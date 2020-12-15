Каждый раз в декабре целых восемь дней прилавки в Израиле ломятся от сладких пончиков, на кухне царит аромат жареных картофельных оладий, а вечером зажигаются свечи на меноре — так отмечают Хануку. «Афиша Daily» поговорила с основателями Dizengof99 и узнала все подробности празднования.

Галина Николаева Основательница Dizengof99 Евгений Цюпко Основатель Dizengof99

Что это за праздник и как его отмечают?

Ханука — еврейский праздник победы света над тьмойПримерно 2200 лет назад Израиль находился под контролем Рима. И если же поначалу стороны жили в мире, то после того, как появился запрет на соблюдение основных заповедей иудаизма, вспыхнуло еврейское восстание во главе с Иудой Маккавеем. Изгнав врагов из Иерусалимского храма, воины нашли лишь один небольшой кувшин с маслом, которое подходило для зажигания меноры (разветвленного канделябра) и последующего освещения храма. Масла оставалось только на один день горения, однако свершилось чудо, и менора горела целых восемь дней. Этого хватило ровно на то, чтобы запастись новым. Праздник, посвященный этому событию, отмечают в течение восьми дней и называют светлым праздником Хануки, праздником огней или праздником света., празднуется целых восемь дней, в течение которых помимо зажигания меноры принято накрывать на стол, готовить латкес и суфганиет, а еще — крутить дрейдл («севивон» на иврите). По образу и механике — это тот же волчок. У настоящего дрейдла как минимум четыре грани. На каждой написано по одной ивритской букве: нун, гимель, хей и шин. Это первые буквы слов в предложении «Нес гадоль хайя шам» — «Чудо большое было там». В Израиле вместо буквы шин пишут букву пей, что справедливо означает — «Чудо большое было здесь».

А как готовить латкес и суфганиет?

Латкес (или левивот) — это оладьи из картофеля, обжаренные в масле. Так было не всегда — первоначально их готовили из перьев лука или натертого сыра, и лишь после появления корнеплода в Европе евреи-ашкеназиCубэтническая группа евреев, сформировавшаяся в Центральной Европе после ухода из метрополии Римской империи. переписали рецепт. Но на этом вариации приготовления не ограничиваются и по сей день: кто‑то использует батат, кто‑то — микс картофеля с яблоками или же вообще ограничивается последними. В классической подаче рядом еще выкладывают сметану или яблочный соус.

Если латкесы пришли из ашкеназской кухни, то другое традиционное блюдо, суфганиет, придумали сефардыСубэтническая группа евреев, в древности ушедших из иберийских колоний Римской империи на юг, в Африку. Их кухня характеризуется сытностью и легкостью приготовления (хумус, бабагануш, фалафель и прочее).. Оно представляет собой сладкий и пышный пончик, который также обжаривают в масле. Кажется, что полет фантазии израильских кондитеров просто безграничен — каждый год суфганиет становится все безумнее и красивее. Уже несколько лет самые популярные — те, где ты сам отправляешь начинку (обычно это недорогой ягодный джем) внутрь при помощи специальной одноразовой пипетки.

А все это обязательно?

Обильное застолье — одна из традиций Хануки, но, в отличие от большинства других еврейских праздников, нет никаких блюд, которые обязаны быть на праздничном столе в Хануку, поэтому каждая семья готовит что‑то любимое.

Мы в Dizengof99 будем готовить суфганиет с самыми разными начинками: как классические с клубникой, так и с карамелизованным бананом на гриле, и, конечно же, латкес с бататом, сметаной и щучьей икрой и хрустящие крокеты из трески. Кроме того, пончики можно будет заказать с доставкой или оформить самовывоз. Кстати, в качестве интерактива гости смогут крутить дрейдлы и выиграть пончик или бокал игристого.