8 лучших набережных Петербурга, где можно прогуляться и устроить пикник

Самая морская набережная Петербурга: если вы хотите почувствовать себя не в Северной столице, а на Средиземноморье, то обязательно приезжайте сюда. С воды открывается потрясающий вид на всю акваторию Невы. На песчаном пляже приятно устраивать пикники и принимать солнечные ванны. Кстати, по набережной комфортно не только прогуливаться, но и кататься на велосипеде — велодорожка здесь очень удобная. Удивительно, но на пляже за много лет так и не появились лежаки, кабины для переодевания и туалеты, что не мешает ему быть одним из самых популярных в летний сезон. В теплые месяцы на территории пляжа проходят концерты и фестивали, а когда захочется уединения и тишины, можно отправиться в парковую зону и отдохнуть в тени деревьев.