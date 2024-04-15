Дисс на журналиста, j-поп, атомная война и не только. 10 отличных забытых песен Пугачевой

«Пришла и говорю», второй музфильм Пугачевой в жанре «выставка достижений песенного хозяйства», остался в тени обласканной «Женщины, которая поет», но по плотности хитов от предшественника не отставал. «Только в кино» погружала в сюрреалистические сны певицы, где танцуют режиссеры Пазолини, Феллини и Михалков; в «Самолеты улетают» Алла Борисовна образцово рифмует на глаголы; «Мне судьба такая выпала» с текстом «и, погибнув, снова выживу» претендует на звание катехизиса непотопляемой Примадонны. Но выше всех — солнечная вспышка лютой энергии «Гонка», спетая от лица (то есть морды) верховой лошади в мыле. Конные скачки — метафора погони аристов за славой и, как следствие, жертв во имя изменчивого зрительского успеха ; раз заступив на беговую дорожку звездной жизни, ты навсегда превращаешься в загнанное животное. Вариантов действий два: «бежать или жить», на дыбы или на дыбу. Хмурую притчу о самоотречении Пугачева аранжирует так богато и эпично, а поет так животворяще, что, вопреки замыслу, хочется поскорее вступить в эту гонку и бежать, бежать, бежать, пока не рухнешь.