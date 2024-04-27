Что делать на майские в Петербурге: винная йога, цветение сакуры и еще 6 необычных идей

Исследовать пригородные усадьбы
Можно открыть сезон загородных прогулок — посетить одну из многочисленных усадеб Ленинградской области. Предлагаем выбрать не самое заезженное туристами направление и совместить поездку с экскурсионной программой. Например, отправиться в ЛомоносовДобраться туда несложно — от Балтийского вокзала сесть на любую электричку, которая идет до станции Ораниенбаум.: погулять по Ораниенбауманскому парку и заглянуть в обновленные залы Китайского дворца.
Еще можно посетить Гатчинский дворецАдрес: Красноармейский просп., 1. Добраться можно на маршрутке от Московской площади (станция метро «Московская»). Там после реставрации открыли несколько новых залов и большую детскую комнату с няней для тех, кто путешествует с маленьким ребенком. С 1 мая там заработает дворцовая ферма с белыми павлинами, страусами эму и козлом по кличке Сэр.
Потянуться на винной йоге
Сочетать вино и йогу в 2012 году придумала Колин Сайдмен. К тому моменту она уже 35 лет практиковала этот вид спорта, у нее была своя студия в Нью-Йорке и тысячи учеников. Колин сказала: «Я считаю, что философия производства вина и занятий йогой очень похожи: и тело, и „букет“ должны быть сбалансированы». Колин проводила нерегулярные классы совместно с винодельней. Спустя пять лет инструктор Эли Уокер запустила винную йогу как направление и даже выпустила шуточную книгу про 50 винных асан. Недавно оригинальное хобби пришло и в Россию.
В винном баре Igrik можно продегустировать вино до и после практики, а также узнать много нового о сортах. Отличный способ расслабить мышцы и провести время в хорошей компании. Стоимость занятия — 2100 р.
Сходить на выставку
Беспроигрышный вариант, если к погоде все же будут вопросы. Весна — насыщенный период для галерей. В Myth открылась выставка Людмилы Барониной «В королевстве кривых зеркал» с расшитыми панно, в основу которых легли людские пороки. Вход — 200 рублей. В Openyou до 4 мая можно увидеть экспозицию «Chaos» Екатерины Ермолаевой. Там представлена серия работ, в которых автор запечатлела фрагменты из путешествий и прогулок по Петербургу, в основе каждой из них — красота повседневности. Вход бесплатный.
В галерее «Метамодернисты» до 12 мая проходит выставка «Женское бессознательное». Это визуальное воплощение внутреннего диалога в произведениях пяти современных петербургских художниц.
Любители диджитального искусства могут отправиться в ностальгическое путешествие по особняку Лопухиных-Нарышкиных — там открылся мультимедийный проект «Песочница и облака».
Попробовать плоский круассан
Тренд на «круассан курильщика» стремительно захватывает кофейни Петербурга. Продукт сначала стал популярным в Корее. Его придумал местный менеджер, который готовил плоские круассаны для своей семьи, и довольно скоро продукт стал хитом.
«Плоский круассан выглядит как оптическая иллюзия. Мультяшный круассан, раздавленный валуном. Фокус или иллюстрация в газете из вселенной Гарри Поттера», — описывала булочку толщиной в один миллиметр гастрообозреватель Los Angeles Times Дженн Харрис. Но ей все же понравилось.
Сейчас популярными стали не только плоские, но круглые и даже кубические круассаны. Попробовать необычную выпечку можно как в сетевых местах («Буше» и «Цех85»), так и в локальных заведениях («Кусь» и «Мечтатели»).
Полюбоваться цветением сакуры
В начале мая петербуржцы с предвкушением ждут начала цветения сакуры. Это декоративные вишневые деревья, которых в Петербурге немного. Цветение каждой вишни вызывает ажиотаж, поэтому советуем приходить утром.
Самая популярная — сакура на Литейном в «Саду Дружбы», самая редко посещаемая — на Каменном острове в парке «Тихий отдых». Еще вишневые деревья есть в Приморском парке Победы и на территории Смольного собора.
Цветение длится всего неделю, отследить его начало сложно, потому что оно зависит от погоды. Чтобы точно не пропустить событие, советуем подписаться на соцсети Ботанического сада. Там есть сакура и даже целый фестиваль, посвященный ее цветению, поэтому информацию о его начале публикуют оперативно.
Выпить кофе на террасе
Есть в этом что‑то очень петербургское — сидеть в шапке на террасе и пить свой американо. Надеемся, на майских праздниках головной убор можно будет снять и насладиться кофе-брейком под открытым небом.
Одними летнюю веранду открывает кафе «Пенка». Терраса не очень большая, но уютная — разноцветные столики стоят в тихом переулке. Столики в сквере «Низами» у кофейни Verle garden пользуются большой популярностью в летний сезон — там можно посидеть со стаканчиком фильтра у фонтана. Стоит проведать и террасу «Больше кофе», сотрудники которого предлагают выпить кофе с видом на небольшой пруд. Кофейня находится в парке, и совсем скоро местные аллеи наполнятся ароматами цветущих деревьев.
Открыть сезон морских прогулок
27 апреля «Кузня круиз» откроет сезон корабликов. Можно будет поужинать и потанцевать внутри лайнера или позагорать на верхней палубе. Посетителям обещают хорошую музыку от диджеев.
А 28 апреля сезон открывает команда «Сила ветра». Они организуют вечеринку, спуск парусных яхт на воду и концерт группы «Диктофон». Вход бесплатный.
Устроить пикник в парке
Многие парки на майских праздниках откроются после просушки. Можно отдохнуть у воды в Таврическом садуОткроется 30 апреля, полюбоваться на первоцветы в Летнем садуЗаработает с 1 мая или покормить уточек в ЛопухинскомЗаработает с 1 мая.
Если хочется совместить пикник, прогулку по парку и маленькое путешествие, отправляйтесьДобраться можно на метро до станции Озерки, а затем на любом автобусе, следующем до станции Парголово. в Шуваловский парк. Загляните в готическую церковь Петра и Павла, прогуляйтесь до желтой дачи Георга Месмахера и пообедайте в кафе-музее «Паркала».