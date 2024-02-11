Похорошела при Воланде: почему Москва в «Мастере и Маргарите» такая нереальная

Когда начинается действие романа?
Ответить на этот вопрос не так уж просто, исследователи выделяют аж шесть редакций романа. По косвенным признакам можно предположить, что речь о 1930-х, времени, когда Булгаков работал над текстом, хотя реального упоминания года в шестой версии романа нет. При этом во фрагменте первой рукописи, еще под названием «Вечер страшной субботы», есть конкретная дата — 14 июня 1943 года. То есть действие разворачивается в недалеком будущем, за это и ухватились создатели фильма.
Как в это время меняется Москва?
С момента революции Москва менялась кардинально: историческую застройку сносили, появлялись новые широкие проспекты, открылось метро. Москва-река за пять лет с 1932 по 1937 годы изменилась сильнее, чем за предыдущие полтора века, был построен 128-метровый канал Москва — Волга (с 1947 года — Канал имени Москвы), столицу соединили с Азовским, Балтийским, Белым, Каспийским, Черным морями. Тогда казалось, что нет ничего невозможного.
Из 2024 года это сложно представить, даже радикальная программа реновации не сопоставима с масштабом тех перемен. Чтобы показать процесс этих преобразований, Москву в кадре представляют как большую стройку.
Сталинский Генплан 1935 года
В 1935 году утвердили новый генеральный план. Он определил комплексное развитие Москвы, которая в результате должна была превратиться в столицу всего коммунистического мира. Документ, с одной стороны, предусматривал серьезную реконструкцию города с сохранением радиально-кольцевой структуры и увеличением площади практически в два разаК Москве присоединили Измайлово, Люблино, Перово-Кусково, Новинки-Нагатино, Терехово, Мневники, Хорошево, Щукино, Тушино, Захарково, Авиагородок, Ховрино, Лихоборы, Медведково и другие районы.. С другой — он был полон утопических идей, обусловленных идеологическими и эстетическими установками. Многие из этих масштабных проектов не воплотились в жизнь, но в фильме представлена альтернативная реальность, в которой их построили.
Нереализованные утопические проекты
Дворец Советов, 1944 год. Находится в коллекции Государственного научно-исследовательского музея архитектуры им. А.Щусева, Москва.
Кадр из фильма «Мастер и Маргарита»
Так, в кадре часто мелькает главная утопия сталинской Москвы — Дворец Советов, ступенчатое 415-метровое здание для заседаний Верховного Совета с 80-метровой фигурой Ленина. Тогда это была бы самая высокая постройка в мире. Да что там, даже сейчас ни одна из башен Москва-Сити не имеет такой высоты.
Именно для строительства Дворца Советов в декабре 1931 года взорвали храм Христа Спасителя. Место обнесли забором, на котором красовался лозунг: «Вместо очага дурмана — Дворец Советов». Разве может что‑то более точно символизировать советскую антирелигиозную пропаганду?
В 1930-е ни у кого не возникало сомнений, что этот план осуществим. Прошел огромный архитектурный конкурс, победителем которого стал проект Бориса Иофана, Владимира Щуко и Владимира Гельфрейха. Было создано Управление строительства Дворца Советов, выпущены тысячи страниц проектной документации, продуманы интерьерные и конструктивные решения, разработана особая марка бетона ДСРасшифровывается как Дворец Советов, и даже начались работы на площадке.
К 1941 году со стороны улицы Волхонки каркас центральной части возвели до высоты девятиэтажного здания. Однако в планы вмешалась Великая Отечественная война, каркас стали разбирать и использовать для военных нужд. После смерти Сталина Хрущев провозгласил борьбу с «архитектурными излишествами», и в 1960 году на месте остатков фундамента открыли самый большой в Европе бассейн «Москва».
Центральный дом Аэрофлота, Белорусская пл.
Кадр из фильма «Мастер и Маргарита»
В кадре можно различить еще один нереализованный объект — Дом Аэрофлота, который должен был появиться на площади Белорусского вокзала. Таким образом собирались увековечить героическую эпопею по спасению авиаторами в 1934 году полярников ледокола «Челюскин», потерпевших бедствие в Чукотском море. Проект Дмитрия Чечулина представлял здание с триумфальными арками и статуями героев-летчиков, а на вершине — Икар с расправленными крыльями. Репрессии сделали проект неактуальным: спустя три года некоторые члены экспедиции были арестованы, заместителей ее главы расстреляли. Однако идея не исчезла совсем, ее отголоски можно увидеть в другом объекте того же автора — Доме Советов РСФСР, он же Дом правительства, или Белый дом.
Одной из самых обсуждаемых стала сцена разговора Воланда с Бездомным и Берлиозом на Патриарших прудах. Новые Патрики и фантазия авторов вызвали множество вопросов, но давайте не будем забывать — на реальных Патриарших никогда не было трамвая, а это подтверждает, что Михаил Булгаков тоже фантазировал. В сцене фильма виден нереализованный объект — здание Наркомтяжпрома (Народного комиссариата тяжелой промышленности) и реальные петербургские объекты — Московская площадь, Дом Советов и памятник Ленину.
Здание Наркомтяжпрома, проект Ивана Фомина, северный фасад
Кадр из фильма «Мастер и Маргарита»
В 1930 году здание Наркомтяжпрома собирались возвести на Красной площади на месте ГУМа, а в Генплане 1935 года его перенесли в Зарядье. Однако в 1937 году после смерти самого влиятельного наркома Серго Орджоникидзе строительство отменили, а спустя два года и сам орган управления распался на несколько наркоматов по отраслям тяжелой промышленности.
Московская площадь и Московский проспект в Ленинграде (хотя название закрепилось только в 1968 году) тоже являются масштабным проектом, реализация которого началась в 1930-е. Площади отводилась роль нового центра города, а проспекту — его главной улицы.
Москва сквозь призму Петербурга
Парадная лестница в Новом здании РНБ
Кадр из фильма «Мастер и Маргарита», холл клиники профессора Стравинского
Московская площадь не единственная петербургская локация фильма. Например, масштабный холл клиники профессора Стравинского — это новое здание Российской национальной библиотеки, расположенное на Московском проспекте. Оно появилось значительно позже времени действия. Работа над проектом, руководил которым архитектор Владимир Щедрин, началась в 1973 году, а две очереди объекта ввели в эксплуатацию лишь в 1990 и 1993 годах.
Сцены бала у сатаны снимали в дореволюционном здании: в кадре появляется Мраморный зал Российского этнографического музея, построенного в 1916 году по проекту архитектора Василия Свиньина. Помещение задумано автором как зал-пантеон в память об императоре Александре III, ценителе и покровителе русского искусства.
Прототип нехорошей квартиры также искали в Петербурге. В фильме она расположена в доходном доме архитектора Александра Хренова (улица Таврическая, 5). Это здание эпохи модерна, построенное в 1908–1909 годах, сочетает в себе изысканный фасад и эффектные парадные лестницы. Кстати, дом не впервые становится участником съемок, его можно увидеть в комедии Эльдара Рязанова «Ключ от спальни», вышедшей на экраны в 2003 году.
Реальные московские объекты в фильме
Здание Российской государственной библиотеки в Москве
Кадр из фильма «Мастер и Маргарита»
Но вернемся в Москву. Наверняка многие узнали в кадре знаменитую «Ленинку» — здание Российской государственной библиотеки. Строительству предшествовали конкурсы 1927–1929 годов, победил проект Владимира Щуко и Владимира Гельфрейха (эти же имена связаны с Дворцом Советов). Авторы постарались органично вписать глобальный комплекс в сложившееся архитектурное окружение, чтобы новая доминанта не конкурировала с Кремлем. Самый высокий корпус библиотеки — девятнадцатиэтажное книгохранилище — перенесен в глубь участка. В процессе строительства проект претерпел изменения, к нему добавили скульптуры, воспевающие труд советских рабочих и ученых. Основные работы были закончены к 1941 году, но отделка интерьеров продолжалась и после 1945 года. В фильме библиотека играет роль здания МАССОЛИТ (вымышленное объединение литераторов) и его ресторана.
Сцены в ресторане «Грибоедов» происходят в помещениях бывшего гастронома № 15, расположенного в жилом доме на Кудринской площади (построен по проекту Михаила Посохина и Ашота Мндоянца в 1948–1954 годах). Он открылся в 1955 году и стал самым большим продовольственным магазином в стране. Сейчас в его роскошных интерьерах можно поужинать — здесь работает ресторан Balzi Rossi.
Фасад театра «Варьете» больше всего похож на вход в главный корпус МГУ (построен Львом Рудневым в 1949–1953 годах), а внутреннее убранство — на интерьеры Центрального академического театра Российской армии (архитекторы Каро Алабян, Василий Симбирцев, 1934–1940 годы).
На панорамных кадрах видны знакомые очертания скульптуры «Рабочий и колхозница» Веры Мухиной, которая была установлена на павильон Советского Союза. Здание по проекту Бориса Иофана было создано для Международной выставки в Париже 1937 года и стало символом роста достижений молодой страны. В фильме оно выполняет ту же роль.
Старая Москва появляется в кадре не так часто. Она связана с Мастером, собирательным образом человека старого времени. Несколько раз в фильме произносят адрес Мансуровский переулок, 9. В этом месте действительно расположен деревянный дом XIX века, весной 2023 года в нем началась реставрация. Но в фильме показан совсем другой объект — Дом Палибина 1818 года (улица Бурденко, 23), один из старейших деревянных домов Москвы, в который можно попасть с экскурсией.
Дом Палибина
Кадр из фильма «Мастер и Маргарита»
Фильм можно разобрать по кадрам и найти другие объекты, существующие и те, что так и остались проектами. Но мне кажется, перечисленные сооружения уже позволяют оценить радикальность идей того времени. Авторы фильма отлично это передали и помогли нам представить, какой могла стать Москва, если бы Генеральный план 1935 года удалось реализовать полностью.