара Пашо — персонажем, следящим за правильностью приготовления яиц пашот, розовые свечи в виде яиц с буквой G и набор переводных татуировок со всеми составляющими идеального завтрака.

Можно оформить самовывоз из московского кафе на Маяковской или из корнера на Василеостровском рынке в Петербурге. Доставка курьером оплачивается отдельно — цена зависит от вашего адреса.

«Ровесник»

Футболки, худи, шопперы и балаклава

Худи, 2500 р.

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Худи, 2500 р.

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Балаклава, 2000 р.

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За последние полтора месяца уходящего года бар успел закрыться, переехать и открыться снова, а затем вернуться на старое место, захватив еще два этажа особняка на Тверской. Команда не унывала ни минуты и, ко всему прочему, успела выпустить новый дроп. В него вошли теплые вязаные балаклавы (незаменимая вещь не только во времена масочного режима, но и вообще зимой), шопперы, худи и футболки разных цветов.

Все это можно купить прямо в баре или заказать, написав в инстаграм «Ровесника».

Powerhouse Moscow

Принты и шопперы

Шоппер, 500 р.

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Постер, 2000 р.

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В этом году главный музыкальный бар Москвы отпраздновал семилетие, а также выпустил новую коллекцию мерча, который разобрали почти моментально. Сейчас можно купить шоппер с принтом от немецкого художника SuperBlast (несколько лет назад его граффити украшало лимитированную партию лонгсливов), а также отпечатанные тиражом всего 40 штук постеры с изображением особняка на Гончарной улице (он же Powerhouse Moscow, разумеется) — фото было сделано прошлым беззаботным летом на шоукейсе Worldwide Fm.

Мерч можно спросить у работников бара или написать в соцсети «дома силы». В шоппер же можно попросить сложить специальное праздничное меню, если готовка не входила в ваши планы на предновогодний вечер.

«Энтузиаст»

Толстовка и шоппер — лимитированный новогодний дроп

Толстовка, 4500 р., сумка, 2500 р.

Если вы еще не коллекционируете мерч мотокафе, то пора начинать. И новогодний дроп, в который вошли толстовка и текстильная сумка — лучшая тому причина. Вдобавок к этому, «Энтузиаст» отпечатал большой рабочий календарь на будущий год: повесить его на стенку и отмечать особо важные события или завернуть в него подарок — решать вам.

Все продают в самом мотокафе, также можно написать в соцсети.

«Сентябрь»

Футболка и шоппер

Футболка, 1500 р., шоппер, 2000 р.

Долго обещали и, наконец, сделали. Пару недель назад винный бар таки выпустил свою первую серию мерча — футболки и шопперы из плотного хлопка, на которых красуются символы места, красный плафон и торшер. Каждую вещь упаковывают в подарочный тубус, так что потом будет еще и где гречку хранить.

Купить и то, и другое можно в баре, а заодно прихватить с собой пару бутылок натурального — вино на новогоднем столе точно лишним не будет.

«Стрелка»

Лонгслив — лимитированный новогодний дроп

Лонгслив, 2000 р.

Супер лимитированная партия мерча (буквально несколько лонгсливов, выпуск которых нигде не анонсировали) в зимнем дизайне. Купить можно в баре — советуем поторопиться, пока их не забрал кто‑то другой.

Underdog

Лонгсливы и острые соусы

Лонгслив, 2500 р.

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Лонгслив, 2500 р.

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Острые соусы, 800–1200 р.

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Еще одно заведение, мерч которого достоин коллекционирования. Прекрасный новогодний подарок заядлым любителем черного кофе — лонгслив «Death before decaf» из осеннего дропа, придуманного совместно с дизайнером Максимом Ивановым. Ну и, конечно, фирменные соусы собственного производства разной степени остроты.

Купить можно в самом Underdog, пока ждете один из лучших хот-догов в городе, или заказать с доставкой – для этого нужно написать в соцсети заведения.

Dizengoff99

Куртки, футболки и керамика — подставки под яйца и сковороды для шакшуки

Сковорода для шакшуки, 950 р.

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Футболка, 1300 р.

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Подставка для яиц, 650 р.

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В этом году Dizengoff99 пережил ребрендинг, а также открытие второго бистро на «Красной стреле». В честь обоих событий выпустили мерч. Из одежды — камуфляжные куртки-рубашки и бежевые футболки. Последние – совместное творчество с проектом no animal left behind (часть денег от продаж футболок идет на помощь бездомным животным). Также для любителей израильских завтраков есть керамика, созданная в коллаборации с маркой Agami Ceramics — порционные сковородки для шакшуки и забавные подставки под яйца с пейсами.

Купить можно на сайте Dizengoff99, а также в бистро на Покровке или на «Красной стреле».

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Smoke BBQ

Нож ручной работы, визитница и футболка

Нож ручной работы, 5000 р.

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Футболка, 990 р.

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Кардхолдер, 800 р.

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В Smoke BBQ должен побывать каждый, кто разбирается в хорошо приготовленном мясе. Под стать заведению же и сувениры: брутальная визитница из натуральной кожи, огненного цвета футболка и нож ручной работы: рукоять из европейского ореха, качественная немецкая нержавеющая сталь с повышенным содержанием углерода, которая хорошо держит заточку.

Купить можно на сайте и в самом ресторане.

Bloom-n-Brew

Свечи из кокосового воска

Свеча, 1800 р.

Чтобы добавить уюта последним предновогодним дня кофейня выпустила две новые свечи на кокосовом воске. Свеча White Forest посвящена вечерней прогулке по заснеженному лесу и пахнет сосной, розмарином и лавровым листом, а затем раскрывается ароматом мандарина, можжевельника и сладкого апельсина. Запах Holy Moscow призван погрузить вас в настроение предвкушения новогоднего чуда: в базе — кедр, кипарис, листья табака, в верхних нотах — пряная корица, смородина и имбирь, затем аромат раскрывается нотами гвоздики, кардамона и цедры апельсина.

Купить можно на сайте или в любой из кофеен.

«Сюр»

Толстовка

Толстовка, 3500 р.

Главный герой этого лета, кафе-бар «Сюр», тоже неоднократно выпускал линейки мерча: была и одежда, и украшения. Сейчас продают оверсайз худи с надписью «Are you sur?» — ее же видит на гаражной двери всяк в «Сюр» входящий. Для покупки писать в инстаграм – обычно нужно сделать предзаказ, но вдруг под Новый год вам повезет.

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ABC Coffee Roasters

Керамические чашки, футболки, худи, тумблер и много чего еще

Худи, 4000 р.

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Керамическая чашка, 1750 р.

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Стальной тумлер, 1400 р.

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В интернет-магазине кофейни можно найти довольно большую и разнообразную линейку мерча — красивого и минималистичного: это и керамические чашки ручной работы со слегка шершавой текстурой, очень приятные на ощупь, и одежда (есть даже боди для малышей), и стальной тумблер, и еще много чего интересного. Можно оформить доставку по Москве и за ее пределами или забрать заказ в любой из кофеен.

Mitzva Bar

Кошель и лонгслив

Кошель, 5000 р.

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Свитшот, 2600 р.

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Mitzva Bar — единственный еврейский бар в Москве, и мерч здесь под стать: есть, например, красивый кожаный кошель ручной работы с логотипом заведения или свитшот с изображением кабалистического древа к жизни — немного мистики в жизни никому не повредит. Такое же, кстати, можно найти на потолке бара — и это самое большое изображение в России. Чем не повод заглянуть в Mitzva Bar — посидеть под древом жизни, пропустить по коктейлю и заодно прикупить сувениров. Заказать мерч можно и на сайте с доставкой.

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