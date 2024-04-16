Гид по Москве Аллы Пугачевой: где жила и строила карьеру главная певица страны

Девочка с Крестьянской Заставы
Первый известный московский адрес, связанный с именем Аллы Пугачевой, — Зонточный переулок, дом 14. До нашего времени не сохранился ни дом, ни даже переулок. Незадолго до рождения Аллы семье Пугачевых выделили небольшую двухкомнатную квартиру, которую по тем временам можно было считать роскошью: это было полноценное отдельное жилье, а не комната в коммуналке.
Тогда, в начале 1950-х, Зонточный переулок состоял из десяти деревянных двухэтажных домов, возведенныхПохожим образом застраивали многие окраины Москвы. еще во второй половине XIX века, булыжной мостовой и ворот Первого часового завода. Дома отапливали печами, во дворах стояли сараи для хранения дров. Уже в начале 1960-х дома перевели на газ, а сараи во дворах снесли, оставив лишь по одному на дом. Но до санузлов дело не дошло: люди продолжали ходить в туалеты на улице, а мылись в находящихся неподалеку Воронцовских баняхВоронцовский пер., 5/7, стр. 1.. Точную дату исчезновения переулка найти сложно: дома ветшали, иногда горели, их сносили. Судя по всему, их судьба была решена уже в середине 1970-х.
На этом фото за деревянным домом № 5 можно разглядеть дошедшее до нас здание музыкального училища имени М.М.Ипполитова-Иванова на улице Марксистской, 36. Сейчас там находится Государственный музыкально-педагогический институт имени того же композитора.
Этот дом 1962 года был передовым для своего времени (его собрали из готовых блоков), а стал типовым. Именно в нем Пугачева провела студенческие годы. Она училась на дирижерско-хоровом отделении, хотя с раннего детства посвящала много времени игре на фортепиано.
В этом районе есть место, где Алла регулярно бывала со своим однокурсником Михаилом Шуфутинским. Речь о построенном в 1957 году и работающем по сей день кинотеатре «Победа» на Абельмановской улице, дом 17а. Здесь они прогуливали пары по философии и политэкономии.
Это один из трех типовых кинотеатров, построенных по проекту известного архитектора Ивана Жолтовского — гробовщика конструктивизма и патриарха советского классицизма. Он обожал архитектуру Италии эпохи Возрождения, что видно по его работам. Так, особняк Тарасова на Спиридоновке очень похож на палаццо Тьене архитектора Андреа Палладио, а кинотеатр «Победа» — на виллу Пойана того же автора.
Особняк Тарасова
Особняк Тарасова
Вилла Пойана
Звезда родилась
Нам точно известно место на карте, где началась карьера певицы — Пушечная улица, дом 4, строение 2. Именно здесь пятнадцатилетняя Алла проходила первый в своей жизни кастинг, который закончился для нее успешно. Это доходный дом, возведенный в 1820-е и многократно перестроенный еще до революции. До 1918 года здесь был роскошный ресторан «Альпийская роза»: «лестница в коврах, обставленная тропическими растениями, внизу швейцары, и ходили сюда завтракать из своих контор главным образом московские немцы. После спектаклей здесь собирались артисты Большого и Малого театров и усаживались в двух небольших кабинетах».
Когда сюда пришла юная Пугачева, стены заведения занимал Московский городской дом учителя, а сейчас это одна из площадок «Москонцерта». С последней перестройки 1912 года в здании частично сохранилась лепнина, дверные порталы, покрытие полов, барельефы, балкон для оркестра и мраморные подоконники, а над центральным входом виден массивный лепной картуш с символикой ресторана «Альпийская роза».
За кастингом последовали первые гастроли на Урал в команде комиков — дуэта Александра Лившица и Александра Левенбука, которые выступали с программой «Пиф-Паф, или Сатирические выстрелы по промахам». Алла исполняла песню «Робот» о морально-этических проблемах искусственного интеллекта. Да-да, эти вопросы были актуальны уже в середине 60-х. Известность песня получила после того, как прозвучала в эфире мегапопулярной в то время радиопрограммы «Доброе утро».
Сама же Алла Пугачева стала популярна в 1975 году после победы на международном конкурсе «Золотой Орфей» в Болгарии. Право на участие в нем она получила, став призером другого важного соревнования — Всесоюзного конкурса артистов эстрады. С 1939 по 1987 год он проводился всего восемь раз, Пугачева участвовала в пятом и взяла третью премию.
Три основных этапа конкурса проходили в Театре эстрады в Доме на набережной, также известном как Дом правительства. Это уникальный жилой комплекс на улице Серафимовича, 2, возведенный в 1928–1931 годах для советской элиты (генералов, наркомов, деятелей культуры) по проекту архитектора Бориса Иофана. В него вошли прачечная, медпункт, сберкасса, почта, детские ясли и сад, библиотека, спортивный зал, теннисные корты, клуб и кинотеатр.
Дом имеет мрачную славу: в предвоенные годы в квартирах часто менялись жильцы — они становились жертвами сталинских репрессий. Их судьбе посвящен мемориальный музей, который находится в квартире № 1. Театр эстрады разместился здесь только в 1961 году.
Заключительный концерт лауреатов конкурса, который транслировали на телевидении, проходил в Государственном центральном концертном зале «Россия», открытом в 1971 году в здании новой гостиницы «Россия».
Строительство гостиницы «Россия»
Государственный центральный концертный зал (ГЦКЗ) «Россия»
Гостиницу возвели по проекту архитектора Дмитрия Чечулина в период с 1964 по 1967 год на месте непостроенной восьмой сталинской высотки в Зарядье. На тот момент она стала самым большим гостиничным комплексом в мире. В 1977 году здесь произошел серьезный пожар, здание восстановили, оно снова принимало гостей, но к концу 1990-х требовало ремонта. В 2006 году гостиницу закрыли, а спустя четыре года снесли.
В 27 лет, уже будучи известной певицей, Алла поступила на режиссерское отделение Государственного института театрального искусства. Она училась пять лет заочно, но, судя по всему, ответственно: на период сессии отменяла гастроли. Учебы звезда не скрывала, и поклонники регулярно поджидали ее у главного корпуса ГИТИСа по адресу Малый Кисловский переулок, дом 6, строение 1. Это памятник архитектуры федерального значения — жилой дом XVIII — начала XIX века. Впрочем, со времени постройки здесь сохранилось немногое: общая планировка, сводчатые перекрытия подвала и первого этажа.
Дипломной работой Пугачевой в конце июня 1981 года стал музыкальный спектакль «Монологи певицы». Это программа с полноценным сюжетом, в которой Алла выступила автором сценария и режиссером-постановщиком. После защиты певица демонстрировала ее на своих концертах: она показала ее 250 раз в 80 городах и 12 странах.
В отличие от здания университета, квартира Аллы в Вешняках не вызывала интереса, возможно, это связано с ее удаленностью от центра. А вот квартира на улице Горького (сейчас — Тверская-Ямская, 7) была обречена: вся Москва знала, что Пугачева живет именно здесь. Дежурства, навязчивые телефонные звонки, непрошеные гости: в одном из биографических источников указано, что Алла даже спала с включенным светом.
Квартиру в новом доме 1977 года Алла Пугачева и ее второй муж — режиссер Александр Стефанович получили от «Мосфильма» в 1980 году. Изначально она была четырехкомнатной, но позднее артистка купила соседнюю квартиру и превратила ее в пятикомнатную, увеличив площадь до 170 кв. м. После развода недвижимость досталась певице, здесь росла Кристина Орбакайте, были написаны многие хиты и даже снимался фильм «Пришла и говорю».
Примадонна
Хотя Примадонной Алла стала только после участия в «Евровидении» в 1997 году (так называлась песня, с которой она выступала), звездой номер один в стране она стала намного раньше. Сейчас сложно себе представить, что кто‑либо из современных артистов в состоянии повторить такое: с 2 по 17 июня 1984 года Алла дала 12 концертов в спорткомплексе «Олимпийский» вместимостью до 35 тысяч человек.
Выступала она с программой «Пришла и говорю», которую также создала сама. В отличие от дипломной работы «Монологи певицы», она была рассчитана на большие концертные площадки и стала не просто сольным концертом, а грандиозным театрализованным шоу с масштабными декорациями, визуальными эффектами, танцевальными номерами и разными костюмами.
Тогда «Олимпийский» был репетиционной базой Пугачевой. В качестве главного условия сотрудничества администрация спорткомплекса выдвинула требование: ежегодно проводить в нем концерты.
Алла Пугачева во время выступления с концертной программой «Пришла и говорю» в спортивном комплексе «Олимпийский»
«Евровидение», 1997 год
Алла Пугачева во время выступления с концертной программой «Пришла и говорю» в спортивном комплексе «Олимпийский»
Но к 1988 году у нее накопилось четыре пропущенных года. В качестве компенсации она предложила проводить на площадке грандиозные сборные концерты под своим патронажем с участием множества разных звезд. Так появились «Рождественские встречи»: снимали их, как правило, в декабре, а в телевизионном эфире транслировали в январе. В «Олимпийском» они проходили до 1992 года, а после регулярно меняли локацию.
Концерт Аллы Пугачевой 20 декабря 1997 года
Певица Алла Пугачева во время выступления на концерте-съемке «Рождественские встречи» в СК «Олимпийский» в декабре 2012 года
Так, например, в 1994 году их снимали на даче у Валерия Леонтьева, а в 1993 году — в клубе-казино «Жар-птица». Удивительна история этого места: казино открыли в 1993 году в высотке на Кудринской площади, 1, а точнее, в пристройке ангарного вида в стилобатной части. В 1996 году «Жар-птицу» сменило казино «Беверли-Хиллз», одним из акционеров которого был Чак Норрис. Игорный бизнес в столице давно запрещен, а пристройка существует до сих пор. В ней находится заведение с боулингом, бильярдом и караоке, а помещения в стилобате занимает супермаркет «Магнит».
Казино «Жар-птица»
Культурно-развлекательный центр «Беверли-Хиллз»
Символично, что закончились «Рождественские встречи» там же, где начались: последние съемки прошли в декабре 2012 года в «Олимпийском».
Больше о жизни Аллы Пугачевой Ксения Вайсенбургер расскажет на экскурсии «Позови меня с собой» 21 апреля.