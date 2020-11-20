Два дня назад в инстаграме кафе «Сюр» из‑за фразы на видео произошел конфликт: кафе обвинили в расизме, а потом, после некоторых ответов, — в эйджизме. «Афиша Daily» постаралась разобраться в причинах ситуации и узнать позицию каждой из сторон.
Пару дней назад в инстаграме московского кафе «Сюр» было опубликовано видео, в котором азиатские туристы через окно снимают на камеру и машут французскому бульдогу Рею, живущему в заведении. В этом же видео сотрудник попутно комментирует ситуацию фразой «Только не ешьте собаку», после чего в комментариях посыпались обвинения в расизме.
Люди разделились на два лагеря: на тех, кто поддерживает позицию заведения и считает все просто шуткой, и тех, кому такой юмор кажется неприемлемым.
Также «Сюр» обвинили и в эйджизме после ироничных ответов на комментарии 14-летнего активиста Саши Лавута, у которого активно интересовались результатами ЕГЭ, спрашивали про домашку и симпатию к одноклассницам. Подробнее о ситуации мы писали здесь.
«Афиша Daily» поговорила с участниками ситуации и попыталась узнать позицию каждой из сторон, а также поинтересовалась о дальнейшем решении конфликта.
Владелец Sur Bar
Ситуация, в которую мы были втянуты, очень странная. Сами сейчас в шоке от происходящего, потому что мы всегда были свободным кафе, позволяли себе разные высказывания в постах и никто подумать не мог, что тема стереотипов, касающихся еды, что вызовет такой резонанс.
Итальянцы едят спагетти, французы — лягушек, корейцы — собак, грузины — хинкали. И это совершенно никак не связано с рассовой подоплекой. Расизм — это вообще когда один человек считает, что его раса чем‑то лучше чем другая.
А уж вкусовые предпочтения — это высосанная из пальца тема и мы считаем, что не можем извиняться за то, что мы не имели в виду, потому что это автоматически означает признать, что он был. Мы не хотели никого обидеть.
Мы не закрываем комментарии и не блокируем никого несмотря на то, что нам пишут откровенные гадости. Пусть люди это сами обсуждают, переваривают, но мы здесь просто не при чем. Но я переживаю, что активисты-оппоненты, которые якобы выступают за справедливость, перешли на такой тон, что это даже хуже, чем просто высказывания про собак и корейцев. Это какое‑то лицемерие.
Еще очень странная тема с молодым парнем, которому 13 лет. Нам всем когда‑то столько же было, но есть такое понятие как детский максимализм, когда ты думаешь, что мир несправедлив и что ты точно лучше всех знаешь, каким он должен быть. У нас у всех это было в отношениях с родителями, школой, страной — все через это прошли, и поэтому мы, 35-летние, так иронично отвечали этому парню, за что нас обвинили сразу в буллинге. Нет, он молодец, правда, но его идеалы немножко отличаются от нашего мира.
У нас всегда инстаграм был свободный, и совсем не ресторанного формата, где обычно все очень регламентировано и цензурированно. Про «домашку» было безобидно, мы же не писали «школотрон», «щенок» и каких‑то прямых обзывательств. Это было просто нежелание вторить парню и его идеалам. Важно, что не было задачи его переубедить. Зачем мне говорить «Парень, вообще-то все по-другому»? Зачем все рушить, мы же все через такое проходили, поэтому пусть думает, как захочет.
Очень странно, что 13-летнего парня обижают вопросы про школу. Ну а где он учится? Это то же самое, как и позиция по корейцам — мы же не придумали и не высосали из пальца, что корейцы едят собак. Мы же не придумали, что из Америки пошли бургеры и всем там пьют колу, пусть и не все, но большая часть — точно. Так и про этот факт.
Ирония — самый главный дар, который человек получает с возрастом. Это умение посмеяться и над собой, и над ситуацией. У нас и так столько проблем, а люди только нагнетают. Это очень странно.
И самое главное, что мы совершенно не разделяем американцев, европейцев, азиатов и остальных. То есть мы как шутили над грузинами и хинкали, и над корейцами с собачками, так шутили бы над всеми. Но нам в комментариях пишут — можно шутить над европейцами, потому что они белые, а над китайцами — нельзя, потому что они чем‑то отличаются. Для нас они, люди, ничем не отличаются.
Нас много кто поддерживает из людей азиатской внешности, говорят «мы сами посмеялись и даже внимания не обратили, потому что мы не разделяем эту расистскую риторику». Мы не хотели никого обидеть, ведь такая безобидная шутка не должна никого задевать. Кто хочет обидится, тот всегда найдет повод.
Мы подумаем над тем, чтобы собрать в наших стенах круглый стол, обсудить эту ситуацию с представителями всех мнений, потому что мне не очень нравится, как в комментариях все начали ссориться и обзывать друг друга. Это недопустимо ни с какой из сторон. Есть два противоборствующих лагеря, и у многих их представителей очень радикальные комментарии. Мы лучше встретимся с людьми с адекватной позицией, и обсудим все спокойно.
Мы за свободу. Не забывайте, что мы кафе. Надеемся, что мы все между собой договоримся в самое ближайшее время.
Активист
О «Сюре» я знал очень давно, еще с момента открытия, сам чуть ли один раз туда не зашел, но в итоге так никогда и не был. А вот много моих друзей частенько туда ходит. Наткнулся на пост я достаточно странно: время 9 утра, первый урок, и тут мне подруга скидывает то самое видео.
Я достаточно эмоционально реагирую на всякие вещи в социальных сетях подобного рода, поэтому сразу начал отвечать на чужие комментарии. А потом в какой‑то момент я подумал: «Зачем на них отвечать, если можно написать свой большой?» Этот комментарий я не могу назвать агрессивным. Ну то есть там были матерные слова, было прямое обвинение «Сюра» в расизме, но особой ненависти к кафе я не проявлял. Я просто написал, что делать так — это позор, что выкладывать такое — неприемлемо. В ответ получил абсолютно эйджисткие шутки рода «Уроки сделал?», «Что у тебя по физкультуре?».
Дальше, когда в комментарии начала приходить моя аудитория и другие люди — все это начало набирать обороты, я переключился даже с этой шутки, ибо я немного перераздул скандал. Это шутка абсолютно расистки-мотивированная, некрасивая и позорная, сказанная от публичного аккаунта кафе.
С нее я переключился на ответ этого кафе другим людям. Потому что если они их целевая аудитория, значит и посетители — люди, которые платят деньги этому кафе, употребляя фразы «китаезы, ой эти либерасты, толерасты, вылезли опять». Вот это меня ужасно взбесило.
На самом деле любая дискуссия в интернете — это такая штука у которой нет исхода. Моя идея была в том, чтобы в это включится. Следующей стадией было привлечение максимального количества внимания.
В чем отличие между расистской шутки от человека и от заведения? В том, что человек отвечает лично за себя. Кафе — это организация, не один человек, кафе — это официанты, повара, менеджеры, и все остальные. Это большое количество людей. «Сюр» же выставляют всех этих людей, и гостей в том числе, в не самом лучшем свете. Моей идеей было, чтобы люди поняли, что это не красиво, и что такое стоит осуждать.
За меня вступилось огромное количество моих друзей и подписчиков, и в директ мне написали очень милые слова, и поддержали меня. Да и в самих комментариях была огромная активность даже от людей, которых я не знал. Был какой‑то блогер, который до меня это все написал и потом выпустил большой пост, в котором меня упомянул, и привлек огромное количество людей к проблеме.
Но да, я скорее получил больше поддержки, чем негатива. Любой человек, который считает, что он прав — негативную реакцию на свое поведение особо не видит. В какой‑то момент эмоциональность дошла до такого момента, что начали опускаться руки. Я понимал, что это правильно, мне нужно продолжать это делать, но в ответ получал лишь комментарии рода «кроме Моргенштерна нужно еще что‑то слушать и читать».
Моя адекватная и аргументированная дискуссия переросла в оскорбления. И зачастую дискуссия с человеком на подобном уровне опускает тебя на такой же. И в какой‑то момент у меня просто эмоциональность начала зашкаливать, и я начал некрасивые вещи писать, признаю это, и мне за них очень стыдно. Но позиция того, что «Сюр» не извинился, а отреагировал фразой «Да, Саша, ты вот в таком возрасте, умный классный, все супер, но за шутку мы извинятся не будем» тоже неприемлема.
Я считаю, что в первую очередь нужно как раз извиниться за шутку не перед корейцами, собаками, едой, а перед своей аудиторией, которой они налили в уши грязь. Извинится передо мной, потому что оскорбления лично меня задели, и соответствующей реакции я не получил, зато получил репост поста блогера в сторис с комментарием «Смотрите, как 13-летний мальчик (хотя мне 14 на самом деле) пытается учить 35-летних».
Я сейчас немного остужаюсь от гнева после нахождения в подобном информационном месиве. Хожу куда‑то, на что‑то отвечаю, что‑то лайкаю, но тотально пытаюсь от этого дистанцироваться и передохнуть. Я надеюсь, что такая информационная волна заставит кафе пересмотреть свои идеи и оторваться от доктрины того, что «Я/мы юмор 2020», и что он не имеет границ. Нет, имеет.
Просто на самом деле кульминацией ситуации было то, что «Сюр» не остановился, и начался настоящий сюр. Нужно было вовремя остановится, признать свою ошибку или покинуть дискуссию.