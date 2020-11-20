Два дня назад в инстаграме кафе «Сюр» из‑за фразы на видео произошел конфликт: кафе обвинили в расизме, а потом, после некоторых ответов, — в эйджизме. «Афиша Daily» постаралась разобраться в причинах ситуации и узнать позицию каждой из сторон.

Пару дней назад в инстаграме московского кафе «Сюр» было опубликовано видео, в котором азиатские туристы через окно снимают на камеру и машут французскому бульдогу Рею, живущему в заведении. В этом же видео сотрудник попутно комментирует ситуацию фразой «Только не ешьте собаку», после чего в комментариях посыпались обвинения в расизме. Люди разделились на два лагеря: на тех, кто поддерживает позицию заведения и считает все просто шуткой, и тех, кому такой юмор кажется неприемлемым. Также «Сюр» обвинили и в эйджизме после ироничных ответов на комментарии 14-летнего активиста Саши Лавута, у которого активно интересовались результатами ЕГЭ, спрашивали про домашку и симпатию к одноклассницам. Подробнее о ситуации мы писали здесь. «Афиша Daily» поговорила с участниками ситуации и попыталась узнать позицию каждой из сторон, а также поинтересовалась о дальнейшем решении конфликта.

Никита Фомкин Владелец Sur Bar

Ситуация, в которую мы были втянуты, очень странная. Сами сейчас в шоке от происходящего, потому что мы всегда были свободным кафе, позволяли себе разные высказывания в постах и никто подумать не мог, что тема стереотипов, касающихся еды, что вызовет такой резонанс. Итальянцы едят спагетти, французы — лягушек, корейцы — собак, грузины — хинкали. И это совершенно никак не связано с рассовой подоплекой. Расизм — это вообще когда один человек считает, что его раса чем‑то лучше чем другая. А уж вкусовые предпочтения — это высосанная из пальца тема и мы считаем, что не можем извиняться за то, что мы не имели в виду, потому что это автоматически означает признать, что он был. Мы не хотели никого обидеть. Мы не закрываем комментарии и не блокируем никого несмотря на то, что нам пишут откровенные гадости. Пусть люди это сами обсуждают, переваривают, но мы здесь просто не при чем. Но я переживаю, что активисты-оппоненты, которые якобы выступают за справедливость, перешли на такой тон, что это даже хуже, чем просто высказывания про собак и корейцев. Это какое‑то лицемерие. Еще очень странная тема с молодым парнем, которому 13 лет. Нам всем когда‑то столько же было, но есть такое понятие как детский максимализм, когда ты думаешь, что мир несправедлив и что ты точно лучше всех знаешь, каким он должен быть. У нас у всех это было в отношениях с родителями, школой, страной — все через это прошли, и поэтому мы, 35-летние, так иронично отвечали этому парню, за что нас обвинили сразу в буллинге. Нет, он молодец, правда, но его идеалы немножко отличаются от нашего мира. У нас всегда инстаграм был свободный, и совсем не ресторанного формата, где обычно все очень регламентировано и цензурированно. Про «домашку» было безобидно, мы же не писали «школотрон», «щенок» и каких‑то прямых обзывательств. Это было просто нежелание вторить парню и его идеалам. Важно, что не было задачи его переубедить. Зачем мне говорить «Парень, вообще-то все по-другому»? Зачем все рушить, мы же все через такое проходили, поэтому пусть думает, как захочет. Очень странно, что 13-летнего парня обижают вопросы про школу. Ну а где он учится? Это то же самое, как и позиция по корейцам — мы же не придумали и не высосали из пальца, что корейцы едят собак. Мы же не придумали, что из Америки пошли бургеры и всем там пьют колу, пусть и не все, но большая часть — точно. Так и про этот факт. Ирония — самый главный дар, который человек получает с возрастом. Это умение посмеяться и над собой, и над ситуацией. У нас и так столько проблем, а люди только нагнетают. Это очень странно. И самое главное, что мы совершенно не разделяем американцев, европейцев, азиатов и остальных. То есть мы как шутили над грузинами и хинкали, и над корейцами с собачками, так шутили бы над всеми. Но нам в комментариях пишут — можно шутить над европейцами, потому что они белые, а над китайцами — нельзя, потому что они чем‑то отличаются. Для нас они, люди, ничем не отличаются. Нас много кто поддерживает из людей азиатской внешности, говорят «мы сами посмеялись и даже внимания не обратили, потому что мы не разделяем эту расистскую риторику». Мы не хотели никого обидеть, ведь такая безобидная шутка не должна никого задевать. Кто хочет обидится, тот всегда найдет повод. Мы подумаем над тем, чтобы собрать в наших стенах круглый стол, обсудить эту ситуацию с представителями всех мнений, потому что мне не очень нравится, как в комментариях все начали ссориться и обзывать друг друга. Это недопустимо ни с какой из сторон. Есть два противоборствующих лагеря, и у многих их представителей очень радикальные комментарии. Мы лучше встретимся с людьми с адекватной позицией, и обсудим все спокойно. Мы за свободу. Не забывайте, что мы кафе. Надеемся, что мы все между собой договоримся в самое ближайшее время.

Саша Лавут Активист