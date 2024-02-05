8 самых красивых особняков Петербурга, в которые можно попасть

Брант жил в доме вместе с семьей вплоть до 1917 года, а после революции покинул империю. С приходом новой власти здесь обосновались политические деятели Михаил Калинин и Григорий Зиновьев, потом особняк стал многоквартирным домом для партработников, а в 1955 году — Музеем революции. Сегодня это Музей политической истории. Из‑за переделок советского времени до наших дней дошло не так много, но сохранились парадная мраморная лестница, оригинальные светильники, а также барельеф, выполненный немецким скульптором Генрихом Герхардтом в вестибюле. Это изображение трех мойр и богини судьбы Ананке, их матери. Из всех парадных интерьеров лучше всего сохранилась приемная хозяина особняка с кессонированным деревянным потолком. Лестничное пространство освещают витражные окна по эскизу Петрова-Водкина. Сюда можно прийти самостоятельно в часы работы музея (пн-вт, пт-вс 10.00–18.00, ср 10.00–20.00).