Наверняка для вас не станет новостью, что в ресторанной индустрии работают люди, талантливые не только в приготовлении еды, напитков и создании атмосферы, но еще и в придумывании собственного мерча. Лонгсливы, шопперы, календари и острые соусы — «Афиша Daily» собрала несколько вариантов подарков на Новый год, если вы еще теряетесь, что же купить.

Eggsellent Футболки, свечи и переводные татуировки

Свечка, 150 р. 1 из 3 Набор переводных татуировок, 500 р. 2 из 3 Футболка #полицияпашота, 1500 р. 3 из 3

В этом году кулинарная группировка обзавелась не только собственным «домиком» на Маяковской, но и онлайн-магазином, где можно купить сертификаты на завтрак, премикс с блестками для новогодних коктейлей и фирменный мерч. Здесь и футболка с изображением комиссара Пашо — персонажем, следящим за правильностью приготовления яиц пашот, розовые свечи в виде яиц с буквой G и набор переводных татуировок со всеми составляющими идеального завтрака. Можно оформить самовывоз из московского кафе на Маяковской или из корнера на Василеостровском рынке в Петербурге. Доставка курьером оплачивается отдельно — цена зависит от вашего адреса.

«Ровесник» Футболки, худи, шопперы и балаклава

Худи, 2500 р. 1 из 4 Худи, 2500 р. 2 из 4 Футболка, 1500 р. 3 из 4 Балаклава, 2000 р. 4 из 4

За последние полтора месяца уходящего года бар успел закрыться, переехать и открыться снова, а затем вернуться на старое место, захватив еще два этажа особняка на Тверской. Команда не унывала ни минуты и, ко всему прочему, успела выпустить новый дроп. В него вошли теплые вязаные балаклавы (незаменимая вещь не только во времена масочного режима, но и вообще зимой), шопперы, худи и футболки разных цветов. Все это можно купить прямо в баре или заказать, написав в инстаграм «Ровесника».



Powerhouse Moscow Принты и шопперы

Шоппер, 500 р. 1 из 2 Постер, 2000 р. 2 из 2

В этом году главный музыкальный бар Москвы отпраздновал семилетие, а также выпустил новую коллекцию мерча, который разобрали почти моментально. Сейчас можно купить шоппер с принтом от немецкого художника SuperBlast (несколько лет назад его граффити украшало лимитированную партию лонгсливов), а также отпечатанные тиражом всего 40 штук постеры с изображением особняка на Гончарной улице (он же Powerhouse Moscow, разумеется) — фото было сделано прошлым беззаботным летом на шоукейсе Worldwide Fm. Мерч можно спросить у работников бара или написать в соцсети «дома силы». В шоппер же можно попросить сложить специальное праздничное меню, если готовка не входила в ваши планы на предновогодний вечер.

«Энтузиаст» Толстовка и шоппер — лимитированный новогодний дроп

Если вы еще не коллекционируете мерч мотокафе, то пора начинать. И новогодний дроп, в который вошли толстовка и текстильная сумка — лучшая тому причина. Вдобавок к этому, «Энтузиаст» отпечатал большой рабочий календарь на будущий год: повесить его на стенку и отмечать особо важные события или завернуть в него подарок — решать вам. Все продают в самом мотокафе, также можно написать в соцсети.

«Сентябрь» Футболка и шоппер

Долго обещали и, наконец, сделали. Пару недель назад винный бар таки выпустил свою первую серию мерча — футболки и шопперы из плотного хлопка, на которых красуются символы места, красный плафон и торшер. Каждую вещь упаковывают в подарочный тубус, так что потом будет еще и где гречку хранить. Купить и то, и другое можно в баре, а заодно прихватить с собой пару бутылок натурального — вино на новогоднем столе точно лишним не будет.

«Стрелка» Лонгслив — лимитированный новогодний дроп

Лонгслив, 2000 р.

Супер лимитированная партия мерча (буквально несколько лонгсливов, выпуск которых нигде не анонсировали) в зимнем дизайне. Купить можно в баре — советуем поторопиться, пока их не забрал кто‑то другой.

Underdog Лонгсливы и острые соусы

Лонгслив, 2500 р. 1 из 3 Лонгслив, 2500 р. 2 из 3 Острые соусы, 800–1200 р. 3 из 3

Еще одно заведение, мерч которого достоин коллекционирования. Прекрасный новогодний подарок заядлым любителем черного кофе — лонгслив «Death before decaf» из осеннего дропа, придуманного совместно с дизайнером Максимом Ивановым. Ну и, конечно, фирменные соусы собственного производства разной степени остроты. Купить можно в самом Underdog, пока ждете один из лучших хот-догов в городе, или заказать с доставкой – для этого нужно написать в соцсети заведения.

Dizengoff99 Куртки, футболки и керамика — подставки под яйца и сковороды для шакшуки

Сковорода для шакшуки, 950 р. 1 из 4 Футболка, 1300 р. 2 из 4 Куртка, 4500 р. 3 из 4 Подставка для яиц, 650 р. 4 из 4

В этом году Dizengoff99 пережил ребрендинг, а также открытие второго бистро на «Красной стреле». В честь обоих событий выпустили мерч. Из одежды — камуфляжные куртки-рубашки и бежевые футболки. Последние – совместное творчество с проектом no animal left behind (часть денег от продаж футболок идет на помощь бездомным животным). Также для любителей израильских завтраков есть керамика, созданная в коллаборации с маркой Agami Ceramics — порционные сковородки для шакшуки и забавные подставки под яйца с пейсами. Купить можно на сайте Dizengoff99, а также в бистро на Покровке или на «Красной стреле».

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Smoke BBQ Нож ручной работы, визитница и футболка

Нож ручной работы, 5000 р. 1 из 3 Футболка, 990 р. 2 из 3 Кардхолдер, 800 р. 3 из 3

В Smoke BBQ должен побывать каждый, кто разбирается в хорошо приготовленном мясе. Под стать заведению же и сувениры: брутальная визитница из натуральной кожи, огненного цвета футболка и нож ручной работы: рукоять из европейского ореха, качественная немецкая нержавеющая сталь с повышенным содержанием углерода, которая хорошо держит заточку. Купить можно на сайте и в самом ресторане.

Bloom-n-Brew Свечи из кокосового воска

Чтобы добавить уюта последним предновогодним дня кофейня выпустила две новые свечи на кокосовом воске. Свеча White Forest посвящена вечерней прогулке по заснеженному лесу и пахнет сосной, розмарином и лавровым листом, а затем раскрывается ароматом мандарина, можжевельника и сладкого апельсина. Запах Holy Moscow призван погрузить вас в настроение предвкушения новогоднего чуда: в базе — кедр, кипарис, листья табака, в верхних нотах — пряная корица, смородина и имбирь, затем аромат раскрывается нотами гвоздики, кардамона и цедры апельсина. Купить можно на сайте или в любой из кофеен.

«Сюр» Толстовка

Главный герой этого лета, кафе-бар «Сюр», тоже неоднократно выпускал линейки мерча: была и одежда, и украшения. Сейчас продают оверсайз худи с надписью «Are you sur?» — ее же видит на гаражной двери всяк в «Сюр» входящий. Для покупки писать в инстаграм – обычно нужно сделать предзаказ, но вдруг под Новый год вам повезет.

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ABC Coffee Roasters Керамические чашки, футболки, худи, тумблер и много чего еще

Худи, 4000 р. 1 из 5 Керамическая чашка, 1750 р. 2 из 5 Футболка, 2200 р. 3 из 5 Набор керамический чашек, 2350 р. 4 из 5 Стальной тумлер, 1400 р. 5 из 5

В интернет-магазине кофейни можно найти довольно большую и разнообразную линейку мерча — красивого и минималистичного: это и керамические чашки ручной работы со слегка шершавой текстурой, очень приятные на ощупь, и одежда (есть даже боди для малышей), и стальной тумблер, и еще много чего интересного. Можно оформить доставку по Москве и за ее пределами или забрать заказ в любой из кофеен.

Mitzva Bar Кошель и лонгслив

Кошель, 5000 р. 1 из 2 Свитшот, 2600 р. 2 из 2

Mitzva Bar — единственный еврейский бар в Москве, и мерч здесь под стать: есть, например, красивый кожаный кошель ручной работы с логотипом заведения или свитшот с изображением кабалистического древа к жизни — немного мистики в жизни никому не повредит. Такое же, кстати, можно найти на потолке бара — и это самое большое изображение в России. Чем не повод заглянуть в Mitzva Bar — посидеть под древом жизни, пропустить по коктейлю и заодно прикупить сувениров. Заказать мерч можно и на сайте с доставкой.