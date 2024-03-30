Звезды-флюгеры, 150 рек и древние моллюски: 10 фактов о Москве, которые вы могли не знать

Циферблат на Спасской башне помнит каждый, кто загадывал желание под бой курантов в новогоднюю ночь. История этих часов уходит в Средневековье, и выглядели они тогда совсем по-другому. Первые часы в Кремле появились в 1404 году . Современному москвичу они показались бы чудаковатыми: на них не было стрелок, а вместо чисел — буквы. Называлась эта диковинка хоролоджиум московитицум. Букв в них было 17 вместо привычных нам 12 чисел. И как это понимать? Все просто: максимальный световой день во время летнего солнцестояния 21 июня длится как раз примерно 17 часов. С наступлением заката циферблат снова крутили к нулю и начинали отсчет заново. Получается, часы отдельно показывали время для светового дня и для ночи.