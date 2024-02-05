8 самых красивых особняков Петербурга, в которые можно попасть

Особняк Мясникова
Здание в стиле необарокко построили в 1857–1859 годах для состоятельного купца Ивана Мясникова. После смерти первого хозяина особняк приобрел промышленник, владелец писчебумажного производства Константин Варгунин. Здесь жили его дочь Ольга и ее муж адвокат Николай Карабчевский. При них это место стало одним из ключевых центров культурной жизни: в домашнем театре выступали оперный певец Федор Шаляпин и балерина Матильда Кшесинская. В 1921 году дом национализировали и разместили здесь больницу — сначала Николавскую железнодорожную, потом кожно-венерологическую.
В 2000-х здание отреставрировали, хотели открыть гостиницу, но не вышло: организация обанкротилась. В 2020 году дом приобрела предпринимательница Полина Зарецкая и устроила в нем культурное пространство, названное в честь особняка, — здесь проводят концерты, лекции, мастер-классы, балы и арт-бранчи. Во дворе работает ресторан Juan в духе испанской кантины, а за стеной в застекленном атриуме — бистро Joli. Из интересного до наших дней в хорошем состоянии дошли парадный вестибюль, мраморная парадная лестница с вызолоченными коваными ограждениями и панно на потолке, барочный Танцевальный зал с расписным панно, символизирующим времена года, а также росписи Помпейской гостиной. Интерьеры можно посмотреть во время посещения мероприятий или на экскурсии.
Адрес
Восстания, 45
Стоимость билетов
на экскурсию — 3500 р., на мероприятия — от 1500 р.
Особняк Кшесинской
Модерновый дом для примы-балерины Императорских театров Матильды Кшесинской возведен в 1904–1906 годах по проекту архитектора Александра фон Гогена. Зодчий старался использовать в отделке только долговечные материалы: немецкий кирпич, валаамский гранит, глазурованную плитку. Узнаваемые детали здания — стеклянный фонарь зимнего сада и кованые украшения фасада, выполненные петербургским чугунолитейным и механическим заводом Сан-Галли. На заднем дворе были прачечная, сарай для экипажей, гараж и коровник: балерина хотела, чтобы сын всегда пил только свежее молоко. Гордостью особняка считались две гардеробные комнаты, кухня и винный погреб с буфетом.
После 1917 года артистка навсегда уехала из России, а здание стало одним из центров политической жизни революционного Петербурга. В 1937 году постройку передали Музею имени Сергея Кирова, а в 1954-м отдали под Государственный музей Великой Октябрьской социалистической революции. Последний в 1990-е переименовали в Государственный музей политической истории России — он работает здесь по сей день. Интерьеры, разработанные с участием самой Кшесинской, сегодня практически не сохранились. Уцелела лишь парадная беломраморная лестница с бронзовыми электрическими фонарями и подлинная отделка в Белом зале, где проходили торжественные приемы, — в нем бывали Анна Павлова, Сергей Дягилев, Федор Шаляпин. Посмотреть особняк можно в часы работы музея (пн-вт, пт-вс 10.00–18.00, ср 10.00–20.00). Также проводят тематические экскурсии.
Адрес
Куйбышева, 2–4, вход с Кронверкского просп.
Стоимость билетов
350 р., для детей 7–17 лет — 150 р., до 7 лет вход свободный
Особняк Половцова
В XIX веке особняк купил барон Александр Штиглиц для своей приемной дочери Надежды. Девушка вышла замуж за дворянина Александра Половцова, который впоследствии уговорил Штиглица вложить средства в училище рисования — так открылась Академия Штиглица. За всю жизнь дом неоднократно менял владельцев. После 1917 года здание национализировали: сначала здесь получила прописку профсоюзная школа, а с 1934 года и по сей день — Союз архитекторов.
Несмотря на все перипетии, богатые интерьеры хорошо сохранились: уцелели большая дубовая библиотека с камином XVI века флорентийской работы, Малиновая гостиная с подлинным малиновым шелком и ореховыми резными дверьми, Белый зал с китайскими драконами в отделке, маскаронами Людовика XIV и мраморными наличниками. Но самой интересной комнатой считается парадная столовая, созданная архитектором Максимилианом Месмахером. Интерьер не имеет аналогов в Петербурге: в отделке стен использованы одиннадцать видов мрамора и позолоченная бронза, наверху задумывался подвесной сад с экзотическими растениями, а естественный свет попадал в зал через фонарь, украшенный бронзовой решеткой. Раньше здесь принимали членов императорской семьи, а сегодня устраивают камерные концерты. За дополнительную плату перед мероприятием можно посетить экскурсию.
Адрес
Большая Морская, 52
Стоимость билетов
на концерт — от 2000 р., на экскурсию — 950 р.
Особняк Бильдерлингов
Неприметный снаружи особняк назван по имени последнего владельца, российского артиллериста и фабриканта Петра Бильдерлинга. Он приобрел дом в 1878 году, чтобы обустроить семейное гнездо с женой Софьей Вестман, фрейлиной императорского двора. Несмотря на все сложности, с которыми здание столкнулось в советское время, — национализацию, Великую Отечественную войну и коммунальный быт, — здесь уцелела часть богатых интерьеров. Прихожая украшена камином из черного сланца и дубовым шкафом. В охотничьем кабинете над дверными проемами установлены декоративные композиции с орлами, собаками и оленьими черепами. Бильярдная отделана дубовыми шкафами-панелями с резными головами, напоминающими Мефистофеля. В бильярдной есть интересная печь, украшенная редкими для Петербурга турецкими изразцами. Хозяин дома участвовал в Русско-турецкой войне 1877–1878 годах, поэтому эксперты предполагают, что печь могла быть напоминанием об этих событиях. В мавританской гостиной уцелел потолок с лепным карнизом.
Недавно на одной из дверей там была найдена табличка с цитатой на фарси из 8‑й суры Корана, посвященной трофеям. На бывшей женской половине сохранились спальни и будуар, эркер с фонтаном и полихромным декором. В гостиной — камин, отделанный кованой латунью и искусственным мрамором, бра из голубого стекла, росписи «Играющие амуры». Там же в эркере стоит фонтан «Рождение Афродиты» — скульптуры богини с дельфинами в окружении амуров, выполненные в мастерской Трусова. А в столовой сохранились панно на темы сказок братьев Гримм, Гофмана, Перро. Летом сюда водит бесплатные экскурсии краеведческий проект «Открытый город», а сейчас можно попасть на платные от ДК Лурье.
Адрес
Большая Морская, 53/8
Стоимость билета
3500 р.
Особняк Румянцева
В 1802 году здание 40-х годов XVIII века приобрел министр иностранных дел Николай Румянцев, он поручил перестройку архитектору Василию Глинке. Хозяин собрал здесь большую библиотеку, восточные и античные монеты, минералы. После его смерти в доме открыли первый частный музей, в основу которого легла эта коллекция. Позднее его перевезли в Москву, а здание сменило еще несколько хозяев.
После 1917 года здесь разместили жилые квартиры и различные организации. В 1938 году в особняке получил прописку Музей истории и развития Ленинграда, который работает по сей день. При этом уцелели богатые дореволюционные интерьеры вроде Мавританской гостиной с восточными росписями или Белого зала с колоннами из дерева, разукрашенными под мрамор. Посетить особняк можно как с экскурсией, так и по входному билету.
Адрес
Английская наб., 44
Стоимость билета
350 р.
Особняк Бранта
Модерновое здание в 1909–1910 годах возвел архитектор Роберт-Фридрих Мельцер для предпринимателя Василия Бранта. Семья хозяина особняка заработала первый капитал на экспорте российского зерна, а вскоре начала поставлять в Европу сало, поташ, пеньку и лен. Его отец также основал «Товарищество Э.Г.Брант и Ко» и выстроил целую лесопромышленную империю. Василий Брант продолжил дело родителя и благодаря удачным инвестициям к началу XX века стал членом правления крупных предприятий: Кемского лесопильного завода, Российско-баварского пивоваренного общества «Бавария» и товарищества Беломорского лесного завода.
Брант жил в доме вместе с семьей вплоть до 1917 года, а после революции покинул империю. С приходом новой власти здесь обосновались политические деятели Михаил Калинин и Григорий Зиновьев, потом особняк стал многоквартирным домом для партработников, а в 1955 году — Музеем революции. Сегодня это Музей политической истории. Из‑за переделок советского времени до наших дней дошло не так много, но сохранились парадная мраморная лестница, оригинальные светильники, а также барельеф, выполненный немецким скульптором Генрихом Герхардтом в вестибюле. Это изображение трех мойр и богини судьбы Ананке, их матери. Из всех парадных интерьеров лучше всего сохранилась приемная хозяина особняка с кессонированным деревянным потолком. Лестничное пространство освещают витражные окна по эскизу Петрова-Водкина. Сюда можно прийти самостоятельно в часы работы музея (пн-вт, пт-вс 10.00–18.00, ср 10.00–20.00).
Адрес
Куйбышева, 2–4
Стоимость билета
350 р.
Особняк Слепцова
Во второй половине XIX века на Большой Конюшенной, 9, стоял дом, принадлежавший предпринимателю Николаю Путилову — основателю Путиловского чугунолитейного завода, строителю Морского канала и основоположнику Морского порта. Затем здание перешло во владение жены коллежского советника Татьяне Сильванской, которая занялась его переделкой. Ее семья из‑за финансовых сложностей скоро покинула особняк — он был продан одному из первых российских боевых летчиков Василию Слепцову. Затем его занимало правление и магазин Всесоюзного электротехнического треста заводов слабого тока, а потом тут получила прописку школа.
Интерьеры дома хорошо уцелели. Можно увидеть парадную лестницу в стиле рококо, барочную гостиную с кариатидами, неогреческий камин, а также дубовый потолок. Сегодня в особняке работает креативное пространство с кафе и магазинами, поэтому посмотреть его можно свободно.
Адрес
Большая Конюшенная, 9
Стоимость
бесплатно
Особняк Гейденрейха
Образец Раннего итальянского Ренессанса был возведен в 1860-х зодчим Богуславом Гейденрейхом для своей супруги Александры. Он строил доходные дома для частных заказчиков и служил архитектором департамента проектов и смет Главного управления путей сообщения и публичных зданий. Особняк сменил несколько владельцев, пережил переделки в советское и более позднее время, поэтому парадные гостиные не сохранились. Из интерьеров уцелела необорочная главная лестница с фигурами атлантов и кариатид, путтиХудожественный образ маленького мальчика, встречающийся в искусстве Ренессанса, барокко и рококо. и наличниками. Сегодня попасть сюда может любой желающий, так как здесь расположено отделение банка.
Адрес
Чайковского, 32
Стоимость
бесплатно