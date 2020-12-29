Наверняка для вас не станет новостью, что в ресторанной индустрии работают люди, талантливые не только в приготовлении еды, напитков и создании атмосферы, но еще и в придумывании собственного мерча. Лонгсливы, шопперы, календари и острые соусы — «Афиша Daily» собрала несколько вариантов подарков на Новый год, если вы еще теряетесь, что же купить.
Eggsellent
Футболки, свечи и переводные татуировки
Свечка, 150 р.
Набор переводных татуировок, 500 р.
Футболка #полицияпашота, 1500 р.
В этом году кулинарная группировка обзавелась не только собственным «домиком» на Маяковской, но и онлайн-магазином, где можно купить сертификаты на завтрак, премикс с блестками для новогодних коктейлей и фирменный мерч. Здесь и футболка с изображением комиссара Пашо — персонажем, следящим за правильностью приготовления яиц пашот, розовые свечи в виде яиц с буквой G и набор переводных татуировок со всеми составляющими идеального завтрака.
Можно оформить самовывоз из московского кафе на Маяковской или из корнера на Василеостровском рынке в Петербурге. Доставка курьером оплачивается отдельно — цена зависит от вашего адреса.
«Ровесник»
Футболки, худи, шопперы и балаклава
Худи, 2500 р.
Худи, 2500 р.
Футболка, 1500 р.
Балаклава, 2000 р.
За последние полтора месяца уходящего года бар успел закрыться, переехать и открыться снова, а затем вернуться на старое место, захватив еще два этажа особняка на Тверской. Команда не унывала ни минуты и, ко всему прочему, успела выпустить новый дроп. В него вошли теплые вязаные балаклавы (незаменимая вещь не только во времена масочного режима, но и вообще зимой), шопперы, худи и футболки разных цветов.
Все это можно купить прямо в баре или заказать, написав в инстаграм «Ровесника».
Powerhouse Moscow
Принты и шопперы
Шоппер, 500 р.
Постер, 2000 р.
В этом году главный музыкальный бар Москвы отпраздновал семилетие, а также выпустил новую коллекцию мерча, который разобрали почти моментально. Сейчас можно купить шоппер с принтом от немецкого художника SuperBlast (несколько лет назад его граффити украшало лимитированную партию лонгсливов), а также отпечатанные тиражом всего 40 штук постеры с изображением особняка на Гончарной улице (он же Powerhouse Moscow, разумеется) — фото было сделано прошлым беззаботным летом на шоукейсе Worldwide Fm.
Мерч можно спросить у работников бара или написать в соцсети «дома силы». В шоппер же можно попросить сложить специальное праздничное меню, если готовка не входила в ваши планы на предновогодний вечер.
«Энтузиаст»
Толстовка и шоппер — лимитированный новогодний дроп
Если вы еще не коллекционируете мерч мотокафе, то пора начинать. И новогодний дроп, в который вошли толстовка и текстильная сумка — лучшая тому причина. Вдобавок к этому, «Энтузиаст» отпечатал большой рабочий календарь на будущий год: повесить его на стенку и отмечать особо важные события или завернуть в него подарок — решать вам.
Все продают в самом мотокафе, также можно написать в соцсети.
«Сентябрь»
Футболка и шоппер
Долго обещали и, наконец, сделали. Пару недель назад винный бар таки выпустил свою первую серию мерча — футболки и шопперы из плотного хлопка, на которых красуются символы места, красный плафон и торшер. Каждую вещь упаковывают в подарочный тубус, так что потом будет еще и где гречку хранить.
Купить и то, и другое можно в баре, а заодно прихватить с собой пару бутылок натурального — вино на новогоднем столе точно лишним не будет.
«Стрелка»
Лонгслив — лимитированный новогодний дроп
Супер лимитированная партия мерча (буквально несколько лонгсливов, выпуск которых нигде не анонсировали) в зимнем дизайне. Купить можно в баре — советуем поторопиться, пока их не забрал кто‑то другой.
Underdog
Лонгсливы и острые соусы
Лонгслив, 2500 р.
Лонгслив, 2500 р.
Острые соусы, 800–1200 р.
Еще одно заведение, мерч которого достоин коллекционирования. Прекрасный новогодний подарок заядлым любителем черного кофе — лонгслив «Death before decaf» из осеннего дропа, придуманного совместно с дизайнером Максимом Ивановым. Ну и, конечно, фирменные соусы собственного производства разной степени остроты.
Купить можно в самом Underdog, пока ждете один из лучших хот-догов в городе, или заказать с доставкой – для этого нужно написать в соцсети заведения.
Dizengoff99
Куртки, футболки и керамика — подставки под яйца и сковороды для шакшуки
Сковорода для шакшуки, 950 р.
Футболка, 1300 р.
Куртка, 4500 р.
Подставка для яиц, 650 р.
В этом году Dizengoff99 пережил ребрендинг, а также открытие второго бистро на «Красной стреле». В честь обоих событий выпустили мерч. Из одежды — камуфляжные куртки-рубашки и бежевые футболки. Последние – совместное творчество с проектом no animal left behind (часть денег от продаж футболок идет на помощь бездомным животным). Также для любителей израильских завтраков есть керамика, созданная в коллаборации с маркой Agami Ceramics — порционные сковородки для шакшуки и забавные подставки под яйца с пейсами.
Купить можно на сайте Dizengoff99, а также в бистро на Покровке или на «Красной стреле».
Smoke BBQ
Нож ручной работы, визитница и футболка
Нож ручной работы, 5000 р.
Футболка, 990 р.
Кардхолдер, 800 р.
В Smoke BBQ должен побывать каждый, кто разбирается в хорошо приготовленном мясе. Под стать заведению же и сувениры: брутальная визитница из натуральной кожи, огненного цвета футболка и нож ручной работы: рукоять из европейского ореха, качественная немецкая нержавеющая сталь с повышенным содержанием углерода, которая хорошо держит заточку.
Купить можно на сайте и в самом ресторане.
Bloom-n-Brew
Свечи из кокосового воска
Чтобы добавить уюта последним предновогодним дня кофейня выпустила две новые свечи на кокосовом воске. Свеча White Forest посвящена вечерней прогулке по заснеженному лесу и пахнет сосной, розмарином и лавровым листом, а затем раскрывается ароматом мандарина, можжевельника и сладкого апельсина. Запах Holy Moscow призван погрузить вас в настроение предвкушения новогоднего чуда: в базе — кедр, кипарис, листья табака, в верхних нотах — пряная корица, смородина и имбирь, затем аромат раскрывается нотами гвоздики, кардамона и цедры апельсина.
Купить можно на сайте или в любой из кофеен.
«Сюр»
Толстовка
Главный герой этого лета, кафе-бар «Сюр», тоже неоднократно выпускал линейки мерча: была и одежда, и украшения. Сейчас продают оверсайз худи с надписью «Are you sur?» — ее же видит на гаражной двери всяк в «Сюр» входящий. Для покупки писать в инстаграм – обычно нужно сделать предзаказ, но вдруг под Новый год вам повезет.
ABC Coffee Roasters
Керамические чашки, футболки, худи, тумблер и много чего еще
Худи, 4000 р.
Керамическая чашка, 1750 р.
Футболка, 2200 р.
Набор керамический чашек, 2350 р.
Стальной тумлер, 1400 р.
В интернет-магазине кофейни можно найти довольно большую и разнообразную линейку мерча — красивого и минималистичного: это и керамические чашки ручной работы со слегка шершавой текстурой, очень приятные на ощупь, и одежда (есть даже боди для малышей), и стальной тумблер, и еще много чего интересного. Можно оформить доставку по Москве и за ее пределами или забрать заказ в любой из кофеен.
Mitzva Bar
Кошель и лонгслив
Кошель, 5000 р.
Свитшот, 2600 р.
Mitzva Bar — единственный еврейский бар в Москве, и мерч здесь под стать: есть, например, красивый кожаный кошель ручной работы с логотипом заведения или свитшот с изображением кабалистического древа к жизни — немного мистики в жизни никому не повредит. Такое же, кстати, можно найти на потолке бара — и это самое большое изображение в России. Чем не повод заглянуть в Mitzva Bar — посидеть под древом жизни, пропустить по коктейлю и заодно прикупить сувениров. Заказать мерч можно и на сайте с доставкой.