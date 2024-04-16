Гид по Москве Аллы Пугачевой: где жила и строила карьеру главная певица страны

Тогда, в начале 1950-х, Зонточный переулок состоял из десяти деревянных двухэтажных домов, возведенныхПохожим образом застраивали многие окраины Москвы. еще во второй половине XIX века, булыжной мостовой и ворот Первого часового завода. Дома отапливали печами, во дворах стояли сараи для хранения дров. Уже в начале 1960-х дома перевели на газ, а сараи во дворах снесли, оставив лишь по одному на дом. Но до санузлов дело не дошло: люди продолжали ходить в туалеты на улице, а мылись в находящихся неподалеку Воронцовских баняхВоронцовский пер., 5/7, стр. 1.. Точную дату исчезновения переулка найти сложно: дома ветшали, иногда горели, их сносили. Судя по всему, их судьба была решена уже в середине 1970-х.