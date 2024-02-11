Похорошела при Воланде: почему Москва в «Мастере и Маргарите» такая нереальная

Ответить на этот вопрос не так уж просто, исследователи выделяют аж шесть редакций романа. По косвенным признакам можно предположить, что речь о 1930-х, времени, когда Булгаков работал над текстом, хотя реального упоминания года в шестой версии романа нет. При этом во фрагменте первой рукописи, еще под названием «Вечер страшной субботы», есть конкретная дата — 14 июня 1943 года. То есть действие разворачивается в недалеком будущем , за это и ухватились создатели фильма.