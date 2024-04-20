8 лучших набережных Петербурга, где можно прогуляться и устроить пикник

Южная дорога
Южная дорога, 4
Одна из первых благоустроенных набережных у воды. Находится на Крестовском острове, откуда открывается живописный вид на стадион и кораблики. Есть деревянный настил, лежаки и скамейки. Можно прогуляться вдоль набережной, позагорать или устроить небольшой пикник. Рядом детская площадка и тренажерный зал под открытым небом, а еще здесь регулярно проводят занятия по йоге, танцам и пляжному волейболу. Если же хочется почувствовать себя на морском отдыхе, всегда можно переместиться на песчаный пляж неподалеку. На территорию периодически приезжает фуд-трак с кофе и снеками, но отследить его трудно, поэтому берите перекус с собой.
Набережная Карповки
Чапаева, 32
Красивую набережную у Ботанического сада открыли на месте бывшего яхт-клуба «Петроградец». Длинная пешеходная зона, велодорожки, детская площадка с нескучными аттракционами и место притяжения молодежи — большие качели, на которых можно задумчиво поедать ром-бабу из «Футуры». Дизайнеры качественно озеленили пространство: вдоль набережной высажены цветущие деревья и клумбы с цветами. В летний сезон здесь часто танцуют латиноамериканские танцы, что добавляет настроения. За еду отвечает целый «Ленполиграфмаш» с кафе и ресторанами, он находится через дорогу. А если хочется уединения, спуститесь на деревянный настил прямо у воды и покормите уточек.
Набережная у ЖК One Trinity Place
Адмирала Лазарева, 22
С лестницы у роскошного жилого комплекса One Trinity Place открывается отличный вид на воду и Лазаревский мост. Тут стоит прогуляться вдоль зеленой аллеи, усаженной цветами, выпить кофе с земляничным тартом (хит сезона!) во Frantsuza Bistrot, а потом присесть на ступеньки и дождаться заката. Пообедать можно в Saro, а на завтрак с бокальчиком игристого рекомендуем отправиться в «Забыли сахар». В теплое время года у ресторанов появляются летние террасы, что добавляет месту очарования.
Набережная у «Лахта-центра»
Высотная, 1
Новая прогулочная зона у «Лахта-центра» с удобными скамейками, где можно даже зарядить телефон, велодорожками и прогулочной зоной. Набережная состоит из двух частей — «Восточного парка» и «Южного променада». Начинаем гулять от памятника Петру I и попадаем в зону отдыха с деревянными настилами, где можно отдохнуть и погреться на солнышке. Центральная часть парка — скульптура в виде пера с зеркальной стеной, в которой классно отражается сам «Лахта-центр». Гуляем дальше до «Южного променада», катаемся на качелях в виде лодочек и любуемся видами со смотровой площадки со стеклянным полом.
Парк трехсотлетия
Парк имени трехсотлетия Санкт-Петербурга
Самая морская набережная Петербурга: если вы хотите почувствовать себя не в Северной столице, а на Средиземноморье, то обязательно приезжайте сюда. С воды открывается потрясающий вид на всю акваторию Невы. На песчаном пляже приятно устраивать пикники и принимать солнечные ванны. Кстати, по набережной комфортно не только прогуливаться, но и кататься на велосипеде — велодорожка здесь очень удобная. Удивительно, но на пляже за много лет так и не появились лежаки, кабины для переодевания и туалеты, что не мешает ему быть одним из самых популярных в летний сезон. В теплые месяцы на территории пляжа проходят концерты и фестивали, а когда захочется уединения и тишины, можно отправиться в парковую зону и отдохнуть в тени деревьев.
Культурный квартал «Брусницын»
Кожевенная, 30
Продолжение «Севкабеля» не менее стильное и тоже наполненное интересными резидентами. Здесь работает пиццерия Camorra, ресторан Crevette и кофейня от кондитерской фабрики «Культура». За музыкальные события отвечает клуб Roof place, который находится на крыше с потрясающим видом на воду. Набережная здесь как отдельная достопримечательность — лавочки прямо у воды, много декора, арт-объектов и ярких граффити.
Новокрестовская набережная
Станция метро «Зенит»
Благоустроенная набережная начинается прямо у метро «Зенит» со скульптуры мяча и больших качелей. Рядом можно отдохнуть на лавочках в виде корабликов или полюбоваться на воду с помощью смотровых биноклей. Чуть дальше, у стадиона, расположилась любопытная детская площадка в скандинавском стиле. Зимой здесь работает самый большой каток в городе «Флагшток», а в летний сезон он превращается в общественное пространство с концертами и фуд-кортом.
Набережная и скейт-парк под ЗСД
Под ЗСД напротив Морской наб., 45
Небольшая, но очень оригинальная прогулочная зона в Василеостровском районе. Прямо под мостом расположился скейт-парк с рампой для взрослых гонщиков и подростков (для разных возрастов сделали разные зоны). Кроме того, облагородили саму набережную, теперь здесь можно отдохнуть на скамейках, покататься на качелях с видом на воду или поиграть в баскетбол. А еще зона стала зеленой — вдоль набережной посадили деревья и кустарники.