Что делать на майские в Петербурге: винная йога, цветение сакуры и еще 6 необычных идей

Сочетать вино и йогу в 2012 году придумала Колин Сайдмен. К тому моменту она уже 35 лет практиковала этот вид спорта, у нее была своя студия в Нью-Йорке и тысячи учеников. Колин сказала: «Я считаю, что философия производства вина и занятий йогой очень похожи: и тело, и „букет“ должны быть сбалансированы». Колин проводила нерегулярные классы совместно с винодельней. Спустя пять лет инструктор Эли Уокер запустила винную йогу как направление и даже выпустила шуточную книгу про 50 винных асан. Недавно оригинальное хобби пришло и в Россию.